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Главное преступление России — она слишком нормальная

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© AP Photo / Jerome DelayКонтрольно-пропускной пункт вблизи Сибута, ЦАР. Архивное фотоКонтрольно-пропускной пункт вблизи Сибута, ЦАР. Архивное фото
© AP Photo / Jerome Delay

Ирина Алкснис

Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева возле Дома журналистов в Москве. 1 августа 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал
Самое печальное в истории с отправкой трех российских журналистов Михаилом Ходорковским в Центрально-Африканскую Республику — пожалуй, то, что теперь их смерти будут стоять в одном ряду с "делом Скрипаля" и "убийством" Аркадия Бабченко, представляющими собой один сплошной позор британских и украинских властей соответственно. Отнятые жизни троих человек оказались на той же доске, что и постыдные, сработанные на коленке антироссийские фейки. 

Ведь никто не скрывает, что целью этой командировки был поиск дискредитирующего Россию материала и съемки на его основе документального фильма с соответствующих позиций. При этом, учитывая внутреннюю ситуацию в ЦАР, шансы на роковой исход изначально были крайне высоки и легко просчитывались даже не погруженными в местные реалии людьми. Орхан Джемаль прямо об этом говорил коллегам, выражая сожаление, что вообще согласился на этот проект.

Так что когда случилось самое худшее, события стали развиваться по стандартному сценарию. Пропагандистская машина Запада сразу оказалась запущена на полные обороты, местами намекая, а местами прямо утверждая, что журналисты стали "очередными жертвами Кремля".

Центральноафриканская республика. Архивное фото
© AFP 2018 / Pacome Pabandji
Ходорковский попытался оправдаться за гибель журналистов в ЦАР
Правда, следует отдать должное российской оппозиционной общественности, включая СМИ. Искренне шокированная произошедшим, она с самого начала по большей части избегала резких суждений, а когда стали появляться детали, и вовсе обратила свой гнев на организаторов поездки. Антикремлевская риторика оказалась уделом почти исключительно маргинальных представителей оппозиции с репутацией наиболее неадекватных ее членов.

Причины вполне прозаичны. Слишком уж явно от всей этой истории несет провокацией.

© AFP 2018 / Florent VergnesВоенные в Центрально-Африканской Республике
© AFP 2018 / Florent Vergnes
Военные в Центрально-Африканской Республике

У сторонних же зрителей это явление вызывает скорее исследовательское любопытство в рамках наблюдения за нравами и привычками олигархов 1990-х годов, о которых Россия уже успела подзабыть. В частности, весьма актуальным стал вопрос: а кого следующим принесут на алтарь борьбы с "кровавым режимом"?

Неудивительно, что главный результат всего произошедшего оказался прямо противоположен тому, что задумывался. И винить в этом организаторам авантюры некого, кроме себя самих. Более того, она стала еще одним в длинной череде антироссийских скандалов, что во множестве сотрясали — и продолжают периодически сотрясать — мир в последние годы.

Президент Украины Петр Порошенко и Аркадий Бабченко
© AP Photo / Mykola Lazarenko/Presidential Press Service Pool
Политолог: Украина из-за "убийства" Бабченко стала посмешищем на весь мир
Среди них были по-настоящему страшные — такие, как сбитый над Донбассом "боинг". Были по-своему забавные, подобные, например, информационной вакханалии о страшных русских футбольных фанатах, готовых убивать беззащитных европейских болельщиков, если те приедут в Россию на чемпионат мира. Были откровенно анекдотичные, как украинская инсценировка с "убийством" Бабченко.

Но все эти случаи объединяет одно — раз за разом пробивающаяся вопреки желаниям кукловодов и тотальному медиаконтролю правда.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области

Даже в самых критических для Запада случаях, несмотря на бурную активность и прилагаемые на высоком уровне усилия, концы с концами не желают сходиться, зато на публичный уровень выходят явно нежелательные факты. Например, в случае со сбитым "боингом" от малайзийского правительства так и не удалось добиться обвинительной позиции в адрес России, и неудивительно, поскольку следственной комиссии по сей день нечего предъявить, помимо стандартного "кроме России некому". Зато на днях неожиданно выплыла информация о том, что портал Bellingcat, известный своим расследованием этой катастрофы с жесткими антироссийскими выводами, очевидно, финансировался Министерством обороны Великобритании.

Особняком стоит вопрос, а почему, собственно, все эти усилия в итоге терпят неудачу? Почему проваливаются изощренные планы, почему вложенные ресурсы дают противоположный задуманному результат? Почему даже на Западе, где информационная монополия "повелителей дискурса", казалось бы, непоколебима, на низовом уровне начинает размываться антироссийский мейнстрим?

Военные в Солсбери
© AP Photo / MoD/Pete Brown
Аналитик: Британия откровенно опозорилась с "делом Скрипалей"
Про Россию и говорить не приходится. Последнее время любая антироссийская информационная "бомба" изначально встречается в стране с недоверием, а появляющиеся впоследствии факты почти в ста процентах случаев его подтверждают.

Неужели так упал профессионализм закулисных политтехнологов и спецслужбистов, что они даже провокацию склепать не могут так, чтобы она не превратилась в "дело Скрипаля"? Или, может быть, дело в современных информационных технологиях, которые сделали мир прозрачнее, чем когда бы то ни было, и любые неприглядные секреты очень быстро становятся общедоступны?

Представляется, главная причина происходящего — в том, что имеет место кардинальное несоответствие между реальным негативом, который можно было бы использовать против России, и желаемым уровнем ее демонизации.

© AP Photo / Matt DunhamСотрудник спецслужб у дома на улице Ролленстоун-стрит в Солсбери
© AP Photo / Matt Dunham
Сотрудник спецслужб у дома на улице Ролленстоун-стрит в Солсбери

Россия вовсе не идеальна. В ней хватает отрицательных явлений и сложных проблем, случаются вопиющие ситуации, а власти временами принимают спорные и непопулярные решения. Но в целом в стране нет ничего, что выбивало бы ее из ряда "нормальных". А кое-кто сказал бы, что она нормальнее и благополучнее многих.

Именно поэтому для решения задачи по превращению России (вернее, ее образа в мире) в филиал ада на земле и главного мирового злодея необходимы дополнительные усилия. Беда в том, что любая "легенда" должна быть органично вплетена в реальность, расти из нее. А вот с этим как раз и возникают проблемы.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт во время брифинга
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Политолог рассказал об истории "чудовищного" образа России на Западе
Россия настолько нормальна (оговоримся — нормальна в своей великодержавной обыденности), что пропагандистские выдумки и спецслужбистские акции приходится раздувать до такого масштаба, когда они теряют всякую связь с реальностью. А при малейшем соприкосновении с ней — начинают лопаться, как воздушный шарик.

Более того, в своем стремлении продемонстрировать злодейскую сущность России этим людям приходится заходить настолько далеко в своей лжи, беспринципности и жестокости, что, когда все это вскрывается, у окружающих все чаще возникает закономерный вопрос: а кто у нас тут на самом деле злодей?

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