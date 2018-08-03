Большое наказание России: американские банкиры предрекли скорый обвал рубля

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

В американский конгресс внесен новый проект санкций, направленных на наказание России. По заверениям их авторов, они будут "сокрушительными". После появления первых новостей об этом и первых комментариев от американского банка Citigroup, который спрогнозировал скорый обвал рубля, в российском инфополе начался традиционный парад прогнозистов, которые принялись заранее оплакивать российскую экономику и российскую валюту.

"Российская валюта может упасть на 15 процентов (примерно до 72-73 рублей за доллар), если США введут санкции в отношении российского госдолга <…> Эксперты из Citigroup считают, что это может произойти при "худшем сценарии", при котором иностранцам запретят покупать и держать облигации федерального займа (ОФЗ) России", сообщают озабоченные СМИ.

Стоит отметить похвальную честность одного из инициаторов новых санкций, республиканского сенатора Линдси Грэхэма, который заявил агентству Блумберг , что его цель — "введение сокрушительных санкций и других мер против путинской России до тех пор, пока он (то есть лично Путин. — Прим. авт.) не прекратит вмешательства в американский избирательный процесс, не остановит кибернетические атаки и не уберет Россию из Украины". С учетом того, что сенатор считает Крым украинской территорией, а обвинения России во вмешательстве в американские выборы, с его точки зрения, вообще не требуют доказательств, то можно смело допустить: новые санкции (в том случае, если их все-таки протащат через конгресс и сенат) — это навсегда. К сожалению, ситуация выстраивается таким образом, что есть только два варианта окончания истории с американскими санкциями: либо элитарии-русофобы смогут окончательно решить "русский вопрос", либо сам "русский вопрос" похоронит как минимум их политическую карьеру.

Суть нового санкционного пакета: американским юридическим лицам будет запрещено владеть новыми выпусками российских облигаций. Против российских бизнесменов, которых сенаторы посчитают слишком близкими к российскому президенту, будут введены дополнительные финансовые ограничения. А американские спецслужбы будут обязаны составить и опубликовать доклад "о личном состоянии Владимира Путина". Отдельно на рассмотрении находится еще один пакет антироссийских мер, которые включают в себя санкции против российских энергетических проектов (тут, скорее всего, имеется в виду "Северный поток — 2") и российского финансового сектора.

На фоне этого праздника русофобии в сенате и сладостного ожидания появления новых проблем в российской экономике, которое демонстрируют многие финансовые эксперты в российском инфополе, стоит обратить особое внимание на аргументы противников новых ограничений, то есть на позицию главы американского Минфина Стивена Мнучина и некоторых сенаторов, высказавших свои опасения агентству Блумберг. Начнем с сенаторов, которые вынуждены объяснять коллегам очевидное: никакие санкции не повлияют на политику Владимира Путина. А значит, если цель заключается в том, чтобы изменить поведение России, нужно искать какие-то другие инструменты. К сожалению, проблема даже не в том, что голос здравого смысла плохо слышен сквозь русофобскую истерику на Капитолийском холме, а в том, что желающие ввести санкции не преследуют никаких иных целей, кроме нанесения ущерба России. В этом контексте приходится несладко руководителю американского Минфина, Стивену Мнучину, который уже один раз добился "потопления" в сенате аналогичного пакета мер. Он и на сей раз заявил, что его позиция не изменилась и что он до сих пор считает правильными аргументы, изложенные в докладе его ведомства по поводу антироссийских санкций. Напомним, что Мнучин (которого никак нельзя заподозрить в прокремлевских симпатиях) обозначил несколько причин, по которым бороться с российским госдолгом таким образом нельзя:

1. Санкции такого рода не нанесут какого-то катастрофического вреда российской экономике.

2. Введение их обязательно причинит ущерб американским инвесторам (которые будут вынуждены продавать российские государственные облигации с дисконтом).

3. Они поставят американские финансовые компании в проигрышное положение по сравнению с европейскими конкурентами, имеющими возможность покупать российские облигации и, следовательно, привлекать клиентов, желающих инвестировать в эти популярные высокодоходные инструменты.

4. Санкции такого рода могут вызвать пертурбации на финансовых рынках за пределами России (многие в США до сих пор помнят неприятные последствия российского дефолта 1998 года, когда "российский шок" обернулся банкротством как минимум одного очень крупного американского инвестфонда и его пришлось спасать за счет "печатного станка").

Конечно, нет никаких гарантий, что Стивен Мнучин (чиновник и экс-банкир с большими связями, железной волей и тяжелым характером) сможет помешать очередному антироссийскому демаршу американских законотворцев. Нельзя исключать, что Дональд Трамп не сможет или не захочет остановить сенатских русофобов (даже несмотря на то, что внешняя политика — это вообще-то прерогатива исполнительной ветви власти в США). Но даже в случае самого жесткого санкционного сценария паника — плохой советчик, это уже было неоднократно доказано на практике. В апреле текущего года, когда финансовые рынки сотрясались из-за очередного санкционного пакета, а значительная часть известных экспертов опять решила выступить в популярном жанре "ну вот и все, России — конец", мы писали буквально следующее: "<…> представляется крайне сомнительным сценарий, что из-за великих и ужасных санкций США компания "Полюс Золото" не сможет добывать (в России!) и продавать (хоть в Китае, хоть в России) свое золото. Представить себе, что из-за санкций в адрес Алексея Миллера Европа согласится мерзнуть (в самом прямом смысле этого слова) без газа от "Газпрома", тоже не получается. Список легко можно продолжить <…> в долгосрочной перспективе сегодняшняя паника — это, скорее всего, просто хороший момент для того, чтобы выгодно инвестировать в Россию."

Акции "Газпрома" восстановились в цене буквально через день, а акциям "Полюса" потребовалось около трех месяцев, но в любом случае те, кто не поддался панике, не только ничего не потеряли, но и много заработали. Парадоксально, но даже покупка акций "Русала" (то есть компании, которая должна была быть буквально "уничтожена" американскими санкциями) тоже принесла бы довольно значительную прибыль.

Это не значит, что все последующие санкционные атаки из Вашингтона Россия сможет преодолеть легко и безболезненно, но стоит помнить (и это фактически признает даже американский Минфин), что, по большому счету, будущее российской экономики находится не в руках США, а в наших.