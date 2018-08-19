Трамп начал уничтожение "теневого ЦРУ"

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Западные СМИ и экспертное сообщество находятся в глубоком шоке: Дональд Трамп лишил экс-директора ЦРУ Джона Бреннана допуска к секретной информации, причем сделал это в официальном и максимально публичном формате. Лишение бывшего руководителя спецслужбы доступа к государственной тайне, аналитическим докладам и оперативной информации — это (в теории) рутинное действие, которое не должно никого шокировать, и многие вне США искренне не понимают, почему у него данный доступ вообще был, но это лишь показывает непонимание истинного устройства американской структуры власти.

Дело в том, что независимо от официальной должности (и фамилии президента, которому он теоретически должен подчиняться) Джон Бреннан — это и есть один из реальных руководителей ЦРУ и американского разведывательного сообщества в целом, причем Бреннан оставался у руля независимо от того, какая партия выигрывала выборы. Он — один из тех самых "людей в темных костюмах и с кейсами", которые, по словам Владимира Путина, объясняют каждому новому президенту США, какую он должен вести внешнюю (и внутреннюю) политику. С какими бы идеями и лозунгами он ни пришел в Белый дом. Лишить Бреннана доступа к инфраструктуре американского разведывательного сообщества и объявить ему едва ли не личную вендетту — это очень смелый шаг Трампа, особенно с учетом того, что мало кто ожидал от него такой смелости. "В переводе" на российскую политическую реальность эпохи 90-х это действие примерно равно демонстративному началу отключения олигархов от возможности влиять на политическую жизнь страны и действия государства.

Бреннан в качестве заместителя исполнительного директора ЦРУ прекрасно себя чувствовал во время президентства Буша, которому он представлял лично "отфильтрованную" внешнеполитическую информацию, собранную от всего разведывательного сообщества. Фактически коммуникация президента со всеми спецслужбами и его возможность получать информацию из разных источников была ликвидирована, то есть Буш-младший видел и читал только аналитику, одобренную этим серым кардиналом, причем официально это было сделано ради "объединения усилий разведывательного сообщества в борьбе с терроризмом". Более того: официально установлено , что Бреннан использовал свои возможности для того, чтобы скармливать Джорджу Бушу фейковую аналитику.

После прихода к власти Обамы, несмотря на протесты видных демократов, новый президент-"реформатор" повысил (!) Бреннана, сделал директором ЦРУ. Его деятельность на этой должности запомнилась несколькими скандальными эпизодами, которые показывают, что некоторым "особым людям" в американской политической системе можно делать вообще все что угодно без каких-либо последствий. Например, под его руководством ЦРУ вскрывало компьютеры и читало переписку американских сенаторов и конгрессменов, что запрещено целой серией законов, нормативных актов и инструкций. Бреннан после того, как его команду, что называется, поймали за руку, спокойно лгал в ответ на вопросы конгрессменов, и его не только не посадили, но и даже не сняли с должности.

Если ему сошел с рук даже открытый шпионаж за американскими законодателями, то неудивительно, что никто не обращал внимания на такие "мелочи", как тот факт, что между работой у Буша и работой у Обамы он успел поруководить частной компанией The Analysis Corporation, получавшей от ЦРУ бюджетные контракты на "поиск и обработку критически важной информации по вопросам национальной безопасности". Самые ярые критики Бреннана, конечно, могут говорить о том, что он сыграл важную роль в превращении американского разведывательного сообщества в "частную лавочку", но это было неверным. Он просто идеально вписался в уже существующую систему и играл в ней роль, которая позволяла ему находиться "над схваткой" и наслаждаться полной политической неуязвимостью. Это в некотором роде роднит его с Генри Киссинджером, у которого был аналогичный статус (причем более высокого порядка). Стоит отметить, что экс-глава ЦРУ успел даже поработать в консалтинговой компании Киссинджера в качестве приглашенного аналитика, и это выглядит особенно символично в контексте того, что самому "патриарху американской политики" американские СМИ сейчас "шьют" едва ли не государственную измену, а Бреннана, наоборот, объявляют героем национально-освободительной борьбы против тирана Трампа.

Демонстративное "отключение от системы" самого Бреннана важно еще и потому, что именно он является одним из ключевых авторов мифа о "русском заговоре", благодаря которому Трамп якобы пришел к власти. Именно он использовал очевидно фейковый доклад частной компании Fusion GPS о русских связях будущего американского президента для того, чтобы шпионить за ним во время избирательной кампании, а потом поддержать расследование спецпрокурора Мюллера.

Более того: сам Бреннан использовал свой авторитет и доверие американского общества к нему как к высокопоставленному секретоносителю, чтобы публично обвинить Трампа в работе на Кремль, заявив, что его поведение является "однозначно предательским". Еще яснее высказался его друг и соратник, экс-директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер: "Я думаю, что прошедшие дни показывают, насколько великим офицером спецслужб является Путин. Он знает, как работать с агентами, и это то, чем он занимается с президентом Трампом".

Очевидно, что влиятельная группа фактических (не путать с формальными!) руководителей американского разведывательного сообщества прилагала все усилия, чтобы как минимум снять действующего президента, а как максимум отправить его в тюрьму по обвинению в государственной измене, несмотря на очевидную абсурдность последнего. Против американского лидера проводился "медленный путч", и "бан" Бреннана — это важный шаг к его предотвращению.

Пресс-секретарь Белого дома уточнил, что у Трампа есть еще целый список тех, кто, вероятно, будет лишен доступа к секретной информации в будущем. Если президентской администрации и его сторонникам в спецслужбах (а они в них есть, на что неоднократно жаловались его оппоненты) удастся действительно зачистить американскую силовую систему, то у Трампа будет неплохой шанс на сохранение власти. Для нас это будет скорее позитивным сценарием, потому что в интересах самого Трампа будет как можно быстрее и решительнее перечеркнуть и забыть антироссийскую конспирологию, которую используют и против него, и против нас.