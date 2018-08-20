Запад зол на "троллинг" Владимира Путина

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Поразительно, насколько по-разному воспринимается германо-австрийское турне российского президента его оппонентами и критиками. Некоторые интерпретируют результаты его поездки в Германию и Австрию как дипломатический провал — потому что проведенные встречи, по их мнению, "не принесли никаких прорывов" по важным для России темам: санкции, Украина, Сирия и другие. С другой стороны — если посмотреть на реакцию западных критиков России и российского лидера, то там вырисовывается совсем другая картина: в Лондоне и Вашингтоне печалятся, что Путин "провел сильную пиар-акцию в Австрии", а потом вместе с Ангелой Меркель наглядно продемонстрировал в Германии, что "Северный поток — 2" продвигается по плану, несмотря на все сопротивление Вашингтона.
Следует отметить, что интерпретация событий, которую предлагают западные СМИ, бесспорно ближе к реальности. Они заявляют о том, что приезд Путина в Австрию "навредил европейской внешней политике" и подчеркивают, что в переговорах Путина и Меркель "звучат прагматичные нотки после многолетнего напряжения".
Особую пикантность австрийскому визиту российского президента придает тот факт, что он приехал на свадьбу к министру, прошедшей в правительство по квоте евроскептической Австрийской партии свободы, которую много раз обвиняли в "работе на Кремль" и желании "раскачать Евросоюз изнутри". Как сообщает нам американская государственная пропаганда, "многие комментаторы пишут об Австрии как о троянском коне Путина в Европе. То, что Путин поддерживает политиков, дестабилизирующих Евросоюз, ни для кого не секрет".
Впрочем, дипломатическое турне российского президента спровоцировало не только вал критики в адрес австрийского правительства, демонстративно "нарушившего европейскую солидарность", но еще и по поводу Дональда Трампа, которого обвинили в том, что он фактически помогает Путину оказывать давление на Евросоюз. "Радио Свобода" приводит слова очень расстроенного немецкого политолога Иссио Эрлиха: "Условия с точки зрения самого Путина вряд ли могли бы быть лучше. Налицо явная слабость НАТО и уменьшение российских страхов перед этой организацией. Ведь Дональд Трамп то и дело заявляет о своем недовольстве партнерами США по НАТО. А партнеры по НАТО без участия сил США вообще мало на что способны. Да и противоречивые заявления и действия Трампа также ослабляют позиции США, самого крупного внешнеполитического противовеса России."
Австрийскому правительству до сих не могут простить нежелание высылать российских дипломатов, несмотря на всеобщую истерику в контексте "дела Скрипаля". Ангеле Меркель, соответственно, не могут простить то, что она поддерживает "Северный поток — 2", несмотря на призывы американских журналистов "сделать правильный поступок и отменить российский газопровод" и американские угрозы санкциями участникам российского газового проекта.высококлассная дипломатия. Если уж и говорить об издевках и дипломатических пощечинах, то стоит отметить, что российско-германская позиция в поддержку сохранения "иранской ядерной сделки", которая была обозначена на переговорах Путина и Меркель, действительно будет воспринята американской стороной как наглость и демонстрация непростительного неповиновения. Но вот как-то повлиять на российско-немецкую позицию у Вашингтона вряд ли получится.
Самый важный результат переговоров в замке Мезеберг озвучил пресс-секретарь российского президента:
Этот результат особенно важен в контексте информации, опубликованной в преддверии встречи двух лидеров американским деловым изданием The Wall Street Journal, которое сообщило о том, что выработка санкций против "Северного потока — 2" находится на финишной прямой и до завершения процесса остались считаные недели, хотя решение о введении санкций нельзя назвать "неизбежным". Однако к бочке антироссийского меда была подмешана целая цистерна дегтя: европейские информированные источники сообщили американским журналистам, что деньги на "Северный поток — 2" уже выделены и американские санкции в этом уже вряд ли что-то изменят. По большому счету, Меркель и Путин просто обозначили перед американскими конгрессменами, сенаторами и членами внешнеполитической команды Трампа неприятную перспективу: Россия и Германия будут защищать проект от санкций, которые в любом случае следует признать запоздалыми. Впрочем, если русофобский сегмент американской элиты захочет все-таки побегать с санкционной дубинкой за уходящим поездом истории, то не стоит им мешать: они потом сами будут искренне удивляться тому, насколько их непродуманные действия помогают российской дипломатии.