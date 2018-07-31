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"Победить Россию очень легко". Украинцев опять зовут в последний бой

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2018 (277)
(обновлено: 09:03 31.07.2018)
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Нюра Н. Берг

На пятом году войны Украины с Россией, которая круглосуточно ведется в воображении украинской власти, СМИ и социальных сетях, внезапно выяснилось, что победить Россию легко.

Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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На первый взгляд, это откровение выглядит странно и порождает вопрос — почему же до сих пор не победили? Об этом позже, а пока о рецепте. Он до скучного прост.

В изложении одного из самых известных украинских "лидеров общественного мнения" рецепт выглядит так: "Надо только от нее (России. — Прим. ред.) отказаться. Оторваться от России как от метрополии, империи, разорвать пуповину, по которой в Украину текут российский газ, нефть, зараза русского мира в российских сериалах. Перестать платить дань в виде продуктов и непродовольственных товаров, каким бы выгодным ни казался этот товарооборот. Закрыть границу и прекратить транзит. Призвать соотечественников вернуться из России на родину и создать им все возможности здесь, на Украине. Мобилизовать все патриотические силы, обучить и вооружить патриотически настроенное население. Война — значит, война".

Прошу прощения за длинную цитату, но она так хороша, что не хотелось бы упустить ни слова. Автор — "волонтер и активист" Юрий Касьянов — выкладывает свои директивы так, как если бы он отлетал в соседнюю вселенную и пропустил тот момент, когда президент Порошенко объявил об уже состоявшемся окончательном разрыве с Российской империей, советской империей и Россией как таковой. И отлетал волонтер надолго, потому что президент Порошенко объявляет об окончательном прощании минимум два раза в неделю уже несколько лет. Буквально на днях, например, Петр Алексеевич, мощно играя интонациями и вращая глазами, заверил, что на этот раз уже окончательно-преокончательно.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Всероссийском молодежном образовательном форуме Территория смыслов на Клязьме. 30 июля 2018
© Фото : предоставлено пресс-службой форума “Территория смыслов на Клязьме”
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И все же упрямый Касьянов настаивает на том, что пуповина не разорвана, а "зараза русского мира" не преодолена.

Что ж, возразить ему нечего, потому что реальность вопиет. Эшелоны с углем едут, газ течет по трубам, президент и премьер Цеевропы требуют от стратегического врага сохранить транзит его топлива через украинскую ГТС, конфетная фабрика "Рошен" печет сладости в Липецке, товарооборот растет, украинские заробитчане по-прежнему работают в России. Да еще и граждане двух стран охотно болеют друг за друга в спортивных ристалищах. В пандан Касьянову, архитектору легкой победы над Россией, вице-премьер правительства Украины Вячеслав Кириленко резонно замечает, что после товарищеских объятий русского и украинского боксеров все труднее будет продвигать идею о том, что у нас война, потому что на вид у нас дружба — и это ужасно. И с этим что-то нужно делать, потому что с таким настроением мы слоника не продадим.

Мечтать не вредно
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Мечтать не вредно

Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Идея о создании условий для пары миллионов соотечественников, которые призваны вернуться из России, вызывает смех даже у соратников.

Так что из всего списка остается только война. То есть "мобилизовать патриотические силы, обучить, вооружить и в бой". Но и здесь не все просто. Патриотические силы предпочитают отжимать чужой бизнес, крышевать предпринимателей, устраивать погромы в судах, отбивая побратимов у правосудия, ходить с факелами по улицам украинских городов, кошмаря население воинственными речовками, а вот в бой как-то не очень — то дезертировать норовят, то эмигрировать.

В общем, план довольно умозрительный, но и без него никак. Как только Касьянов заявил: "Я предлагаю войну" — его завалили назойливыми требованиями подробностей и конкретики.

Бывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер
© AP Photo / Nick Ut
Тайный план Киссинджера — превратить Россию в Украину
За этой дымовой завесой многие не видят главного — ясной и четкой прокламации. Украина может состояться как независимое государство исключительно в контексте войны, говорит Касьянов. И за это ему спасибо. Оруэлловские уравнения типа "война — это мир", "правда — это ложь" и прочие отринуты как неуместное кокетство. Вещи названы своими именами. Фетиш всех украинских идеологов — независимость, за нее Касьянов призывает вести смертный бой. При этом никто не собирается толком объяснять, зачем украинская независимость нужна, потому что она — не средство, а цель, конец пути. Страшный вопрос "Что вы будете делать, если наконец получите сферическую, тотальную независимость, которой не располагает подавляющее большинство стран на планете, включая даже государства из пресловутого золотого миллиарда?" не имеет ответа и рассматривается как провокация.

…Нынешняя киевская власть и вся ее идеологическая обслуга, как условно бескорыстная, так и вполне себе наемная, строят все общение с народом в парадигме "Терпите, а то Путин нападет". В стране война, а вы ноете. Мы бьемся с супостатом, а вам тарифы высокие?! Агрессор агрессирует, а вам рост зарплат подавай?! Плотнее сомкнем ряды.

Трудный выбор
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Трудный выбор

Лариса Ницой
© Фото : страница Ларисы Ницой в Facebook
Ницой рассказала, как штрафовала вожатых детского лагеря за русский язык
Под неумолчный барабанный бой о якобы ведущейся схватке президент летит трясти мошной на Мальдивы, рекордно увеличивает свое богатство и засылает его в офшоры; депутаты осваивают все новые заморские курорты; активисты галопом обзаводятся движимостью и недвижимостью. Народ угрюмо молчит — за недостаточно восторженный образ мыслей о родине и ее защите легко попадешь на цугундер.

На этом фоне антре Касьянова выглядит честнее. Он хочет войны натуральной и тотальной, с клыков капает кровь, руки сжимают джавелины. Пока Порошенко лицемерно барабанит свои фирменные мантры о борьбе за мир, волонтер требует битвы. Порицает президента за вялость и пораженчество, как бы не замечая, что президенту нужна не война, а ее призрак.

И здесь речь о реальной, полновесной войне. До последнего солдата. Жесткой, бескомпромиссной, бесконечной войне на уничтожение супостата. Он, супостат, будет и дальше манить преимуществами империи, предупреждает волонтер Касьянов, описывая преимущества с завистливой ностальгией, которая непокорно пробивается через строки. Мол, империя дает работу и зарплату, и защиту. Она же поощряет развитие украинской культуры, бережет вышиванки и песни, финансирует украинские школы и даже, чего доброго, сможет до "зеркального блеска" отстроить разрушенный Донбасс. Но верить этому нельзя. Поэтому — только воевать, и никак иначе.

Флаг Хорватии
© Flickr / ahenobarbus
И хорваты тоже. Новые открытия украинских "ученых"
Кстати, год назад тот же Касьянов высказывался перпендикулярно. Мол, боевые действия нужны лишь правящему классу, ими так удобно оправдывать провалы в экономике, ими так приятно прикрывать воровство и коррупцию. Тогда он критиковал Порошенко за то, что тот конфликт не закончил. Теперь вот позицию скорректировал. Закончить — не значит остановить. Закончить — значит, порвать врага в клочья. Он требует полной гибели всерьез.

Независимость — не цель. Идеологам Украины нужна именно что война. Она — все: цель, средство, мотив и фетиш. Она, точнее, спекуляции о ней, — единственное силовое поле, которое удерживает Украину от полной аннигиляции, потому что никакого другого смысла государственного существования сумрачный украинский политический гений предложить так и не смог.

Скрипя зубами
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Скрипя зубами
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