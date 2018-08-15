Посадить "русского шпиона Киссинджера": последний шаг к гражданской войне

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Агентство Блумберг опубликовало скандальное расследование, в котором, по сути, утверждается, что именно серый кардинал американской политики был той самой "точкой сборки", вокруг которой крутились все участники "российского заговора": Дональд Трамп, Джаред Кушнер (зять американского лидера), российский посол Кисляк и даже арестованная в США Мария Бутина. Представить себе, что кто-то решится втянуть в этот скандал человека уровня Киссинджера, было невозможно. Но это все равно произошло — и является очень серьезным сигналом того, что американское общество и политическая элита находятся на грани гражданской войны, а никакие неписаные правила уже не работают. Неприкасаемые кончились, и если после вброса Блумберга Киссинджером официально заинтересуются в команде спецпрокурора Мюллера, который расследует "русский заговор Трампа", это будет означать, что в Америке теперь возможно вообще все. Вплоть до реального силового противостояния между сторонниками истеблишмента и единомышленниками Трампа.
Во все времена существовали фигуры вне критики — старики племени, держатели мудрости, советники, которых не трогали даже в моменты очень серьезных внутриполитических и междоусобных конфликтов. А если вдруг на признанных нейтральных авторитетов и на заслуженных старейшин объявляется охота, значит, быть беде.
"Вброс" Блумберга опирается на несколько серьезных обвинений в адрес Киссинджера, который и до этого разозлил многих в США своими встречами с Путиным и Трампом, а также предполагаемыми попытками организовать с помощью американского президента антикитайский альянс с участием России. "Отношения Кушнера с группой, связанной с Россией, начались с обеда Киссинджера", — сообщают американские журналисты. По нынешним временам само это — уже очень серьезный повод для медийного шельмования (а то и визита ФБР). Ссылаясь на собственную информацию, Блумберг сообщает, что в марте 2016 года зять Трампа Джаред Кушнер получил приглашение на официальный обед от Center for the National Interest (аналитического центра, который выступает за прагматично-конструктивные отношения с Россией). На этой встрече, прошедшей в манхэттенском "Тайм Уорнер Центре", Кушнера якобы познакомили с Киссинджером, который присутствовал на этом светском мероприятии благодаря своему статусу почетного председателя CNI.
Стоит особо подчеркнуть, что предположение о том, что структура, которую создал Киссинджер (один из главных стратегов США в период холодной войны и соавтор никсоновского антисоветского альянса с КНР), является "пророссийской организацией", может быть логичным только в романе Кафки. Это, впрочем, не мешает американским журналистам разбрасываться именно такими обвинениями. В качестве отягчающего обстоятельства приводится то, что именно центр Киссинджера организовал выступление Трампа, на полях которого Джаред Кушнер якобы познакомился с послом России в США Кисляком. И якобы попросил его о следующей услуге: использовать посольство Российской Федерации в США в качестве неофициального (и неподконтрольного американским спецслужбам и дипломатам) канала прямого общения команды Трампа с Кремлем.
Мир американской политики сошел с ума. Ради того, чтобы "достать Трампа" и не дать даже шанса на нормализацию американо-российских отношений, влиятельная часть американского истеблишмента готова положить политический труп Киссинджера на алтарь борьбы с "российской угрозой". С одной стороны, это может нам льстить. С другой — когда ядерная держава идет вразнос и в ней рушится давно устоявшаяся политическая система, это ничем хорошим не закончится. Конечно, внутренний конфликт в случае его перехода в режим гражданской войны нанесет колоссальный ущерб самим США, но от этого риски для остальных стран становятся не меньше, а больше. У мирового гегемона случилось раздвоение личности, он ведет себя буйно и довольно опасен. Сдерживать его придется коллективными усилиями, а переговоры на эту тему еще даже не начинались.