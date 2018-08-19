Трамп начал уничтожение "теневого ЦРУ"

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Западные СМИ и экспертное сообщество находятся в глубоком шоке: Дональд Трамп лишил экс-директора ЦРУ Джона Бреннана допуска к секретной информации, причем сделал это в официальном и максимально публичном формате. Лишение бывшего руководителя спецслужбы доступа к государственной тайне, аналитическим докладам и оперативной информации — это (в теории) рутинное действие, которое не должно никого шокировать, и многие вне США искренне не понимают, почему у него данный доступ вообще был, но это лишь показывает непонимание истинного устройства американской структуры власти.официально установлено, что Бреннан использовал свои возможности для того, чтобы скармливать Джорджу Бушу фейковую аналитику.
После прихода к власти Обамы, несмотря на протесты видных демократов, новый президент-"реформатор" повысил (!) Бреннана, сделал директором ЦРУ. Его деятельность на этой должности запомнилась несколькими скандальными эпизодами, которые показывают, что некоторым "особым людям" в американской политической системе можно делать вообще все что угодно без каких-либо последствий. Например, под его руководством ЦРУ вскрывало компьютеры и читало переписку американских сенаторов и конгрессменов, что запрещено целой серией законов, нормативных актов и инструкций. Бреннан после того, как его команду, что называется, поймали за руку, спокойно лгал в ответ на вопросы конгрессменов, и его не только не посадили, но и даже не сняли с должности.получавшей от ЦРУ бюджетные контракты на "поиск и обработку критически важной информации по вопросам национальной безопасности". Самые ярые критики Бреннана, конечно, могут говорить о том, что он сыграл важную роль в превращении американского разведывательного сообщества в "частную лавочку", но это было неверным. Он просто идеально вписался в уже существующую систему и играл в ней роль, которая позволяла ему находиться "над схваткой" и наслаждаться полной политической неуязвимостью. Это в некотором роде роднит его с Генри Киссинджером, у которого был аналогичный статус (причем более высокого порядка). Стоит отметить, что экс-глава ЦРУ успел даже поработать в консалтинговой компании Киссинджера в качестве приглашенного аналитика, и это выглядит особенно символично в контексте того, что самому "патриарху американской политики" американские СМИ сейчас "шьют" едва ли не государственную измену, а Бреннана, наоборот, объявляют героем национально-освободительной борьбы против тирана Трампа.
Демонстративное "отключение от системы" самого Бреннана важно еще и потому, что именно он является одним из ключевых авторов мифа о "русском заговоре", благодаря которому Трамп якобы пришел к власти. Именно он использовал очевидно фейковый доклад частной компании Fusion GPS о русских связях будущего американского президента для того, чтобы шпионить за ним во время избирательной кампании, а потом поддержать расследование спецпрокурора Мюллера.высказался его друг и соратник, экс-директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер: "Я думаю, что прошедшие дни показывают, насколько великим офицером спецслужб является Путин. Он знает, как работать с агентами, и это то, чем он занимается с президентом Трампом".
Очевидно, что влиятельная группа фактических (не путать с формальными!) руководителей американского разведывательного сообщества прилагала все усилия, чтобы как минимум снять действующего президента, а как максимум отправить его в тюрьму по обвинению в государственной измене, несмотря на очевидную абсурдность последнего. Против американского лидера проводился "медленный путч", и "бан" Бреннана — это важный шаг к его предотвращению.
Пресс-секретарь Белого дома уточнил, что у Трампа есть еще целый список тех, кто, вероятно, будет лишен доступа к секретной информации в будущем. Если президентской администрации и его сторонникам в спецслужбах (а они в них есть, на что неоднократно жаловались его оппоненты) удастся действительно зачистить американскую силовую систему, то у Трампа будет неплохой шанс на сохранение власти. Для нас это будет скорее позитивным сценарием, потому что в интересах самого Трампа будет как можно быстрее и решительнее перечеркнуть и забыть антироссийскую конспирологию, которую используют и против него, и против нас.