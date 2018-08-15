Посадить "русского шпиона Киссинджера": последний шаг к гражданской войне

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Патриарх американской внешней политики, "стратег и мудрец" Генри Киссинджер попал под карающую длань антитрамповской медийной кампании. Теперь именно Киссинджера, которого до сего момента нельзя было публично поливать грязью в респектабельных американских медиа, объявлен едва ли не автором самого страшного преступления американской политики — создания заговора между Кремлем и Дональдом Трампом.

Агентство Блумберг опубликовало скандальное расследование, в котором, по сути, утверждается, что именно серый кардинал американской политики был той самой "точкой сборки", вокруг которой крутились все участники "российского заговора": Дональд Трамп, Джаред Кушнер (зять американского лидера), российский посол Кисляк и даже арестованная в США Мария Бутина. Представить себе, что кто-то решится втянуть в этот скандал человека уровня Киссинджера, было невозможно. Но это все равно произошло — и является очень серьезным сигналом того, что американское общество и политическая элита находятся на грани гражданской войны, а никакие неписаные правила уже не работают. Неприкасаемые кончились, и если после вброса Блумберга Киссинджером официально заинтересуются в команде спецпрокурора Мюллера, который расследует "русский заговор Трампа", это будет означать, что в Америке теперь возможно вообще все. Вплоть до реального силового противостояния между сторонниками истеблишмента и единомышленниками Трампа.

Во все времена существовали фигуры вне критики — старики племени, держатели мудрости, советники, которых не трогали даже в моменты очень серьезных внутриполитических и междоусобных конфликтов. А если вдруг на признанных нейтральных авторитетов и на заслуженных старейшин объявляется охота, значит, быть беде.

Важно понимать, что сам Киссинджер — это фигура, которая (в теории) должна всегда быть над схваткой, потому что все участники политического противостояния понимают ценность существования каких-то сил, которые могут себе позволить думать на десятилетия вперед и плевать на сиюминутную политическую или электоральную конъюнктуру. Именно благодаря такой мудрой конфигурации американской политической элиты тандем вечно конфликтующих Бжезинского и Киссинджера смог обеспечить, например, постоянство американской внешней политики в отношении Китая, начиная от Никсона и заканчивая Обамой. Владимир Путин даже объяснял европейским журналистам, что американские президенты меняются, а политика — нет, потому что ее определяют "люди с кейсами и темных костюмах", которые не сменяются после очередных выборов.

"Вброс" Блумберга опирается на несколько серьезных обвинений в адрес Киссинджера, который и до этого разозлил многих в США своими встречами с Путиным и Трампом, а также предполагаемыми попытками организовать с помощью американского президента антикитайский альянс с участием России. "Отношения Кушнера с группой, связанной с Россией, начались с обеда Киссинджера", — сообщают американские журналисты. По нынешним временам само это — уже очень серьезный повод для медийного шельмования (а то и визита ФБР). Ссылаясь на собственную информацию, Блумберг сообщает, что в марте 2016 года зять Трампа Джаред Кушнер получил приглашение на официальный обед от Center for the National Interest (аналитического центра, который выступает за прагматично-конструктивные отношения с Россией). На этой встрече, прошедшей в манхэттенском "Тайм Уорнер Центре", Кушнера якобы познакомили с Киссинджером, который присутствовал на этом светском мероприятии благодаря своему статусу почетного председателя CNI.

Там же Кушнер познакомился с Дмитрием Саймсом — руководителем центра, с которым он впоследствии будет организовывать программное внешнеполитическое выступление кандидата Дональда Трампа. В качестве инкриминирующих обстоятельств организации, которой покровительствует Киссинджер и которой руководит Саймс, предъявляют то, что именно она имела связи с Марией Бутиной, которую обвиняют в попытках "проникнуть и влиять" на важные американские некоммерческие организации. Более того: несмотря на то что Саймс предлагал и другим кандидатам выступить на площадках центра, ни один из кандидатов в президенты, кроме Трампа, не согласился — предположительно из-за того, что они не хотели связываться с организацией, которую Блумберг называет "пророссийской".

Стоит особо подчеркнуть, что предположение о том, что структура, которую создал Киссинджер (один из главных стратегов США в период холодной войны и соавтор никсоновского антисоветского альянса с КНР), является "пророссийской организацией", может быть логичным только в романе Кафки. Это, впрочем, не мешает американским журналистам разбрасываться именно такими обвинениями. В качестве отягчающего обстоятельства приводится то, что именно центр Киссинджера организовал выступление Трампа, на полях которого Джаред Кушнер якобы познакомился с послом России в США Кисляком. И якобы попросил его о следующей услуге: использовать посольство Российской Федерации в США в качестве неофициального (и неподконтрольного американским спецслужбам и дипломатам) канала прямого общения команды Трампа с Кремлем.

Особую пикантность этой ситуации придает тот факт, что если уж обвинять Киссинджера в создании условий для "сговора Трампа и Кремля", то на допрос в ФБР обязательно нужно пригласить Хиллари Клинтон и ее мужа. Дело в том, что Киссинджер в силу своего особого статуса — это и не республиканец, и не демократ, а именно "патриарх американской политики". На протяжении многих лет семья Клинтон проводила свои зимние каникулы вместе с Киссинджером и его женой на вилле в Доминиканской Республике. Сама Клинтон во время избирательной кампании не только заявляла о том, что его мнение для нее является "важным", но и очень гордилась тем фактом, что он когда-то хвалил ее деятельность на посту госсекретаря США. Киссинджер даже перенес празднование своего девяностолетия, чтобы чета Клинтон смогла присутствовать на празднике . И вот этот человек с огромными связями, непоколебимым статусом и колоссальными заслугами перед США брошен на медийное растерзание, его фактически обвиняют в государственной измене (или как минимум пособничестве ей).

Мир американской политики сошел с ума. Ради того, чтобы "достать Трампа" и не дать даже шанса на нормализацию американо-российских отношений, влиятельная часть американского истеблишмента готова положить политический труп Киссинджера на алтарь борьбы с "российской угрозой". С одной стороны, это может нам льстить. С другой — когда ядерная держава идет вразнос и в ней рушится давно устоявшаяся политическая система, это ничем хорошим не закончится. Конечно, внутренний конфликт в случае его перехода в режим гражданской войны нанесет колоссальный ущерб самим США, но от этого риски для остальных стран становятся не меньше, а больше. У мирового гегемона случилось раздвоение личности, он ведет себя буйно и довольно опасен. Сдерживать его придется коллективными усилиями, а переговоры на эту тему еще даже не начинались.