У каждого будет не менее трех российских рабов. Большая прибалтийская мечта

Виктор Мараховский

На дежурное (26-е, кажется) заявление Эстонии и Латвии о намерении добиться от России Компенсаций За Оккупацию из России последовала дежурная же реакция. Российские парламентарии, ответственные за "отпоростроение", дали прибалтам усталый отпор и вернулись к своим делам.

Поскольку все подобные как бы диалоги ничего не прибавляют к формулировке "от мертвого осла уши", озвученной В. В. Путиным более тринадцати лет назад, мы поговорим о другом.

А именно: зачем балтийским тиграм вообще нужен этот клоунский ритуал?

Первый и банальный ответ — на поверхности. В Латвии парламентские выборы 6 октября, и министр юстиции, подписавший заявление, представляет местных этнонационалистов. В Эстонии выборы чуть позже, в марте. И министр юстиции, подписавший заявление, представляет местных этнонационалистов.

А вот дальше начинается интересное. Почему клоунада с требованием компенсаций — вместо того чтобы ронять рейтинги исполнителей — укрепляет их?

Тут вот в чем вся штука. Нам по понятным причинам трудно представить, в каком информационном пространстве живут граждане данных республик. А это пространство — по-своему очень поучительное, в том числе для нас.

С одной стороны, в нем гигантское место занимает Россия — угрожающая, вооруженная до зубов и лязгающая ракетами. "Их Россия" на полном серьезе желает, если что, их оккупировать (вопрос о том, зачем России, у которой куча своих проблем, брать на баланс пару-тройку пожилых и враждебно настроенных гособразований без природных ресурсов, не подымается вообще).

С другой — эта же самая "их Россия" стоит на грани краха и развала. В ней чудовищная коррупция, в ней межнациональные конфликты, ее душат и вот-вот придушат американские санкции. В любой — то есть вообще в любой — момент она, будучи колоссом на глиняных ногах, может рухнуть. Собственно, вот она уже рушится, ну вот уже очевидно же. Заголовки на тему "конец путинской России начался" мелькают по местным СМИ как по часам. Осевшие в Прибалтике жертвы российского "элитопада" разных лет радостно подтверждают это по первому свистку.

А Россия рухнувшая — моментально превратится из угрозы в ресурс. И поучаствовать в его разделе, попиле и освоении не только можно, но и совершенно необходимо.

Что тут еще следует учесть. С чисто практической точки зрения у Прибалтики перспектив "большого рывка" не имеется — от слова "вообще".

Для любого "большого рывка" требуются либо огромные финансовые ресурсы, либо внушительный человеческий капитал, либо мощный технический потенциал — а лучше все это вместе.

И ничего этого у прибалтов нет и не предвидится. Несмотря на легенду о великом эстонском хай-теке (в действительности он такой же эстонский, как Apple — ирландский) и литовской сельскохозяйственной супердержавности. Уровень технического и прочих востребованных образований обусловлен уровнем индустриализации, стремящимся к нулю. К тому же над этими странами нависает в полный рост нерешаемая демографическая проблема, вызванная старением населения. Нерешаемая она не только потому, что импорт инородцев противоречит ксенофобским установкам местных государственностей. Даже если допустить на секунду, что ксенофобские партии там уйдут от власти и придут какие-нибудь евросоциалисты, — прибалтам, просто в силу уровня местных зарплат, не получить никаких качественных специалистов из-за рубежа. Единственное, на что они могут рассчитывать, — это на нелегалов, которых за ненадобностью радостно скинет им "старый ЕС". Но такие нелегалы им тоже не нужны.

И поэтому Россия — злая, которую не жалко, богатая и притом хрупкая, вот-вот развалится — служит широким прибалтийским массам своего рода "криптой". То есть чем-то, в противостояние с чем нужно и разумно вкладываться, потому что вдруг ставка сработает. Десятки миллионов держателей того же битка и эфира по всему миру по-прежнему смирно ждут, что повторится "бум зимы — 2017/2018" и они станут наконец богаты.

Ведь если Россия рухнет, то насчитанные Компенсации За Оккупацию можно будет всерьез предъявить. И она станет тем самым Большим Рывком, который катапультирует безнадежно отсталые еврореспублики в авангард благосостояния. И у каждого будет не менее трех российских гастарбайтеров в услужении и все такое.

…А теперь — самое главное и поучительное.

Фокус весь в том, что эта мечта — Большая Мечта не только для медленных нордических блондинов с бывших советских курортов.

В самой России — не говоря уж о так называемой политической эмиграции — ровно ту же идеологию исповедуют многие и многие тысячи. Не всегда даже осознанно. Внушительная, пусть и разрозненная армия граждан, считающая себя оппозиционерами вороватого репрессивного режима, на деле оказывается мечтателями о "повторной приватизации". И видит свой исторический шанс в том, что этот режим рухнет и можно будет, основательно люстрировав режим и его слуг, въехать в их кабинеты, их квартиры и входить вместо них к длинноногим дочерям человеческим. Кто-то эту подспудную мечту объясняет себе жаждой социальной справедливости, кто-то — жаждой справедливости исторической, но суть одна.

И, кстати, эти наши "внутренние прибалты" не имеют оправданий, которыми располагают прибалты настоящие. По крайней мере, у тех действительно нет другой надежды, кроме как на крах России.