"Россия должна прекратить". Персекуторная идеология США

Максим Соколов, для РИА Новости
По мере приближения выборов в конгресс США, до которых осталось всего три месяца, тема злонамеренного вмешательства России в избирательный процесс с целью подорвать американскую демократию звучит все более грозно, тревожно и однообразно.
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен отметила на национальном форуме по кибербезопасности в Нью-Йорке, что американские органы правы — Россия вмешивалась в президентские выборы в 2016 году в США. "Это были русские, а любая попытка вмешаться в наши выборы — это прямое нападение на нашу демократию. Американцы не потерпят этого вмешательства".
Не отстает, а возможно, даже опережает и конгресс, собирающийся принять закон о противодействии российской дезинформации, для чего надо создать специальный национальный центр, а также предусмотреть введение "секторальных санкций в отношении любого лица в России, способного поддерживать или способствовать злонамеренной кибернетической деятельности". То есть санкциям может подвергнуться любой человек, в принципе способный в твиттере написать: "NN (некоторый американский политик. — Прим. ред.) дурак". Таких в принципе способных в России наберется миллионов тридцать, если не пятьдесят, ведь писать не обязательно, достаточно иметь физическую возможность. А при современном развитии интернета кто же ее не имеет.
Но испортил столь основательно, что рациональные доводы уже бессильны.
Конечно, можно в 257-й раз спросить, где все же эти зловещие и всемогущие русские тролли, попросить показать, каким образом все это действует, — адреса, пароли, явки. Причем действует так, что 350-миллионный народ, живущий в самой свободной и процветающей стране мира (ведь именно так саморекомендуется Америка), бессилен против коварного вмешательства дюжины русских троллей.
Было бы примерно то же самое, ибо глобальная политкорректность, начертанная на знаменах демократов, уже приелась самим американцам (немалой части их, во всяком случае), а худшего кандидата, чем Хиллари Клинтон, найти было трудно — слишком много тянулось за ней разных кривых толков.
Но обращение к уже очевидно невменямой элите с рациональными доводами и бесполезно, и к тому же унизительно. Сколько можно доказывать, что ты не верблюд. Им надо — пускай они доказывают.
К тому же болезнь в самом деле зашла уже слишком далеко, и паранойяльные проявления очевидны. Бред преследования, он же персекуторный бред (от латинского persecutio — преследование), — это такой вид душевной скорби, когда страдалец убежден в том, что некое лицо или группа лиц преследует его: шпионит, мучит, издевается, облучает, замышляет причинить вред, обокрасть, убить, подорвать демократию etc. А в качестве персекуторов могут выступать родственники, соседи, сослуживцы, тайная организация, правительство России, русские хакеры etc. Или, говоря по-простому, если в кране нет воды, то воду выпили — известно кто.
Но невозможно госпитализировать (или даже хотя бы накормить нейролептиками) весь конгресс и администрацию США. Тут уже пойдут страшные речи о русских убийцах в белых халатах и о преступлениях русской карательной медицины на территории США.
Остается единственное средство — держаться от страдающей столь тяжкой болезнью заморской легислатуры и администрации по возможности подальше. Ибо разубеждение больного ничего не дает — проверено опытом.