Альтернативный маршрут. Почему русский газ в Европе невозможно остановить

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

На фоне истеричного громыхания ястребов в американском сенате по поводу новых антироссийских санкций чинно отчитался по итогам II квартала исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер. Отвечая на вопрос журналиста, он сообщил, что компания Nord Stream — 2 AG, оператор "Северного потока — 2", разработала маршрут газопровода в обход Дании без удорожания проекта: "Больше не нужно дополнительных разрешений. Общая стоимость останется прежней, девять с половиной миллиардов евро".

Напомним, о чем идет речь.

Трубопровод "Северный поток — 2" не есть что-то уникальное и глубочайшим образом самостоятельное. По большому счету, это "всего лишь" план расширения уже исправно и успешно функционирующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря. Именно поэтому так получилось, что трубопровод в целом повторяет маршрут действующего "Северного потока" и пройдет, как и он, через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Германии — и, возможно, Дании (если королевство, последнее из перечисленных стран, все же даст разрешение на строительство).

В чем тут проблема.

В 2017 году средняя загрузка первого "Северного потока" достигла 93 процентов, потребители в Европейском союзе получили 51 миллиард кубометров газа. После ввода же в действие "Северного потока — 2" по крайней мере германский промышленный кластер (Германия, Австрия, часть других центральноевропейских экономик) станет в энергетическом плане вполне самодостаточен и безопасен. Если, разумеется, обслуживающие его "политические надстройки" сами не пойдут на бессмысленный и беспощадный стратегический конфликт с поставщиками из Российской Федерации.

Естественно, такая "автономность" одной из крупнейших и эффективных промышленных зон не только в Европе, но и во всем мире, отнюдь не радует американскую элиту, которая вообще в последнее время настроена рассматривать континентальную европейскую экономику не как партнера, а исключительно как конкурента. Тут трогательную солидарность проявляют американские "глобалисты" с американскими же "националистами": о нелюбви к СП-2 одинаково страстно говорит и "вашингтонское болото", и противостоящий ему Дональд Трамп.

Но и в Европе тоже выстраивается своеобразный клуб по интересам. И российский, германский, австрийский, другие европейские энергетические гиганты не для того шли в жесткий клинч с Вашингтоном, Брюсселем и куда менее значимыми, но шумными "центрами силы" в Восточной Европе, чтобы в чем-то по итогу зависеть от них — включая упорствующий в своей атлантической солидарности Копенгаген.

И именно поэтому — если Дания не выдаст европейскому консорциуму разрешение на строительство газопровода по изначальному маршруту, его траектория немного отклонится в сторону. Причем представители Nord Stream 2 AG заранее поясняли, что это можно сделать практически по ходу дела. Строительство начнут прямо сейчас — а потом, через датские воды или нет, — просто закончат эту "спорную" секцию, которая занимает не более десяти процентов протяженности.

И вот тут мы переходим к главному — к концептуальным изменениям в подходе к энергетической политике в Европе. Если раньше и Российская Федерация, и ЕС искали в подобного рода ситуациях "возможности договоренностей", "торговли и уступок", то сейчас они занимаются поисками чисто практического решения возникающих проблем. И предоставляют оппонентам возможность подстраиваться к реальности, формируемой без их участия.

И в этом контексте интересна будущая позиция Америки.

Если об изменении позиции идеологически ориентированного "вашингтонского болота" тут говорить довольно бессмысленно, то интерес Трампа, по крайней мере, более здрав. Его цель — создание единого рынка энергоносителей. США тоже хочет стать их экспортером, но для этого им нужна более или менее вменяемая единая экспортная цена, формирующаяся при помощи биржевых механизмов (собственно, именно поэтому США, несмотря на все истерики, не имеют ничего против нашего СПГ с Ямала и даже сами его вполне охотно закупают: рынок). Но этот механизм принципиально возможен только для сжиженного природного газа, трубопроводный торгуется по-другому, на долгосрочных контрактах.

И здесь с американскими "националистами" есть потенциальная платформа для договоренностей: мы тоже в этом, хоть и несколько по-другому, заинтересованы. Это будет очень непросто, потому как континентальных партнеров из германского промышленного кластера мы, безусловно, не сдадим. Как и турок, и китайцев.

Но места на рынке, даже на европейском, пока что довольно много. И возможности для достижения неких компромиссных договоренностей там, безусловно, есть. Простейший выход: ограничение трубопроводных объемов. Грубо говоря, мы временно берем на себя обязательства не строить новых "потоков", двух Nord Stream и двух веток "турецкого" пока более чем достаточно. А после естественной смерти украинской ГТС спокойно и свободно конкурируем между собой на рынках европейского и азиатского СПГ, в том числе и через торговые механизмы различных товарных бирж. И этот компромисс, согласно некоторым инсайдам, активно обсуждался еще до встречи в Хельсинки на уровне российских и американских энергетических ведомств. В принципе он устраивает всех существующих и потенциальных игроков.

Ну, может быть, кроме Украины.

Но если Америка идти на договоренности не захочет — на реализацию европейско-российских энергетических планов это повлияет мало.