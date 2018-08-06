"Россия должна прекратить". Персекуторная идеология США

Максим Соколов, для РИА Новости

По мере приближения выборов в конгресс США, до которых осталось всего три месяца, тема злонамеренного вмешательства России в избирательный процесс с целью подорвать американскую демократию звучит все более грозно, тревожно и однообразно.

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен отметила на национальном форуме по кибербезопасности в Нью-Йорке, что американские органы правы — Россия вмешивалась в президентские выборы в 2016 году в США. "Это были русские, а любая попытка вмешаться в наши выборы — это прямое нападение на нашу демократию. Американцы не потерпят этого вмешательства".

Дэниел Коутс, директор Национальной разведки США, которая координирует работу всех 17 американских разведслужб, заявил, что Россия десятилетиями использовала пропаганду и другие методы, чтобы посеять раздор в США, и особенно активизировалась в связи с президентскими выборами 2016 года. При этом "русские не отдают предпочтения какой-либо партии, а заинтересованы в подрыве фундаментальных ценностей США". Что же до предстоящих выборов в конгресс в 2018 году, "мы продолжаем видеть со стороны России повсеместную пропагандистскую кампанию с целью ослабить и рассорить Америку". Из чего директор делает вывод: "Я поддержу любые возможные шаги, направленные на то, чтобы коллективно послать сигнал русским: за то, что они делают, они дорого заплатят. Россия должна прекратить делать то, что она делает". Причем в том, что Россия это делает, — под каждым кустом сидят русские пропагандисты, — у Коутса сомнений нет.

Не отстает, а возможно, даже опережает и конгресс, собирающийся принять закон о противодействии российской дезинформации, для чего надо создать специальный национальный центр, а также предусмотреть введение "секторальных санкций в отношении любого лица в России, способного поддерживать или способствовать злонамеренной кибернетической деятельности". То есть санкциям может подвергнуться любой человек, в принципе способный в твиттере написать: "NN (некоторый американский политик. — Прим. ред.) дурак". Таких в принципе способных в России наберется миллионов тридцать, если не пятьдесят, ведь писать не обязательно, достаточно иметь физическую возможность. А при современном развитии интернета кто же ее не имеет.

Конечно, тут действует правило, что сомнительный тезис, вдалбливаемый с большим упорством и постоянством, начинает казаться аксиомой, не нуждающейся в доказательствах. По крайней мере, для части аудитории. Опять же действует замечание Маркса касательно этикетки, которая обманывает не столько покупателя, сколько продавца. Да и из чего следует, что американцы вообще и американские политики в частности — это сверхлюди, которые, в отличие от простых людей, не подвержены манипулированию и даже простому психозу? Ни из чего не следует. Люди как люди, только вопрос о русских хакерах их испортил.

Но испортил столь основательно, что рациональные доводы уже бессильны.

Конечно, можно в 257-й раз спросить, где все же эти зловещие и всемогущие русские тролли, попросить показать, каким образом все это действует, — адреса, пароли, явки. Причем действует так, что 350-миллионный народ, живущий в самой свободной и процветающей стране мира (ведь именно так саморекомендуется Америка), бессилен против коварного вмешательства дюжины русских троллей.

А равно можно в 258-й раз спросить, так ли необходим тезис о злонамеренном вмешательстве России при объяснении результатов выборов. Ведь обходились же без него раньше (то, что вмешательству уже много десятилетий, мы узнали только в прошлом году, а прежде — десятилетиями же — американские органы были поражены слепоглухонемотой). То есть почему бритва Оккама, велящая не умножать сущности без необходимости, вдруг перестала работать. Ибо причин для неприятного сюрприза, который испытали демократы в ноябре 2016 года, было бы довольно даже в том случае, если бы на месте России разливалась бы бескрайняя гладь Северного океана.

Было бы примерно то же самое, ибо глобальная политкорректность, начертанная на знаменах демократов, уже приелась самим американцам (немалой части их, во всяком случае), а худшего кандидата, чем Хиллари Клинтон, найти было трудно — слишком много тянулось за ней разных кривых толков.

Но обращение к уже очевидно невменямой элите с рациональными доводами и бесполезно, и к тому же унизительно. Сколько можно доказывать, что ты не верблюд. Им надо — пускай они доказывают.

К тому же болезнь в самом деле зашла уже слишком далеко, и паранойяльные проявления очевидны. Бред преследования, он же персекуторный бред (от латинского persecutio — преследование), — это такой вид душевной скорби, когда страдалец убежден в том, что некое лицо или группа лиц преследует его: шпионит, мучит, издевается, облучает, замышляет причинить вред, обокрасть, убить, подорвать демократию etc. А в качестве персекуторов могут выступать родственники, соседи, сослуживцы, тайная организация, правительство России, русские хакеры etc. Или, говоря по-простому, если в кране нет воды, то воду выпили — известно кто.

Самое тут печальное, что паранойя не лечится, в лучшем случае купируется. "Болезнь лечится медикаментозно (нейролептики с преимущественно антибредовым эффектом), склонна к рецидивам. Разубеждение больного нежелательно, поскольку он может отнести разубеждающего к агентам врагов. В особо тяжелых случаях больной может представлять опасность как для самого себя, так и для окружающих. В этих случаях необходима госпитализация".

Но невозможно госпитализировать (или даже хотя бы накормить нейролептиками) весь конгресс и администрацию США. Тут уже пойдут страшные речи о русских убийцах в белых халатах и о преступлениях русской карательной медицины на территории США.

Остается единственное средство — держаться от страдающей столь тяжкой болезнью заморской легислатуры и администрации по возможности подальше. Ибо разубеждение больного ничего не дает — проверено опытом.