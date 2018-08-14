Украину накрыла "революция доносов"

Нюра Н. Берг

Журналисты Телевизионной службы новостей украинского телеканала "1+1" написали коллективное письмо своему руководству, в котором выразили протест из-за планируемого участия телеведущей Оксаны Марченко в одной из развлекательных программ. В сигнале неравнодушных сотрудников указывается, что в шоу "Танцы со звездами" не должно участвовать лицо, "которое связывают близкие отношения с президентом Российской Федерации Путиным" (!).

Как говорится — не ржать. Оксана Марченко — жена известного украинского политика Виктора Медведчука, не скрывающего своей вменяемой позиции по отношению к России. Медведчук представляет Украину на переговорах Контактной группы в Минске, что, несомненно, подтверждает отсутствие к нему официальных претензий со стороны украинских властей и правоохранителей. А если бы даже таковые имелись — почему они должны помешать его супруге танцевать со звездами? Однако украинские журналисты в пылу своей круглосуточной борьбы с предполагаемыми сепаратистами все же написали пылкое письмо, более всего похожее на донос, и собрали под ним десятки подписей. Мол, мы зорко следим за тем, чтобы наш канал твердо стоял на позициях независимости, патриотизма и территориальной целостности страны. Таким образом они устанавливают некую метафизическую связь между плясками и угрозой независимости. Ни рефлексии, ни самоиронии, ни смущения в связи с коллективным стуком — делом, обычным в кругах, простите за выражение, креативного медиакласса.

С другой стороны — а чего смущаться? Доносы давно вошли в ткань политической и общественной жизни Украины, но после революции достоинства, что бы ни понимать под этим словом, их число выросло многократно. Писать ябеды, стучать в инстанции, закладывать оппонентов нацистам-активистам, сдавать органам — все это стало своего рода национальной идеей и национальным же видом спорта политических украинцев.

Интернет-ресурсы

Особый импульс делу доносительства дал небезызвестный сайт "Миротворец", который в 2014 году был основан на тот момент главным украинским олигархом Коломойским и его банком "Приват" — под прямым кураторством МВД, о чем открыто и сообщалось на заглавной странице ресурса. Гражданам предлагалось информировать сайт о "коллаборационистах" народных республик, о "скрытых террористах и сепаратистах" путем написания доноса, хотя бы и анонимного. Тут сразу масть и пошла: политические украинцы основателей сайта не разочаровали, громкость стука достигла пределов видимой Вселенной.

На "Миротворец" записывали сотнями и тысячами, а Приватбанк под это дело отжимал деньги на счетах клиентов, блокируя карты "без права пересмотра". Из этих, видимо, средств банк обещал выплачивать по "$10 тысяч за москаля", о чем и сообщал на огромных рекламных растяжках.

Любой желающий может и сегодня внести свои данные в поисковик сайта и, не найдя себя, прочитать оптимистическое заверение, что администрация работает над этим. Сегодня занесение на "Миротворец" вызывает приступы макабрического остроумия — мол, я в хорошей компании, — а ведь известного украинского писателя и журналиста Олеся Бузину убили через несколько дней после того, как ресурс опубликовал его личные данные, включая домашний адрес.

"Миротворцем" дело, разумеется, не ограничилось. Сегодня ресурсов подобного плана навалом. Есть сайт "Троллейбаст", на котором каждый может найти себя и свои посты в фейсбуке. Удобнейшая штучка, ведь доносительство в социальных сетях — отдельная тема, к которой мы еще вернемся.

К услугам украинцев также ресурс "Укрдонос" и мобильное приложение с еще более кудрявым названием "Каратель". Такие же бесхитростные инструменты для стука на кого угодно — от коммунальных служб до соседей, слушающих русский шансон.

Идейные потомки тех, кто "написал четыре миллиона доносов", пишут заявы на мелких чиновников, районных депутатов, певцов и учителей, врачей и рабочих, заподозренных в сепаратизме и выставленных на поругание.

Активисты разоблачают других активистов, волонтеры — конкурирующих волонтеров, обслуживающие президента наемные комментаторы — наемных комментаторов премьер-министра и далее везде.

Социальные сети

Здесь политические украинцы развернулись во всю ширь предоставленных возможностей и ведут информационную войну на полях преимущественно фейсбука, в то время как российские социальные сети на территории молодой цеевропейской демократии запрещены. Толмачи фейсбуковских интенций разъясняют нам, что аккаунты пользователей блокирует робот по стоп-словам, но списка стоп-слов никто никогда не видел. Углубление в тему на один нанометр выявляет, однако, такой феномен, как коллективный согласный стук специально обученных заробитчан по команде куратора. Содержание вашего поста не имеет ровно никакого значения. Важна только плотность стука. И уже только потом робот блокирует вашу страницу на основании массовой жалобы. Благодаря этой отработанной системе доносов "политукрам" удается использовать социальные сети на полную катушку в целях диванной войны с противником.

Социальные сети используются не только для анонимных ябед в службу поддержки ФБ, но и для публичного доносительства на идеологических противников. Этим широко пользуются украинские активисты.

Лидеры общественного мнения

СБУ, например, проверяет сигнал украинской детской писательницы Ницой: дети донбасских переселенцев отдыхают в лагерях рядом с украинскими подростковыми патриотами и дурно на них влияют. Ницой призывает силовые структуры оградить и отсечь. СБУ уже заявила о приведении своих сотрудников в боевую готовность. Выявленных "личинок сепаратистов" можно даже как-нибудь наглядно маркировать — история знает примеры.

В подобном же ключе написан донос депутата Березы, который призывает автоматически, "без суда, без следствия, без ничего" лишать украинского гражданства жителей оккупированных территорий, которые "схватили российские триколоры". Ими, по мнению Березы, должны заняться украинские спецслужбы — при широком содействии сознательных граждан. А уж за ними, увы, дело не станет.

Художественные и научные доносы

Широко распространенное в среде украинских "мытцив и науковцив" (людей искусства и науки) явление имеет давние традиции. Первый президент Украины Леонид Кравчук, будучи в советское время секретарем ЦК КПУ, курировавшим борьбу с диссидентами и националистами, лопатил тонны сигналов писателей, академиков и преподавателей и прочих представителей украинской образованщины друг на друга. Широко известен факт коллективного доноса советских поэтов Драча, Павлычко и Яворивского на своих коллег-диссидентов, в том числе знаменитого Василия Стуса с инвективами такого рода, что при товарище Сталине быть бы поэту расстрелянным. "Так называемый литератор, погрязший в антисоветском болоте, замахнувшийся на вековечную дружбу украинцев и русских" и пр. и пр. — текст имеется в Интернете, каждый может ознакомиться. Характерно, что все трое подписантов на уже незалежной Украине возглавили отряд самых ядреных и назойливых националистов калибра тягнибоковской и фарионовской "Свободы".

Десятки доносов написаны украинскими учеными на историков Дмитрия Табачника и Петра Толочко, противников радикализации националистического тренда в украинской исторической науке и сторонников дружбы с Россией.

Примеров художественно-научного доноса можно привести десятки, но все они выполнены примерно по одному и тому же лекалу.

Гражданское общество

На низовом уровне сигналы, ябеды, доносы и иной стук стали неотъемлемой частью функционирования постмайданной Украины. Граждане увлеченно пишут и шлют заявления на соседей, коллег, начальников, учителей своих детей, родителей своих учеников и т. д. Не редкость доносы детей на родителей, жен на мужей и братьев на сестер — революция достоинства разделила многие семьи радикально. Сторона, поддержавшая Майдан и пришедший с ним нацистский общественный дискурс, случается, пишет заявления в СБУ на родственников, подозреваемых или уличенных в симпатиях к России.

Донос оказался многофунциональным, безотказным, не знающим сбоев и осечек оружием решения массы проблем. С помощью доносов убирают конкурентов в борьбе за должности, за ученые степени, за места у корыта с питательным кормом от грантодателей, шантажируют, отжимают бизнес, сводят счеты и мстят.

С помощью стука можно обезопасить себя от обвинений в нелояльности и потакании сепаратизму, если обогнать предполагаемого обвинителя и первым сдать его самого куда следует, потому что, как известно, кто первый встал, того и тапки. Важно только правильно составить заяву, не забыв нажать на все обязательные точки G реципиента. Все это позволяет цементировать полицейское украинское государство.

P.S. Параллельно со скандалом, связанным с нежеланием журналистов видеть в эфире своего канала танцы Оксаны Марченко со звездами, разгорелся скандал с ее супругом, который в далеком 80-м был на суде адвокатом… того самого Василия Стуса, на которого написали донос вышеупомянутые мытци Павлычко, Яворивский и Драч, бывшие о ту пору горячими советскими патриотами. В связи с вышедшим в эти дни фильмом "Стус" Медведчуку вменили "ненадлежащую адвокатскую защиту" своего подопечного плюс "давление на авторов фильма". Интересно, что никто из патриотов не припоминает мытцям тот самый донос.

Потому что донос — это нормально.