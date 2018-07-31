Россия снова играет и болеет. Еще одно наследие чемпионата мира

Дмитрий Лекух
…Еще совсем недавно многие любили цитировать мрачное изречение известного тренера насчет того, что "Россия — не футбольная страна". Каждый раз, когда я это слышал, мне вспоминалась черно-белая хроника середины прошлого века — с простыми советскими людьми, гроздьями висящими на трамваях и едущими на рядовой матч чемпионата СССР (допустим, на культовый в ту пору стадион "Динамо").
Тут, в общем, все просто. Любовь к футболу объясняется (и измеряется) отнюдь не особенностями климата и/или национального менталитета. А всего лишь доступностью этого, не случайно считающегося "народным", вида спорта для любых социальных слоев.
Здесь не надо выдумывать ничего особенного: четыре палки или, допустим, школьных ранца, изображающих ворота. Любая более или менее ровная поверхность — заасфальтированный двор, площадка за школой, "коробочка", даже обычный пустырь. Если нет мяча, пусть даже обычного резинового детского, сойдет банальная консервная банка.
Играй.
А уж если есть зеленая лужайка и звонкий "настоящий футбольный мяч" (три копейки, в сущности, по сравнению с любой другой спортивной экипировкой), то любому мальчишке — и из "элитной спецшколы", и с обычной городской окраины — можно смело представлять себя Бобровым или Черенковым, Львом Яшиным или Эдуардом Стрельцовым, Акинфеевым или Дзюбой. Марадоной или Пеле. И это одна из причин, по которой футбол объединяет и делает равными — что на поле, что на трибунах, кстати! — любые "социальные" и/или "интеллектуальные" слои общества. Стирая "различия и грани" социального статуса, равняя знаменитого артиста и автослесаря, миллионера и подростка, с трудом накопившего деньги на билет за воротами.
Потому и "народная игра".
Да и недавно закончившийся в нашей с вами стране чемпионат мира этот (и без того весьма спорный) тезис о "нефутбольности России", казалось бы, совершенно блистательно опроверг. Как внезапно выяснилось, нужно просто честно и искренне играть в футбол, сделать нормальные, комфортные для людей условия на стадионах, дать хорошую телевизионную "картинку". И болельщик придет сам.
Россия впервые принимала чемпионат. Матчи проходили в 11 городах, финальная игра состоялась 15 июля в "Лужниках".
В финале команда Франции выиграла у сборной Хорватии со счетом 4:2.
Франция во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу.
В организации турнира приняли участие более полутора тысяч волонтеров.
Руководство ФИФА высоко оценило работу добровольцев.
К концу финальной игры центр Москвы был заполнен болельщиками.
Фанаты не сдерживали эмоций.
Российский триколор на Никольской, главной фанатской улице, встречался так же часто, как и французский.
Приехал на Никольскую и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик прогулялся по улице и пообщался с москвичами.
Проводить чемпионат пришли болельщики из разных стран.
"У меня есть три слова, которыми я могу описать вашу страну, — я люблю Россию!" — сказал РИА Новости болельщик из Бельгии Нико.
В фан-зоне было традиционно много бразильцев.
Болельщики превратили этот турнир в настоящий праздник.
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил обсудить идею установки памятного знака на Никольской, которая в дни чемпионата стала главной футбольной улицей столицы.
На время ЧМ Россия объединила болельщиков разных стран под общим знаменем любви к футболу.
В честь окончания турнира в Москве дали праздничный салют.
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер назвал ЧМ-2018 выдающимся и сделал комплимент России как хозяйке турнира.
А теперь немного цифр.
Рядовой, особенно на фоне отшумевшего всемирного праздника, матч чемпионата России на стадионе "Открытие". "Спартак" — "Оренбург". Не дерби, не еврокубки, не принципиальный соперник: по сути — игра одного из лидеров с заведомым аутсайдером. Субботний вечер, в Москве куча мероприятий, включая большой бесплатный концерт на Манежной площади с чествованием недавних героев чемпионата мира. Дачи. Клубы. Проливной дождь.
На трибунах почти аншлаговые 36 672 человека. Скажете — ну, понятно, это все же "Спартак".
Хорошо.
"Ростов-Арена", матч "Ростов" — "Ахмат". Воскресенье. Только недавно начавшая спадать южная, ростовская летняя жара: 27 975 зрителей.
Да о чем там говорить, если даже вынужденный проводить первый тур не в родном Красноярске, где идет реконструкция стадиона, а за многие сотни километров, в Тюмени, только вышедший в премьер-лигу "Енисей" собирает на трибунах больше десяти тысяч человек! Если даже сыгранный в Нижнем Новгороде "выставочный", по сути, матч на Суперкубок между московскими (!) "Локомотивом" и ЦСКА собирает на не родной для обоих клубов арене, в другом городе, 43 319 болельщиков. Или когда в Саранске на матч играющей в первой лиге "Мордовии" приходят аж 26 с половиной тысяч зрителей. А в Волгограде на игру местного "Ротора" с дальневосточным "Лучом" на трибуны набивается 30 611 болельщиков.
Еще раз: оба последних примера — это ФНЛ, это первая лига. На играх которой год назад и о трех-пяти тысячах зрителей на трибунах можно было только мечтать.
Вратарь Игорь Акинфеев стал героем ЧМ-2018. Имя футболиста ассоциируется у россиян с успехом сборной. Огромный портрет голкипера украсил одну из спортивных площадок в подмосковном городе Щелково.
Граффити с изображением салютующего главного тренера сборной России Станислава Черчесова уличные художники в Санкт-Петербурге создали взамен другого, испорченного вандалами.
Авторы этого произведения видят футболистов супергероями.
На фото: граффити на стене жилого дома на Земляном валу в Москве.
В Казани, недалеко от отеля, где останавливалась сборная Аргентины, нарисовали нападающего Лионеля Месси. На соседней стене год назад художники изобразили его конкурента Криштиану Роналду. По соседству с ними - портрет капитана сборной Хорватии Луки Модрича.
На фото: девушка на фоне граффити с изображение игроков всех сборных чемпионата мира по футболу 2018.
Не забыли уличные художники и о легендарных футболистах прошлых лет. На стене жилого дома в Самаре появилось изображение игрока сборной СССР Льва Яшина.
Посвященными мундиалю граффити украшены трансформаторные будки в разных городах.
Несколько художественных работ на футбольную тему появилось на фасадах домов в Самаре.
Изображение бразильского игрока Неймара было создано в Казани специально к приезду сборной. Портрет нарисовали на здании школы напротив отеля, где жили футболисты.
Студентки и выпускницы факультета художественного образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета и Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета изобразили футболистов восьми сборных – участников чемпионата.
В Самаре решили отдать дань уважения бразильскому футболисту Пеле. Его портрет появился на стене многоэтажного дома.
В Самаре уличные художники выполнили с десяток работ на футбольную тему.
Авторы самарского проекта "Истории чемпионов" задумали увековечить самые яркие моменты уже прошедших чемпионатов мира.
В Калининграде в преддверии чемпионата тематические граффити появились на различных объектах, в том числе под эстакадным мостом.
Одно из граффити в Самаре посвятили финалу чемпионата мира 1998 года между сборными командами Франции и Бразилии.
На фото: игроки молодежного футбольного клуба во время разминки на футбольной площадке в Санкт-Петербурга.
"Мы хотели показать, что Самара живет футболом", - рассказал журналистам куратор проекта "Истории чемпионов" Евгений Петров.
Саранские болельщики решили сделать сюрприз игроку сборной Португалии Криштиану Роналду и нарисовали его портрет на здании в центре города.
Художники краснодарского арт‐проекта "Красити" говорят, что хотели сохранить на фасадах домов память о чемпионате мира. Граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса стало одним из самых больших в городе.
Еще одной работой мастеров стрит-арта в Краснодаре стал портрет французского футболиста Зинедина Зидана.
Да, эта посещаемость, вызванная недавно закончившимся чемпионатом мира, безусловно, через некоторое время так или иначе спадет. Вопрос — насколько. Грамотно ли российские клубы сумеют распорядиться этим блестящим наследством мирового футбольного форума.
Потому как социальный, наиважнейший для государства и общества смысл игры ногами в мяч, говоря цинично, еще и в следующем: каждый российский мальчишка с футбольным мячом или просто на трибунах в плюсе — это минус тот же мальчишка в такое же время суток с бутылкой пива в подворотне. И если в подобном контексте за московские "Спартак", ЦСКА, "Динамо", "Локомотив", питерский "Зенит", "Ростов", "Краснодар" или за грозненский "Ахмат" можно особо не беспокоиться, то по многим другим вопросы, безусловно, есть. Работы там очень и очень много. Но и задел тоже весьма хорош.
По сути, у нашего футбольного хозяйства появился, чего уж тут стесняться, уникальный шанс не только вернуть народную игру людям (небольшая деталь: очереди в спортивные школы в настоящее время вытянулись буквально по всей стране). Но и воссоздать весьма социально и экономически значимую "отрасль народного хозяйства": деньги в мировом футболе сейчас крутятся реально огромные. И как-то совсем глупо российскому футболу не получить сейчас доступ к своему куску пирога. В конце концов, футбол не только во всем остальном мире, но и в нашей стране, пусть не обижаются спортсмены, представляющие другие виды, — спорт номер один.
Он любим, богат, популярен — и он в этом не виноват.
Кстати, именно поэтому так смешно и нелепо выглядит развернувшаяся в последние дни в наших спортивных и не только СМИ псевдодискуссия относительно того, справедливо ли наградили футболистов сборной в том числе и званиями "заслуженный мастер спорта", за которые в других видах спорта бьются люди куда более титулованные. Хорошо еще, что хоть всеми признается, что по регламенту это вполне допустимая вещь. В некоторых особо демократических СМИ уже даже договорились до того, что это "подачка режима охлосу" ради поднятия рейтингов (ни о чем, кроме рейтингов, эти "особо демократические" думать не умеют).
…Что хотелось бы сказать. Профессиональный спорт — он, извините, не для спортсменов, не для тренеров, не для чиновников и даже не для профессиональных спортивных журналистов. Возможно, для вас это удивительное открытие, но он — для тех, кого вы имеете глупую наглость называть "охлосом" или "быдлом". Для болельщиков. Для вот этих вот странных людей, которые не только зачем-то приходят на трибуны или прилипают к экранам телевизоров, но еще и платят за это свои деньги. Покупают билеты, атрибутику, летают за своей командой на выезды. Смотрят рекламу в паузах телевизионных трансляций. Они, если говорить маркетинговым языком, являются конечными потребителями продукта. И без этих людей ваши рекорды, ваши рельефные мышцы и ваши статьи в газетах и репортажи на телевидении не нужны ни-ко-му.
Так, извините, случилось.
А значит, их радость — искренняя, честная радость, которую парни в футболках сборной России доставили на глазах у всего мира нашему народу, — она стоит любых рекордов. И, безусловно, стоит в том числе и звания ЗМС.
Поэтому от российского футбола мы будем ждать не только новых красивых игр, голов и побед — но и переполненных трибун и детских спортивных школ. Иначе зачем все это было.
Австралийский художник Jamin, вдохновленный энергией болельщиков, изобразил яркого кричащего какаду.
"Часто болельщики громко кричат, у меня их крики ассоциируются с самым громким попугаем – какаду. Эти звуки в моей голове трансформируются в разные яркие цвета. Таким образом, меня воодушевили цвет, энергия и звуки", – объясняет он свою идею.
Marina Zumi из Аргентины нарисовала самого знаменитого футболиста своей страны – Диего Марадону, который, согласно голосованию на сайте ФИФА, стал лучшим игроком XX века. Это человек с удивительной судьбой – он пережил много взлетов и падений.
"Поскольку я из Аргентины, я решила нарисовать Марадону. Его все знают и он настоящий символ футбола. Я росла с представлением о нем, как о чемпионе, несмотря на многие его неудачи в жизни. Его пример действительно вдохновляет, и каждый может ему последовать: после падения можно встать и идти дальше. Когда ты поднимаешься, тогда ты чемпион", – отмечает художница.
Футбол – популярный вид спорта и в нашей стране, говорит художник из ЮАР ChowMein. "Но в каждой стране люди все равно как-то по-своему воспринимают этот спорт, также и мой рисунок можно интерпретировать по-разному. На картине изображены традиционные символы футбола, национальные узоры ЮАР, а также наши животные", – рассказывает он.
А граффити-мастер Mue Bon из Таиланда попытался донести в своем произведении идею дружелюбного спортивного соперничества.
"Я за мирное соперничество в одном общем мире", – говорит он.
Дуэт из Гааги и Амстердама Karski en Beyond соединил на своей картине мечты и реальность. "В мечтах каждый человек хочет достичь как можно большего. Понятно, что во время чемпионата все будут хотеть победить, и мы попытались воплотить в своей работе сочетание фантазии и реальности. Птица символизирует полет мыслей о чемпионстве", – уточняют художники.
Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года – волк Забивака. Именно его изобразил мексиканец Farid Rueda. "Цвета, которые я больше всего использовал – красный и синий, цвета российского флага", – поясняет он.
На картине российского художника Влада Nizmo изображен отечественный футболист в скафандре на Марсе. Это сюжет-символ – каким космическим будет футбол в России, что даже сможет преодолеть гравитацию.
"Изначально я хотел изобразить что-то сложное, стилизованное, красочное и современное. Рисовал два полных дня, потом психанул, как это обычно бывает у художников, удалил тот файл и решил, что нужно создать картину, более доступную широкому кругу людей – чтобы не возникали лишние вопросы. Просто в изначальном варианте был Годзилла, иероглифы, мяч… В общем, я сделал проще и нарисовал блестящее будущее нашего футбола: мяч как астероид разбивает бронированный иллюминатор соперника", – рассказывает Nizmo.
Все работы были выполнены в рамках проекта "Футбольные континенты": в нем приняли участие граффити-художники из семи стран с пяти континентов, где играют в футбол. Перед тем, как официально объявить работы законченными, мастера дали старт проекту, выполнив общий Jam в Москве – граффити-импровизацию на улице Савельева.