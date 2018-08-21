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В разы дороже, чем в России. В двух супердержавах протестуют против парадов

(обновлено: 08:07 21.08.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоеннослужащие на репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре КиеваВоеннослужащие на репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Ирина Алкснис

Среди странностей текущего исторического периода есть такая деталь, как непрерывное повышение уровня абсурда происходящего. В том числе это выражается в том, что параллельно с событиями, свидетельствующими о действительно тектонических подвижках в мировой политике, откровенно нелепый вид приобретают процессы, которым положено быть частью стандартнейших бюрократических процедур и вообще не появляться в новостях в качестве заметных "информационных поводов".

Парад в США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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За последнюю неделю дважды в фокусе внимания медиа оказывались военные парады, причем не по факту их проведения, а в связи со скандалами при подготовке к ним. Причем пикантности ситуации добавляет то, что новости эти пришли из США и Украины. То, что глобальная сверхдержава оказалась в данном вопросе в одной лодке с "несостоявшимся государством", придает символизма происходящему, тем более что проблемы в обоих случаях выявились очень схожие.

Сначала стало известно, что расходы на проведение первого с 1991 года (тогда поводом стала победа в войне в Персидском заливе) военного парада в Вашингтоне возросли с первоначальных двенадцати до 92 миллионов долларов. Почти сразу за этим прилетела новость, что запланированный на 10 ноября парад в честь столетия окончания Первой мировой войны в итоге решили перенести куда-нибудь на 2019 год.

Военнослужащие США. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Имедашвили, STF
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Формулировка переноса оказалась крайне аморфной. Минобороны США заявило, что оно решило "рассмотреть возможности" проведения парада позже, так что вряд ли кто-то удивится, если эта идея будет "заиграна" в чиновничьих кабинетах и в итоге про нее вообще забудут.

За последние годы грандиозные масштабы "распилов" на американской армии приобрели широкую известность и перестали удивлять, но раздувание сметы более чем в семь раз на таком мероприятии, как парад, производит серьезное впечатление и позволяет многое понять о том, как и почему США оказались в нынешнем кризисе.

В свою очередь, по эту сторону океана крупные затраты на проведение презентационного мероприятия украинской армии не стали причиной ни отменить парад, ни хотя бы как-то сократить расходы.

Украинские СМИ выяснили, что прохождение военной техники по Крещатику в День независимости, 24 августа, обойдется стране в сумму около 28 миллионов долларов. Правда, точная информация по данному вопросу последние годы на Украине засекречена, так что речь идет о приблизительной оценке.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкТанки Т-72 на репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Танки Т-72 на репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре Киева

Боевые бронированные машины Козак на репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре Киева. 18 августа 2018
© РИА Новости / Стрингер
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На фоне этой суммы новыми красками заиграли новости последних дней: от будущего представления на параде "новинок" украинской военной техники, над которыми смеются минимально владеющие предметом люди, до недавнего ДТП, когда установка "Бук" врезалась в здание бизнес-центра в Киеве.

Не то чтобы масштабы украинского воровства могли  стать для кого-нибудь откровением, но эта история наглядно показывает едва ли не ключевую проблему украинской государственности: тотальное разворовывание средств без малейшего полезного результата на выходе.

Дело ведь, в конце концов, не в том, что смета на проведение парада в Киеве безбожно раздута и что эти деньги можно было бы направить на что-то более полезное. Куда хуже то, что на выделенные средства не делается даже то, что реально необходимо для успешного (или хотя бы безопасного) проведения данного мероприятия.

Военнослужащий на репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре Киева. 18 августа 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Украинский журналист высмеял "новинки" военной техники
Происшествие с "Буком", врезавшимся в здание, стало объектом многочисленных насмешек, но само по себе ДТП не заслуживает столь ядовитой реакции. Дорожные аварии с военной техникой случаются везде, в том числе и в России.

Но вот на то, что путь следования военной техники по Киеву не был оцеплен полицией, обратило внимание множество людей в России, которые привыкли к тщательно соблюдаемым мерам безопасности при проведении подобных мероприятий. Судя по видеороликам, из-за происшествия только чудом никто не пострадал, учитывая, что именно на месте ДТП собралось множество людей, наблюдавших за движением техники.

Кроме того, более наблюдательные и сведущие граждане заметили, что военная техника двигалась по Киеву без так называемых асфальтоходных башмаков, которые минимизируют вред для дорожного покрытия от тяжелых гусеничных машин. В России эти приспособления используются на парадах уже более десяти лет, и стали само собой разумеющимся элементом. Однако украинские власти, судя по всему, не посчитали необходимым пустить даже крошечную долю масштабного бюджета парада на защиту киевских дорог.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоеннослужащие на репетиции военного парада в честь 27-й годовщины независимости Украины в центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие на репетиции военного парада в честь 27-й годовщины независимости Украины в центре Киева

Испытания украинской крылатой ракеты
Соцсети высмеяли испытания украинской крылатой ракеты
Кстати, а что в России? Имеет ли наша страна моральное право посмеиваться над американскими и украинскими проблемами при проведении военных парадов?

Не стоит касаться содержательной и зрелищной составляющей, это было бы просто не очень честно, учитывая российские традиции, опыт и возможности в проведении подобных мероприятий. Конкурировать на равных с Россией в этом вопросе могут очень немногие страны мира, и большинство их находится в Азии.

Имеет смысл коснуться исключительно финансовой стороны дела.

Кстати, эта тема ежегодно вызывает пристальное внимание отечественных СМИ, которые пристрастно изучают результаты тендеров и госзакупок, поскольку в отличие от Украины Россия следует в русле самых прогрессивных западных практик, и данная информация носит открытый для общества характер.

Корабли Черноморского флота РФ во время репетиции военного парада в Севастополе
© Фотохост-агентство
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Итак, на данный момент самым дорогим считается празднование юбилейного Дня Победы в 2015 году. Тогда на проведение парада и организацию праздничного концерта в Москве было потрачено, по подсчетам медиа, 810 миллионов рублей.

В нынешнем 2018 году все обошлось куда скромнее. Общие расходы на День Победы в Москве, включая перевозку военнослужащих (самая значительная статья расходов), разгон облаков, закупку геральдической продукции и многое-многое другое, составили 610 миллионов рублей. В эту сумму не вошла только стоимость топлива для военной техники и еще пара статей расходов.

Таким образом, стоимость всего празднования Дня Победы (а не только самого парада) в Москве в этом году составила в переводе на доллары десять-одиннадцать миллионов, что вполне сравнимо с теми 12 миллионами, в которые изначально оценивался вашингтонский парад. Причем за эту сумму и Россия в целом, и столица в частности получили праздник, как говорится, на все деньги.

Реактивная система залпового огня Чебурашка на выставке в ДНР
© Фото : Официальный сайт ДНР
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В свою очередь, доведение американцами 12-миллионной суммы до 100 миллионов долларов выглядит едва ли не саботажем и дискредитацией государства, поскольку речь идет все-таки о знаковом мероприятии престижа американской армии. Но мир уже привык, что в бескомпромиссной борьбе с Трампом его противники, похоже, готовы принести в жертву всю остальную страну.

Еще несколько лет назад все эти финансовые выкладки воспринимались бы как ненаучная фантастика. Бредовой была одна мысль о том, что Россия могла бы выступить для США как пример для подражания во множестве сфер и вопросов: от проведения военной операции за границей до борьбы с коррупцией и устройства спортивных мероприятий. А теперь Москве остается только пожать плечами, наблюдая, как геополитический конкурент погружается в пучину тех проблем, которые она сама успешно преодолела.

…Что касается Украины, то ей, похоже, помочь уже никто не в силах.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Спиральтист ...
Даже декоммунизация не способна на Украине запретить проводить парады. Ведь такой повод на распил бюджета.
В США понятно там скорее всего побоялись облажаться, ведь у них нет большого опыта проводить парады
08:26
21.08.2018
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