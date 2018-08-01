Саммит Путин — Трамп в Хельсинки прошел, но осадок остался

Андраник Мигранян, для РИА Новости

Перед тем как сказать об осадке, хотел бы отметить наиболее важные итоги этого саммита. Во-первых, никто не ждал от этой встречи никаких прорывов, и считалось (об этом даже заявил Джон Болтон, помощник Трампа по безопасности), что сама встреча — уже успех.

Во-вторых, следует отметить, что пресс-конференция все же дала богатую пищу для размышлений как в среде политиков и специалистов двух стран, так и широкой общественности. В-третьих, президент Трамп сделал ряд заявлений и на пресс-конференции после саммита, и во время своего европейского турне. Эти заявления дают общее представление о том, насколько изменились внешнеполитические взгляды Трампа по сравнению с теми, что он высказывал в ходе избирательной кампании.

Первое: больше всего критики Трамп получил от американских и западных СМИ и политиков. Когда он, по их мнению, отвечал на вопрос о том, кому он больше доверяет — Путину или своим спецслужбам — по вопросу о вмешательстве России в избирательный процесс в США в 2016 году, то не дал однозначного ответа в пользу своих спецслужб.

Мне кажется, что Трамп на самом деле высоко ценит американские спецслужбы. Однако он очень скептически относился и, вероятно, продолжает относиться к их руководителям. И это немудрено. Его опыт работы в Белом доме, бесконечные утечки через представителей этих служб в СМИ, неоднозначное отношение их к расследованию нарушений Хиллари и вовлеченность в стряпание компромата и дезинформации о кандидате в президенты Трампе — все это вызвало у него недоверие к руководителям ведомств, доставшимся ему от Обамы. Которые действовали, по мысли Трампа, скорее политически мотивированно и продемократически, чем профессионально и нейтрально. Неслучайно он очень многих из них уволил.

Есть еще одно обстоятельство, которое подчеркнул Трамп: доводы, приведенные спецслужбами в пользу версии о российском вмешательстве, не представляли собой твердые доказательства. Вот почему объяснения и логика рассуждений Путина по этому поводу оказались для Трампа весьма убедительными.

Таким образом, Трампу следовало отметить во время пресс-конференции, что вопрос, составленный американским журналистом, был некорректно сформулирован. Дело не в том, кому он доверяет. Конечно, он доверяет априори абстрактно своим спецслужбам, но он не идиот и может сравнить предоставленные этими спецслужбами данные и выяснить, что даже его любимые ведомства предоставляют не совсем качественные и убедительные информацию и факты.

Второе. Трамп впервые открыто заявил, что он против "Северного потока — 2", так как американские компании будут бороться за европейские рынки газа, а "Газпром" и Россия являются их конкурентами. Было знаменательно, что на это вполне миролюбиво среагировал российский президент. Да, конкуренция это хорошо. Пусть рынок решит, чьи предложения более выгодны. Но, понимая, что в Европе рынок достаточно емкий как для российского газа, так и для определенной части американского, Путин отметил, что эта конкуренция не должна превращаться в игру с нулевой суммой, когда победитель берет все, а проигравший все теряет. Можно договориться о более эффективном дележе рынков энергоносителей, с тем чтобы обе стороны были в выигрыше.

Третье. Во время встречи, скорее всего, были достигнуты определенные предварительные договоренности по Сирии — в части формы и возможных масштабов присутствия иранских вооруженных сил в этой стране после полного окончания гражданской войны. И здесь, как мне кажется, трудно переоценить роль России в достижении определенного взаимопонимания интересов сторон. Неслучайно перед саммитом осуществили краткосрочные визиты в Москву и Нетаньяху, и представитель духовного лидера Ирана Велаяти. Трампу и Путину предстоит очень сложная и филигранная работа, с тем чтобы при решении этого вопроса были учтены и интересы Израиля, который не хочет иранских военных баз на своей границе, и иранской стороны, несшей на своих плечах все тяготы наземных операций (в лице подразделений Стражей исламской революции и отрядов "Хезболлы", ориентированных на Иран), и интересы сирийских властей. При этом долгосрочные интересы России и США в Сирии и регионе в целом также, естественно, не могут быть проигнорированы.

Четвертое. Следует обратить внимание на еще одно заявление Трампа, которое он сделал во время своего европейского турне, до встречи с Путиным. Отвечая на вопрос, кого он считает противниками Америки, он, к изумлению европейцев и многих американских политиков и журналистов, первым назвал Евросоюз, а затем уже Россию и Китай. Это говорит о том, что старые отношения, когда европейцы говорили: "у нас общие ценности свободы, демократии и прав человека" (но Европа может не платить в полной мере в бюджет НАТО свою долю расходов и может иметь огромный профицит торгового бюджета с США), уходят в прошлое. На ум приходят многолетние отношения между СССР и социалистическим лагерем. Социалистические страны клялись в верности идеям и высоко оценивали ведущую роль КПСС и СССР в мировых делах — и на халяву получали огромные субсидии и на миллиарды энергоносителей. Это означает, что Трамп, видимо, ознакомился с известным высказыванием Дэн Сяопина: если западники начинают говорить о ценностях, свободе, демократии и правах человека, будьте бдительны — они наверняка собираются что-то у вас украсть. Видимо, вооруженный этой мудростью Трамп сказал европейцам: все, хватит, ребята, халява кончилась.

Всем казалось, что после такого саммита Трампа растерзают в Вашингтоне. Истерия либеральных СМИ все еще зашкаливает. Сумасшедшие заявления бывших руководителей спецслужб и демократической прессы о том, что Трамп изменил Америке и Западу в угоду России и Путину, казалось, должны были обвалить рейтинг президента США и заставить его свернуть с избранного пути нормализации отношений двух стран. Однако произошло прямо противоположное. Рейтинг Трампа подскочил до 45% — очень солидный результат для любого президента после почти двух лет в Белом доме. Республиканский электорат консолидировался вокруг главы государства: он имеет 88% поддержки среди сторонников партии. Это дает ему возможность смотреть оптимистически на ожидаемые результаты промежуточных выборов в ноябре этого года.

Не дав остыть политическим страстям, Трамп объявил о приглашении Путина в Вашингтон. Правда, потом, на свежую голову, как он сам, так и его советники решили, что это лучше делать после промежуточных выборов, в 2019 году. Об этом уже заявили американские официальные лица и на это уже дал ответ российский лидер. Во время общения с журналистами на саммите БРИКС в ЮАР он сообщил, что готов встретиться с Трампом — и, в свою очередь, пригласил его в Москву.

Из всего этого можно сделать вывод бессмертными словами вождя мирового пролетариата В. Ленина: "Верной дорогой идете, товарищи".

…Осадок остался, но, вопреки тому, как это обычно бывает, он оказался вполне удобоваримым.