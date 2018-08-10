На Украине создан монстр, который назначит победителя выборов

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

На этой неделе, вернувшись из частной засекреченной поездки в Европу, Порошенко собрал Совет национальной безопасности и обороны, чтобы объявить о готовящемся масштабном вмешательстве Кремля в предстоящие выборы и потребовать бросить все силы на предотвращение оного. Русским удалось это даже в таких монстрах НАТО, как США, Великобритания и Франция, — что уж говорить о молодой и ранимой украинской демократии.

Именно с этого заседания, по сути, и началась настоящая избирательная кампания президента Украины, обозначившая стратегический формат, контекст и смысл предстоящих событий.

На первый взгляд, подготовка к выборам, которые состоятся 31 марта 2019 года, идет по традиционному пути. Социологические службы регулярно публикуют рейтинги вероятных кандидатов, те вещают в эфирах, выступают с декларациями и прокламациями об окончательном правильном обустройстве Украины, квадратно-гнездовым способом создают коалиции и группировки, которым суждено сто раз развалиться и склеиться вновь, но уже в других сочетаниях. Мечутся в поисках самого жирного кормления политтехнологи, многократно поменявшие боссов. Разогревается рынок наемных комментаторов в социальных сетях.

Говорят, некоторые кандидаты уже создали штабы и даже назначили их начальников.

Однако все это при ближайшем рассмотрении оказывается факультативной возней для разминки затекших членов и создания макета избирательной кампании, потому что настоящие факторы, влияющие на выборы, лежат в стороне от этой суеты.

Два из них стоит рассмотреть внимательно уже сегодня. Собственно, с первого мы начали: речь об обязательном, широко анонсированном и уже мгновенно разоблаченном коварном участии России в украинских выборах — вплоть до прямого назначения ею главы государства. Для украинского президента Порошенко, сегодня располагающего рейтингом едва ли не на уровне статпогрешности, это просто бинго. Инструмент, опробованный старшими и даже младшими кураторами, сам назойливо просится в руки. Поэтому вмешательство обязательно будет, к бабке не ходи. России придется надругаться, сколь бы она ни упиралась.

Потому как нет такого чуда, что позволит Петру Алексеевичу, ненависть к которому захватывает все более широкие круги избирателей, выиграть эти выборы и даже просто выйти во второй тур посредством скучной демократической процедуры.

О попытках вмешательства объявят, конечно, сильно загодя. Будут предъявлены IP-адреса, с которых ольгинские постят в этих ваших фейсбуках, подрывая веру народа в президента. Будут выловлены российские агенты с парашютами за плечами и кинжалами за поясом, с цистерной "Новичка", а также планами взорвать все памятники Бандере и резиденцию главного кандидата в президенты. У них обнаружатся визитки высших руководителей российского государства, удостоверения ГРУ и паспорта РФ. Чем более идиотские вбросы станут делать политтехнологи, тем больше пресловутого хайпа удастся достичь — посмотрите хоть на тему Солсбери.

А уже после подсчета голосов окажется, что, несмотря на циклопические усилия украинских силовиков, злоумышленники таки трагическим образом повлияли на наши выборы, извратив их результаты. Потому что победителем может быть только Порошенко, любимец украинского народа.

И вот тут в игру вступает второй важнейший фактор предстоящих выборов, и это — активисты, подавляющую часть которых составляют так называемые ветераны АТО. Потому что только они вкупе с праворадикальными активистами (эти два множества почти полностью перекрывают друг друга) способны исполнить гнев народный и заблокировать Центральную избирательную комиссию, Апелляционный суд, Верховную раду, да что угодно вообще, чтобы добиться принятия тех решений, которые они посчитают правильными.

Сегодня именно эта социально-политическая страта является мейнстримом, уверенно отбросившим в маргинальное поле ошметки гражданского общества страны победившей гидности.

На Украине не осталось более ни одного сектора общественной и экономической жизни, которым не управляли бы "ветераны АТО" и породненные с ними идеологи и кукловоды. Поэтому, когда результаты выборов будут объявлены, а с ними начнет разгоняться истерика о фальсифицирующем вмешательстве России, важно будет только одно — на чьей стороне выступят эти люди и почем.

Петр Алексеевич уже сделал много и продолжает делать все, чтобы снискать симпатии этого сообщества. Льготы, привилегии для них и их детей, гарантии и премии, а главное — широкая амнистия для совершивших преступления. Сообщество, однако, ропщет: перед прошлыми выборами кандидат Порошенко обещал им по тысяче гривен за день карательной операции и миллионные страховки, но не выполнил. Так что есть еще куда двигаться. И он, несомненно, будет двигаться. Потом атошникам разрешат стоять под стрелой, прислоняться к автоматически открывающимся дверям и переходить дорогу на красный свет. Шутка. Но напрячься придется основательно, и вот по какой причине.

Украинских ветеранов АТО часто и вполне основательно сравнивают с тонтон-макутами, опричниками и прочими исторически известными представителями личных армий сюзеренов. Но есть и существенное отличие — украинские каратели, вернувшиеся из Донбасса, служат в армиях разных нанимателей. Это и олигархи, и высокопоставленные представители местного самоуправления, и министры, и отдельные депутаты Верховной рады. Широко известно, что собственной армией преданных ему праворадикальных активистов-ветеранов располагает министр МВД Аваков. То же известно и об СБУ. Мэра Днепропетровска Филатова впрямую обвинили в том, что он создал из своего города отдельное коррупционное государство, опираясь на собственную частную армию. Рынок покровителей довольно конкурентный, так что Петру Алексеевичу придется хорошо постараться, чтобы альфой над альфами эти люди признали именно его.

Сегодня их вольница неописуема. Они отбирают чужую собственность, крышуют одних бизнесменов в ущерб другим, контролируют суды, и профилактически закошмаренные судьи выносят требуемые приговоры как "своим", так и "чужим" по указке активистов. Нет ни одного известного случая, чтобы т. н. ветеран АТО понес хоть сколько-нибудь существенное наказание за любое свое преступление, включая убийства и изнасилования.

Хозяину достаточно сказать "фас", и боевики блокируют завод или телеканал, разгоняют протестующих под Радой или ветеранов Великой Отечественной. Они решают вопросы землеотведения и землепользования, переименования топонимов, сноса и возведения памятников, просто зайдя на сессию городского совета в балаклавах и с автоматами в руках. Им дарят квартиры, машины и земельные участки мэры городов, перед ними заискивают предприниматели. На Украине родился, окреп и обнаглел новый класс криминальной аристократии со своей иерархией и внутренней системой поощрений и наказаний. Обкатанный на полях гражданской войны, вдохнувший запах свежей крови и тотальной безнаказанности, абсолютный беспредельщик с самого зарождения.

И все понимают — это реальная угроза и реальная власть. Поисковый запрос "участник АТО убил" дает в гугле 667 тысяч результатов, так что депутаты и судьи считают за лучшее подчиниться любым требованиям "ветеранов".

Вернувшиеся с войны, они ан масс не планируют работать, а ведь их — только с удостоверениями — 326 тысяч. Центры занятости с гордостью рапортуют о десятках и сотнях трудоустроенных или открывших бизнес, а что же остальные?

Многие влились в ОПГ и возглавили их. Через АТО прошла тьма криминальных элементов, там они легализовались через участие в батальонах и наладили поставки оружия на остальную территорию Украины. По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, атошные ОПГ крышуют (отданный им на кормление) игорный бизнес и контрабанду. Созданные ими охранные предприятия заняты преимущественно отжимом чужой собственности. Трудно будет Петру Алексеевичу получить всю эту криминальную армию в свое полное распоряжение, а нужно. Так же критически важно, как гарантия преданности силовиков.

Ибо делать ставку на улещивание и обласкивание избирателя бессмысленно, да она, кажется, и не делается. С избирателем Петр Алексеевич держится уверенно и цинично, что вновь продемонстрировала его недельная отлучка в райский уголок Испании без отчета народу о своем отпуске и, по сути, оставлении родины без Верховного главнокомандующего.

Так что выборы на Украине будут сугубым макетом, ритуальной пляской молодой демократии, демонстрирующей кураторам верность правилам игры. Президента, похоже, выберут и назначат "атовцы". Утверждения о том, что Украиной управляют внешние кураторы, представляются сегодня устаревшими и по большей части наивными. В недрах самой страны выращен собственный монстр.