РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Большое наказание России: американские банкиры предрекли скорый обвал рубля

031223
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПятитысячные купюры. Архивное фотоПятитысячные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

В американский конгресс внесен новый проект санкций, направленных на наказание России. По заверениям их авторов, они будут "сокрушительными". После появления первых новостей об этом и первых комментариев от американского банка Citigroup, который спрогнозировал скорый обвал рубля, в российском инфополе начался традиционный парад прогнозистов, которые принялись заранее оплакивать российскую экономику и российскую валюту.

Здание Капитолия США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Эксперт рассказал, к чему могут привести новые антироссийские санкции

"Российская валюта может упасть на 15 процентов (примерно до 72-73 рублей за доллар), если США введут санкции в отношении российского госдолга <…> Эксперты из Citigroup считают, что это может произойти при "худшем сценарии", при котором иностранцам запретят покупать и держать облигации федерального займа (ОФЗ) России", сообщают озабоченные СМИ.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
Подъемная сила: почему санкции против России не работают
Стоит отметить похвальную честность одного из инициаторов новых санкций, республиканского сенатора Линдси Грэхэма, который заявил агентству Блумберг, что его цель — "введение сокрушительных санкций и других мер против путинской России до тех пор, пока он (то есть лично Путин. — Прим. авт.) не прекратит вмешательства в американский избирательный процесс, не остановит кибернетические атаки и не уберет Россию из Украины". С учетом того, что сенатор считает Крым украинской территорией, а обвинения России во вмешательстве в американские выборы, с его точки зрения, вообще не требуют доказательств, то можно смело допустить: новые санкции (в том случае, если их все-таки протащат через конгресс и сенат) — это навсегда. К сожалению, ситуация выстраивается таким образом, что есть только два варианта окончания истории с американскими санкциями: либо элитарии-русофобы смогут окончательно решить "русский вопрос", либо сам "русский вопрос" похоронит как минимум их политическую карьеру.

Суть нового санкционного пакета: американским юридическим лицам будет запрещено владеть новыми выпусками российских облигаций. Против российских бизнесменов, которых сенаторы посчитают слишком близкими к российскому президенту, будут введены дополнительные финансовые ограничения. А американские спецслужбы будут обязаны составить и опубликовать доклад "о личном состоянии Владимира Путина". Отдельно на рассмотрении находится еще один пакет антироссийских мер, которые включают в себя санкции против российских энергетических проектов (тут, скорее всего, имеется в виду "Северный поток — 2") и российского финансового сектора.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин рассказал, когда закончится давление на Россию
На фоне этого праздника русофобии в сенате и сладостного ожидания появления новых проблем в российской экономике, которое демонстрируют многие финансовые эксперты в российском инфополе, стоит обратить особое внимание на аргументы противников новых ограничений, то есть на позицию главы американского Минфина Стивена Мнучина и некоторых сенаторов, высказавших свои опасения агентству Блумберг. Начнем с сенаторов, которые вынуждены объяснять коллегам очевидное: никакие санкции не повлияют на политику Владимира Путина. А значит, если цель заключается в том, чтобы изменить поведение России, нужно искать какие-то другие инструменты. К сожалению, проблема даже не в том, что голос здравого смысла плохо слышен сквозь русофобскую истерику на Капитолийском холме, а в том, что желающие ввести санкции не преследуют никаких иных целей, кроме нанесения ущерба России. В этом контексте приходится несладко руководителю американского Минфина, Стивену Мнучину, который уже один раз добился "потопления" в сенате аналогичного пакета мер. Он и на сей раз заявил, что его позиция не изменилась и что он до сих пор считает правильными аргументы, изложенные в докладе его ведомства по поводу антироссийских санкций. Напомним, что Мнучин (которого никак нельзя заподозрить в прокремлевских симпатиях) обозначил несколько причин, по которым бороться с российским госдолгом таким образом нельзя:

1. Санкции такого рода не нанесут какого-то катастрофического вреда российской экономике.

2. Введение их обязательно причинит ущерб американским инвесторам (которые будут вынуждены продавать российские государственные облигации с дисконтом).

3. Они поставят американские финансовые компании в проигрышное положение по сравнению с европейскими конкурентами, имеющими возможность покупать российские облигации и, следовательно, привлекать клиентов, желающих инвестировать в эти популярные высокодоходные инструменты.

4. Санкции такого рода могут вызвать пертурбации на финансовых рынках за пределами России (многие в США до сих пор помнят неприятные последствия российского дефолта 1998 года, когда "российский шок" обернулся банкротством как минимум одного очень крупного американского инвестфонда и его пришлось спасать за счет "печатного станка").

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Эксперт: российский закон о контрсанкциях заставит Запад "трижды подумать"
Конечно, нет никаких гарантий, что Стивен Мнучин (чиновник и экс-банкир с большими связями, железной волей и тяжелым характером) сможет помешать очередному антироссийскому демаршу американских законотворцев. Нельзя исключать, что Дональд Трамп не сможет или не захочет остановить сенатских русофобов (даже несмотря на то, что внешняя политика — это вообще-то прерогатива исполнительной ветви власти в США). Но даже в случае самого жесткого санкционного сценария паника — плохой советчик, это уже было неоднократно доказано на практике. В апреле текущего года, когда финансовые рынки сотрясались из-за очередного санкционного пакета, а значительная часть известных экспертов опять решила выступить в популярном жанре "ну вот и все, России — конец", мы писали буквально следующее: "<…> представляется крайне сомнительным сценарий, что из-за великих и ужасных санкций США компания "Полюс Золото" не сможет добывать (в России!) и продавать (хоть в Китае, хоть в России) свое золото. Представить себе, что из-за санкций в адрес Алексея Миллера Европа согласится мерзнуть (в самом прямом смысле этого слова) без газа от "Газпрома", тоже не получается. Список легко можно продолжить <…> в долгосрочной перспективе сегодняшняя паника — это, скорее всего, просто хороший момент для того, чтобы выгодно инвестировать в Россию."

Акции "Газпрома" восстановились в цене буквально через день, а акциям "Полюса" потребовалось около трех месяцев, но в любом случае те, кто не поддался панике, не только ничего не потеряли, но и много заработали. Парадоксально, но даже покупка акций "Русала" (то есть компании, которая должна была быть буквально "уничтожена" американскими санкциями) тоже принесла бы довольно значительную прибыль.

Это не значит, что все последующие санкционные атаки из Вашингтона Россия сможет преодолеть легко и безболезненно, но стоит помнить (и это фактически признает даже американский Минфин), что, по большому счету, будущее российской экономики находится не в руках США, а в наших.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена