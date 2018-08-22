С Китаем можно спорить, не ссорясь: доказано только что

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

В Пекине случился эпизод международной дипломатии, показывающий, как Китай учится быть сверхдержавой, не повторяющей американских ошибок.

В событиях принял участие замечательный человек — вернувшийся этой весной к власти премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад почти 93 лет от роду. Элегантный, обаятельный, неутомимый и искусный во внешней политике, он сумел обеспечить дипломатическую победу обеим странам в весьма конфликтном сюжете.

Начиналось все несколько лет назад, с предыдущим премьером Малайзии — Наджибом Разаком. У него случилась неприятная история с разворованным фондом национального развития и со случайно оказавшейся на его счетах многомиллионной суммой.

И против Наджиба началось расследование — в США. Что вполне вписывается в американскую внешнеполитическую идеологию — быть глобальным лидером во всем подряд, в том числе по части борьбы с коррупцией и вынесения приговоров всему миру. А если короче, то это же американская классика — держать на коротком поводке главу правительства очень даже значительной страны (ее сделал таковой Махатхир во время своего прежнего премьерства, но то отдельная история).

А поэтому по всему миру выявляется коррупция, которую разоблачают специально натренированные в США люди. Ну, то есть по всему миру, кроме США. У США другая планида — держать в руках те самые поводки.

Но что в нашем мире неизбежно происходит, когда Америка начинает под тем или иным предлогом душить какое-то правительство? Правильно, оно обращается к Пекину. Который взял за правило: если кто-то подвергается американским санкциям, то это потенциальный союзник или партнер.

Поэтому Наджиб решил все свои проблемы, подписав с Китаем громадный пакет инвестиционных и прочих соглашений, и больше не беспокоился по поводу Вашингтона.

Но тут события приняли неожиданный оборот: в Малайзии в мае случилось нечто вроде революции, когда Наджиба и его партию на выборах убрали из власти. Причем за коррупцию прежде всего. Таковая расследуется. Новая власть во главе с Махатхиром выявила массу экономических странностей, в частности, такой невиданный феномен, как тайный внешний долг, то есть долг, о котором мало кто знал. Всего на сумму в 250 миллиардов долларов.

И так получилось, что к плохой финансовой ситуации привел прежде всего тот самый, видимо, слишком поспешно подписанный пакет китайских сделок. Например, встал вопрос, зачем строить железную дорогу от Бангкока (Таиланд) в Малайзию по пустынному восточному побережью последней и сколько за это Малайзия должна отдавать потом Китаю.

Это была отличная новость для США. Потому что с недавних пор ключевым элементом их антикитайской политики стала считаться следующая мантра: Китай — хищник. Он построит вам ненужные дороги и порты, выкачает все ресурсы, коррумпирует ваших чиновников, поставит вас в финансовую зависимость. США же будут с этим бороться, США — не хищник, американский бизнес ведет себя образцово.

Как видим, история с Малайзией вписывалась в эту конструкцию идеально. Поэтому немало народа по всему миру ждали визита Махатхира в Пекин. И не только для того, чтобы посмотреть, как это человек в 92 года поедет в изматывающее путешествие. Но и чтобы понаблюдать: вот сейчас одно из самых прокитайских государств Юго-Восточной Азии, первый из торговых партнеров Китая в регионе, разорвет с Пекином все контракты и нанесет этим удар глобальному конкуренту США.

И вот итог. Слова Махатхира: "Мы здесь для того, чтобы заверить китайское правительство и народ, что смены политики не будет <…> мы рассматриваем Китай как образец развития".

Будут ли разорваны прежние контракты по части инфраструктуры, так и непонятно: вопрос "изучается". Зато ясно, что наверняка окажутся пересмотрены их условия. Выглядит это так: Малайзия попросила Китай помочь по части решения возникших у нее финансовых проблем. В частности, будет организован валютный своп (резервирование двух национальных валют друг у друга, чтобы стабилизировать их курс), но обсуждались и иные финансовые решения.

Далее — Махатхир съездил на скоростном поезде в Ханчжоу, к миллиардеру и звезде китайского хайтека Джеку Ма, а также подписал соглашение о продажах автомобилей малайзийской марки "Протон" в Китае. Раньше писали, что этот давний любимый проект Махатхира "тоже продали китайцам" — что частично правда, но, как видим, не страшная. В общем, будущим связям придали более технологичный, а не только инфраструктурный характер и улучшили их условия для Малайзии.

Не обошлось без глобальной политики: в совместном заявлении обе стороны высказали согласие насчет Южно-Китайского моря и того, что это не место для конфронтации. Пусть мелкая, но неприятность для США.

Пекинские официальные СМИ хранили молчание по поводу приезда Махатхира до самого завершения визита. А затем выдали вздох облегчения: "сам Махатхир находится у руля позитивных отношений с Китаем. Те, кто предсказывал, что его возвращение окажется проблемой для сотрудничества с Китаем, лишь показали свою наивность".

Но можно было бы сформулировать суть происходящего и вот каким образом: история с Наджибом послужила уроком обеим сторонам. С Китаем, оказывается, можно и нужно разговаривать, спорить, обсуждать собственные планы желаемого будущего и выдвигать свои продуманные инициативы и условия сделок. Как видим, у Малайзии это получается очень неплохо, и у других может выйти не хуже.