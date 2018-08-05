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Журналистов на Украине убивают и сажают в тюрьму за правду

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Ситуация на Украине. Август 2018 (56)
(обновлено: 08:01 05.08.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкАкция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. Архивное фотоАкция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева возле Дома журналистов в Москве. 1 августа 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Погибшие в ЦАР журналисты пополнили когорту героев, заявил Киселев
Завтра, 6 августа, четвертая годовщина со дня смерти нашего фотокорреспондента Андрея Стенина, погибшего в Донбассе при так до конца и не выясненных обстоятельствах. Печальная дата почти накладывается на другие. В этот же день в Киеве будут рассматривать жалобу на продление ареста главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, а 9 августа пройдет суд по делу обвиняемых в убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины.

Все эти даты объединяет не только география места событий, но и главное — вина, прямая или косвенная, украинского режима.

Август 2014-го

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в суде. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Киселев сравнил содержание Вышинского в украинской тюрьме с пытками
В те дни мы с Кириллом отправились в Донецк в командировку — я от своей московской редакции, он — от РИА Новости Украина. Ехали на гражданскую войну в обычном пассажирском поезде Киев — Донецк. Тогда это было еще возможно: между двумя центрами воюющих сторон как ни в чем не бывало  курсировал по расписанию железнодорожный пассажирский состав. Сейчас это кажется нелепым — обычным рейсовым поездом можно было переехать линию фронта и оказаться там, где Вооруженные силы Украины вели артобстрел жилых кварталов. Война войной, а поезд шел по расписанию.

В Донецке мы и поехали осматривать один из районов города, который накануне подвергся усиленному артиллерийскому обстрелу. На месте мы застали многоэтажки с развороченными снарядами квартирами, словно вывернутыми нутром наружу: неубранными со сна постелями, разбитой кухней и нетронутой осколками детской кроваткой…

Журналист Василий Муравицкий
© РИА Новости / Стрингер
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Василий Муравицкий: властям Украины нужна война — для оправдания репрессий
В Донецк мы с Кириллом приехали с одной целью, абсолютно журналистской, — узнать, воочию увидеть, что представляет собой реальная гражданская война, поговорить с людьми — и теми, что воюют, и теми, что отправляют их на смерть. Тогда же написали репортажи для своих изданий. Теперь, как рассказывают мне украинские коллеги, ту командировку Кириллу Вышинскому "шьют" в качестве пособничества террористам. Бред, безумная выдумка больного воображения СБУ.

Тогда же, будучи в Донецке, узнали о том, что в зоне боевых действий пропал наш коллега, фотокорреспондент Андрей Стенин. Наши попытки узнать что-либо в Донецке не увенчались успехом, были слухи, что группу журналистов захватили радикалы, участвовавшие в так называемой антитеррористической операции. Тогда такие случаи были довольно заурядными.

СМИтают инакомыслие
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
СМИтают инакомыслие

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Зачем было звонить: Россия обманула надежды Порошенко
Попытаться выйти на них можно было только из Киева, поэтому, срочно прервав командировку, таким же пассажирским поездом вернулись в столицу Украины. Все наши попытки через знакомых, друзей, источники в правоохранительных органах и спецслужбах найти следы Стенина оказались безрезультатными. Никто ничего не знал. Или так представляли дело нам.

Но была надежда, что Андрей жив, что находится в каком-нибудь подвале, приспособленном радикалами под тюрьму, была надежда, что мы его найдем, выручим, вытащим из этого ужаса. Но все было тщетно.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда. 29 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Дело "журналиста-диверсанта с пистолетом": Киев заставил Запад умолкнуть
Первым о гибели Стенина заявил депутат и будущий куратор скандально известного сайта "Миротворец" Антон Геращенко. Вернее даже не сказал, а проговорился в беседе с корреспондентом РИА Новости Украина. Ляпнул сгоряча, чтобы мы Стенина не искали и зря не дергали правоохранителей, мол, нет его в живых. Потом, когда мы попросили его рассказать об этом подробнее, он попытался от своих слов отказаться. Но так получилось, что его откровения были записаны на диктофон, и в конце концов ему пришлось признать, что наш коллега погиб. Как и почему, так и осталось неизвестным, как и то, откуда об этом первым узнал именно Геращенко…

Спустя несколько недель, уже находясь в Москве, я пристально разглядывал фотографии Стенина, особенно те, что были посвящены Майдану и гражданскому конфликту на востоке страны. Фотоаппарат лишь фиксирует происходящее: детали, ракурс, людей, но в руках Стенина он становился одушевленным и передавал то, что волновало самого фотокорреспондента, — боль, негодование, любопытство. Это редкий дар для фотокора — отражать чувства снимающего. И еще, как теперь мне кажется, была в этих снимках 2014-го какая-то обреченность, что ли, предчувствие беды…

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© РИА Новости
"Речь идет о жизни человека". Ситуация вокруг ареста Вышинского в Киеве

Апрель 2015-го

Международный форум «Европа-Украина»
© РИА Новости / Сергей Старостенко
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Человек и ледокол. Как Виктор Черномырдин работал на Украине
Очередная командировка в Киев была как всегда наполнена встречами, новыми знакомствами, беседами о том, как живет в условиях крепнущего национализма столица Украины. Утром 16 апреля 2015-го позвонил товарищ, обронил, как будто обухом ударил: только что информационные ленты сообщили — убит наш коллега, писатель и публицист Олесь Бузина.

С Бузиной мы были знакомы еще с довоенных времен. Человек он был честный, откровенный и горячий. Всего этого в нем, как в любом таланте, было много. И за свою честность, бескомпромиссность он не раз становился объектом нападок со стороны радикалов. И умел за себя постоять — и в споре, и в драке.

Но однажды его просто решили убить у подъезда собственного дома.

Президент Украины Петр Порощенко во ремя посещения Венского оперного бала. 8 февраля 2018
© AFP 2018 / Herbert Neubauer
О чем молчал президент. Фельетон-бал
А еще он был очень талантливым писателем, с оригинальным взглядом, стилем и языком. Теперь об этом можно сказать открыто — был момент, когда Олесю предложили стать главным редактором портала РИА Новости Украина. Поначалу он согласился, даже начал работать, но потом, подумав, все тщательно взвесив, отказался. Причин было несколько — у него, во-первых, были большие творческие планы, во-вторых, он не хотел ввязываться в регулярный спор о том, кто прав и виноват в происходящем у него на Родине. Вместо Олеся главным редактором стал Кирилл Вышинский. Теперь Бузина убит, а Кирилл — в тюрьме.

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© РИА Новости
Война с инакомыслием, или Как на Украине преследуют журналистов

Июль 2018-го

Президент Украины Петр Порошенко выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018
© РИА Новости / пресс-служба президента Украины
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Заочные мечты очного президента Украины. Фельетон-сон
Никто не обратил внимания на странное совпадение дат, может быть, только мне они упали в душу. Тринадцатого июля нынешнего года Олесю Бузине исполнилось бы 49 лет. И ровно в тот же день Херсонский суд продлил арест Кирилла еще на 60 дней.

То, что предъявляют Кириллу, — смехотворно и абсурдно. Насколько я знаю по рассказам украинских коллег, побывавших на допросах, речь идет о публикациях начала 2014-го года, когда Кирилл еще не был главным редактором. Да если бы и был, что бы это изменило, почему за публикацию иной, отличной от принятой властью точки зрения могут последовать обвинения в государственной измене? Как можно судить журналиста за то, что он просто добросовестно исполнял свою работу — был на месте событий и писал о них так, как понимал их и видел?

Все, что происходит с Кириллом Вышинским, — это холодный расчет и политтехнологии.

Молодежь с флагом Украины в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
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Третий сорт не брак? На Украине русским готовят языковую дискриминацию
Украинский президент Петр Порошенко решил идти на второй срок. Решил давно и начал незримую, подспудную подготовку к выборам летом 2017 года. Именно тогда, как теперь стало ясно, силовики стали следить за Вышинским. Тогда же люди Порошенко в СБУ и ГРУ начали и разработку Надежды Савченко, вернее, подготовку провокации с последующим обвинением летчицы в организации убийства депутатов Рады и главы государства. В августе 2017-го за публикации в российских СМИ арестовали  и житомирского журналиста Василия Муравицкого.  В это же время началась слежка за главным редактором независимого украинского издания "Страна.ua" Игорем Гужвой.

Все это происходило с одной целью — подготовить ряд резонансных политических событий, чтобы создать впечатление у электората, что кругом враги, шпионы и "агенты Кремля", и необходимо объединиться вокруг "отца народа" Петра Порошенко либо вообще объявить военное положение и выборы отменить.

Лидер украинской группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Песни вместо конфет: кого прочат в будущие президенты Украины
И вот в эту мясорубку попал и мой друг и коллега Кирилл Вышинский. Почему именно он? А потому что слишком досаждало правдой и открытым честным разговором о том, что происходит на Украине, возглавляемое им издание.

Такая вот теперь на Украине у талантливых журналистов доля — либо быть убитыми, как Стенин и Бузина, либо сидеть в тюрьме, как Вышинский.

 

 

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