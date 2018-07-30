Тайный план Киссинджера: превратить Россию в Украину

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter



Американские СМИ активно обсуждают так называемую стратегию Киссинджера, раскрытую на днях. По версии издания The Daily Beast, 95-летнему экс-госсекретарю якобы удалось сделать ее ключевым элементом внешней политики администрации Дональда Трампа. Пять источников из администрации американского президента подтвердили: план "патриарха американской дипломатии" заключается в том, чтобы использовать Россию в качестве страны-тарана против Китая, угрожающего мировой гегемонии США. По информации американских журналистов, этот подход был положительно воспринят в команде Трампа и именно им объясняются некоторые действия на российском направлении. В этой схеме России отводится инструментальная роль. То есть от Кремля ожидается, что он согласится активно участвовать в процессе, который американские аналитики называют "загнать Китай в коробку", из которой Поднебесная уже не сможет вырваться. По сути, России предлагается выполнить в отношении Китая ту же функцию, которую Украина (по идее) выполняет в отношении России, — быть очагом напряженности, источником рисков и активным участником возможной экономической или логистической блокады.

Слухи о том, что антикитайская сделка будет в той или иной форме предложена российскому руководству, ходили очень давно и даже обсуждались в целой серии аналитических материалов по обе стороны Атлантики. Но сейчас впервые у этой сделки появился "автор", а политике Трампа на российском направлении было предложено квазиофициальное целеполагание. Стоит особо отметить, что Белый дом, а также офис Генри Киссинджера не захотели опровергать материал The Daily Beast, что придает этому информационному "вбросу" особую пикатность и даже дополнительное правдоподобие.

Мы вряд ли когда-нибудь узнаем правду о конкретных предложениях Генри Киссинджера, которые он озвучивал лично Дональду Трампу и его зятю Джареду Кушнеру, курирующему в администрации Трампа внешнеполитическую повестку. Однако у предположения о наличии некой антикитайской повестки в основе действий американского президента есть одно бесспорное преимущество — оно идеально объясняет все действия, которые предпринимаются американской стороной в отношении России, включая новые санкции и саммит в Хельсинки. Дело в том, что Трамп — не совсем обычный переговорщик и его представление о способах заключения финансовых или политических сделок выходит далеко за рамки конвенциональной дипломатии.

Сам Трамп (точнее, его "литературный негр" Тони Шварц) в книге "Искусство сделки", а также многие его бывшие партнеры и контрагенты по бизнес-проектам утверждают, что типичный метод, с помощью которого будущий президент США добивался успеха на переговорах, заключается в следующем: нужно угрожать, причем максимально жестко, а потом предложить совсем небольшую уступку, которая по большому счету ничего не значит, но на фоне угроз смотрится как настоящая барская милость. В бизнесе этот стиль переговоров приводил к тому, что Трамп очень часто использовал угрозу сорвать сделку в целом и устроить публичный скандал просто для того, чтобы "выбить" из контрагентов дополнительные уступки. Сейчас он дорвался до гораздо более серьезных рычагов воздействия и, соответственно, расширился его арсенал угроз. Что хорошо видно на примере того, как он вел переговоры по ситуации вокруг КНДР и торговой войны с Китаем. В российском случае схема еще более очевидна — против России вводятся санкции (это кнут), обозначается угроза введения дополнительных санкций (это угроза кнута), а в качестве пряника выступает "гипотетически доступная" отмена санкций, возвращение в так называемый цивилизованный мир и даже получение американских инвестиций.

Проблема такого подхода заключается в следующем: даже в бизнесе, несмотря на свои колоссальные политические связи, "элитное происхождение" и значительные финансовые ресурсы, Трамп постоянно напарывался на оппонентов или партнеров, которые не хотели терпеть такое выкручивание рук и после первых же угроз просто вставали и уходили.

Более того, Трамп шесть раз проходил через корпоративное банкротство, и в нескольких случаях его стратегия переговоров с партнерами и кредиторами приводила к тому, что его просто "выжимали" из проектов, основателем которых он являлся. В бизнес-среде будущий президент США мог позволить себе бесконечно искать, скажем мягко, "недостаточно твердых" визави, но в геополитике так не получится — клуб великих держав довольно мал, а последствия испорченных со всеми отношений нельзя "стереть" через банкротство.

Помимо этого, сложно себе представить более непродуктивную тактику взаимодействия с Владимиром Путиным, чем та, которая стала визитной карточкой Трампа. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что добиться от России сотрудничества или уступок с помощью угроз и давления невозможно и что такие попытки всегда вызывают адекватную и жесткую реакцию.

Если информация о "плане Киссинджера" соответствует действительности, то рано или поздно мы увидим в российском инфополе информационную "артподдержку" этого плана: с одной стороны будет продвигаться антикитайская истерия, а с другой — тезис о том, что в случае налаживания союзнических отношений с США российская экономика буквально расцветет.

Однако какими бы сладкими ни были обещания бонусов от "дружбы" с Вашингтоном против Пекина, согласие на исполнение "плана Киссинджера" было бы большой ошибкой. Достаточно посмотреть на Украину, чтобы увидеть, во что превращается страна, которую используют как "таран" против соседней великой державы. Более того: каждая сделка с Соединенными Штатами — это колоссальный риск, связанный с тем, что любые "исторические сделки" в современной американской политической реальности могут быть легко разорваны в случае смены президентской администрации.

Киссинджер и Бжезинский — два автора китайского экономического чуда. Они смогли не только убедить администрацию Никсона использовать Китай против СССР, накачать его деньгами и открыть для китайских товаров американский рынок. Они еще и смогли сделать так, чтобы сделка, которую заключил с китайским руководством президент Никсон, неукоснительно соблюдалась последующими администрациями. Ненависть демократов и республиканцев к СССР была достаточной, чтобы никакие внутриполитические изменения в США на нее не повлияли, и эта стабильность закончилась только после избрания Трампа, который видит в Китае экзистенциальную угрозу для США, но это мнение не является стандартом для американской политической элиты.

К сожалению, судя по действиям администрации Трампа, он сам и его команда все еще исходят из того, что Россию можно с помощью санкционного кнута и дипломатического пряника "впрячь" в антикитайскую повестку Трампа.

Однако шансы на реализацию этой схемы — нулевые. По-настоящему субстантивный диалог в российско-американских отношениях может начаться только после того, как команда Белого дома поймет, что Россия — это один из мировых полюсов силы со своими правами и интересами, а не "геополитический молоток" для долбления Великой китайской стены.