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ВТО "предала" ЕС и поддержала Москву

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© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фотоПравосудие. Архивное фото
© Fotolia / Corgarashu

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Евросоюз вынужден делать хорошую мину при плохой игре и радоваться тому, что легко отделался. Третейская группа ВТО по международным спорам вынесла вердикт по иску России, поданному еще в 2014 году в рамках борьбы против дискриминации российского газового экспорта в Евросоюз. На фоне агрессивных попыток организовать дипломатическую изоляцию Москвы, а также санкционной войны, развязанной против нее США и Евросоюзом, подача иска в ВТО по газовым спорам с Евросоюзом могла показаться безнадежным и бессмысленным занятием, но история рассудила иначе.

Показательно, что обе стороны конфликта празднуют победу, только вот поводы для оптимистичных заявлений выглядят совершенно по-разному.

Производство американских флагов на фабрике в Китае. 24 июля 2018
© REUTERS / Aly Song
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Представители российской стороны прежде всего подчеркивают, что решение Третейской группы ВТО позитивно повлияет на перспективы российского газа на европейском рынке, а вот европейские дипломаты (как и европейские СМИ) прежде всего радуются тому, что россиянам не удалось добиться фактической отмены так называемого "Третьего энергетического пакета" Евросоюза. Со стороны это смотрится как радость боксера, который счастлив, что проиграл по очкам, а не нокаутом. Стоит особо отметить, что за последнее время это уже второй случай, когда арбитры Всемирной торговой организации становятся на сторону России. Совсем недавно и Украина проиграла свои иски, причем в поддержку позиции российской делегации выступили представители Соединенных Штатов, чем немало удивили всех наблюдателей, ожидавших совсем другого развития событий.

Более того: следует отметить, что в рассмотрении дела "Россия против Евросоюза" в качестве "заинтересованных третьих сторон" также участвовали представители США и Украины, однако арбитры все равно признали правоту российских доводов по нескольким ключевым моментам иска.

Самое важное с практической точки зрения — решение комиссии ВТО по вопросу законности ограничения использования "Газпромом" трубопровода OPAL. Это очень старое яблоко раздора в российско-европейских отношениях, и именно через блокировку полноценного использования OPAL и создание соответствующего прецедента для ограничения возможностей "Северного потока — 2" такие страны, как Польша, надеялись максимально осложнить деятельность "Газпрома" на европейском рынке и буквально принудить его к вечному использованию украинского транзита. OPAL — сухопутное продолжение газопровода "Северный поток" по территории Германии, и европейские власти ограничивали возможность его загрузки уровнем 50 процентов под предлогом "борьбы за конкуренцию", а на самом деле — исключительно из желания саботировать поставки российского газа. Это ограничение не давало возможности использовать "Северный поток" на полную мощность, и, хотя немецкий суд в конце концов разрешил временно и в виде исключения загрузить OPAL полностью, сама юридическая "схема" его полноценного функционирования (да и прецедент для "Северного потока — 2") требовали радикального решения вопроса. Тем более что Польша несколько раз пыталась оспорить полноценное использование OPAL через европейские судебные инстанции. Арбитры в этом вопросе поддержали Россию. Как справедливо заметил по этому поводу представитель российского газового гиганта: "ПАО "Газпром" всегда выступало за необходимость учета интересов поставщиков газа при реализации европейской энергетической политики, поэтому <…> ожидает, что ЕС предпримет необходимые действия для устранения выявленных нарушений путем приведения своего законодательства в соответствие с докладом". 

Ударники трубы
© Виталий Подвицкий
Ударники трубы
Третейская группа ВТО также признала не соответствующим правилам международной торговли требование Третьей газовой директивы ЕС об особом порядке сертификации компаний, владеющих европейскими газопроводами, если они как-то связаны с Россией или "Газпромом". Поразительно, но в тексте финального анализа иска арбитры довольно последовательно отстаивали принцип недопустимости дискриминации компаний Евросоюзом, хотя и критиковали российскую сторону за "недостаточную аргументированность позиции".

Если говорить о принципах, то самым неприятным элементом решения Третейской группы ВТО для Евросоюза станет признание неправомерной так называемой TEN-E regulation — набора положений Регламента ЕС о "транс-европейских энергетических сетях". Последний создает условия для дискриминации российских проектов, таких как "Северный поток — 2", и наоборот — условия максимального благоприятствования для любых проектов, которые импортируют в Евросоюз газ не из России. С учетом того, что институциональная русофобия на законодательном уровне уже давно фактически норма как американского, так и европейского законотворчества, решение Третейской группы ВТО о том, что эти дискриминационные меры нарушают "Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 (ГАТТ-1994)", выглядит в некоторой степени сенсационным.

Вход в здание штаб-квартиры ВТО в Женеве, Швейцария
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
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У Евросоюза теперь остается три варианта действий. Первый: поставить все газотранспортные проекты в одинаково невыгодные условия. Второй: признать, что "Северный поток — 2" реализуется в интересах стран — членов ЕС (да, не всех, но тут ничего не поделаешь) и дать ему преференции, которые были "зарезервированы" для антироссийских проектов. И третий: подать апелляцию и надеяться на то, что повторное рассмотрение иска не поставит под удар другие важные для европейцев нормы ЕС.

В бочке меда можно при желании найти и ложку дегтя: России не удалось (к вящей радости представителей США) добиться отмены преференций для поставщиков сжиженного природного газа в Евросоюз, лишить привилегий уже существующие "промысловые трубопроводы" из Норвегии и, наконец, отменить запрет на владение трубопроводными системами внутри ЕС компаниям, которые занимаются сбытом газа. Впрочем, судя по тому, что "Газпром" ушел из этого бизнеса задолго до рассмотрения вопроса на уровне ВТО, на отмену этого главного ограничения российская сторона особо и не рассчитывала.

На примере решения ВТО видно, что при правильной работе с международными организациями из них можно извлекать конкретную пользу. Вплоть до использования их вердикта для принуждения несговорчивых партнеров к здравому смыслу и отказу от дискриминационных практик. Уже ради того, чтобы закрыть вопрос с полноценным использованием OPAL, стоило вчинить иск Евросоюзу (ЕС сейчас вынужден с особым вниманием относиться к правилам и решениям ВТО, так как Брюссель надеется использовать ее для борьбы с протекционизмом Дональда Трампа).

Западно-Сибирская железная дорога
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Кстати, президент США тоже признает, что разбирательства в ВТО — это мощное оружие, с которым приходится считаться. Например, в мае этого года Трамп в ультимативной форме требовал от председателя Си, чтобы Китай немедленно отозвал свой иск против американских протекционистских мер. Это показывает, что даже Вашингтон, известный своим пренебрежительным отношением к международному праву, не может себе позволить просто игнорировать решения этой организации.

Си тогда, кстати, отказался выполнять ультиматум, и в результате торговая война между США и КНР вышла на новый уровень. Практика показывает, что западные оппоненты крайне негативно воспринимают ситуации, в которых мы или наши китайские партнеры начинают успешно использовать инструменты ООН или ВТО в своих целях. Что в очередной раз подтверждает: именно этим и нужно заниматься.

Санкции для своих
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Санкции для своих

 

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