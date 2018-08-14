О контроле "караванных путей". Главное в Каспийской конвенции

Дмитрий Лекух

Подписание Каспийской конвенции является на сегодняшний день важнейшей темой СМИ далеко за пределами региона. Цитата из CNN: "Это соглашение положило конец многолетним спорам, мешавшим разработке нефтегазовых месторождений. Это очень богатый регион: каспийские запасы природного газа и нефти оцениваются в 20 миллиардов баррелей".

Еще цитата: "Это решающая победа для России. Не стоит забывать, что для запуска крылатых ракет по Сирии она выбрала именно Каспийскую флотилию. Каспийское море — важнейший стратегический элемент с точки зрения нефтегазовых ресурсов, но также и важнейший элемент все более амбициозной ближневосточной стратегии России и ее связей с Ираном в регионе".

Да, "утрата Западом Каспия" (а именно так там определяют суть конвенции) — действительно событие как минимум мирового масштаба. Как выразился политолог Андрей Суздальцев, "Каспийское море закрыто для внешних, нерегиональных сил, создание здесь баз, скажем, НАТО или США невозможно по соглашению. Это позволяет нам в меньшей степени тратить ресурсы на прикрытие южных рубежей, ориентируясь на то, что здесь, в общем-то, собрался блок единомышленников".

Все это так. На Каспии сошлось очень многое. И потенциальный "морской плацдарм". И реально колоссальные нефтяные запасы, и газ, причем не только его добыча: ту же Туркмению больше заботит транскаспийский трубопровод. И рыбные ресурсы, при этом речь идет далеко не только об осетровых породах.

Но есть еще один фактор. Это само уникальное географическое положение моря-озера. Так уж случилось, что исторически Каспийское море и его побережья — логистический узел и "центр караванных путей".

Именно каспийский узел заставлял российскую империю Романовых так активно противостоять англо-саксонскому влиянию в Центральной Азии и упорно идти на восток. И кстати, именно Каспий полагал одним из "рубежей Хартленда" американский политик и теоретик Збигнев Бжезинский.

Каспий исторически — перекресток многих торговых коридоров. Кстати, едва ли не самым значимым из них является уже официально заявленный "Север — Юг". Ведущий из Индии через Иран, отчасти Азербайджан и Российскую Федерацию к незамерзающим портам Балтийского моря, на север Европейского субконтинента.

О значимости "коридора Север — Юг" на саммите "каспийской пятерки" напомнил президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев. "Мы придаем большое значение этому проекту. На территории Азербайджана все работы для его реализации завершены (имеется в виду так называемый сухопутный вариант коридора, железнодорожный маршрут вдоль берегов Каспия, идущий в том числе и через территорию республики. — Прим. авт.). В прошлом году по маршруту "Север — Юг" через территорию Азербайджана перевезено 1700 тонн, а только за семь месяцев этого года — 175 000 тонн грузов. Это означает более стократное увеличение объема грузоперевозок в сравнении с прошлым годом".

То есть только введение далеко не основного участка "каспийского коридора" увеличило объем грузоперевозок по кавказскому берегу Каспия товарные потоки более чем в сто раз.

"Базовым" же маршрутом тут, безусловно, будут именно морские (или "река — море") перевозки. Или до Каспийска, где, по словам российского президента Путина, запланировано и должно быть в самые кратчайшие сроки реализовано строительство глубоководного морского порта, способного принимать суда водоизмещением до 25 тысяч тонн. Или до Астрахани. Или, если речь идет о судах класса "река — море", то в период навигации вообще куда угодно: здесь тебе и сама Волга, и не столь далекий от дельты Волго-Донской канал. И неслучайно иранские порты на Каспии, в том числе Амирбад и Энзели, частично уже включены, а частично системно включаются во внутрииранскую логистику с выходом на порты Персидского залива.

А далее — в Индию и "везде".

Последствия превращения Каспия в мирный логистический "хаб" будет иметь вполне глобальное значение. Каждая тонна грузов "в плюс" через транспортный коридор "Север — Юг" — это тонна "в минус" в контролируемых Западом глобальных морских перевозках. А учитывая, что безопасность Каспия, согласно подписанной главами пяти государств конвенции, по факту обеспечивает Российская Федерация, то тут все просто: кто отвечает за безопасность "караванных путей", тот их и контролирует. Так было издревле, так есть и сейчас, когда безопасность глобальных морских перевозок, так или иначе, обеспечивают знаменитые американские "авианосные группы".

И нет, кстати, оснований думать, что что-то будет по-другому на территориях, за безопасность транспортных коридоров которых берут на себя континентальные страны. Идет ли речь о китайско-российских коридорах Великого шелкового пути. Или о чисто российских коридорах Европа — Владивосток и Северном морском пути.

А совместная разработка пятью государствами колоссальных природных богатств Каспийского бассейна (будь то нефть, газ или рыба) в данной конфигурации всего лишь приятный бонус. И это понимают даже на далеких берегах по ту сторону Атлантики.