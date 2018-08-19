Игорь Романович, автор блога Green Tea
Добычу санкция в США немедленно поставили на поток.
Суть технологии такова. Сначала американские СМИ бурят скважину, пока она не достигнет самого дна. Затем специалисты ЦРУ и ФБР под большим давлением закачивают в скважину смесь из совершенно секретных данных, полученных из социальных сетей, заголовков CNN и глубин подсознания сенатора Маккейна. После чего данные разрывают пласт и чистый санкций по коллекторам начинает поступать в конгресс США, где происходит его сортировка, а затем в Госдепартамент для доставки конечным потребителям наложенным платежом.
Список его потребителей постоянно меняется в зависимости от политического и экономического состояния Соединенных Штатов, но есть в нем и свои постоянные клиенты. Например, Россия, которая вот уже более ста лет является надежным и солидным импортером американского санкция.
Россия за поставляемый ей санкций, по мнению Госдепартамента, должна платить "очень высокую цену", но никогда ее не платит, так как уже давно добывает болтий (Bl), тяжелый металл с характерной резьбой, запасы которого во всем мире имеются только в России.
При этом, что характерно, чем больше количество санкция — тем больше рост.
Британские ученые уже сто лет бьются над разгадкой этого феномена.
Так, например, поставки санкция в 2014 году вывели Россию в мировые сельскохозяйственные лидеры, а наша предварительная договоренность о крупном импорте санкция в этом году, пожалуй, может привести к тому, что японцы через несколько лет будут покупать у нас электронику и микросхемы.
"Нет прекращению поставок санкция, хорошего и разного!" — под таким лозунгом сейчас проходят демонстрации российских фермеров.
Они хорошо помнят, как в 90-х годах прошлого века в России случились перебои с поставками живительного американского элемента и к каким последствиям это едва не привело.
А если не поможет и CNN будет продолжать писать, что мы молодцы — то придется вернуть себе Аляску.
И тогда они точно начнут опять поставлять нам наш любимый санкций.