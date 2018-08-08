Война 08.08.08: главная ошибка Запада

Ирина Алкснис

Десятилетие "пятидневной войны" вовсе не из-за августовского новостного затишья стало заметным информационным поводом в России. Интервью участников, воспоминания и анализ тогдашних событий заполнили медиапространство страны, потому что слишком уж значимыми и масштабными оказались последствия того короткого локального военного конфликта, который сам по себе не тянул на глобальный размах.

Когда обсуждают эти последствия, обычно делают акцент на уроках, которые извлекло российское руководство из конфликта вокруг Южной Осетии. Их было множество, но чаще всего вспоминают геополитические и военные.

С одной стороны, операция Тбилиси против Цхинвала оказалась той точкой, когда Москва не просто осознала, что геополитически отступать больше нельзя, но и смогла отстоять (причем и в военном, и в политическом аспекте) свою позицию вплоть до радикального шага в виде признания Южной Осетии и Абхазии. А с другой стороны, именно та военная операция окончательно обнажила, что с российской армией надо что-то делать, что храбрость и мужество солдат очень скоро не смогут больше компенсировать глубокую организационную и технологическую отсталость Вооруженных сил страны.

Плоды, извлеченные из тех уроков, Россия пожинает уже несколько лет, и преувеличить их значение невозможно. Во многом благодаря выводам и решениям, принятым по итогам 08.08.08, Москва смогла вернуть себе статус ключевого геополитического игрока мира.

Но ирония судьбы заключается в том, что ничуть не меньшее — а может быть, в чем-то даже большее — влияние на судьбу мира оказали ошибки, совершенные тогда обеими сторонами. Речь, разумеется, не о Грузии, которая оказалась просто разыгранной картой в глобальной геополитической партии, а о реальных игроках — России и Западе.

Среди удивительных особенностей "пятидневной войны" чаще других называют то, насколько молниеносно успокоилась тогда международная ситуация вокруг нее. После первого негативного отклика на действия России на Западе очень быстро пошел откат. Уже спустя несколько недель мир делал вид, что ничего особенного не произошло, да и в целом конфликт в Южной Осетии никак не повлиял на отношения России со странами Запада и их лидерами.

К тому же Москва смогла без особых проблем доказать свою правоту партнерам по мировой арене, в результате чего международная комиссия, расследовавшая причины конфликта, возложила ответственность за начало боевых действий на грузинскую сторону.

Спустя десять лет, после бесчисленных провокаций, обвинений, скандалов, инсинуаций и прямой лжи, что приняла на себя Россия за последние годы, подобная реакция Запада на тогдашние действия нашей страны выглядит неправдоподобной.

Представляется, что именно в этой странной — по нынешним меркам — реакции Запада на "пятидневную войну" и таятся причины, в итоге существенным образом повлиявшие на то, куда пришел мир к настоящему моменту.

Российская военная операция в Южной Осетии стала для России важнейшей точкой отсчета, которая, с одной стороны, подтвердила в ее собственных глазах статус страны как ключевой региональной державы, а с другой — заставила приступить к важнейшим трансформационным процессам внутри страны.

Однако на Западе произошедшее в августе 2008 года восприняли совершенно иначе — как последние геополитические конвульсии "агонизирующей экс-державы": невелико достижение справиться с Грузией, но зато вы посмотрите на ужасное состояние российской армии. Еще немного, и она окончательно прекратит свое существование, а там и России останется недолго.

Как следствие, та удивительно рациональная и мягкая — опять-таки в нынешних реалиях — реакция международного сообщества была, по существу, нежеланием тратить силы на добивание и так умирающего мастодонта. В этом просто не видели смысла.

© РИА Новости / Филипп Акоефф Митинг во Владикавказе против военных действий в Южной Осетии. Архив © РИА Новости / Филипп Акоефф Митинг во Владикавказе против военных действий в Южной Осетии. Архив

Впрочем, ошибку допустил тогда не только Запад.

У нас западная реакция на "пятидневную войну" была интерпретирована с точки зрения традиционных, многовековых правил международной политики: сыграна еще одна геополитическая партия, выигрыш — хотя и несколько неожиданно для остальных — остался за Москвой, а прочие игроки признали результаты. Традиции, церемонии, дипломатические правила, политес большой мировой политики и формальное закрепление результата в виде официального документа — все так, как и должно быть.

Именно поэтому для нашей страны неожиданным стало обнажение реального отношения к ней со стороны Запада в ходе событий последних лет, начало которым положил украинский кризис. С 2014 года России пришлось осознать и принять, что нет больше никаких правил, что любые обещания могут быть нарушены уже на следующий день, что подписи великих держав не стоят даже бумаги, на которой они проставлены, а кровавые провокации и фантасмагорическая ложь стала расходным элементом ежедневных процессов.

Совсем не случайно Владимир Путин регулярно припоминает Европе подписанный ее министрами иностранных дел документ, который должен был урегулировать конфликт между украинскими властями и майданом, но был отправлен в корзину уже на следующий день. Именно это соглашение стало для Кремля символом перехода Запада в отношениях с Россией к игре вообще без всяких правил.

Справедливости ради — наша ошибка в интерпретации реакции Запада на конфликт в Южной Осетии не стала критической. Разумеется, неприятно — и даже болезненно — осознавать, что реальность куда более сурова, чем казалось, и вместо боксерского матча ты вынужден участвовать в грязной уличной драке "все на одного". Но есть во всем этом и утешающий момент.

В отличие от России, Запад совершил по-настоящему роковую ошибку, не поняв, что на самом деле значила для нее "пятидневная война".

Можно только догадываться, каким путем пошла бы история, если бы США с партнерами все поняли правильно, осознали, что на самом деле это первые признаки возрождения великой державы, и обратили всю свою мощь на сокрушение России еще тогда, в 2008 году (отметим в скобках — той, куда более слабой России). Можно только предполагать, справилась бы наша страна, российское общество и государство с тем уровнем давления, что пришлось выдержать с 2014 года.

Но для нашей страны этот вопрос теперь представляет чисто гипотетический интерес. А вот локти по поводу собственной недальновидности десятилетней давности пусть кусают другие.

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