Китайские СМИ: борьба с Америкой — это надолго, но ее можно выиграть

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Через три месяца Республиканская партия США может жестоко пострадать на промежуточных выборах, потеряв большинство в конгрессе, законодательных собраниях многих штатов и в губернаторском корпусе. И тогда, кто знает, натиск США на Китай может ослабнуть.

Вопрос: так ли это?

Давайте сразу договоримся — почти во всех ситуациях в этом тексте слово "Китай" можно заменить на "Россию". Потому что это одна и та же экономическая (пока что) война за насильственную смену правил в мировой экономике, которые до сего дня разоряли США. Методы в этой войне одинаковые — нанести экономический ущерб, чтобы деморализовать политическое руководство нашей и еще нескольких стран и склонить их к капитуляции.

Но в данном случае обозначенный выше вопрос задает китайское англоязычное издание Global Times. И само же на него отвечает: после ноября ничего не изменится. Борьба с Америкой — это надолго, потому что все ключевые политические фигуры там согласны: Китай (еще раз повторим — и Россия, и еще несколько ключевых стран) следует сдержать в их движении к мировому первенству или даже по части их самостоятельности роли в мире.

А кроме того, замечает китайский аналитик, республиканцы имеют хороший шанс не пострадать в ноябре и этим сломать традиционный для США цикл: президентские выборы выигрывает та или иная партия, но многие избиратели уже через год разочаровываются в победителе и голосуют за его оппонентов. В этот раз популярность Дональда Трампа растет вместе с улучшением экономической ситуации в стране, так что возможно все.

Китайская публикация примечательна моментом, когда она появилась. С начала 50-х годов высшее руководство страны завело полезную для здоровья привычку в августе выезжать на морской курорт в Бэйдайхэ и в неформальной обстановке решать все ключевые вопросы, которые потом будут записаны в официальные документы. Вот они там, у моря, и сейчас сидят и договариваются, и прежде всего речь о ходе экономической войны с США: как бороться и куда стремиться.

В последние годы китайские СМИ (а они уже много лет как весьма откровенны и дискуссионны) именно в это время выдают если не утечки с курорта, то излагают разные фигурирующие там позиции. То же делают более или менее близкие к власти эксперты.

И вот еще несколько таких примечательных мнений из разных СМИ. В 2008 году Китай сделал нечто вопреки мнениям западных экономистов: в разгар глобального финансового кризиса влил в экономику почти 600 миллиардов долларов. То был опасный для финансовой системы шаг, последствия разгребают до сих пор, но Китай тогда спас не только себя, но и мировую экономику. Выйдя вдобавок в ее признанные лидеры. Вот и сейчас, возможно, потребуется нечто подобное, неожиданное.

Китай выглядит слишком осторожным и неадекватным по части реакции на американские тарифы практически уже на весь китайский импорт, говорит Дэн Цзянцюнь, американист. Но нельзя "драться ради драки" (то есть, добавим, работать на публику, которой хочется, чтобы "наши" врезали нахалам по полной программе). Следует внимательно следить за тем, что происходит в США, и объяснять соотечественникам, что противостояние — надолго и выиграет его тот, у которого больше терпения.

По другую сторону Тихого океана, в США, происходит примерно то же самое: оценивают шансы "своих" бойцов. Сделаем здесь поправку на склонность многих экспертов утверждать, что все, что делает Дональд Трамп, — это провал, и все же обратим внимание на мнение профессора экономики из Сиракузского университета (штат Нью-Йорк) Мэри Лавли.

Она говорит: Трамп проиграет, потому что сделает больно слишком многим в своей стране, не говоря о прочих. Дело даже не в ответных тарифах Китая, которые вводятся точечно, нанося ущерб избирателям Трампа. Даже одни лишь ограничения на китайский импорт в США одновременно бьют по доходам "своих" и "иных". Вот один из айфонов, в котором стоят экран из Южной Кореи, чипы из Японии и софт из самих США. Не продав его, китайский производитель лишается дохода в 50 центов из одного доллара, а остальные 50 центов теряет бизнес всех перечисленных стран, включая саму Америку.

Она приводит цифру: 60 процентов китайского экспорта в США идет от компаний, чьи владельцы вовсе не китайцы (а прочие земляне, в том числе много американцев). По ним тоже бьют тарифы Трампа. Их продукция рассчитана целиком на американский рынок, так что они сразу не закроют производства, а постараются переложить подорожание на потребителей из США. Что и происходит: 20-процентный тариф на китайские стиральные машины уже привел к их подорожанию на 16,4 процента в американских магазинах.

А пекинские стратеги тем временем создают все мыслимые условия для иностранных производств на своей территории, чтобы не дать им уйти. Если стратеги Трампа это не предусмотрели, то дело плохо, потому что ведет к изоляции американского производителя.

Одно замечание Мэри Лавли касается вечной темы: какая политическая система лучше настроена для войны, торговой или любой другой. "Однопартийная система наверняка помогает Си Цзиньпину пережить трудности, вызванные торговыми трениями", — ядовито замечает она. И добавляет, что и чисто экономические меры, разрабатываемые Пекином, лучше американских.

Мысль в любом случае хорошая и даже уже не новая: США начали судорожно "делать что-то" против Китая, России и других потому, что у них тяжелый внутренний кризис, усугубляемый слишком быстро реагирующей политической системой.

© AFP 2018 / Saul Loeb Президент США Дональд Трамп говорит о введении 25-процентной пошлины на импорт товаров из Китая. 31 июля 2018 года © AFP 2018 / Saul Loeb Президент США Дональд Трамп говорит о введении 25-процентной пошлины на импорт товаров из Китая. 31 июля 2018 года

То есть план Трампа вернуть производства в США, возможно, и выполним, но он требует какого-то поистине китайского терпения. Тем временем при расколе общества на две непримиримые части у США есть потребность и необходимость мгновенно удовлетворять "своих" гордых избирателей, отбиваться от обвинений обозленных "чужих" — и знать при этом, что раз в два года происходят выборы (президентские или иные), по итогам которых можно потерять власть.

Такая ситуация создает в войне преимущество для Китая (и нас), которое стоит многих вариантов экономического превосходства.