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Голландцы задумались об украинской атомной бомбе

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Реакция на события на Украине. Август 2018 (22)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНидерланды. Архивное фотоНидерланды. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Европа явно устала от вооруженного конфликта на Украине — или, по крайней мере, от его вялотекущего характера. Потому, видимо, в головах некоторых европейских "специалистов по России" рождаются новые необычные идеи. Например, голландский эксперт по Восточной Европе Хуберт Смейтс, финансирующийся правительством Нидерландов, предложил задуматься над идеей вооружения Украины собственной атомной бомбой.

Правда, началось все с Германии. В газете Welt am Sonntag ведущий немецкий политический эксперт Кристиан Хаке, которого порой называют чуть ли не основателем современной политологии Германии, опубликовал громкую статью под заголовком "Если Германия станет ядерной державой, это укрепит безопасность Запада".

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Под свою идею профессор Хаке подвел следующие аргументы: "Впервые с 1949 года Федеративная Республика Германия больше не находится под ядерным зонтиком США". А потому надо спасаться самим и заодно спасать западный мир, который из-за эксцентричности и непредсказуемости Дональда Трампа лишился своего главного защитника. При этом автор подчеркивает, что в конечном итоге, с Трампом или без оного, перед Германией неминуемо встанет вопрос создания собственной атомной бомбы.

Статья Хаке вызвала бурный резонанс как в ФРГ, так и за ее пределами. В основном она встретила критику, хотя нашлись и сочувствующие этой идее. "Очень важно, чтобы Германия и Европа начали стратегические дебаты. Что Германия медленно начинает понимать, так это то, что общая структура европейской системы безопасности не готова к будущему", — заявил в комментарии Politico Ульрике Франке, аналитик Европейского совета по внешней политике.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции с президентом Украины в Киеве. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
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Эта дискуссия получила неожиданное продолжение в Нидерландах. Нет, голландцы, не так давно продавшие даже свои последние боевые танки в Финляндию, не задумались над идеей создания собственного ядерного арсенала. Но упомянутый Хуберт Смейтс предложил рассмотреть плюсы появления атомной бомбы у Украины. Раз немцам можно, то почему же Украине, страдающей от "агрессии соседа", нельзя?

В своей статье Смейтс делает ряд открытий. К примеру: экономическая ситуация на Украине сейчас "немного лучше, чем в России" (видимо, это российские заробитчане толпами едут в поисках работы на Украину, а не наоборот). И раз при этом у России есть ядерное оружие, то и у Украины оно может легко возникнуть.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкФлаг ЕС на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве

…Можно было бы к этому отнестись как к очередной эпатажной выходке какого-то самопровозглашенного "эксперта", если бы не одно но. Смейтс вот уже несколько лет получает солидное финансирование из Министерства иностранных дел Нидерландов, то есть фактически назначен "главным экспертом по России". В 2016 году МИД принял решение о выделении почти 300 тысяч евро на антироссийский сайт Смейтса Raam op Rusland ("Окно в Россию").

Канцлер Германии перед началом саммита лидеров государств Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
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Сайт Смейтса постоянно критикует политику России, организовывает мероприятия с участием российских профессиональных оппозиционеров, выплачивая тем гонорары за перепечатку их статей на голландском языке. Причем, судя по отчетности самого сайта, читателей у него как не было, так и нет. Я не раз общался с голландскими экспертами и журналистами, которые профессионально занимаются Россией, но даже представители этой узкой аудитории признаются, что не заглядывают на сей специфический ресурс. То есть это портал-невидимка, снабжающийся за деньги голландских налогоплательщиков с одной целью — подкармливать гонорарами представителей маргинальной российской оппозиции и тех украинских "экспертов", которые лучше других проявили себя в антироссийской риторике.

Конечно, нельзя утверждать, что Смейтс, рассуждая о возможности появления атомной бомбы у Украины, выражает мнение голландского правительства. Но сам факт, что придворные кремленологи начинают рассуждать на подобные темы, уже вызывает удивление.

На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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К примеру, в своей колонке Смейтс, много рассказывая о Будапештском меморандуме и об "агрессии России", даже не допустил рассуждений о том, что было бы, если бы Украина четверть века назад не отказалась от своего ядерного арсенала. Он уже явно забыл голливудские страшилки 90-х, в которых террористы всех мастей постоянно захватывали украинские ядерные ракеты. Как забыл и завидную периодичность взрывов на складах, где хранятся украинские артснаряды и обычные вооружения.

И можно представить, как европейцы хватались бы за сердце, если бы на этих складах хранились и ядерные заряды.

Но не об этом рассуждает голландский "эксперт по Восточной Европе". Видимо, полагая, что Нидерланды от Украины далеко и "если что, ядерное облако не долетит".

© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкФлаг Украины в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Флаг Украины в Киеве
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