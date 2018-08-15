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США опоздали "отключать Россию"

(обновлено: 09:02 15.08.2018)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото. Архивное фотоЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin

Ирина Алкснис

Самолет наблюдения США OC-135B. Архивное фото
© Фото : U.S. Air Force / Josh Plueger
В США назвали условие для разморозки средств на Договор по открытому небу
Принятие в Штатах военного бюджета привело к путанице вокруг исполнения страной Договора по открытому небу. С одной стороны, Госдеп отрицает фактический отказ от соглашения, а с другой — в документе прописаны меры по заморозке средств до исполнения многочисленных условий и требований, связанных с Россией.

Эта история стала еще одним шагом в очередном витке российско-американского обострения. Если некоторое время назад казалось, что отношения между странами пришли в относительное равновесие, пусть и с негативной динамикой, то последние недели развеяли данную иллюзию.

От приходящих новостей все более отчетливо создается впечатление, что между Россией и США последовательно обрываются многочисленные связывающие их нити. Ситуация неуклонно и быстро усугубляется, причем затрагивает жизни все большего количества рядовых граждан, которые начинают ощущать проблемы на себе лично.

Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
Пальцем в небо. США приняли самый дорогой военный бюджет
Все-таки, в отличие от российско-европейских трений, которые сразу и заметно задели все слои российского общества из-за исчезновения с прилавков в 2014 году испанских апельсинов, итальянского пармезана, польских яблок и литовских молочных продуктов, санкционная война с США до недавнего времени была чем-то отдаленным и влияющим на обыденную жизнь граждан скорее косвенно. Она касалась избранных высокопоставленных фигур и таких сложных материй, как кредитование корпоративного бизнеса.

Ныне невозможно игнорировать, что Соединенные Штаты целенаправленно создают некомфортную среду для всех граждан России. Для начала — на своей территории. Проблемы с получением виз (выдача которых сократилась в два раза за год), громкие уголовные дела против россиян последнего времени, не прекращающаяся внутренняя медиаистерика служат явным сигналом для самых непонятливых выходцев из России: вам здесь не рады.

Здание Капитолия США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России
Впереди принятие Вашингтоном нового пакета санкций, которые уже заслужили — и небезосновательно — звание "драконовских": сама возможность приостановки дипотношений и запрета полетов "Аэрофлота" чего стоит. Причем подчеркнуто оскорбительные и невыполнимые условия, которыми они обставлены, не оставляют ни малейшей возможности избежать их. И не то чтобы российское руководство давало повод думать, что оно уступит давлению (скорее наоборот), но подобная бескомпромиссная враждебность сама по себе является крайне выразительной.

Однако было бы неверным полагать, что Россия во всей этой ситуации выступает исключительно реагирующей стороной, которая просто отвечает на выпады против нее. Крайне показательным является то, что еще весной Москва экстренно (всего за два месяца) избавилась от своих вложений в американские гособлигации, доведя их до символической суммы. Просто широкой общественности стало об этом известно только сейчас, с двухмесячной задержкой — одновременно со свежими конфронтационными шагами Штатов.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© Depositphotos / teamtime
"Необъявленная война". Политолог о новых санкциях США против России
Теперь российским министром финансов, то есть на максимально официальном уровне, озвучена готовность Москвы — не идея, не желание, не возможность, а готовность! — отказаться от доллара при расчетах за нефть.

Соответственно, можно говорить, что идет обоюдный и ускоренный разрыв многочисленных связей и ликвидация критических уязвимостей, за исключением тех, с которыми ничего нельзя поделать — и решение по ним оттягивается до последнего. Для американцев таковой является зависимость от России в сфере космического сотрудничества, в частности нужда в отечественных ракетных двигателях РД-180.

Обычно подобные ситуации вызывают апокалиптические предсказания о перспективах перехода конфликта в военную сферу — вплоть до "горячей" стадии. Следует отметить, что масла в огонь подливают свежие заявления американских генералов о подготовке к противостоянию с Россией в Северной Атлантике.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
США заявили, что хотят от России "улучшения поведения" с помощью санкций
Но ситуация, как представляется, куда более сложна.

Она заключается в том, что разрыв связей сейчас наблюдается у США во всех направлениях и на всех уровнях: Китай, Европа, Иран, Турция… Россия тут выступает просто как наиболее заметная цель, подвергающаяся самому сильному публичному давлению, очевидному для всех. Но параллельно развиваются ничуть не менее значимые процессы.

Торговая война между США и Китаем продолжает набирать обороты. Только что принятый американцами военный бюджет вызвал куда более резкую, чем у Москвы, реакцию Пекина, который назвал его вмешательством в свои внутренние дела.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Американский доллар. Архивное фото
© AFP 2018 / Jewel Samad
Business Insider: Россия и Китай нашли "ахиллесову пяту" США
На днях Госдеп официально выразил опасения по поводу китайских студентов в Штатах и угрозе технологического шпионажа с их стороны. А значит, не стоит удивляться, если в скором времени будет запущена "охота на ведьм" и в этом направлении.

Теперь еще и начатая прямо в ООН раскрутка темы китайских "лагерей перевоспитания" для уйгурского меньшинства, в которых якобы заключен миллион человек. Это, в свою очередь, создает перспективы масштабной антикитайской медиакампании, на фоне которой реакция Запада на события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году покажется бледной тенью.

И это только Китай.

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посольство России назвало новые санкции США "драконовскими"
А есть еще Европа, которая уклоняется от прямого столкновения со Штатами, предпочитая лавировать при сохранении своих интересов. Однако возможностей для маневра у нее все меньше. В результате из-за отказа американцев от иранской ядерной сделки ЕС был вынужден официально заблокировать восстановление американских санкций против Тегерана на своей территории.

Есть Турция, которая при всех своих нынешних серьезнейших экономических проблемах, связанных с падением лиры, демонстрирует готовность до конца отстаивать свою позицию в противостоянии с США.

Есть Иран, которого вновь введенные американцами санкции заставили просто сменить ряд партнеров, в частности французскую компанию Total на главную китайскую нефтегазовую корпорацию CNPC.

Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране. Архивное фото
© AFP 2018 / STR
Трамп восстановил санкции против Ирана
В подобном контексте считать Россию единственной и уникальной страной, находящейся в жестком противостоянии США, — явный перебор.

А если Штаты рвут связи и идут на конфронтацию со всеми, включая самых надежных и важных своих союзников, опасения перерастания трений между Вашингтоном и Москвой из политической в военную плоскость выглядят несколько преувеличенными. Во всяком случае, пока.

Речь скорее идет о том, что Штатам (причем интересы и Трампа, и противостоящей ему части американской элиты в данном вопросе вполне сходятся) жизненно необходимо развязать себе руки на мировой арене. А для этого надо избавиться от бесчисленных уз и обязательств, которыми США связаны со всеми ключевыми державами мира.

Фактически Соединенные Штаты в данный момент просто рубят тот "гордиев узел глобальной империи", в котором увязли.

Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Эксперт: санкции США от действий России не зависят в принципе
Однако обратной стороной происходящего становится и освобождение от американской зависимости многих их партнеров, сателлитов и конкурентов.

Самой любопытной в этой ситуации всеобщего взаимного размежевания становится гонка на скорость. Кто освободится от критических зависимостей быстрее других, с наименьшими потерями и наибольшим потенциалом для участия в перекройке глобального "пирога", тот и войдет в список будущих победителей.

Именно поэтому Вашингтон так торопится и действует столь агрессивно по всем направлениям. Американцам жизненно важно успеть первыми, пока за ними еще есть быстро иссякающее преимущество глобального гегемона.

Правда, то, что в списке потенциальных "драконовских" санкций отсутствует такая "святая корова" мечтателей-русофобов, как отключение России от SWIFT, прозрачно намекает, что американцы прекрасно понимают, что в некоторых вопросах давления на нашу страну они уже опоздали.

Заезженная пластинка
© Виталий Подвицкий
Заезженная пластинка
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