Россия снова играет и болеет. Еще одно наследие чемпионата мира

Болельщики сборной России перед началом матча 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Хорватии

Болельщики сборной России перед началом матча 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Хорватии

Дмитрий Лекух

…Еще совсем недавно многие любили цитировать мрачное изречение известного тренера насчет того, что "Россия — не футбольная страна". Каждый раз, когда я это слышал, мне вспоминалась черно-белая хроника середины прошлого века — с простыми советскими людьми, гроздьями висящими на трамваях и едущими на рядовой матч чемпионата СССР (допустим, на культовый в ту пору стадион "Динамо").

Тут, в общем, все просто. Любовь к футболу объясняется (и измеряется) отнюдь не особенностями климата и/или национального менталитета. А всего лишь доступностью этого, не случайно считающегося "народным", вида спорта для любых социальных слоев.

Здесь не надо выдумывать ничего особенного: четыре палки или, допустим, школьных ранца, изображающих ворота. Любая более или менее ровная поверхность — заасфальтированный двор, площадка за школой, "коробочка", даже обычный пустырь. Если нет мяча, пусть даже обычного резинового детского, сойдет банальная консервная банка.

Играй.

А уж если есть зеленая лужайка и звонкий "настоящий футбольный мяч" (три копейки, в сущности, по сравнению с любой другой спортивной экипировкой), то любому мальчишке — и из "элитной спецшколы", и с обычной городской окраины — можно смело представлять себя Бобровым или Черенковым, Львом Яшиным или Эдуардом Стрельцовым, Акинфеевым или Дзюбой. Марадоной или Пеле. И это одна из причин, по которой футбол объединяет и делает равными — что на поле, что на трибунах, кстати! — любые "социальные" и/или "интеллектуальные" слои общества. Стирая "различия и грани" социального статуса, равняя знаменитого артиста и автослесаря, миллионера и подростка, с трудом накопившего деньги на билет за воротами.

Потому и "народная игра".

Да и недавно закончившийся в нашей с вами стране чемпионат мира этот (и без того весьма спорный) тезис о "нефутбольности России", казалось бы, совершенно блистательно опроверг. Как внезапно выяснилось, нужно просто честно и искренне играть в футбол, сделать нормальные, комфортные для людей условия на стадионах, дать хорошую телевизионную "картинку". И болельщик придет сам.

А теперь немного цифр.

Рядовой, особенно на фоне отшумевшего всемирного праздника, матч чемпионата России на стадионе "Открытие". "Спартак" — "Оренбург". Не дерби, не еврокубки, не принципиальный соперник: по сути — игра одного из лидеров с заведомым аутсайдером. Субботний вечер, в Москве куча мероприятий, включая большой бесплатный концерт на Манежной площади с чествованием недавних героев чемпионата мира. Дачи. Клубы. Проливной дождь.

На трибунах почти аншлаговые 36 672 человека. Скажете — ну, понятно, это все же "Спартак".

Хорошо.

"Ростов-Арена", матч "Ростов" — "Ахмат". Воскресенье. Только недавно начавшая спадать южная, ростовская летняя жара: 27 975 зрителей.

Да о чем там говорить, если даже вынужденный проводить первый тур не в родном Красноярске, где идет реконструкция стадиона, а за многие сотни километров, в Тюмени, только вышедший в премьер-лигу "Енисей" собирает на трибунах больше десяти тысяч человек! Если даже сыгранный в Нижнем Новгороде "выставочный", по сути, матч на Суперкубок между московскими (!) "Локомотивом" и ЦСКА собирает на не родной для обоих клубов арене, в другом городе, 43 319 болельщиков. Или когда в Саранске на матч играющей в первой лиге "Мордовии" приходят аж 26 с половиной тысяч зрителей. А в Волгограде на игру местного "Ротора" с дальневосточным "Лучом" на трибуны набивается 30 611 болельщиков.

Еще раз: оба последних примера — это ФНЛ, это первая лига. На играх которой год назад и о трех-пяти тысячах зрителей на трибунах можно было только мечтать.

Да, эта посещаемость, вызванная недавно закончившимся чемпионатом мира, безусловно, через некоторое время так или иначе спадет. Вопрос — насколько. Грамотно ли российские клубы сумеют распорядиться этим блестящим наследством мирового футбольного форума.

Потому как социальный, наиважнейший для государства и общества смысл игры ногами в мяч, говоря цинично, еще и в следующем: каждый российский мальчишка с футбольным мячом или просто на трибунах в плюсе — это минус тот же мальчишка в такое же время суток с бутылкой пива в подворотне. И если в подобном контексте за московские "Спартак", ЦСКА, "Динамо", "Локомотив", питерский "Зенит", "Ростов", "Краснодар" или за грозненский "Ахмат" можно особо не беспокоиться, то по многим другим вопросы, безусловно, есть. Работы там очень и очень много. Но и задел тоже весьма хорош.

По сути, у нашего футбольного хозяйства появился, чего уж тут стесняться, уникальный шанс не только вернуть народную игру людям (небольшая деталь: очереди в спортивные школы в настоящее время вытянулись буквально по всей стране). Но и воссоздать весьма социально и экономически значимую "отрасль народного хозяйства": деньги в мировом футболе сейчас крутятся реально огромные. И как-то совсем глупо российскому футболу не получить сейчас доступ к своему куску пирога. В конце концов, футбол не только во всем остальном мире, но и в нашей стране, пусть не обижаются спортсмены, представляющие другие виды, — спорт номер один.

Он любим, богат, популярен — и он в этом не виноват.

Кстати, именно поэтому так смешно и нелепо выглядит развернувшаяся в последние дни в наших спортивных и не только СМИ псевдодискуссия относительно того, справедливо ли наградили футболистов сборной в том числе и званиями "заслуженный мастер спорта", за которые в других видах спорта бьются люди куда более титулованные. Хорошо еще, что хоть всеми признается, что по регламенту это вполне допустимая вещь. В некоторых особо демократических СМИ уже даже договорились до того, что это "подачка режима охлосу" ради поднятия рейтингов (ни о чем, кроме рейтингов, эти "особо демократические" думать не умеют).

…Что хотелось бы сказать. Профессиональный спорт — он, извините, не для спортсменов, не для тренеров, не для чиновников и даже не для профессиональных спортивных журналистов. Возможно, для вас это удивительное открытие, но он — для тех, кого вы имеете глупую наглость называть "охлосом" или "быдлом". Для болельщиков. Для вот этих вот странных людей, которые не только зачем-то приходят на трибуны или прилипают к экранам телевизоров, но еще и платят за это свои деньги. Покупают билеты, атрибутику, летают за своей командой на выезды. Смотрят рекламу в паузах телевизионных трансляций. Они, если говорить маркетинговым языком, являются конечными потребителями продукта. И без этих людей ваши рекорды, ваши рельефные мышцы и ваши статьи в газетах и репортажи на телевидении не нужны ни-ко-му.

Так, извините, случилось.

А значит, их радость — искренняя, честная радость, которую парни в футболках сборной России доставили на глазах у всего мира нашему народу, — она стоит любых рекордов. И, безусловно, стоит в том числе и звания ЗМС.

Поэтому от российского футбола мы будем ждать не только новых красивых игр, голов и побед — но и переполненных трибун и детских спортивных школ. Иначе зачем все это было.