Просто большая страна. Что нужно знать про Северный широтный ход

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Самое интересное в нем то, что он не такой уж новый.
Как сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО, завершена подготовка к реализации Северного широтного хода. Необходимые документы уже переданы в правительство Российской Федерации и проходят согласование в профильных министерствах и ведомствах. Непосредственно работы начнутся сразу после подписания соответствующего распоряжения правительства и заключения концессионного соглашения, что в настоящем случае необходимо хотя бы потому, что в проекте будут участвовать не только РЖД, но и, к примеру, "Газпром". В остальном все уже готово, включая ресурсы и необходимое финансирование.
Собственно говоря, речь идет не просто о новой железной дороге. А о части так и не завершенного в связи со смертью И. В. Сталина плана сооружения так называемой Трансполярной магистрали (или Великого Северного железнодорожного пути), которая должна была соединить берега незамерзающего Баренцева моря с водными магистралями Западной Сибири, с дальнейшим продолжением на восток вплоть до Татарского пролива. Параллельно, с развитием ледокольного флота, там же должен был развиваться и Северный морской путь. Ну а дополнительно, на юг должны были идти, в том числе и в долинах великих сибирских рек, "широтные" магистрали, соединяющие великий северный путь с основными действующими и строящимися железнодорожными магистралями страны.
Летом — паромы.
Зимой ледяной "зимник".
А больше, в богатейшем регионе России, — просто никак.
И вот именно туда и пойдет Северный широтный ход.
Это откроет доступ для предприятий Уральского промышленного кластера не только к Северной железной дороге, но и к Северному морскому пути.
Проект, впервые в российской железнодорожной практике, будет реализован в рамках государственно-частного партнерства в форме концессии. И это также весьма любопытный эксперимент. РЖД в рамках своей части инвестиционной программы выполнит реконструкцию примыкающих участков Коноша — Котлас — Чум — Лабытнанги, включая многострадальную станцию Обская, а также железнодорожной линии Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево. У еще одного участника, ПАО "Газпром", своя задача и свой фронт работ: завершение строительства и ввод в эксплуатацию собственной железнодорожной линии Надым — Пангоды. По данным пресс-службы самого "Газпрома", протяженность этого участка — 112 километров. Наконец, "дочка" РЖД, "СПК-Концессионер", как раз и созданная для привлечения сторонних инвестиций, должна будет обеспечить финансирование, строительство и эксплуатацию линии Обская — Салехард — Надым. Ею будет построена едва ли не самая сложная и интересная в инженерном отношении часть проекта: железнодорожная часть мостов через реки Обь и Надым и подходы к ним. А также новый железнодорожный участок Салехард — Надым длиной в 353 километра.
Крымский мост, новые масштабные аэропорты и транспортная инфраструктура в регионах; порты: Балтика, Черное море, Дальний Восток, Северный морской путь. Всевозможные "газовые потоки", от Nord Stream до "силы Сибири". Трансевразийские транзитные (и не только) коридоры Шелкового пути. Теперь вот неосуществленная сталинская мечта: та самая Трансполярная магистраль, одним из очевидных этапов которой становится Северный широтный ход.
Мы просто — во всех смыслах этого слова — большая страна.