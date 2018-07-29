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Российское СМИ разоблачает злодеяния Марии Бутиной

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© AP PhotoМария Бутина. Архивное фотоМария Бутина. Архивное фото
© AP Photo

Максим Соколов, для РИА Новости

В разделе "Блоги" сайта "Эха Москвы" размещен материал Карины Орловой, рассказывающий о том, что арестованная 15 июля в США Мария Бутина, которой ныне светит тюремный срок до 15 лет, была путинисткой.

Мария Бутина
© AFP 2018 / Stringer
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Об иных злодеяниях Бутиной, заставивших власти США взять ее под стражу, в материале не сообщается, что заставляет предположить, что, по мнению "эховского" автора, путинизм сам по себе достаточное основание для строгой изоляции. Конкретно путинизм выражался в следующем:

а) на чехле мобильного телефона у нее был изображен В. В. Путин верхом на коне;

б) она водила друзей "в самую гэбистскую лавку города — Russia House", где угощала их водкой (тут путинизм, вероятно, в репутации заведения);

в) на свой день рождения устроила бал-маскарад, куда ее друг явился в костюме Г. Е. Распутина, а Бутина — в наряде царицы Александры Федоровны;

Мария Бутина. Архивное фото
CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina
Бутина считает, что в США ее преследуют за политические взгляды
г) на занятиях в университете, а также на отдыхе после занятий "восхваляла Путина и защищала аннексию Крыма и войну в Украине";

д) носила на лацкане пиджака российский флаг;

е) на университетском семинаре в связи с обвинениями России в кибератаках возразила: "США делают то же самое".

"Несомненны и тяжки улики, преступленья ж довольно велики" — но только для достаточно специфических стран. В союзной США Саудовской Аравии женщина, открыто пьющая водку (пункт "б") и предающаяся сомнительным увеселениям (пункт "в"), действительно подлежала бы весьма строгому наказанию. Равно как и в Третьем рейхе пользование портсигаром с портретом руководителя враждебного государства (пункт "а"), а равно и ношение символики такового государства (пункт "д") не приветствовалось. Как, впрочем, и в сталинском СССР. Остается лишь выяснить, в какой степени США следуют саудовским нормам или же нормам Третьего рейха.

Мария Бутина
© REUTERS / FreedomFest
"Холмсов больше нет. Остались Лестрейды". Политолог о деле Марии Бутиной
Поскольку Америка есть светоч свободы и вообще Сияющий Город на Холме, позволительно предположить, что автор "Эха", представляющая США мрачным тоталитарным государством, аполитично рассуждает. Возможно, от чрезмерного усердия.

Если бы не печальная судьба путинистки Бутиной, над "эховским" материалом можно было бы лишь посмеяться. А также заслужить упрек: "И вольно же вам в Сети всякие глупости раскапывать — только делая им ненужную рекламу".

Действительно, во Всемирной сети есть множество всякого вздора, а среди сетевых жителей бытует даже специальная неудобная для печати аббревиатура, используемая для называния таких писательниц.

Проблема в том, что в данном случае речь не идет о частном альтернативно одаренном лице, которое вольно писать все что ему угодно.

Мария Бутина. Архивное фото
© AP Photo
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Будь это так, специальная реклама Орловой была бы действительно неуместна.

Но тут небольшой нюанс. Карина Орлова — не просто частное лицо, разоблачающее путинизм и путинисток. Она представлена на странице "Эха" как корреспондент радиостанции в Вашингтоне, а значит, ее суждения суть выражение редакционной политики "Эха" вообще, что несколько меняет дело.

Конечно, на то можно возразить, что при нынешнем общем упадке СМИ такое титулование есть не более чем взаимная игра тщеславий. Даме приятно получить почетное звание, а руководству в Москве приятно, что у нас, совсем как у больших, есть даже корреспондент в Вашингтоне.

Мария Бутина. Архивное фото
© AP Photo
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Вроде бы и так, но все же трудно совсем отрешиться от опыта прошлого, когда собкор "Правды" в Вашингтоне или собкор "Нью-Йорк Таймс" в Москве обозначали несколько иную реальность. А именно большую серьезность, большую ответственность и большее отстаивание интересов своей страны. Не то, что советскому собкору в западной столице — положим, все эти Сейфуль-Мулюковы были цэковскими пропагандистами, а равно искусствоведами в штатском, — но и их западным коллегам в страшном сне не приснилось бы обвинять своего арестованного гражданина в том, что он лоялен руководству своей страны, а значит, его арест вполне оправдан. Сорок и даже тридцать лет назад это была бы чушь, дичь, сапоги всмятку. Сейчас это нормальная практика либерального российского СМИ, которое в наши каторжные норы доносит свой свободный глас.

И еще одно. Раньше нас учили (а мы учились), что высказывание, возможно, неприятных нам взглядов вовсе не основание для государственной репресии. "Человек имеет право" etc. Но времена меняются, и теперь правильной реакцией стало "Ату его (ее)!"

Вероятно, диалектическое развитие либеральной идеи привело к рецепции старосоветского "Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст". Американскую родину, естественно.

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