Журналистов на Украине убивают и сажают в тюрьму за правду

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Завтра, 6 августа, четвертая годовщина со дня смерти нашего фотокорреспондента Андрея Стенина, погибшего в Донбассе при так до конца и не выясненных обстоятельствах. Печальная дата почти накладывается на другие. В этот же день в Киеве будут рассматривать жалобу на продление ареста главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, а 9 августа пройдет суд по делу обвиняемых в убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины.

Все эти даты объединяет не только география места событий, но и главное — вина, прямая или косвенная, украинского режима.

Август 2014-го

В те дни мы с Кириллом отправились в Донецк в командировку — я от своей московской редакции, он — от РИА Новости Украина. Ехали на гражданскую войну в обычном пассажирском поезде Киев — Донецк. Тогда это было еще возможно: между двумя центрами воюющих сторон как ни в чем не бывало курсировал по расписанию железнодорожный пассажирский состав. Сейчас это кажется нелепым — обычным рейсовым поездом можно было переехать линию фронта и оказаться там, где Вооруженные силы Украины вели артобстрел жилых кварталов. Война войной, а поезд шел по расписанию.

В Донецке мы и поехали осматривать один из районов города, который накануне подвергся усиленному артиллерийскому обстрелу. На месте мы застали многоэтажки с развороченными снарядами квартирами, словно вывернутыми нутром наружу: неубранными со сна постелями, разбитой кухней и нетронутой осколками детской кроваткой…

В Донецк мы с Кириллом приехали с одной целью, абсолютно журналистской, — узнать, воочию увидеть, что представляет собой реальная гражданская война, поговорить с людьми — и теми, что воюют, и теми, что отправляют их на смерть. Тогда же написали репортажи для своих изданий. Теперь, как рассказывают мне украинские коллеги, ту командировку Кириллу Вышинскому "шьют" в качестве пособничества террористам. Бред, безумная выдумка больного воображения СБУ.

Тогда же, будучи в Донецке, узнали о том, что в зоне боевых действий пропал наш коллега, фотокорреспондент Андрей Стенин. Наши попытки узнать что-либо в Донецке не увенчались успехом, были слухи, что группу журналистов захватили радикалы, участвовавшие в так называемой антитеррористической операции. Тогда такие случаи были довольно заурядными.

Попытаться выйти на них можно было только из Киева, поэтому, срочно прервав командировку, таким же пассажирским поездом вернулись в столицу Украины. Все наши попытки через знакомых, друзей, источники в правоохранительных органах и спецслужбах найти следы Стенина оказались безрезультатными. Никто ничего не знал. Или так представляли дело нам.

Но была надежда, что Андрей жив, что находится в каком-нибудь подвале, приспособленном радикалами под тюрьму, была надежда, что мы его найдем, выручим, вытащим из этого ужаса. Но все было тщетно.

Первым о гибели Стенина заявил депутат и будущий куратор скандально известного сайта "Миротворец" Антон Геращенко. Вернее даже не сказал, а проговорился в беседе с корреспондентом РИА Новости Украина. Ляпнул сгоряча, чтобы мы Стенина не искали и зря не дергали правоохранителей, мол, нет его в живых. Потом, когда мы попросили его рассказать об этом подробнее, он попытался от своих слов отказаться. Но так получилось, что его откровения были записаны на диктофон, и в конце концов ему пришлось признать, что наш коллега погиб. Как и почему, так и осталось неизвестным, как и то, откуда об этом первым узнал именно Геращенко…

Спустя несколько недель, уже находясь в Москве, я пристально разглядывал фотографии Стенина, особенно те, что были посвящены Майдану и гражданскому конфликту на востоке страны. Фотоаппарат лишь фиксирует происходящее: детали, ракурс, людей, но в руках Стенина он становился одушевленным и передавал то, что волновало самого фотокорреспондента, — боль, негодование, любопытство. Это редкий дар для фотокора — отражать чувства снимающего. И еще, как теперь мне кажется, была в этих снимках 2014-го какая-то обреченность, что ли, предчувствие беды…

Апрель 2015-го

Очередная командировка в Киев была как всегда наполнена встречами, новыми знакомствами, беседами о том, как живет в условиях крепнущего национализма столица Украины. Утром 16 апреля 2015-го позвонил товарищ, обронил, как будто обухом ударил: только что информационные ленты сообщили — убит наш коллега, писатель и публицист Олесь Бузина.

С Бузиной мы были знакомы еще с довоенных времен. Человек он был честный, откровенный и горячий. Всего этого в нем, как в любом таланте, было много. И за свою честность, бескомпромиссность он не раз становился объектом нападок со стороны радикалов. И умел за себя постоять — и в споре, и в драке.

Но однажды его просто решили убить у подъезда собственного дома.

Июль 2018-го

А еще он был очень талантливым писателем, с оригинальным взглядом, стилем и языком. Теперь об этом можно сказать открыто — был момент, когда Олесю предложили стать главным редактором портала РИА Новости Украина. Поначалу он согласился, даже начал работать, но потом, подумав, все тщательно взвесив, отказался. Причин было несколько — у него, во-первых, были большие творческие планы, во-вторых, он не хотел ввязываться в регулярный спор о том, кто прав и виноват в происходящем у него на Родине. Вместо Олеся главным редактором стал Кирилл Вышинский. Теперь Бузина убит, а Кирилл — в тюрьме.

Никто не обратил внимания на странное совпадение дат, может быть, только мне они упали в душу. Тринадцатого июля нынешнего года Олесю Бузине исполнилось бы 49 лет. И ровно в тот же день Херсонский суд продлил арест Кирилла еще на 60 дней.

То, что предъявляют Кириллу, — смехотворно и абсурдно. Насколько я знаю по рассказам украинских коллег, побывавших на допросах, речь идет о публикациях начала 2014-го года, когда Кирилл еще не был главным редактором. Да если бы и был, что бы это изменило, почему за публикацию иной, отличной от принятой властью точки зрения могут последовать обвинения в государственной измене? Как можно судить журналиста за то, что он просто добросовестно исполнял свою работу — был на месте событий и писал о них так, как понимал их и видел?

Все, что происходит с Кириллом Вышинским, — это холодный расчет и политтехнологии.

Украинский президент Петр Порошенко решил идти на второй срок. Решил давно и начал незримую, подспудную подготовку к выборам летом 2017 года. Именно тогда, как теперь стало ясно, силовики стали следить за Вышинским. Тогда же люди Порошенко в СБУ и ГРУ начали и разработку Надежды Савченко, вернее, подготовку провокации с последующим обвинением летчицы в организации убийства депутатов Рады и главы государства. В августе 2017-го за публикации в российских СМИ арестовали и житомирского журналиста Василия Муравицкого. В это же время началась слежка за главным редактором независимого украинского издания "Страна.ua" Игорем Гужвой.

Все это происходило с одной целью — подготовить ряд резонансных политических событий, чтобы создать впечатление у электората, что кругом враги, шпионы и "агенты Кремля", и необходимо объединиться вокруг "отца народа" Петра Порошенко либо вообще объявить военное положение и выборы отменить.

И вот в эту мясорубку попал и мой друг и коллега Кирилл Вышинский. Почему именно он? А потому что слишком досаждало правдой и открытым честным разговором о том, что происходит на Украине, возглавляемое им издание.

Такая вот теперь на Украине у талантливых журналистов доля — либо быть убитыми, как Стенин и Бузина, либо сидеть в тюрьме, как Вышинский.