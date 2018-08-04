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"Это опять они": Россию обвинили в атаке на США через фейсбук

(обновлено: 09:37 04.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей после совместной пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей после совместной пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

До "промежуточных" ноябрьских выборов в США еще что-то около 100 дней, а мы (Россия) уже в них, вне всякого сомнения, вмешались. Если же у вас есть сомнения, посмотрите рисунок, сопровождающий редакционную статью New York Times на эту тему: там даже не одна "рука Москвы", а целых четыре — клетчатых, страшных — тянутся к компьютерам и домашней утвари американцев.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Паника в США: Трамп предал своих и получил от Путина инструмент влияния
И самое поразительное, что вмешались мы в этот раз особо циничным и коварным образом, ударили откуда никто не ждал. Более того, авторы статьи даже, кажется, сами не осознали всю глубину нашего коварства. Они по доброй традиции перечисляют всякие "возможно" и "похоже на русский почерк".

Ну, например, Клер Маккаскил, сенаторшу-демократа от штата Миссури — точнее, ее компьютер — кто-то атаковал год назад, а сейчас она издала грозное заявление насчет того, что напали русские и это возмутительно, когда они думают, что это им сойдет с рук. Или опять же сенаторшу от демократов от Нью-Гэмпшира, Джин Шахин, атаковали неизвестные люди, с тем самым "почерком". Повторим: жертвы — люди из Демпартии.

Туда же, через запятую, газетой подбрасывается свежая новость, которая сейчас в Америке подается как сенсация дня, если не месяца: Facebook только что выявил и удалил "несколько десятков" страниц, на которых происходила скоординированная попытка повлиять на ноябрьские выборы. И дальше New York Times выдает свое, традиционное: а Дональд Трамп ничего по этому поводу не делает, потому что он (и его партия) находятся в сговоре с Россией.

Семь пятниц Трампа
© Виталий Подвицкий
У Кремля есть секретный алгоритм на Трампа. Фельетон-утечка
Сговор, следует напомнить, состоит в том, что Россия (как народ, страна и государство) напала через компьютеры и соцсети на предыдущих выборах на Демпартию и помогла прийти к власти республиканцам.

А теперь главное: давайте посмотрим, что за заговор раскрыли фейсбучники. Посмотрим и страшно удивимся. Это удивление не постигнет целевую аудиторию Демпартии, которая, как предполагается, не способна задержать свое внимание на чем-либо дольше, чем на 30 секунд. Такой аудитории уже понятно: если вмешивались, то Россия, если Россия, то Трамп с ней в сговоре. Вот 30 секунд и истекли.

Но вот эти самые удаленные 32 (всего-то) аккаунта оказываются и правда удивительными. Они все вместе вели кампанию против республиканцев и близких к ним по мышлению избирателям.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

В частности, накануне выборов в США идет кампания по объединению всех и всяческих "правых" и "консерваторов" — чтобы этот электорат выступал на выборах единым фронтом с республиканцами. Дело в том, что эта половина Америки до недавних пор была деморализована, не верила, что республиканцы хоть чем-то лучше демократов — но сейчас все стало веселее. И объединяться смысл есть.

И тут со страниц Facebook зазвучали призывы помешать объединению, устроить после 10 августа марш и прочие акции против всех и любых консерваторов. Назначаются явки, места сбора, определяется транспорт и лозунги. А еще среди удаленных — феминистские требования и призывы распустить ведомство, занятое иммиграцией и таможнями (чтобы в страну проникал без препятствий кто угодно и что угодно).

По факту оплот демократов Facebook, по ошибке или на всякий случай, раскрыл заговор… демократов. Или какую-то малую часть заговора, который вообще-то давно уже исполняется по всей Америке с целью свергнуть Трампа и задавить его единомышленников (полстраны).

И эти выявленные антиреспубликанские аккаунты, как говорят американцам, были — "возможно" — работой России.

Давайте разбираться. Только что главный идеолог русофобии, бывший посол в России Майкл Макфол четко обозначил, чем плох Владимир Путин: он, оказывается, претендует на лидерство в мировом консерватизме, то есть в том числе на роль героя республиканцев. Потому и подыгрывал Трампу на выборах.

Флаг США у здания министерства юстиции в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Andrew Caballero-Reynolds
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Почему, по версии Макфола, Путин это делает: он пришел в ужас от попытки "цветной революции" в Москве зимой 2011-2012 годов, не говоря уже об Украине.

И вот теперь, получается, Россия вступила в сговор уже с демократами. И организует в призрачном мире интернета классическую "цветную революцию" уже в США.

Вот такое коварство. Неуловимые и необъяснимые русские подыгрывают тем, кто трясется от ненависти к России. Но на всякий случай все равно атакуют компьютеры сенаторов-демократов — чтобы всех окончательно запутать.

Какие выводы можно сделать из этой истории: если на ноябрьских выборах победят демократы (а это историческая норма: когда на президентских выборах побеждает республиканец, то через два года среди конгрессменов и губернаторов становится больше демократов), то… виновата Россия. А если объединение всех консерваторов получится, и они, в нарушение всех прецедентов, хотя бы удержат позиции, то — виновата Россия. Потому что (смотри выше) она в сговоре с республиканцами.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПосол США в России Майкл Макфол
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Посол США в России Майкл Макфол

 

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