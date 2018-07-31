РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Россия снова играет и болеет. Еще одно наследие чемпионата мира

(обновлено: 09:19 31.07.2018)
020802
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБолельщики сборной России перед началом матча 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными России и ХорватииБолельщики сборной России перед началом матча 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Хорватии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

Дмитрий Лекух

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин вручит госнаграды спортсменам и тренерам сборной по футболу
…Еще совсем недавно многие любили цитировать мрачное изречение известного тренера насчет того, что "Россия — не футбольная страна". Каждый раз, когда я это слышал, мне вспоминалась черно-белая хроника середины прошлого века — с простыми советскими людьми, гроздьями висящими на трамваях и едущими на рядовой матч чемпионата СССР (допустим, на культовый в ту пору стадион "Динамо").

Тут, в общем, все просто. Любовь к футболу объясняется (и измеряется) отнюдь не особенностями климата и/или национального менталитета. А всего лишь доступностью этого, не случайно считающегося "народным", вида спорта для любых социальных слоев.

Здесь не надо выдумывать ничего особенного: четыре палки или, допустим, школьных ранца, изображающих ворота. Любая более или менее ровная поверхность — заасфальтированный двор, площадка за школой, "коробочка", даже обычный пустырь. Если нет мяча, пусть даже обычного резинового детского, сойдет банальная консервная банка.

Мячи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Футбольное поле с подогревом и прозрачной крышей появится в Москве
Играй.

А уж если есть зеленая лужайка и звонкий "настоящий футбольный мяч" (три копейки, в сущности, по сравнению с любой другой спортивной экипировкой), то любому мальчишке — и из "элитной спецшколы", и с обычной городской окраины — можно смело представлять себя Бобровым или Черенковым, Львом Яшиным или Эдуардом Стрельцовым, Акинфеевым или Дзюбой. Марадоной или Пеле. И это одна из причин, по которой футбол объединяет и делает равными — что на поле, что на трибунах, кстати! — любые "социальные" и/или "интеллектуальные" слои общества. Стирая "различия и грани" социального статуса, равняя знаменитого артиста и автослесаря, миллионера и подростка, с трудом накопившего деньги на билет за воротами.

Потому и "народная игра".

Да и недавно закончившийся в нашей с вами стране чемпионат мира этот (и без того весьма спорный) тезис о "нефутбольности России", казалось бы, совершенно блистательно опроверг. Как внезапно выяснилось, нужно просто честно и искренне играть в футбол, сделать нормальные, комфортные для людей условия на стадионах, дать хорошую телевизионную "картинку". И болельщик придет сам.

Лучший, летний, твой: прощание с чемпионатом мира по футболу
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРоссия впервые принимала чемпионат. Матчи проходили в 11 городах, финальная игра состоялась 15 июля в "Лужниках".Участники церемонии прощания с волонтерами чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Россия впервые принимала чемпионат. Матчи проходили в 11 городах, финальная игра состоялась 15 июля в "Лужниках".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ финале команда Франции выиграла у сборной Хорватии со счетом 4:2.Болельщики в фан-зоне на Воробьевых горах во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В финале команда Франции выиграла у сборной Хорватии со счетом 4:2.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкФранция во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу.Болельщики сборной Франции в фан-зоне на Воробьевых горах после окончания финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Франция во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ организации турнира приняли участие более полутора тысяч волонтеров.Адиль Рами (Франция), Бенжамен Менди (Франция) и Самюэль Умтити (Франция) во время церемонии прощания с волонтерами чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В организации турнира приняли участие более полутора тысяч волонтеров.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРуководство ФИФА высоко оценило работу добровольцев.Председатель АНО Оргкомитет Россия-2018 Аркадий Дворкович (слева) и министр спорта РФ Павел Колобков (в центре) на церемонии прощания с волонтерами чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Руководство ФИФА высоко оценило работу добровольцев.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкК концу финальной игры центр Москвы был заполнен болельщиками.Футбольные болельщики на Никольской улице в Москве после финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
К концу финальной игры центр Москвы был заполнен болельщиками.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФанаты не сдерживали эмоций.Футбольный болельщик на Никольской улице в Москве после финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Фанаты не сдерживали эмоций.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРоссийский триколор на Никольской, главной фанатской улице, встречался так же часто, как и французский.Футбольные болельщики на Никольской улице в Москве после финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Российский триколор на Никольской, главной фанатской улице, встречался так же часто, как и французский.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПриехал на Никольскую и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик прогулялся по улице и пообщался с москвичами.Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и футбольные болельщики на Никольской улице в Москве после финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Приехал на Никольскую и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик прогулялся по улице и пообщался с москвичами.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПроводить чемпионат пришли болельщики из разных стран.Футбольные болельщики на Никольской улице в Москве после финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Проводить чемпионат пришли болельщики из разных стран.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк"У меня есть три слова, которыми я могу описать вашу страну, — я люблю Россию!" — сказал РИА Новости болельщик из Бельгии Нико.Футбольные болельщики на Никольской улице в Москве после финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"У меня есть три слова, которыми я могу описать вашу страну, — я люблю Россию!" — сказал РИА Новости болельщик из Бельгии Нико.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ фан-зоне было традиционно много бразильцев.Футбольные болельщики на Никольской улице в Москве после финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В фан-зоне было традиционно много бразильцев.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБолельщики превратили этот турнир в настоящий праздник.Футбольный болельщик на Никольской улице в Москве после финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Болельщики превратили этот турнир в настоящий праздник.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин предложил обсудить идею установки памятного знака на Никольской, которая в дни чемпионата стала главной футбольной улицей столицы.Футбольные болельщики на Никольской улице в Москве после финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил обсудить идею установки памятного знака на Никольской, которая в дни чемпионата стала главной футбольной улицей столицы.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа время ЧМ Россия объединила болельщиков разных стран под общим знаменем любви к футболу.Футбольные болельщики на Никольской улице в Москве после финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На время ЧМ Россия объединила болельщиков разных стран под общим знаменем любви к футболу.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВ честь окончания турнира в Москве дали праздничный салют.Салют на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу 2018 в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В честь окончания турнира в Москве дали праздничный салют.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБывший президент ФИФА Йозеф Блаттер назвал ЧМ-2018 выдающимся и сделал комплимент России как хозяйке турнира.Праздничный салют в честь окончания ЧМ-2018 по футболу на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер назвал ЧМ-2018 выдающимся и сделал комплимент России как хозяйке турнира.
/

Стадион Фишт в Сочи в преддверии чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Голодец: инфраструктура чемпионата мира по футболу будет применяться дальше
А теперь немного цифр.

Рядовой, особенно на фоне отшумевшего всемирного праздника, матч чемпионата России на стадионе "Открытие". "Спартак" — "Оренбург". Не дерби, не еврокубки, не принципиальный соперник: по сути — игра одного из лидеров с заведомым аутсайдером. Субботний вечер, в Москве куча мероприятий, включая большой бесплатный концерт на Манежной площади с чествованием недавних героев чемпионата мира. Дачи. Клубы. Проливной дождь.

На трибунах почти аншлаговые 36 672 человека. Скажете — ну, понятно, это все же "Спартак".

Хорошо.

Кристиан Зобач, подопечный благотворительного фонда Детские сердца
© БФ "Детские сердца"
Юный футболист с пороком сердца вышел на поле вместе с мировыми звездами
"Ростов-Арена", матч "Ростов" — "Ахмат". Воскресенье. Только недавно начавшая спадать южная, ростовская летняя жара: 27 975 зрителей.

Да о чем там говорить, если даже вынужденный проводить первый тур не в родном Красноярске, где идет реконструкция стадиона, а за многие сотни километров, в Тюмени, только вышедший в премьер-лигу "Енисей" собирает на трибунах больше десяти тысяч человек! Если даже сыгранный в Нижнем Новгороде "выставочный", по сути, матч на Суперкубок между московскими (!) "Локомотивом" и ЦСКА собирает на не родной для обоих клубов арене, в другом городе, 43 319 болельщиков. Или когда в Саранске на матч играющей в первой лиге "Мордовии" приходят аж 26 с половиной тысяч зрителей. А в Волгограде на игру местного "Ротора" с дальневосточным "Лучом" на трибуны набивается 30 611 болельщиков.

Еще раз: оба последних примера — это ФНЛ, это первая лига. На играх которой год назад и о трех-пяти тысячах зрителей на трибунах можно было только мечтать.

Кого надо стена. Футбольные граффити в городах России
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВратарь Игорь Акинфеев стал героем ЧМ-2018. Имя футболиста ассоциируется у россиян с успехом сборной. Огромный портрет голкипера украсил одну из спортивных площадок в подмосковном городе Щелково.Дети рассматривают граффити с изображением вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева в Щелково
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Вратарь Игорь Акинфеев стал героем ЧМ-2018. Имя футболиста ассоциируется у россиян с успехом сборной. Огромный портрет голкипера украсил одну из спортивных площадок в подмосковном городе Щелково.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГраффити с изображением салютующего главного тренера сборной России Станислава Черчесова уличные художники в Санкт-Петербурге создали взамен другого, испорченного вандалами.Девушка фотографируется у граффити с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым на трансформаторной будке в Пушкарском саду в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Граффити с изображением салютующего главного тренера сборной России Станислава Черчесова уличные художники в Санкт-Петербурге создали взамен другого, испорченного вандалами.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкАвторы этого произведения видят футболистов супергероями.
На фото: граффити на стене жилого дома на Земляном валу в Москве.Граффити, посвященное чемпионату мира по футболу-2018, нарисованное на стене жилого дома на улице Земляной вал в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Авторы этого произведения видят футболистов супергероями.
На фото: граффити на стене жилого дома на Земляном валу в Москве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ Казани, недалеко от отеля, где останавливалась сборная Аргентины, нарисовали нападающего Лионеля Месси. На соседней стене год назад художники изобразили его конкурента Криштиану Роналду. По соседству с ними - портрет капитана сборной Хорватии Луки Модрича.Граффити с изображением Луки Модрича, Лионеля Месси и Криштиану Роналду на стенах домов во внутреннем дворе гостиницы Рамада в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
В Казани, недалеко от отеля, где останавливалась сборная Аргентины, нарисовали нападающего Лионеля Месси. На соседней стене год назад художники изобразили его конкурента Криштиану Роналду. По соседству с ними - портрет капитана сборной Хорватии Луки Модрича.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа фото: девушка на фоне граффити с изображение игроков всех сборных чемпионата мира по футболу 2018.Девушка на фоне граффити с изображение игроков всех сборных чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
На фото: девушка на фоне граффити с изображение игроков всех сборных чемпионата мира по футболу 2018.
© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанкНе забыли уличные художники и о легендарных футболистах прошлых лет. На стене жилого дома в Самаре появилось изображение игрока сборной СССР Льва Яшина.Граффити с изображением игрока сборной СССР Льва Яшина, посвященное чемпионату мира по футболу ФИФА-2018 в Самаре
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
Не забыли уличные художники и о легендарных футболистах прошлых лет. На стене жилого дома в Самаре появилось изображение игрока сборной СССР Льва Яшина.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПосвященными мундиалю граффити украшены трансформаторные будки в разных городах.Граффити, посвященное чемпионату мира по футболу-2018, нарисованное на стене трансформаторной будки в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Посвященными мундиалю граффити украшены трансформаторные будки в разных городах.
© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанкНесколько художественных работ на футбольную тему появилось на фасадах домов в Самаре.Граффити, посвященное чемпионату мира по футболу ФИФА-2018, на фасаде дома в Самаре
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
Несколько художественных работ на футбольную тему появилось на фасадах домов в Самаре.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИзображение бразильского игрока Неймара было создано в Казани специально к приезду сборной. Портрет нарисовали на здании школы напротив отеля, где жили футболисты.Граффити с изображением игрока сборной Бразилии по футболу Неймара на стене дома в Казани
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Изображение бразильского игрока Неймара было создано в Казани специально к приезду сборной. Портрет нарисовали на здании школы напротив отеля, где жили футболисты.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСтудентки и выпускницы факультета художественного образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета и Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета изобразили футболистов восьми сборных – участников чемпионата.Дети на фоне граффити-портретов футболистов восьми сборных на бетонном заборе на пересечении улиц Советской и Комсомольской в Волгограде в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Студентки и выпускницы факультета художественного образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета и Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета изобразили футболистов восьми сборных – участников чемпионата.
© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанкВ Самаре решили отдать дань уважения бразильскому футболисту Пеле. Его портрет появился на стене многоэтажного дома.Граффити с изображением игрока сборной Бразилии Эдсона Арантиса ду Насименту (Пеле), посвященное чемпионату мира по футболу ФИФА-2018 в Самаре
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
В Самаре решили отдать дань уважения бразильскому футболисту Пеле. Его портрет появился на стене многоэтажного дома.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ Самаре уличные художники выполнили с десяток работ на футбольную тему.Граффити, посвященное чемпионату мира по футболу ФИФА-2018, в Самаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В Самаре уличные художники выполнили с десяток работ на футбольную тему.
© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанкАвторы самарского проекта "Истории чемпионов" задумали увековечить самые яркие моменты уже прошедших чемпионатов мира.Граффити, посвященное чемпионату мира по футболу ФИФА-2018, на фасаде дома в Самаре
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
Авторы самарского проекта "Истории чемпионов" задумали увековечить самые яркие моменты уже прошедших чемпионатов мира.
© РИА Новости / Александр ПодгорчукПерейти в фотобанкВ Калининграде в преддверии чемпионата тематические граффити появились на различных объектах, в том числе под эстакадным мостом.Подготовка к ЧМ-2018 по футболу в Калининграде
© РИА Новости / Александр Подгорчук
Перейти в фотобанк
В Калининграде в преддверии чемпионата тематические граффити появились на различных объектах, в том числе под эстакадным мостом.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкОдно из граффити в Самаре посвятили финалу чемпионата мира 1998 года между сборными командами Франции и Бразилии.Граффити на улице Демократической в Самаре, посвященное финалу чемпионата мира 1998 года между сборными командами Франции и Бразилии, приуроченное к чемпионату мира по футболу FIFA-2018
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Одно из граффити в Самаре посвятили финалу чемпионата мира 1998 года между сборными командами Франции и Бразилии.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа фото: игроки молодежного футбольного клуба во время разминки на футбольной площадке в Санкт-Петербурга.Игроки молодежного футбольного клуба во время разминки на футбольной площадке в Петроградском районе Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
На фото: игроки молодежного футбольного клуба во время разминки на футбольной площадке в Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк"Мы хотели показать, что Самара живет футболом", - рассказал журналистам куратор проекта "Истории чемпионов" Евгений Петров.Граффити, посвященное чемпионату мира по футболу ФИФА-2018, в Самаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
"Мы хотели показать, что Самара живет футболом", - рассказал журналистам куратор проекта "Истории чемпионов" Евгений Петров.
© РИА Новости / Михаил СербинПерейти в фотобанкСаранские болельщики решили сделать сюрприз игроку сборной Португалии Криштиану Роналду и нарисовали его портрет на здании в центре города.Болельщики рисуют граффити с изображением игрока сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Ирана и Португалии в Саранске
© РИА Новости / Михаил Сербин
Перейти в фотобанк
Саранские болельщики решили сделать сюрприз игроку сборной Португалии Криштиану Роналду и нарисовали его портрет на здании в центре города.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкХудожники краснодарского арт‐проекта "Красити" говорят, что хотели сохранить на фасадах домов память о чемпионате мира. Граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса стало одним из самых больших в городе.Граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса на стене дома в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Художники краснодарского арт‐проекта "Красити" говорят, что хотели сохранить на фасадах домов память о чемпионате мира. Граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса стало одним из самых больших в городе.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЕще одной работой мастеров стрит-арта в Краснодаре стал портрет французского футболиста Зинедина Зидана.Граффити с изображением французского футболиста Зинедина Зидана на стене дома в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Еще одной работой мастеров стрит-арта в Краснодаре стал портрет французского футболиста Зинедина Зидана.
/

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
После дождя
Да, эта посещаемость, вызванная недавно закончившимся чемпионатом мира, безусловно, через некоторое время так или иначе спадет. Вопрос — насколько. Грамотно ли российские клубы сумеют распорядиться этим блестящим наследством мирового футбольного форума.

Потому как социальный, наиважнейший для государства и общества смысл игры ногами в мяч, говоря цинично, еще и в следующем: каждый российский мальчишка с футбольным мячом или просто на трибунах в плюсе — это минус тот же мальчишка в такое же время суток с бутылкой пива в подворотне. И если в подобном контексте за московские "Спартак", ЦСКА, "Динамо", "Локомотив", питерский "Зенит", "Ростов", "Краснодар" или за грозненский "Ахмат" можно особо не беспокоиться, то по многим другим вопросы, безусловно, есть. Работы там очень и очень много. Но и задел тоже весьма хорош.

Города России. Архангельск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В Архангельске построят Дом футбола
По сути, у нашего футбольного хозяйства появился, чего уж тут стесняться, уникальный шанс не только вернуть народную игру людям (небольшая деталь: очереди в спортивные школы в настоящее время вытянулись буквально по всей стране). Но и воссоздать весьма социально и экономически значимую "отрасль народного хозяйства": деньги в мировом футболе сейчас крутятся реально огромные. И как-то совсем глупо российскому футболу не получить сейчас доступ к своему куску пирога. В конце концов, футбол не только во всем остальном мире, но и в нашей стране, пусть не обижаются спортсмены, представляющие другие виды, — спорт номер один.

Он любим, богат, популярен — и он в этом не виноват.

Кстати, именно поэтому так смешно и нелепо выглядит развернувшаяся в последние дни в наших спортивных и не только СМИ псевдодискуссия относительно того, справедливо ли наградили футболистов сборной в том числе и званиями "заслуженный мастер спорта", за которые в других видах спорта бьются люди куда более титулованные. Хорошо еще, что хоть всеми признается, что по регламенту это вполне допустимая вещь. В некоторых особо демократических СМИ уже даже договорились до того, что это "подачка режима охлосу" ради поднятия рейтингов (ни о чем, кроме рейтингов, эти "особо демократические" думать не умеют).

Андрес Иньеста (Испания) в матче группового этапа ЧМ по футболу между сборными Португалии и Испании
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Футбольный IQ: в чем секрет успеха игроков
…Что хотелось бы сказать. Профессиональный спорт — он, извините, не для спортсменов, не для тренеров, не для чиновников и даже не для профессиональных спортивных журналистов. Возможно, для вас это удивительное открытие, но он — для тех, кого вы имеете глупую наглость называть "охлосом" или "быдлом". Для болельщиков. Для вот этих вот странных людей, которые не только зачем-то приходят на трибуны или прилипают к экранам телевизоров, но еще и платят за это свои деньги. Покупают билеты, атрибутику, летают за своей командой на выезды. Смотрят рекламу в паузах телевизионных трансляций. Они, если говорить маркетинговым языком, являются конечными потребителями продукта. И без этих людей ваши рекорды, ваши рельефные мышцы и ваши статьи в газетах и репортажи на телевидении не нужны ни-ко-му.

Так, извините, случилось.

А значит, их радость — искренняя, честная радость, которую парни в футболках сборной России доставили на глазах у всего мира нашему народу, — она стоит любых рекордов. И, безусловно, стоит в том числе и звания ЗМС.

Поэтому от российского футбола мы будем ждать не только новых красивых игр, голов и побед — но и переполненных трибун и детских спортивных школ. Иначе зачем все это было.

Попугаи и космический футбол: самые креативные граффити к ЧМ-2018 в Москве
© МОЭСКАвстралийский художник Jamin, вдохновленный энергией болельщиков, изобразил яркого кричащего какаду.

"Часто болельщики громко кричат, у меня их крики ассоциируются с самым громким попугаем – какаду. Эти звуки в моей голове трансформируются в разные яркие цвета. Таким образом, меня воодушевили цвет, энергия и звуки", – объясняет он свою идею.Какаду Австралия
© МОЭСК
Австралийский художник Jamin, вдохновленный энергией болельщиков, изобразил яркого кричащего какаду.

"Часто болельщики громко кричат, у меня их крики ассоциируются с самым громким попугаем – какаду. Эти звуки в моей голове трансформируются в разные яркие цвета. Таким образом, меня воодушевили цвет, энергия и звуки", – объясняет он свою идею.
© МОЭСКMarina Zumi из Аргентины нарисовала самого знаменитого футболиста своей страны – Диего Марадону, который, согласно голосованию на сайте ФИФА, стал лучшим игроком XX века. Это человек с удивительной судьбой – он пережил много взлетов и падений.

"Поскольку я из Аргентины, я решила нарисовать Марадону. Его все знают и он настоящий символ футбола. Я росла с представлением о нем, как о чемпионе, несмотря на многие его неудачи в жизни. Его пример действительно вдохновляет, и каждый может ему последовать: после падения можно встать и идти дальше. Когда ты поднимаешься, тогда ты чемпион", – отмечает художница.Марадона Аргентина
© МОЭСК
Marina Zumi из Аргентины нарисовала самого знаменитого футболиста своей страны – Диего Марадону, который, согласно голосованию на сайте ФИФА, стал лучшим игроком XX века. Это человек с удивительной судьбой – он пережил много взлетов и падений.

"Поскольку я из Аргентины, я решила нарисовать Марадону. Его все знают и он настоящий символ футбола. Я росла с представлением о нем, как о чемпионе, несмотря на многие его неудачи в жизни. Его пример действительно вдохновляет, и каждый может ему последовать: после падения можно встать и идти дальше. Когда ты поднимаешься, тогда ты чемпион", – отмечает художница.
© МОЭСКФутбол – популярный вид спорта и в нашей стране, говорит художник из ЮАР ChowMein. "Но в каждой стране люди все равно как-то по-своему воспринимают этот спорт, также и мой рисунок можно интерпретировать по-разному. На картине изображены традиционные символы футбола, национальные узоры ЮАР, а также наши животные", – рассказывает он.ЮАР
© МОЭСК
Футбол – популярный вид спорта и в нашей стране, говорит художник из ЮАР ChowMein. "Но в каждой стране люди все равно как-то по-своему воспринимают этот спорт, также и мой рисунок можно интерпретировать по-разному. На картине изображены традиционные символы футбола, национальные узоры ЮАР, а также наши животные", – рассказывает он.
© МОЭСКА граффити-мастер Mue Bon из Таиланда попытался донести в своем произведении идею дружелюбного спортивного соперничества.

"Я за мирное соперничество в одном общем мире", – говорит он.Таиланд
© МОЭСК
А граффити-мастер Mue Bon из Таиланда попытался донести в своем произведении идею дружелюбного спортивного соперничества.

"Я за мирное соперничество в одном общем мире", – говорит он.
© МОЭСКДуэт из Гааги и Амстердама Karski en Beyond соединил на своей картине мечты и реальность. "В мечтах каждый человек хочет достичь как можно большего. Понятно, что во время чемпионата все будут хотеть победить, и мы попытались воплотить в своей работе сочетание фантазии и реальности. Птица символизирует полет мыслей о чемпионстве", – уточняют художники.Нидерланды
© МОЭСК
Дуэт из Гааги и Амстердама Karski en Beyond соединил на своей картине мечты и реальность. "В мечтах каждый человек хочет достичь как можно большего. Понятно, что во время чемпионата все будут хотеть победить, и мы попытались воплотить в своей работе сочетание фантазии и реальности. Птица символизирует полет мыслей о чемпионстве", – уточняют художники.
© МОЭСКОфициальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года – волк Забивака. Именно его изобразил мексиканец Farid Rueda. "Цвета, которые я больше всего использовал – красный и синий, цвета российского флага", – поясняет он.Мексика
© МОЭСК
Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года – волк Забивака. Именно его изобразил мексиканец Farid Rueda. "Цвета, которые я больше всего использовал – красный и синий, цвета российского флага", – поясняет он.
© МОЭСКНа картине российского художника Влада Nizmo изображен отечественный футболист в скафандре на Марсе. Это сюжет-символ – каким космическим будет футбол в России, что даже сможет преодолеть гравитацию.

"Изначально я хотел изобразить что-то сложное, стилизованное, красочное и современное. Рисовал два полных дня, потом психанул, как это обычно бывает у художников, удалил тот файл и решил, что нужно создать картину, более доступную широкому кругу людей – чтобы не возникали лишние вопросы. Просто в изначальном варианте был Годзилла, иероглифы, мяч… В общем, я сделал проще и нарисовал блестящее будущее нашего футбола: мяч как астероид разбивает бронированный иллюминатор соперника", – рассказывает Nizmo.Космический футбол Россия
© МОЭСК
На картине российского художника Влада Nizmo изображен отечественный футболист в скафандре на Марсе. Это сюжет-символ – каким космическим будет футбол в России, что даже сможет преодолеть гравитацию.

"Изначально я хотел изобразить что-то сложное, стилизованное, красочное и современное. Рисовал два полных дня, потом психанул, как это обычно бывает у художников, удалил тот файл и решил, что нужно создать картину, более доступную широкому кругу людей – чтобы не возникали лишние вопросы. Просто в изначальном варианте был Годзилла, иероглифы, мяч… В общем, я сделал проще и нарисовал блестящее будущее нашего футбола: мяч как астероид разбивает бронированный иллюминатор соперника", – рассказывает Nizmo.
© МОЭСКВсе работы были выполнены в рамках проекта "Футбольные континенты": в нем приняли участие граффити-художники из семи стран с пяти континентов, где играют в футбол. Перед тем, как официально объявить работы законченными, мастера дали старт проекту, выполнив общий Jam в Москве – граффити-импровизацию на улице Савельева.Джем
© МОЭСК
Все работы были выполнены в рамках проекта "Футбольные континенты": в нем приняли участие граффити-художники из семи стран с пяти континентов, где играют в футбол. Перед тем, как официально объявить работы законченными, мастера дали старт проекту, выполнив общий Jam в Москве – граффити-импровизацию на улице Савельева.
/
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена