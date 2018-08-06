Украина стала крупнейшим донором для Польши

Ирина Алкснис

"Польское радио" сообщило вполне обыденную новость: за первый квартал 2018 года иностранцы вывели из Польши сумму, эквивалентную 58,5 миллиарда рублей, причем 86 процентов от нее (почти 50 миллиардов рублей) пришлись на граждан Украины, как это принято говорить, "временно работающих в стране". Сумма украинских переводов из Польши, кстати, выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12 миллиардов рублей.

Впрочем, данный финансовый отток компенсируется для польской экономики переводами, получаемыми от поляков, живущих и работающих еще западнее. Те за первый квартал текущего года прислали домой более 63 миллиардов рублей, то есть разница составила более пяти миллиардов рублей в пользу Польши.

Таким образом, созданная в Европе схема "сообщающихся сосудов" по перераспределению рабочей силы и финансовых ресурсов работает бесперебойно и весьма эффективно. Польша выступает донором рабочей силы по отношению к Западной Европе и ее реципиентом — в отношениях с Украиной, и такое положение позволяет стране сохранять "положительный баланс" в данной конструкции.

Принято считать, что в наихудшем — во всех отношениях — положении находится замыкающее звено этой цепочки. В принципе, это соответствует действительности. Описания проблем, кошмарных условий жизни и работы украинцев в Польше практически превратилось в отдельный журналистский жанр за последнюю пару лет. Однако на происходящие процессы это никак не влияет.

Согласно информации Министерства социальной политики Украины, ежегодно на сезонные работы за границу уезжает до девяти миллионов украинцев. По данным украинского МИД, только в Россию и Польшу отправляется три и два миллиона трудовых мигрантов соответственно.

Только по официальным данным, более 20 процентов граждан страны (если верить в цифру 42 миллиона) выезжают на заработки за рубеж. Однако, по оценкам ряда экспертов, население Украины приближается к 30 миллионам. Учитывая, что перепись населения в стране не проводилась более пятнадцати лет, а перспективы новой крайне туманны, аргументы в пользу неофициальных точек зрения на данный вопрос приобретают дополнительный вес.

Киев в его нежелании проводить перепись населения можно понять, поскольку негативные демографические тенденции являются значимым показателем дел в стране. Снижение украинского населения с пиковых 52 миллионов в начале 1990-х годов до нынешних официальных 42 миллионов (они считают и Донбасс, и Крым) уже крайне наглядно описывает ситуацию на Украине. Однако, если признать реальное снижение численности, картина приобретет — и абсолютно справедливо — катастрофические черты.

В то же время словосочетанием "Украина и катастрофы" никого не удивишь. Последние годы эти два феномена постоянно идут рука об руку. Более того, можно сказать, что ускоренная потеря страной своего населения является по-своему благом, поскольку отводит украинское общество от очередных социальных взрывов.

Плотность населения на Украине официально составляет почти 74 человека на квадратный километр.

В самой по себе этой цифре нет ничего из ряда вон выходящего, хотя она заметно больше, чем в Белоруссии (менее 48 человек на квадратный километр). Про Россию и говорить не приходится, но наша страна с очень маленьким для такой колоссальной территории населением является особым случаем. Тем не менее и на Западе, и на Востоке во множестве имеются примеры стран с куда более высокой плотностью населения, что не влечет для них никаких роковых последствий.

Однако их опыт распространять на Украину нельзя. Чтобы справляться со столь мощным демографическим давлением (начиная с банального прокорма населения), необходима современная развитая социально-экономическая система либо эффективное в своих регуляторных функциях государство. А желательно и то и другое вместе.

На Украине наблюдается активный распад обеих составляющих: и деградация государства, и цивилизационный откат в доиндустриальную эпоху. В принципе, последнее в нынешнее время не является чем-то из ряда вон выходящим. Деиндустриализацию в той или иной форме переживает множество стран — от Прибалтики до Греции. Однако Украина являет собой уникальный пример, когда страна с энтузиазмом отказывается от собственной высокоразвитой экономики без какой-либо компенсации (как это было у стран ЕС), на одной только идеологической эйфории возвращения к национальным корням и смене геополитического курса.

Возвращающаяся же к истокам хуторская Украина физически не способна прокормить то количество населения, на которое была заточена промышленно развитая высокотехнологичная Украина.

К сожалению, острые кризисы перенаселения и нехватки в связи с этим ресурсов человечество исторически решает радикально — масштабным сокращением населения любыми, в том числе самыми жесткими методами.

Именно поэтому тотальная гражданская война всех против всех на Украине была не выдуманной страшилкой, а самой что ни на есть актуальной перспективой. Однако ее призрак ныне отступил.

Открытые со стороны и России, и Европы "шлюзы" по приему трудовых мигрантов позволяют стравливать избыточное демографическое давление, причем с пользой для "реципиентов", которые получают самых активных членов украинского общества. Украина, в свою очередь, получает финансовые вливания в виде денежных переводов, которые также помогают смягчать социально-экономическую ситуацию внутри страны.

В результате все получают то, что хотят: Россия и Запад — нужную им дополнительную рабочую силу, Украина — снижение социального и демографического давления, а также финансовую помощь, а все вместе — уменьшение риска полномасштабной гражданской войны в крупнейшей стране Европы.

Остаются только рядовые украинцы, работающие в Польше и вынужденные вспомнить особенности традиционных взаимоотношений "панов и холопов". Но кто-то же должен платить за то, что Украина является "финальным донором" и конечным звеном в европейской системе выкачивания ресурсов.

А кроме них, больше некому.