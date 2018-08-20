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Почему России не стоит слишком гордиться "стабильным" рейтингом Fitch

(обновлено: 08:02 20.08.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЛоготип агентства Fitch Ratings. Архивное фотоЛоготип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Россия назвала "санкционные волны" США бесполезными и нелегитимными
В конце минувшей недели Международное рейтинговое агентство Fitch в очередной раз подтвердило устойчивость долгосрочного кредитного рейтинга Российской Федерации в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-", причем с позитивным прогнозом.

Более того. В агентстве отдельно и специально отметили, что российская экономика хорошо справилась с новым раундом санкций США. "Позитивный прогноз отражает продолжающийся прогресс в укреплении экономической политики, которую поддерживает более гибкий валютный курс, твердая приверженность инфляционному таргетированию и устойчивая бюджетная стратегия", — говорится в заявлении агентства. При этом краткосрочный рейтинг отечественной экономики в иностранной валюте вообще подтвержден на уровне "F3". Что позволяет рассчитывать на рейтинговый рост в самом ближайшем будущем, ибо "F3" — это  "позитивный прогноз".

В правительстве нашей страны этому решению обрадовались. "В условиях волатильности на развивающихся рынках, сопровождающейся постоянными угрозами усилить санкционное давление на Россию, такое решение агентства служит признанием устойчивости нашей экономики к внешним шокам. И высокой оценкой качества макроэкономического регулирования в Российской Федерации", — высказался первый вице-премьер Антон Силуанов.

Американский санкций и российский болтий. Химический фельетон
© Иллюстрация РИА Новости . Виталий Подвицкий
Американский санкций и российский болтий. Химический фельетон
Согласно с ним и большинство аналитиков.

Однако наиболее полное (и трезвое) толкование сформулировал главный экономист правительственного же Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой: "В целом рейтинговое решение вновь подтвердило, что Россия остается на правильном пути в плане осуществления мер экономической политики, что повышает ее устойчивость к внешним рискам. Если же запланированные меры по стимулированию экономического роста окажутся успешными, то все это откроет потенциал для повышения рейтинга при условии отсутствия дополнительных внешних рисков, которые пока Fitch не ожидает в своем базовом сценарии. Таким образом, новости от Fitch завершают эту волатильную неделю на позитивной ноте. Однако само по себе решение вряд ли вызовет существенный рост рубля и российских активов, поскольку внешние риски остаются".

Что тут хотелось бы отметить. Оценка от Fitch, безусловно, положительная и приятная. Однако в сложившейся в глобальной экономике ситуации, к сожалению, достаточно бессмысленная и бесполезная: рассчитывать с ней на какой-либо приток иностранных инвестиций в существующей глобальной парадигме Российская Федерация все равно не может. А именно только этим и важна, и интересна оценка международного Fitch. И не экономическая ситуация тому виной.

Болельщики перед матчем ЧМ-2018 по футболу. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Месяц после ЧМ в России: рост экономики, туризма и другие горизонты
А как раз напротив, совершенно "не рыночная" и сугубо "политическая".
Собственно говоря, все рейтинговые оценки состояния нашей экономики в настоящее время примерно схожи. В феврале после повышения рейтинга S&P Россия получила второй инвестиционный рейтинг от "Большой тройки". По версии Moody`s он находится на спекулятивном уровне "Ва1" с позитивным прогнозом. Двадцатого июля S&P подтвердило рейтинг России "BBB-", прогноз стабильный.

На инвестиционной активности это, как вы понимаете, по факту сказалось примерно никак.

Тут все достаточно ясно: для того чтобы не только стабильно себя чувствовать, но и позитивно развиваться, нашей экономике необходим политический выбор. Если мы собираемся действовать в парадигме существующей экономической и управленческой системы — становиться частью "глобальной цивилизованной экономики". И ориентироваться  на условные рекомендации МВФ, ожидая притока международных инвестиций, для которых важны вышеупомянутые рейтинги "Большой тройки". Тогда необходимо известным образом корректировать свою внешнюю политику, от отказа от "Северного потока — 2" и до "решения крымского вопроса". Про Сирию и Донбасс лучше вообще молчать. Иначе административное (в том числе санкционное) давление на нашу экономику снимать никто и не подумает: какие, извините, могут быть институциональные инвестиции в режиме санкционной войны?

Если же мы собираемся все-таки идти по дороге суверенизации не только внешней политики России, но и российской экономики, то для этого есть майский указ президента Путина, и там все более или менее четко и по пунктам прописано.

А каким конкретным образом все это будет исполняться, зависит уж никак не от рекомендаций МВФ или рейтингов "Большой тройки". А из обещанной правительством к осени программы действий во исполнение майских указов президента, которую еще пока что никто не видел. И соответственно, о которой поэтому никто не может судить.

Болельщики во время просмотра матча 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными Испании и России в фан-зоне в Самаре
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Россия — это бренд. ЧМ разогрел экономику на годы вперед
Однако есть некоторая убежденность, что к октябрю месяцу, на который Путиным назначено рассмотрение программы развития экономики, ситуация прояснится.

Потому как стабильность и устойчивость, в том числе к "санкциям", отмечаемая как положительная сторона международными рейтинговыми агентствами, — штука, безусловно, необходимая. Но отнюдь не достаточная.

Да и сама по себе "оценка Fitch" в непростых современных условиях — штука, безусловно, приятная. Но по экономическому эффекту скорее схожая с некоей почетной грамотой, которую можно исключительно повесить на стену: использование в быту не предполагается.

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