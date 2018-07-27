Показать миру настоящий Мордор: как срывают изоляцию России

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Вчера Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий зарубежным болельщикам, обладающим удостоверением Fan ID, въезжать на территорию России без виз до конца 2018 года. У этого законопроекта есть вполне понятная экономическая подоплека, но в нынешней геополитической ситуации стоит поразмышлять не о миллиардах рублей, которые может заработать российская экономика на туристах, а о тех вполне осязаемых политических результатах, которые обеспечиваются подобными инициативами.

Российский парламент, следуя указаниям президента Путина, создает условия для системного слома информационной, дипломатической и даже идеологической изоляции, в которую пытаются загнать Россию. Реакция западных СМИ на восторженные впечатления иностранных болельщиков, посетивших Россию, говорит сама за себя. Иностранные гости увидели, что Россия — это своего рода "последний нормальный Запад", а совсем не ужасный тоталитарный Мордор, помесь воображаемого Западом Ирана с воображаемой им же КНДР. Впрочем, критики и скептики возражают, что по большому счету это ничего не изменит, ибо между мнениями и предрассудками о России, которые свойственны рядовым болельщикам и туристам, и убеждениями иностранных элит пролегает пропасть, и тут никаким чемпионатом мира не поможешь. Это в определенной степени соответствует действительности, но это не значит, что проблема не имеет решения. Более того: решением этой проблемы нижняя палата российского парламента уже активно занимается. Достаточно вспомнить ставший знаковым в России и скандальным в США визит высокопоставленных сенаторов-республиканцев, которые провели в Москве закрытые встречи с руководством Госдумы.

Дело в том, что в условиях изменения политической ситуации в США и России межпарламентская дипломатия становится ключевым каналом межэлитного взаимодействия. Если американские прокуроры, выполняя очевидный политический заказ, преследуют тех, кто пытается наладить даже контакты по линии НКО и гражданского общества, то ни о какой "народной дипломатии" речь идти уже не может. В условиях перекрестной высылки дипломатов традиционные дипломатические каналы также почти заморожены. Саммит на уровне президентов — это важное, но очень редкое и трудоемкое событие, которое приводит к появлению в американском медийном и экспертном сообществе предложений об импичменте президента. Остается канал межпарламентской дипломатии, который работает за счет того, что среди американских сенаторов и конгрессменов есть те, для кого налаживание отношений с Россией важнее, чем риски для собственного имиджа, и за счет того, что Дума обладает необходимым политическим весом для того, чтобы обеспечить субстантивную коммуникацию с американскими визави.

В имиджевом и медийном плане участникам американской делегации уже, кстати, пришлось дорого заплатить за первую поездку в Москву. Их обвинили в сотрудничестве с врагами США, в международной легитимизации "путинского режима" и в том, что они налаживают контакты с российскими коллегами в обход "традиционных" схем американской дипломатии. Если знаковые фигуры американского сената и конгресса прилетают на переговоры в Думу, значит, они готовы заплатить эту цену и подвергнуться медийному шельмованию на родине. Они явно идут на это не ради удовольствия, а по очень прагматичным причинам.

К сожалению, в российском инфополе в контексте визита запомнились лишь антироссийские высказывания единственного сенатора, который "сломался" под медийным давлением, сенатора Джона Кеннеди, на родине имеющего репутацию "хронического предателя" из-за перебежек из одной партии в другую. У всех остальных членов американской делегации, среди которых были высокопоставленные республиканцы и несколько глав сенатских комитетов, хватило такта и мужества выдержать медийное шельмование и защищать необходимость диалога по линии Вашингтон — Москва. Многие не понимают, что в Москву прилетели как раз те представители американской элиты, которых за нежелание воевать (в самом прямом смысле) с Россией в США называют отступниками и агентами Путина, и что их смелость и последовательность была достойна как минимум аплодисментов.

Парадоксально, но в контексте непрекращающихся и очень упорных попыток организовать дипломатическую и информационную изоляцию России Госдума выполняет в плане политических контактов примерно ту же роль, которую успешно выполнил чемпионат мира по футболу для рядовых иностранных туристов. Американские сенаторы и конгрессмены не только приобретают возможность получить из первых рук информацию о российской позиции по самым разным вопросам актуальной международной повестки, но и увидеть на практике, что с ними общаются представители по-настоящему демократического государства — такие же парламентарии, которые принимают отчеты руководителя Центрального банка, правительства, Счетной палаты и так далее. Правда, в отличие от американского конгресса, для того чтобы какой-то вопрос был вынесен на слушания в Думе, не нужно привлекать дорогих лоббистов, услуги которых в США стоят миллионы долларов. Российские парламентарии сами находят темы для парламентских слушаний по особо острым общественным вопросам.

В это сложно поверить, но определенная часть американского журналистского и экспертного сообщества именно благодаря визиту сенаторов в российский парламент вообще узнала о том, что в России есть парламент и что Россия — это демократическое государство. Некоторая ограниченность восприятия — это даже не результат какой-то личной лени. Просто если каждый день ведущие условного CNN твердят про "путинскую диктатуру" и "тоталитарную Россию", то не стоит удивляться тому, что новость о существовании российского парламентаризма может вызвать у кого-то шок и когнитивный диссонанс. Более того: возможность просто и откровенно поговорить за закрытыми дверями с российскими депутатами — это бесценный информационный ресурс для американских и европейских политиков, информацию для которых годами тщательно фильтровали представители русофобски настроенных экспертных и разведывательных структур.

Межпарламентской дипломатией пользуются не только американские сенаторы. За весеннюю сессию Госдуму также посетили парламентские делегации из Германии, Сербии и Казахстана, и если для наших традиционных союзников по ЕАЭС общение с российскими депутатами — это нечто обыденное, то представителям европейских парламентов нужно было проявить большую смелость для того, чтобы прилететь в Москву. Впрочем, каждый такой визит подтачивает образ северного Мордора. А значит, уже ради этого стоит снова и снова приглашать американских и европейских депутатов и сенаторов в Москву, и если возможно — даже привозить их в Крым. Практика показывает, что после посещения полуострова у европейских политиков резко падает доверие к рассказам собственных СМИ и украинских дипломатов о том, как сильно крымчане хотят вернуться на Украину, и том, как плохо им в России.

Еще одним важным побочным эффектом таких визитов становится уверенность в том, что с Россией можно и нужно договариваться — просто исходя из того, что Россия явно не производит впечатление страны, которая вот-вот развалится из-за того, что Обама порвал ее в клочья. Если в сознании европейских и американских политиков будет крепко закреплена мысль о том, что Россия — это навсегда и никуда не исчезнет, то они сами неизбежно придут к желанию нормализовать отношения.

О своем желании посетить Россию в недалеком будущем заявил один из самых ярких сторонников Дональда Трампа в рядах Республиканской партии, сенатор Рэнд Пол, который был одним из немногих американских политиков, который публично поддержал саммит в Хельсинки и потребовал улучшения отношений с Россией во имя избежания глобальной войны. "Я с нетерпением жду консультаций с Трампом… и жду возможности поработать с дипломатами из обеих стран для того, чтобы визит получился успешным, а отношения улучшились. Это вопрос миллионов жизней", — заявил сенатор Пол, комментируя свое решение.

Визиты политиков такого калибра открывают еще одну важную возможность для межпарламентской дипломатии. Настоящие американские консерваторы, для которых интервенционизм, неолиберализм и глобализация являются предметами ненависти, а не поклонения, вполне могут в Думе и не только в Думе найти собеседников, которые в равной степени не любят "глобализацию в стиле Хиллари Клинтон и Джорджа Сороса". Наличие общих политических противников всегда сближает, и вполне может быть, что такое сближение обеспечит Дональду Трампу дополнительную внутрипартийную поддержку в его попытках прийти к какой-то большой дипломатической сделке с Владимиром Путиным. В этом случае можно будет с уверенностью констатировать, что парламентская дипломатия сделала свое дело.