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Газовая война отменяется

(обновлено: 08:02 20.08.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТруба газопровода. Архивное фотоТруба газопровода. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сергей Савчук, для РИА Новости

Последние несколько недель прошли под знаком масштабных заявлений, сделанных президентом США Дональдом Трампом на встрече с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Суть совместного выступления двух политиков сводилась к тому, что США очень хотят поставлять в Европу как можно больше сжиженного природного газа (СПГ), а Еврокомиссия вроде бы как очень хочет его покупать. Лейтмотивом совместного коммюнике стало заявление о стремлении европейских стран к "диверсификации поставок энергоносителей". Сетевые караул-патриоты и эксперты различного калибра с упоением бросились повторять на все лады заезженную сентенцию про "Газпром, пока" и рассуждать, как быстро американский газ вытеснит из Европы русский.

Производство американских флагов на фабрике в Китае. 24 июля 2018
© REUTERS / Aly Song
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Вторым близким, но не менее значимым и обсуждаемым вопросом стала так называемая "газовая война", которую 45-й президент Соединенных Штатов вдогонку России объявил своему главному стратегическому конкуренту — Китаю. И эту горячую тему тоже подхватили новостные ресурсы, рассуждая, что будет, если США перестанут поставлять свой СПГ в КНР.

Давайте и мы попробуем разобраться, стоит ли России и Китаю готовиться к безоговорочной капитуляции.

США

Те, кто хоть немного знают английский язык и потрудились прослушать тематические выступления господина Трампа, могли заметить, что он никогда, вот просто вообще никогда не использует определение "американский газ" применительно к экспорту СПГ.

АЭС Вогтль в штате Джорджия, США. Архивное фото
© AP Photo / Mary Ann Chastain
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Мистер Трамп, как мастодонт мировой политики, понимает значение каждого своего слова и оценивает последствия каждой неправильной формулировки. Примечательно то, что г-н Трамп использует исключительно словосочетание "газ, произведенный в США". Казалось бы, сущая мелочь, но дьявол, как известно, кроется в деталях.

На сегодняшний день в Соединенных Штатах заводов по сжижению природного газа ровно… один. Находится он в штате Луизиана, называется Sabine Pass и принадлежит на паях американской компании ExxonMobile. Завод строился под гарантию долгосрочных контрактных обязательств с целым рядом международных компаний. Согласно условиям строительства, сжижение газа на заводе в приоритетном порядке выполняется в интересах различных покупателей. Сама же компания ExxonMobile может использовать производственную инфраструктуру в своих интересах не более чем в размере пяти процентов от общего объема. Максимальная годовая производительность Sabine Pass — 20 миллиардов кубометров, можете без труда сами посчитать, какая же часть здесь принадлежит американской компании.

Добыча нефти в Техасе, США
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
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Далее нужно понимать, что весь производимый в США газ принадлежит не какому-то государству, а частникам. Частная компания может некоторое время идти в фарватере государственной политики, но в конце концов всегда вспомнит о своей основной задаче — получении прибыли, и степень лояльности к наседающему госаппарату начнет стремительно падать.

Европейский союз

За 2017 год союз европейских государств "съел" 510 миллиардов кубометров газа. То есть если даже представить, что США весь газ, произведенный на своей территории, перенаправят в Старый Свет, отказавшись от гораздо более выгодных поставок в Азию, то весь этот газ покроет всего лишь 3,9% от общей потребности. В реальности же дела обстоят еще забавнее. За 2017-2018 годы из США условно американского СПГ в Европу было поставлено 2,6 миллиарда кубометров. То есть доля его на европейском рынке при общем за два года потреблении один триллион 20 миллиардов кубометров составляет ничтожные 0,25%.

Первая поставка сжиженного природного газа из США в Европу
© REUTERS / Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz
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Заявления же г-на Юнкера вообще не поддаются логическому осмыслению. Напомню, что по результатам встречи с Трампом он заявил, что ЕС рассмотрит вопрос о строительстве дополнительных 8-10 СПГ-терминалов специально для приема "условно американского" газа. Заявление это ставит просто в тупик, ибо сегодня на побережье Европы есть целая куча подобных терминалов. Их суммарная приемная мощность — порядка 200 миллиардов кубометров. На практике же их загруженность в 2016 году была в районе 18%, а в 2017 году — около 23%. Получается, что две трети мощностей Евросоюза либо простаивают, принося убытки, либо законсервированы до лучших времен.

Увеличить объемы поставок условно американского СПГ в Европу тоже вряд ли получится. Нужно понимать, что Европейский газовый рынок практически круглогодично проигрывает рынкам Тихоокеанско-Азиатского региона в плане цен на продукцию. Например, сейчас потребление газа в Европе упало, а вот в Азии из-за жары скачкообразно выросло. Банальная физика — охлаждение требует значительного большего расхода энергоресурсов, чем обогрев.

Газовый терминал в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Америке не удается потеснить "Газпром" в Европе

Если пробежаться по динамике цен в этих двух регионах, скажем, за последние два месяца, то мы увидим, что коллективная Азия покупает весь газ, хоть русский, хоть американский, в среднем на 20-25% дороже, чем Европа. Риторический вопрос — куда будут поставлять его частные производители?

Чтобы не быть обвиненными в ангажированности, давайте обратимся к официальной статистике Министерства энергетики США.

В период с февраля 2016 по июнь 2018-го Штаты поставили газа:

— в Восточную Азию и Тихоокеанский регион — 15,9 миллиарда кубометров (40,8% от всех поставок),
— в Латинскую Америку и Карибские страны — 12,8 миллиарда кубометров (32,9%),
— на Ближний Восток и в Северную Африку — 3,9 миллиарда кубометров (10,2%),
— в Европу и Центральную Азию — 3,8 миллиарда кубометров (9,9%).

Даже если удариться в фантазии и представить, что весь этот газ из США до последней молекулы в ущерб прибыли и логике будет перенаправлен в Европу, последнюю это нисколько не спасет.

Россия

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Альтернативный маршрут. Почему русский газ в Европе невозможно остановить

Как мы помним, потребность Евросоюза в газе сейчас составляет 510 миллиардов кубометров, а Европейская комиссия по вопросам энергетики дает прогноз, что данная цифра будет расти в среднем на 5% ежегодно и к 2030-му для обеспечения своей промышленности и жизнедеятельности ЕС будет требоваться уже порядка 700 миллиардов кубометров. Сегодня Россия поставляет в Старый Свет более 200 миллиардов кубометров, то есть более трети от его потребностей. США, соответственно, менее 1%.

Отдельно нужно упомянуть и об основном параметре конкуренции — стоимости предлагаемого продукта. Учитывая, что между заводом Sabine Pass в Луизиане и условным покупателем в Европе стоит целый ряд компаний-посредников, стоимость поставляемого СПГ будет как минимум на 30% выше, чем у трубопроводного газа. В одном из своих выступлений глава "Газпрома" Алексей Миллер вообще называл цифру в 50%, и автор этих строк сильно подозревает, что Алексей Борисович знает, о чем говорит. У России в лице "Газпрома" с европейскими покупателями нет ни малейших разногласий, все контракты выполняются скрупулезно.

Зависимость стран Европы от российского газа
© РИА Новости, Инфографика
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Зависимость стран Европы от российского газа

Китай

КНР — один из главных потребителей природного газа в мире, при этом относительно этой страны также существует огромное количество заблуждений.

Начнем с того, что Китай вполне бодро сам добывает газ. В 2005 году собственная добыча составляла 50 миллиардов кубометров, а к 2016 эта цифра выросла до 120 миллиардов.

СПГ-танкер Владимир Русанов с продукцией завода Ямал СПГ в порту Цзянсу Жудун в КНР. 19 июля 2018
© AFP 2018
Америка доизолировалась. Русский газ в Китае и китайский атом в Турции

КНР не гнушается никакими источниками энергии и пускает в ход и обычный газ, добытый на материковом шельфе, и метан, сопровождающий залежи угля, и сланцевое топливо. Активно разведываются и потенциально нефтегазоносные районы в море. По оценке China National Petroleum Corporation к 2020 году Китай будет своими силами добывать уже 170 миллиардов кубометров, 20 из которых будет приходиться на метан угольных месторождений.

В связи с ростом производства зависимость КНР от импорта газа все увеличивается. Так, по состоянию на конец 2017 года потребность этой страны в импорте газа оценивалась в 91 миллиард кубометров (с 2015 года наблюдается удвоение). Но здесь нужно учитывать, что уже в 2019 году заработает МГП "Сила Сибири", чья проектная мощность 38 миллиардов кубометров. Тем самым КНР, у которой сегодня хорошие отношения с Россией, одним махом покроет более трети своих потребностей.

Что касается СПГ, то тут ситуация гораздо более запутанная. Сегодня Китай занимает третье место в мире по импорту сжиженного газа, уступая только Японии и Южной Корее. Но и тут есть один малоизвестный факт. Основной поставщик СПГ в Китай — вовсе не США, а Австралия (43% от общего импорта). Чтобы уменьшить зависимость от внешних поставщиков, Китай купил несколько терминалов по сжижению газа за границей, в частности, в Катаре и той же Австралии, а также построил более десяти собственных приемных терминалов, еще столько же строится.

Торговый порт в Шанхае
© AFP 2018 / Johannes Eisele
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Если же говорить о поставках условно американского СПГ и возможности развязывания "газовой войны" в рамках противостояния двух мировых титанов — это невозможно по сугубо тривиальным причинам. Как мы помним, СПГ, производимый в Луизиане, не принадлежит государству Америка. Есть два главных игрока, покупающих этот СПГ, а затем перепродающих его в КНР. Первый — Великобритания в лице корпорации British Petroleum (держатель наибольшего пакета акций британский холдинг Old Mutual plc). А вот на втором месте Южная Корея, которая владеет наибольшим мировым флотом газовозов и выступает практически монополистом трансконтинентальных поставок СПГ. То, что корейцы покупают громадные объемы газа, а затем значительную его часть перепродают Китаю, конечно же, абсолютно случайное совпадение.

Насколько в таких условиях США смогут диктовать свою газовую волю "красному дракону", думаем, вполне понятно.

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