Западных "обожателей Путина" заставят бояться

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Западные СМИ бьют тревогу: поклонников Владимира Путина и других сильных лидеров в мире становится все больше. И либеральный истеблишмент явно не знает, что с этим делать. Особенно его волнует тот факт, что, глядя на блеклых, невыразительных и не особо привлекательных лидеров некоторых западных стран, там также растет спрос на ярких личностей.

Волну этой дискуссии поднял еще в середине июля Барак Обама. Во время выступления в Йоханнесбурге в честь 100-летия Нельсона Манделы бывший президент США сосредоточился на опасности "внезапного восхождения политики сильного лидера" в мире. Данный тезис сорвал аплодисменты в либеральных СМИ.

Однако раздались и критические голоса. Особенно они были слышны в Британии, где, по общему признанию самих граждан, в последние годы наблюдается острый дефицит харизматичных лидеров, способных повести за собой даже не страну, а своих идейных сторонников. Так, большой резонанс вызвала колонка в The Times Клэр Фоджес, бывшего спичрайтера премьер-министра Дэвида Кэмерона, под заголовком "Наши робкие лидеры могут поучиться у сильных личностей".

Фоджес и до этого откровенно плакалась по поводу дефицита сколь-нибудь ярких политиков в Британии, когда писала: "Мы изголодались по настоящему лидерству. Мы жаждем — жаждем! — быть разбуженными, вдохновленными и ведомыми". Споря с Обамой, Фоджес заявила, что такие сильные личности, как Трамп, Путин и Эрдоган, как бы к ним ни относились в рядах истеблишмента, как минимум "достигают своих целей". "Наша же хваленая политическая система может быть болезненно слабой и робкой", — сокрушается журналистка, с завистью сравнивая это с быстротой реакции и решительностью вышеназванных мировых лидеров. Особо она выделила решимость Владимира Путина, "когда заходит речь о грандиозных проектах, направленных на рост национальной гордости".

И началось. Либеральные СМИ (причем не только британские) дружно набросились на автора. "Бывший спичрайтер Дэвида Кэмерона, похоже, немного разочарована демократией", — заявил журнал New Statesman . "Бывший спичрайтер Дэвида Кэмерона восхваляет иностранных диктаторов", — вторит коллегам шотландская газета The National . А канадско-американский журнал Vice вообще обвинил Фоджес и подобных ей авторов в "сползании к фашизму"

"Не влюбляйтесь в сильных личностей: их расплата придет. Западных обожателей Путина, Эрдогана и Си ждет разочарование", — восклицает известный британский журналист Доминик Лоусон в колонке для The Sunday Times. Особенно его возмутили добрые слова в адрес Путина. Вспомнив и Крым, и Солсбери, Лоусон прогнозирует "неизбежный экономический коллапс России". При этом, что показательно, ссылаясь на публикацию Московского центра Карнеги "Упадок, но не коллапс", в которой такая возможность как раз почти отрицается.

Паника по поводу роста активности "западных обожателей Путина", царящая сейчас в Европе, показательна. Подобные публикации стали нормой для многих СМИ, особенно в тех странах, где все чаще задаются вопросом: как так получилось, что целым континентом правят не избранные всенародным голосованием, несимпатичные и, мягко говоря, далеко не самые мудрые бюрократы? Пытаясь оправдать своих невзрачных политиков, глашатаи истеблишмента не находят ничего лучшего, как атаковать признанных мировых лидеров.

При этом, что характерно, эти же глашатаи не оставляют надежд на появление своих сильных лидеров, которые могли бы бросить вызов Путину и Трампу. Эту надежду, к примеру, высказал в только что вышедшей книге Ctrl Alt Delete британский журналист и политтехнолог Том Болдуин, еще один советник — правда, несостоявшегося — премьера Британии Эда Милибенда, бывшего лидера Лейбористской партии. Болдуин указал на пример восхождения Эммануэля Макрона, нынешнего президента Франции, который "напоминает нам, что харизматичный центрист может выиграть ".

Судя по Болдуину, ради этой победы "центристов" можно прибегать к самым грязным методам и, да, к "фейковым новостям", которые либеральный истеблишмент пытается представить чуть ли не изобретением Дональда Трампа. Автор книги признался в том, как он запросто прибегал к ним, работая в британской прессе и тем более во время не такой уж и давней избирательной кампании своего партийного босса. К примеру, он вспомнил, как однажды просто выдумал историю, ставшую топовой новостью на первой полосе The Sunday Telegraph, всего лишь заручившись обещанием советника казначейства "не отрицать ее". По словам Болдуина, "советник, вероятно, был в это время пьян".

Таким образом, вопросы демократии, чести, совести, правды "в борьбе за святое дело либерализма" для истеблишмента отступают на задний план. С их точки зрения, можно прибегать к любой лжи и фейкам, лишь бы не дать "пробудиться западным обожателям Путина".