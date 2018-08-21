В разы дороже, чем в России. В двух супердержавах протестуют против парадов

Ирина Алкснис
Среди странностей текущего исторического периода есть такая деталь, как непрерывное повышение уровня абсурда происходящего. В том числе это выражается в том, что параллельно с событиями, свидетельствующими о действительно тектонических подвижках в мировой политике, откровенно нелепый вид приобретают процессы, которым положено быть частью стандартнейших бюрократических процедур и вообще не появляться в новостях в качестве заметных "информационных поводов".
За последнюю неделю дважды в фокусе внимания медиа оказывались военные парады, причем не по факту их проведения, а в связи со скандалами при подготовке к ним. Причем пикантности ситуации добавляет то, что новости эти пришли из США и Украины. То, что глобальная сверхдержава оказалась в данном вопросе в одной лодке с "несостоявшимся государством", придает символизма происходящему, тем более что проблемы в обоих случаях выявились очень схожие.
Сначала стало известно, что расходы на проведение первого с 1991 года (тогда поводом стала победа в войне в Персидском заливе) военного парада в Вашингтоне возросли с первоначальных двенадцати до 92 миллионов долларов. Почти сразу за этим прилетела новость, что запланированный на 10 ноября парад в честь столетия окончания Первой мировой войны в итоге решили перенести куда-нибудь на 2019 год.
За последние годы грандиозные масштабы "распилов" на американской армии приобрели широкую известность и перестали удивлять, но раздувание сметы более чем в семь раз на таком мероприятии, как парад, производит серьезное впечатление и позволяет многое понять о том, как и почему США оказались в нынешнем кризисе.
В свою очередь, по эту сторону океана крупные затраты на проведение презентационного мероприятия украинской армии не стали причиной ни отменить парад, ни хотя бы как-то сократить расходы.
Украинские СМИ выяснили, что прохождение военной техники по Крещатику в День независимости, 24 августа, обойдется стране в сумму около 28 миллионов долларов. Правда, точная информация по данному вопросу последние годы на Украине засекречена, так что речь идет о приблизительной оценке.
Не то чтобы масштабы украинского воровства могли стать для кого-нибудь откровением, но эта история наглядно показывает едва ли не ключевую проблему украинской государственности: тотальное разворовывание средств без малейшего полезного результата на выходе.
Дело ведь, в конце концов, не в том, что смета на проведение парада в Киеве безбожно раздута и что эти деньги можно было бы направить на что-то более полезное. Куда хуже то, что на выделенные средства не делается даже то, что реально необходимо для успешного (или хотя бы безопасного) проведения данного мероприятия.
Но вот на то, что путь следования военной техники по Киеву не был оцеплен полицией, обратило внимание множество людей в России, которые привыкли к тщательно соблюдаемым мерам безопасности при проведении подобных мероприятий. Судя по видеороликам, из-за происшествия только чудом никто не пострадал, учитывая, что именно на месте ДТП собралось множество людей, наблюдавших за движением техники.
Кроме того, более наблюдательные и сведущие граждане заметили, что военная техника двигалась по Киеву без так называемых асфальтоходных башмаков, которые минимизируют вред для дорожного покрытия от тяжелых гусеничных машин. В России эти приспособления используются на парадах уже более десяти лет, и стали само собой разумеющимся элементом. Однако украинские власти, судя по всему, не посчитали необходимым пустить даже крошечную долю масштабного бюджета парада на защиту киевских дорог.
Не стоит касаться содержательной и зрелищной составляющей, это было бы просто не очень честно, учитывая российские традиции, опыт и возможности в проведении подобных мероприятий. Конкурировать на равных с Россией в этом вопросе могут очень немногие страны мира, и большинство их находится в Азии.
Имеет смысл коснуться исключительно финансовой стороны дела.
Кстати, эта тема ежегодно вызывает пристальное внимание отечественных СМИ, которые пристрастно изучают результаты тендеров и госзакупок, поскольку в отличие от Украины Россия следует в русле самых прогрессивных западных практик, и данная информация носит открытый для общества характер.
В нынешнем 2018 году все обошлось куда скромнее. Общие расходы на День Победы в Москве, включая перевозку военнослужащих (самая значительная статья расходов), разгон облаков, закупку геральдической продукции и многое-многое другое, составили 610 миллионов рублей. В эту сумму не вошла только стоимость топлива для военной техники и еще пара статей расходов.
Таким образом, стоимость всего празднования Дня Победы (а не только самого парада) в Москве в этом году составила в переводе на доллары десять-одиннадцать миллионов, что вполне сравнимо с теми 12 миллионами, в которые изначально оценивался вашингтонский парад. Причем за эту сумму и Россия в целом, и столица в частности получили праздник, как говорится, на все деньги.
Еще несколько лет назад все эти финансовые выкладки воспринимались бы как ненаучная фантастика. Бредовой была одна мысль о том, что Россия могла бы выступить для США как пример для подражания во множестве сфер и вопросов: от проведения военной операции за границей до борьбы с коррупцией и устройства спортивных мероприятий. А теперь Москве остается только пожать плечами, наблюдая, как геополитический конкурент погружается в пучину тех проблем, которые она сама успешно преодолела.
…Что касается Украины, то ей, похоже, помочь уже никто не в силах.