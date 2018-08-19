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Американский санкций и российский болтий. Химический фельетон

(обновлено: 08:03 19.08.2018)
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© Иллюстрация РИА Новости . Виталий ПодвицкийАмериканский санкций и российский болтий. Химический фельетонАмериканский санкций и российский болтий. Химический фельетон
© Иллюстрация РИА Новости . Виталий Подвицкий

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Логотип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Fitch отметило устойчивость экономики России к санкциям США
Открытие в США новых запасов санкция (Sa) нешуточно взволновало мировую общественность. Как утверждают специалисты, разведанных месторождений только в окрестностях одного Вашингтона, округ Колумбия, Соединенным Штатам может хватить на десять лет бесперебойных наложений.

Добычу санкция в США немедленно поставили на поток.

Суть технологии такова. Сначала американские СМИ бурят скважину, пока она не достигнет самого дна. Затем специалисты ЦРУ и ФБР под большим давлением закачивают в скважину смесь из совершенно секретных данных, полученных из социальных сетей, заголовков CNN и глубин подсознания сенатора Маккейна. После чего данные разрывают пласт и чистый санкций по коллекторам начинает поступать в конгресс США, где происходит его сортировка, а затем в Госдепартамент для доставки конечным потребителям наложенным платежом.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Россия назвала "санкционные волны" США бесполезными и нелегитимными
Санкций давно и широко применяется в политической промышленности США как эффективное средство в борьбе с конкурентами и как инструмент улучшения их поведения.

Список его потребителей постоянно меняется в зависимости от политического и экономического состояния Соединенных Штатов, но есть в нем и свои постоянные клиенты. Например, Россия, которая вот уже более ста лет является надежным и солидным импортером американского санкция.

Россия за поставляемый ей санкций, по мнению Госдепартамента, должна платить "очень высокую цену", но никогда ее не платит, так как уже давно добывает болтий (Bl), тяжелый металл с характерной резьбой, запасы которого во всем мире имеются только в России.

Обратный эффект
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Обратный эффект

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP 2018 / Olivier Douliery
Немецкая газета назвала причину неэффективности американских санкций
Уникальность болтия заключается в том, что если его класть на санкций, то свойства последнего меняются на прямо противоположные. Санкций сразу начинает выделять энергию непонятной природы, приводящей к росту промышленности и экономики.

При этом, что характерно, чем больше количество санкция — тем больше рост.

Британские ученые уже сто лет бьются над разгадкой этого феномена.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
Глава российской компании назвал санкции США "вытаскиванием старого белья"
Впервые удивительный эффект воздействия болтия на санкций открыли большевики в начале двадцатых годов прошлого столетия, и с тех пор он использовался нами практически непрерывно.

Так, например, поставки санкция в 2014 году вывели Россию в мировые сельскохозяйственные лидеры, а наша предварительная договоренность о крупном импорте санкция в этом году, пожалуй, может привести к тому, что японцы через несколько лет будут покупать у нас электронику и микросхемы.

"Нет прекращению поставок санкция, хорошего и разного!" — под таким лозунгом сейчас проходят демонстрации российских фермеров.

Они хорошо помнят, как в 90-х годах прошлого века в России случились перебои с поставками живительного американского элемента и к каким последствиям это едва не привело.

Мохаммад Джавад Зариф. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МИД Ирана призвал США "вылечить" свою зависимость от санкций
И наша задача — больше такого не допустить. А если Госдеп, не дай бог, опять захочет с нами дружить, то нам нужно обернуться по сторонам и подумать — что мы сделали не так? Кого мы обидели, с кем поступили несправедливо, кто сейчас сидит и плачет по нашей вине? И срочно исправиться.

А если не поможет и CNN будет продолжать писать, что мы молодцы — то придется вернуть себе Аляску.

И тогда они точно начнут опять поставлять нам наш любимый санкций.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сила в правде
Положить болтий на санкций – это сильно – никто так не умеет 😆 Аффтар жжот 😆
08:13
19.08.2018
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Александр Несен
Замечательное произведение !
Необходимо экранизировать в художественной , мультипликационной и рекламной форме .
Можно и экспортный вариант предусмотреть !
08:40
19.08.2018
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