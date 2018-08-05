РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Альтернативный маршрут. Почему русский газ в Европе невозможно остановить

(обновлено: 08:46 05.08.2018)
03050
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтТрубы для газопровода Северный поток ‑ 2. Архивное фотоТрубы для газопровода Северный поток ‑ 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

На фоне истеричного громыхания ястребов в американском сенате по поводу новых антироссийских санкций чинно отчитался по итогам II квартала исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер. Отвечая на вопрос журналиста, он сообщил, что компания Nord Stream — 2 AG, оператор "Северного потока — 2", разработала маршрут газопровода в обход Дании без удорожания проекта: "Больше не нужно дополнительных разрешений. Общая стоимость останется прежней, девять с половиной миллиардов евро".
Напомним, о чем идет речь.

Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 недалеко от порта Мукран, Германия. Архивное фото
© AP Photo / dpa/Stefan Sauer
США принудили Германию к откату за "Северный поток-2". Но у нее есть план Б
Трубопровод "Северный поток — 2" не есть что-то уникальное и глубочайшим образом самостоятельное. По большому счету, это "всего лишь" план расширения уже исправно и успешно функционирующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря. Именно поэтому так получилось, что трубопровод в целом повторяет маршрут действующего "Северного потока" и пройдет, как и он, через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Германии — и, возможно, Дании (если королевство, последнее из перечисленных стран, все же даст разрешение на строительство).

В чем тут проблема.

В 2017 году средняя загрузка первого "Северного потока" достигла 93 процентов, потребители в Европейском союзе получили 51 миллиард кубометров газа. После ввода же в действие "Северного потока — 2" по крайней мере германский промышленный кластер (Германия, Австрия, часть других центральноевропейских экономик) станет в энергетическом плане вполне самодостаточен и безопасен. Если, разумеется, обслуживающие его "политические надстройки" сами не пойдут на бессмысленный и беспощадный стратегический конфликт с поставщиками из Российской Федерации.

Трубы для строительства Турецкого потока
© Фото : TurkStream
США пощадят Европу, но не Украину
Естественно, такая "автономность" одной из крупнейших и эффективных промышленных зон не только в Европе, но и во всем мире, отнюдь не радует американскую элиту, которая вообще в последнее время настроена рассматривать континентальную европейскую экономику не как партнера, а исключительно как конкурента. Тут трогательную солидарность проявляют американские "глобалисты" с американскими же "националистами": о нелюбви к СП-2 одинаково страстно говорит и "вашингтонское болото", и противостоящий ему Дональд Трамп.

Но и в Европе тоже выстраивается своеобразный клуб по интересам. И российский, германский, австрийский, другие европейские энергетические гиганты не для того шли в жесткий клинч с Вашингтоном, Брюсселем и куда менее значимыми, но шумными "центрами силы" в Восточной Европе, чтобы в чем-то по итогу зависеть от них — включая упорствующий в своей атлантической солидарности Копенгаген.

И именно поэтому — если Дания не выдаст европейскому консорциуму разрешение на строительство газопровода по изначальному маршруту, его траектория немного отклонится в сторону. Причем представители Nord Stream 2 AG заранее поясняли, что это можно сделать практически по ходу дела. Строительство начнут прямо сейчас — а потом, через датские воды или нет, — просто закончат эту "спорную" секцию, которая занимает не более десяти процентов протяженности.

План Б для Северного потока: Данию передвинут
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
План Б для "Северного потока": Данию передвинут. Инсайд-фельетон
И вот тут мы переходим к главному — к концептуальным изменениям в подходе к энергетической политике в Европе. Если раньше и Российская Федерация, и ЕС искали в подобного рода ситуациях "возможности договоренностей", "торговли и уступок", то сейчас они занимаются поисками чисто практического решения возникающих проблем. И предоставляют оппонентам возможность подстраиваться к реальности, формируемой без их участия.

И в этом контексте интересна будущая позиция Америки.

© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtТрубы для строительства трубопровода "Северный поток &mdash; 2" в финском городе Котка
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Трубы для строительства трубопровода "Северный поток — 2" в финском городе Котка

 

Если об изменении позиции идеологически ориентированного "вашингтонского болота" тут говорить довольно бессмысленно, то интерес Трампа, по крайней мере, более здрав. Его цель — создание единого рынка энергоносителей. США тоже хочет стать их экспортером, но для этого им нужна более или менее вменяемая единая экспортная цена, формирующаяся при помощи биржевых механизмов (собственно, именно поэтому США, несмотря на все истерики, не имеют ничего против нашего СПГ с Ямала и даже сами его вполне охотно закупают: рынок). Но этот механизм принципиально возможен только для сжиженного природного газа, трубопроводный торгуется по-другому, на долгосрочных контрактах.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Это будет сокрушительно. Как Дания заблокирует "Северный поток — 2"
И здесь с американскими "националистами" есть потенциальная платформа для договоренностей: мы тоже в этом, хоть и несколько по-другому, заинтересованы. Это будет очень непросто, потому как континентальных партнеров из германского промышленного кластера мы, безусловно, не сдадим. Как и турок, и китайцев.

Но места на рынке, даже на европейском, пока что довольно много. И возможности для достижения неких компромиссных договоренностей там, безусловно, есть. Простейший выход: ограничение трубопроводных объемов. Грубо говоря, мы временно берем на себя обязательства не строить новых "потоков", двух Nord Stream и двух веток "турецкого" пока более чем достаточно. А после естественной смерти украинской ГТС спокойно и свободно конкурируем между собой на рынках европейского и азиатского СПГ, в том числе и через торговые механизмы различных товарных бирж. И этот компромисс, согласно некоторым инсайдам, активно обсуждался еще до встречи в Хельсинки на уровне российских и американских энергетических ведомств. В принципе он устраивает всех существующих и потенциальных игроков.

Ну, может быть, кроме Украины.

Но если Америка идти на договоренности не захочет — на реализацию европейско-российских энергетических планов это повлияет мало.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена