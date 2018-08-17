Бешено богатые азиаты угрожают "черным пантерам"

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Прежде всего, перед нами — асимметричный ответ негритянскому лобби внутри Голливуда, которое в последние годы подвергло американскую "фабрику грез" настоящему террору. Террор этот проходит под лозунгом "Голливуд — он такой белый!", и цель его в том, чтобы было как можно больше кино с черными актерами. Причем ему следует вручать как можно больше наград, особенно "Оскаров". Кто возражает, тот расист.
Всем ясно, что создавать в кино искусственные привилегии для одной из национальных групп — значит рождать фильмы-уроды, а если их вдобавок еще и награждать, то это лишь обесценит трофеи. Как минимум же случится то, что и происходит: в каждом "белом" фильме должен быть хотя бы один негр, причем играть он должен ни в коем случае не злодея, а обладателя множества достоинств. А бывает и так: задумывается экранизация эпопеи Стивена Кинга "Темная башня", где ковбой Роланд (у автора он, как и положено ковбою, белый) по воле Голливуда вдруг оказывается негром.
А вот асимметричный ответ: вы говорите, у нас на экране одни белые? А вот вам фильм, сделанный о китайцах и на сто процентов китайцами — но в Голливуде. Нет на экране белых. Кто-то против?
А вот теперь настоящие китайцы появились, и еще как.
Фильм сделан по одноименной книге Кевина Квана, бывшего сингапурца. Сейчас Кевин — вот его сайт — американец и пишет (пока что) на одну тему: о богатых китайцах. Неважно каких — последняя книга о миллиардерах из КНР. А первая, которую и экранизировали, про то, как готовящаяся к свадьбе американо-китайская пара приезжает в Сингапур, знакомится с родителями жениха, тут-то и выясняется, что они не просто не бедны, а как-то очень уж не бедны. Собственный самолет — это так, среди прочих мелочей.
Издеваться над сверхбогатыми — старая литературная традиция, она идет, наверное, еще от "Сатирикона" Петрония к "Мещанину во дворянстве" Мольера и далее везде, вплоть до "рублевских" книг и сериалов. И главное в этой традиции — смех, завистливый, снисходительный, горький.
Кван написал безумно смешную книгу, а продюсер Джон Чу снял такой же безумно смешной фильм. Но кино вдобавок получилось стилистически грандиозным. Это что-то вроде "Великого Гэтсби", но не ретро о прекрасной эпохе, а кино о том, как живут эти миллиардеры сегодня: сотни мелочей, от бешеной любви к дизайнерским ювелирным домам до сцены коллективной лепки пельменей (как во времена дедов и особенно прадедов — нищих кули).
И тут Голливуд показывает такой китайский гламур, который и Гэтсби не снился. Как реагировать? И еще неизвестно, смешно ли это для человека, который пока что видел лишь, что китайские товары заняли в магазинах место былых японских, а теперь на них наложили санкции и тарифы. Или, допустим, читавшего где-то, что экономика КНР по ряду ключевых показателей обогнала американскую: это же просто цифры. А вот сингапурские миллиардеры — тут совсем не цифры, а что-то понятное и человеческое.
Главная мысль в многочисленных откликах на книгу и фильм уже прозвучала: азиатская община США обретает свою идентичность, то есть выясняет для себя, что она такое. А с ней это выясняет и вся страна. Это новость для Америки, а какая — еще неизвестно.
Что же касается глобального значения фильма, то тут учтем, что речь о самой грандиозной (пока что) кинопремьере года, обреченной на множество "Оскаров". И понятно, что в самом Сингапуре уже организуют экскурсии для туристов по местам обитания гламурных персонажей. Очень рекомендую посмотреть картинки и видео вот в этой публикации, где экскурсию такую виртуально проводит местная законодательница стиля: это неподражаемо. И она — ее зовут Эстер Куэк — не из комедии, она и правда вот такая.
Но главное в том, что миллионы людей видят на экране не только Сингапур, а новое лицо мира в целом. В 2016 году Азия обогнала США по числу миллиардеров: таковых стало 637 человек (прирост на 23%), а в США миллиардеров 563 (прирост на пять процентов), про Европу же и говорить нечего: 342. Правда, у американских сверхбогатых пока больше миллиардов на душу, но так ли это важно.
Понятно, что пришедший в начале тысячелетия "век Азии" был создан азиатскими производствами и услугами — сотнями миллионов людей, а миллиардеры с миллионерами только один из неизбежных (по опыту мировой истории) продуктов этого процесса. Но это, прямо скажем, очень убедительный продукт, особенно для жителей США, которые как-то привыкли за последние десятилетия гордиться теми из соотечественников, кто осуществил "американскую мечту".
И вот теперь эти американцы — а с ними и обитатели прочих стран — всматриваются в безумный, смешной, но реально существующий, в том числе на американской территории, мир людей, осуществивших совсем другую мечту. Всматриваются — и приходят к каким-то выводам насчет лица наступившей эпохи.