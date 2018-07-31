"Победить Россию очень легко". Украинцев опять зовут в последний бой

Нюра Н. Берг
На пятом году войны Украины с Россией, которая круглосуточно ведется в воображении украинской власти, СМИ и социальных сетях, внезапно выяснилось, что победить Россию легко.
В изложении одного из самых известных украинских "лидеров общественного мнения" рецепт выглядит так: "Надо только от нее (России. — Прим. ред.) отказаться. Оторваться от России как от метрополии, империи, разорвать пуповину, по которой в Украину текут российский газ, нефть, зараза русского мира в российских сериалах. Перестать платить дань в виде продуктов и непродовольственных товаров, каким бы выгодным ни казался этот товарооборот. Закрыть границу и прекратить транзит. Призвать соотечественников вернуться из России на родину и создать им все возможности здесь, на Украине. Мобилизовать все патриотические силы, обучить и вооружить патриотически настроенное население. Война — значит, война".
Прошу прощения за длинную цитату, но она так хороша, что не хотелось бы упустить ни слова. Автор — "волонтер и активист" Юрий Касьянов — выкладывает свои директивы так, как если бы он отлетал в соседнюю вселенную и пропустил тот момент, когда президент Порошенко объявил об уже состоявшемся окончательном разрыве с Российской империей, советской империей и Россией как таковой. И отлетал волонтер надолго, потому что президент Порошенко объявляет об окончательном прощании минимум два раза в неделю уже несколько лет. Буквально на днях, например, Петр Алексеевич, мощно играя интонациями и вращая глазами, заверил, что на этот раз уже окончательно-преокончательно.
Что ж, возразить ему нечего, потому что реальность вопиет. Эшелоны с углем едут, газ течет по трубам, президент и премьер Цеевропы требуют от стратегического врага сохранить транзит его топлива через украинскую ГТС, конфетная фабрика "Рошен" печет сладости в Липецке, товарооборот растет, украинские заробитчане по-прежнему работают в России. Да еще и граждане двух стран охотно болеют друг за друга в спортивных ристалищах. В пандан Касьянову, архитектору легкой победы над Россией, вице-премьер правительства Украины Вячеслав Кириленко резонно замечает, что после товарищеских объятий русского и украинского боксеров все труднее будет продвигать идею о том, что у нас война, потому что на вид у нас дружба — и это ужасно. И с этим что-то нужно делать, потому что с таким настроением мы слоника не продадим.
Так что из всего списка остается только война. То есть "мобилизовать патриотические силы, обучить, вооружить и в бой". Но и здесь не все просто. Патриотические силы предпочитают отжимать чужой бизнес, крышевать предпринимателей, устраивать погромы в судах, отбивая побратимов у правосудия, ходить с факелами по улицам украинских городов, кошмаря население воинственными речовками, а вот в бой как-то не очень — то дезертировать норовят, то эмигрировать.
В общем, план довольно умозрительный, но и без него никак. Как только Касьянов заявил: "Я предлагаю войну" — его завалили назойливыми требованиями подробностей и конкретики.
…Нынешняя киевская власть и вся ее идеологическая обслуга, как условно бескорыстная, так и вполне себе наемная, строят все общение с народом в парадигме "Терпите, а то Путин нападет". В стране война, а вы ноете. Мы бьемся с супостатом, а вам тарифы высокие?! Агрессор агрессирует, а вам рост зарплат подавай?! Плотнее сомкнем ряды.
На этом фоне антре Касьянова выглядит честнее. Он хочет войны натуральной и тотальной, с клыков капает кровь, руки сжимают джавелины. Пока Порошенко лицемерно барабанит свои фирменные мантры о борьбе за мир, волонтер требует битвы. Порицает президента за вялость и пораженчество, как бы не замечая, что президенту нужна не война, а ее призрак.
И здесь речь о реальной, полновесной войне. До последнего солдата. Жесткой, бескомпромиссной, бесконечной войне на уничтожение супостата. Он, супостат, будет и дальше манить преимуществами империи, предупреждает волонтер Касьянов, описывая преимущества с завистливой ностальгией, которая непокорно пробивается через строки. Мол, империя дает работу и зарплату, и защиту. Она же поощряет развитие украинской культуры, бережет вышиванки и песни, финансирует украинские школы и даже, чего доброго, сможет до "зеркального блеска" отстроить разрушенный Донбасс. Но верить этому нельзя. Поэтому — только воевать, и никак иначе.
Независимость — не цель. Идеологам Украины нужна именно что война. Она — все: цель, средство, мотив и фетиш. Она, точнее, спекуляции о ней, — единственное силовое поле, которое удерживает Украину от полной аннигиляции, потому что никакого другого смысла государственного существования сумрачный украинский политический гений предложить так и не смог.