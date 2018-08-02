Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал

Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева возле Дома журналистов в Москве. 1 августа 2018

Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева возле Дома журналистов в Москве. 1 августа 2018

Виктор Мараховский

Гибель троих российских граждан в Центрально-Африканской Республике — при всей ее трагичности — скандалом сама по себе стать не могла. Более опасное место, чем ЦАР, на планете найти трудно. Там пятый год идет гражданская война, нищета — рекордная даже по африканским меркам, а правительство контролирует максимум четверть территории. Троим безоружным европейцам без охраны из такого места можно вернуться только при большой удаче. Нашим согражданам Орхану Джемалю Кириллу Радченко не повезло.

Скандал разразился не в сердце Африки, а в Европе и России.

Напомним хронологию.

Во вторник французское агентство AFP распространило информацию о гибели троих российских журналистов. Накануне ночью они ехали по сельской местности и попали в засаду. Автомобиль был расстрелян, выжил только африканский водитель. Убийцы утащили дорогую съемочную аппаратуру и исчезли — скорее всего, бесследно. Тела погибших доставили в ближайшую больницу, где у двоих из них обнаружились удостоверения российского СМИ.

Позже стали известны фамилии погибших. И одновременно — тот факт, что газета, чьи удостоверения были при них, никого в Центральную Африку не посылала. А сами пресс-карты просрочены.

Затем выяснилось, что послал их туда "Центр управления расследованиями" . Это не то чтобы СМИ и не то чтобы структура — а некий "проект"-кентавр с мутным статусом, существующий на средства лондонца Ходорковского Михаила Борисовича. Занимается он понятно чем — созданием контента о кровавом и вороватом российском режиме и раскидыванием этого контента по соцсетям и ресурсам-единомышленникам.

На вопрос РИА Новости, как троих сотрудников "Центра" занесло в горячую точку, его руководитель Андрей Коняхин заявил: "Снимали жизнь ЦАР. Это документальное кино, там Саша Расторгуев был, он известный, очень известный… Это был наш совместный проект".

Однако к вечеру вторника ясность внес сам М. Ходорковский: "Эта группа работала совместно с моим проектом "Центр управления расследованиями" над расследованием "Российские наемники". Это были смелые ребята, которые привыкли не просто собирать материал, а хотели "пощупать" его своими руками".

То есть в Центральную Африку журналистов послали, очевидно, за тем же — обличать кровавый и вороватый российский режим. Ибо в республике — о чем еще в марте официально сообщил МИД РФ — по соглашению с правительством работают пять военных и 170 гражданских инструкторов, занимающихся подготовкой местных армейских кадров. Кстати, по согласованию ООН.

Есть основания полагать, что этим специалистам, ни от кого не прятавшимся, было суждено превратиться в агитке в "наемников из ЧВК Вагнера, убивающих и гибнущих за интересы вороватого кровавого режима".

Далее пришла очередь знаменитого профессионализма европейской журналистики. Описывая гибель россиян, немецкий Bild деликатно наврал: "В России деятельность печально известной "группы Вагнера" является деликатной темой. Российское государственное информационное агентство РИА Новости сообщает о гибели трех журналистов без упоминания "Вагнера". Вместо этого контролируемое Кремлем информационное агентство утверждало, что журналисты работали над документальным фильмом "О жизни в Центрально-Африканской Республике".

Утверждал это, напомним, тот, кто их туда послал — начальник "Центра управления расследованиями" Коняхин. Почему он интеллигентно не решился озвучить тему прямо — тоже можно предположить. Потому что главный заказчик Михаил Борисович к тому моменту еще не выступил из тени и не высказался. У РИА Новости, если что, имеется запись беседы.

Андрей Коняхин рассказал подробности поездки журналистов в ЦАР Your browser does not support HTML5 audio

…Ну и наконец — в среду выяснилось совсем вопиющее. Во-первых — погибшие прибыли в страну как туристы. Во-вторых — они накануне гибели задерживались за ведение незаконной съемки. В-третьих — они были предупреждены о том, что покидают зону безопасности, контролируемую законными властями страны. И в-четвертых — что на момент гибели ехали вовсе не туда, где базируются российские специалисты. То есть "отклонились от маршрута", по словам коллег.

Иными словами, картина получается дикая. Троих российских граждан, в том числе фестивального документалиста, подрядили снять материалы для пропагандистского проекта. Для чего их лишили какой бы то ни было неприкосновенности, оформили туристами и отправили без удостоверений, охраны и защиты в нищую страну, по которой бродят шайки религиозных фанатиков и просто бандитов. Они трагически — но едва ли неожиданно — погибли. Причем погибли даже не в статусе журналистов.

Внимание, зачем все это было?

А вот зачем. BBC: "Группа снимала документальный фильм о российской группе наемников, "Вагнере", предположительно, действующей в стране. <…> Кстати, эта группа активна и в Сирии". (Заметим, что, похоже, антироссийская пропагандистская деятельность Михаила Ходорковского в Европе — деликатная тема. Британская государственная вещательная корпорация Би-би-си сообщает о гибели журналистов без упоминания Ходорковского и его ЦУР, пославших группу на смерть).

Guardian: "Погибшая команда из троих репортеров прибыла в Центральную Африку расследовать компанию с кремлевскими связями".

France24: "Трое русских журналистов, убитых в ЦАР, расследовали деятельность российской частной армии".

Daily Mail: "Трое российских журналистов убиты из засады в Центрально-Африканской Республике, расследуя наемников, связанных с "поваром Путина".

Ну и еще — М. Б. Ходорковский написал в фейсбуке, что "это были смелые ребята", выразил соболезнование семьям погибших и получил под тысячу лайков и под сотню перепостов.

…То есть. По факту перед нами — жертвы распространенной в последнее время схемы.

Она, эта схема, уже неоднократно озвучивалась. Сначала из какого-нибудь источника денег и методичек прибывает "кейс": сделать материал об очередном преступлении кровавого режима, тема прилагается. Затем находятся исполнители, перед которыми ставится задача наснимать контента. В начале лета, когда по интернету начали разгонять тему "Китая, спиливающего Сибирь", один из таких подрядчиков даже простодушно вывалил в соцсети просьбу помочь ему с поиском фактурки — а то концепция уже есть, осталось только подогнать под нее нарезку кадров. Когда кейс готов — его разгоняют по тем же интернетам, а потом считают лайки и репосты.

В этой схеме исполнители рассматриваются изначально как расходный материал. Заказчиков не волнует ни их мотивация (а она может быть вполне искренней). Ни их профессиональная репутация. Ни, конечно же, их безопасность. Если с ними что-нибудь случится — даже лучше: простых бойцов информационной войны, может быть, удастся переформатировать в "жертв борьбы". А это (если жертвы пали в борьбе с кем нужно) — цитируемость, выступления с обещанием "выяснить виновных" (М. Б. Ходорковский уже пообещал — дистанционно из Лондона) и, в конце концов, финансирование.

Поэтому не стоит удивляться и тому, что историю погибших немедленно начали перевирать их наниматели. Они-то, в отличие от рядовых бойцов, знают точно, за что сражаются на гибридной войне. До последнего цента.