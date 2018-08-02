Последний план по разделу России. Политэкономический фельетон

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости "раздробить Россию на несколько частей". По мнению латвийского парламентария, такая мера "необходима для спокойствия" его страны и Европы.

Нам удалось взять короткое интервью у Александра Кирштейнса, отыскав того в кулуарах ПАСЕ.

— Господин депутат, как дробление России будет способствовать спокойствию Латвии, в которой, насколько мы знаем, и так все спокойненько, все культурненько и исключительная благодать?— тревожно спросили мы.

— А вы откуда?— прищурился прибалтийский европеец.

Мы честно признались, что мы из России и что нас очень тревожит раздел нашей страны, так как наша теща проживает в Волгоградской области, а мы в Краснодарском крае, отчего грядущий вопрос получения виз для поездок к теще для нас не чужой.

— А, из России, — еще больше прищурился он, отчего стал похож на японца, рассматривающего Курильские острова через пролив в плохую погоду. — То есть агрессоры, хакеры и матерые пропагандисты!

Мы печально вздохнули, так как были в курсе нынешних западных трендов и понимали, что спорить бесполезно.

Депутат быстро огляделся по сторонам, затем посмотрел на нас честным и неподкупным европейским взглядом и неожиданно спросил:

— Деньги есть? Рублей пятьсот или тысяча? Иначе не скажу.

Мы немного растерялись. У нас на карте лежали две тысячи рублей, оставшиеся от гонорара за вмешательство в выборы во Французской Гвиане с целью привести к власти партию тамошних индейцев араваков под лозунгом: "Памятайте, европейцы — здесь хозяева индейцы!", за что те обещали подарить "Роскосмосу" французский космодром Куру, но мы думали спустить эти деньги на пиво.

— Есть, — наконец решились мы, пощупав, на месте ли бумажник с картой, так как министр иностранных дел Украины Климкин, чутко заслышав русскую речь, уже таинственно нарезал круги неподалеку, явно намереваясь нас не то покусать, не то попросить взаймы.

Наше предложение бесконтактно перевести деньги с карты на его смартфон испугало латвийского депутата, который заявил, что это колдовство и вообще он предпочитает наличные.

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К счастью, у нашего оператора нашлась заначка.

— Так зачем вам дробление России, господин Кирштейнс?— уже немного устало спросили мы европейца, протягивая ему тысячу рублей.

Депутат любовно разгладил купюру, зачем-то ее поцеловал и бережно спрятал в карман. Было заметно, что деньги он совсем не любил.

— Для вас — просто Саша Сливкин! — светло улыбнулся он.

— А если бы мы были мексиканцами и дали бы тысячу песо?— мрачно съязвил оставшийся без заначки оператор.

— Тогда Алехандро Кирштенейро, — огрызнулся латвийский депутат. — Неужели непонятно?

После чего он опять улыбнулся и наконец открыл нам свой дерзкий замысел:

— Сейчас наши шпроты покупает одна Россия, а если ее раздробить — их будут покупать восемьдесят пять бывших субъектов бывшей России. И латвийский ВВП вырастет в восемьдесят пять раз!

Пока мы изумленно молчали, потрясенные логикой латвийского политика, он уже умчался за каким-то американцем, выкрикивая: "Мистер Помпео! Это я Алекс О'Кирш! Вы мне должны пятьсот долларов или тысячу! Вы обещали!"

Помпео обернулся и резко перешел на бег. К латвийскому депутату сноровисто присоединился Климкин, и оба погнались за американцем, словно две пятнистые гиены за отбившейся от стада антилопой.

"Как же бурлит европейская политическая жизнь!" — восхищенно подумали мы и отправились искать Федерику Могерини. Очень хотелось узнать — наложит ЕС на нас новые санкции за то, что рядом с нашим домом уложили плиткой тротуар и разбили новый сквер с детским городком, или от нашего микрорайона все-таки потребуют выйти из состава России, объявив себя отдельным княжеством, чтобы их избежать.