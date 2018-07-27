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Просто большая страна. Что нужно знать про Северный широтный ход

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© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкСеверный морской путь. Порт ПевекСеверный морской путь. Порт Певек
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути. Архивное фото
© РИА Новости / Соломон Лулишов
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Береговая охрана США требует у России Севморпуть. Пока по-хорошему
…За сложностью текущих международных проблем, за форумом БРИКС и за битвами/переговорами администрации Трампа с ЕС как-то незаслуженно незаметно прошла информация о фактическом запуске нового российского транспортного мегапроекта.

Самое интересное в нем то, что он не такой уж новый.

Как сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО, завершена подготовка к реализации Северного широтного хода. Необходимые документы уже переданы в правительство Российской Федерации и проходят согласование в профильных министерствах и ведомствах. Непосредственно работы начнутся сразу после подписания соответствующего распоряжения правительства и заключения концессионного соглашения, что в настоящем случае необходимо хотя бы потому, что в проекте будут участвовать не только РЖД, но и, к примеру, "Газпром". В остальном все уже готово, включая ресурсы и необходимое финансирование.

Собственно говоря, речь идет не просто о новой железной дороге. А о части так и не завершенного в связи со смертью И. В. Сталина плана сооружения так называемой Трансполярной магистрали (или Великого Северного железнодорожного пути), которая должна была соединить берега незамерзающего Баренцева моря с водными магистралями Западной Сибири, с дальнейшим продолжением на восток вплоть до Татарского пролива. Параллельно, с развитием ледокольного флота, там же должен был развиваться и Северный морской путь. Ну а дополнительно, на юг должны были идти, в том числе и в долинах великих сибирских рек, "широтные" магистрали, соединяющие великий северный путь с основными действующими и строящимися железнодорожными магистралями страны.

Северный морской путь
© РИА Новости, Инфографика
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Северный морской путь
Не будем здесь вдаваться в ужасно интересные исторические подробности жизни и гибели проекта. Достаточно сказать, что действующим его участком в настоящее время остается так называемая Северная железная дорога, упирающаяся в "тупик" города Лабытнанги, расположенного на европейском берегу Оби, прямо напротив (стоящего, в свою очередь, на азиатском берегу) Салехарда — столицы ЯНАО и газовой столицы России. Но так, к сожалению, до сих пор и не соединенного с Салехардом даже мостом.

Летом — паромы.

Зимой ледяной "зимник".

А больше, в богатейшем регионе России, — просто никак.

И вот именно туда и пойдет Северный широтный ход.

Атомный ледокол Ямал во время арктической экспедиции. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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НАТО "не поспевает" за Россией в Арктике, заявил американский генерал
Который, во-первых, охватит новые участки и соединит наконец два берега могучей в своем нижнем течении Оби, а заодно Салехард и Лабытнанги (любопытная деталь: именно туда, на строительство этого "перехода", и будут постепенно перемещаться мощности, высвобождающиеся после строительства уже ставшего знаменитым и принесшего бесценный опыт таких циклопических строек Крымского моста). А во-вторых, и это самое важное, Северный широтный ход замкнет в единую сеть Свердловскую и Северную железные дороги. Что, кстати, еще и частично "разошьет" в смысле логистики некоторые узкие места трансевразийского транспортного коридора.

Это откроет доступ для предприятий Уральского промышленного кластера не только к Северной железной дороге, но и к Северному морскому пути.

Проект, впервые в российской железнодорожной практике, будет реализован в рамках государственно-частного партнерства в форме концессии. И это также весьма любопытный эксперимент. РЖД в рамках своей части инвестиционной программы выполнит реконструкцию примыкающих участков Коноша — Котлас — Чум — Лабытнанги, включая многострадальную станцию Обская, а также железнодорожной линии Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево. У еще одного участника, ПАО "Газпром", своя задача и свой фронт работ: завершение строительства и ввод в эксплуатацию собственной железнодорожной линии Надым — Пангоды. По данным пресс-службы самого "Газпрома", протяженность этого участка — 112 километров. Наконец, "дочка" РЖД, "СПК-Концессионер", как раз и созданная для привлечения сторонних инвестиций, должна будет обеспечить финансирование, строительство и эксплуатацию линии Обская — Салехард — Надым. Ею будет построена едва ли не самая сложная и интересная в инженерном отношении часть проекта: железнодорожная часть мостов через реки Обь и Надым и подходы к ним. А также новый железнодорожный участок Салехард — Надым длиной в 353 километра.

Спуск на воду атомного ледокола Сибирь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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"Сибирь" идет в Арктику: самый мощный в мире ледокол спустили на воду
…А главное в происходящем вот что. Стоит нашему государству прийти в дееспособное состояние — как Россия сразу же вновь начинает спокойно и буднично возвращаться к тематике больших проектов для решения одной и той же цивилизационной задачи. Идет ли речь о России имперской, о России советской или о нынешней — она раз за разом обращается к вопросу освоения собственных огромных внутренних пространств. Причем зачастую по одним и тем же (пусть и дорабатываемым каждый раз на новом техническом уровне) "чертежам".

Крымский мост, новые масштабные аэропорты и транспортная инфраструктура в регионах; порты: Балтика, Черное море, Дальний Восток, Северный морской путь. Всевозможные "газовые потоки", от Nord Stream до "силы Сибири". Трансевразийские транзитные (и не только) коридоры Шелкового пути. Теперь вот неосуществленная сталинская мечта: та самая Трансполярная магистраль, одним из очевидных этапов которой становится Северный широтный ход.

Мы просто — во всех смыслах этого слова — большая страна.

© РИА Новости / Соломон ЛулишовПерейти в фотобанкКараван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
© РИА Новости / Соломон Лулишов
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Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
omolibog
И я частичка этой страны!
09:14
27.07.2018
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