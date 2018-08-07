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"Разорвать сообщение с Россией": она мешает пилить железные дороги Украины

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Ситуация на Украине. Август 2018 (80)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПассажиры поезда №005 Украина по маршруту Москва-Киев на перроне Центрального вокзал в КиевеПассажиры поезда №005 Украина по маршруту Москва-Киев на перроне Центрального вокзал в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Дмитрий Лекух

Как заявил вчера известный своими эксцентричными инициативами министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, соответствующие профильные ведомства Украины продолжают рассматривать "как наиболее желательный и вероятный" вариант прекращение железнодорожного сообщения с Российской Федерацией.

Собственно говоря, несчастные украинские "профильные ведомства" можно понять: этого от них требует политическое руководство, волю которого и озвучивает, в общем, прошедший в правительство по квоте "Народного фронта" Омелян.
Дело в том, что с подобными инициативами украинский министр выступает далеко не впервые.

В конце 2017 года он "выражал надежду", что подведомственная ему "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") пересмотрит свою политику и введет такой запрет.

Сотрудник пограничной службы на платформе Киевского вокзала. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Эксперт оценил намерение Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
Что тут можно сказать. Просто приведем тут данные, официально опубликованные самой "Укрзализныцей" за предыдущий период: маршруты в Россию, как это ни печально для национально озабоченных украинских чиновников, увы, стали самыми прибыльными для железных дорог Украины за прошлый год. И естественным чемпионом оказался, как ни странно, маршрут Киев — Москва, который принес предприятию 5,8 миллиона долларов.

И это еще не все.

Сразу за ним следует направление Одесса — Москва (3,7 миллиона долларов).

Да и вообще, в топ-пять самых коммерчески выгодных направлений два вышеуказанных "московских маршрута", а также поезд Киев — Санкт-Петербург (0,8 миллиона долларов). И только два внутренних направления — из Киева в Одессу и во Львов.

И требовать прикрыть объективно прибыльные маршруты в ситуации, когда в казне (о чем прямо говорят в том числе и непосредственные начальники министра) скоро последняя мышь с голоду повесится, как-то немного не комильфо.

Более того, в "Укрзализныце" как бы весьма прозрачно намекают, что цель пана Омеляна — отнюдь не досадить идеологически противной Москве. Все куда прозаичнее. Дело в том, что имеет место застарелый конфликт чисто коммерческих интересов: клан, интересы которого представляет нынешний министр инфраструктуры, уже не первый год стремится забрать эту "поляну" под себя.

Табло расписания движения поездов на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Эксперт объяснил намерение Киева прекратить ж/д сообщение с Москвой
Так, в начале 2017 года именно железнодорожная сеть стала причиной открытого конфликта "народнофронтовского" чиновника с премьером Гройсманом. На внеплановом заседании кабмина у Мининфраструктуры забрали право быть органом управления компании. Согласно новому уставу, "Укрзализныця" стала подчиняться напрямую кабинету министров.

Впрочем, когда речь идет о дележе "бывшей народной" собственности, украинские чиновники отважны и энергичны, и никакой субординацией их не остановить. Уже через неделю на заседании правительства, когда руководитель железной дороги поляк Войцех Балчун отчитывался о деятельности вверенной ему компании за 2016 год, Омелян назвал его работу неэффективной, а цифры роста — манипуляцией и передергиванием. Поляк на обвинения ответил, что ему некомфортно работать с Омеляном, который "не способствует ни реформам, ни Украине", а преследует исключительно личные и клановые интересы. И через какое-то время уволился.

А вот пан Омелян не побоялся подать на собственное государство в суд. И сначала проиграл процесс. А в октябре 2017 года по апелляции выиграл. Есть версия, что министру Омеляну нет дела до доходов УЖД, а интересует его исключительно ее разнообразная собственность.

…А тем временем совсем в другом мире, где на транспортные системы государственные чиновники смотрят несколько иначе, происходят качественно иные явления.

Как сообщил в понедельник министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, туристический поток на полуостров с начала текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого увеличился более чем на четверть. Если быть досконально точным — на 26,5 процента, до одного миллиона 456 тысяч человек. Причина предельно проста, и кроется она как раз в "транспортной составляющей": по недавно открытому Крымскому мосту, по состоянию на 15 июня, проехало 222, 393 тысяч автотранспортных средств.

А еще в минувшие выходные на Крымском мосту был установлен новый рекорд дорожного трафика. Как сообщил в понедельник информационный центр "Крымский мост", в воскресенье по нему в обе стороны проехали более 32,4 тысячи машин. И эта цифра более чем на одиннадцать тысяч превышает ту, которая была зафиксирована 16 мая 2018 года, в день долгожданного открытия моста. И этот эффект пока достигается, напомним, даже без учета железнодорожного коридора, который пока еще не сдан.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКрымский мост
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Крымский мост

При этом как-то глупо напоминать, что новые туристические потоки в регион — это не только доходы, но и новые рабочие места, например.

Отдыхающие на берегу в Судаке
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крым с начала года посетили более трех миллионов туристов
Мы приводим тут эти цифры просто как напоминание украинской верхушке, что сотрудничество (не говоря уже о строительстве новых коммуникаций) куда экономически целесообразнее, чем сворачивание старых и традиционных.

Да и вообще, чисто арифметически складывать и множить куда более выгодно, чем банально делить и отнимать.

Но тут, правда, встает простой вопрос: что считать выгодным? Для государства, планирующего существовать еще тысячи лет, — выгода одна. Для государства, подавляющим большинством руководителей рассматриваемого как конечный ресурс, который надо выработать наперегонки, "пока все не кончилось", — совсем другая.

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