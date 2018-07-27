РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Показать миру настоящий Мордор: как срывают изоляцию России

(обновлено: 08:10 27.07.2018)
01590
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЦентр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Вчера Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий зарубежным болельщикам, обладающим удостоверением Fan ID, въезжать на территорию России без виз до конца 2018 года. У этого законопроекта есть вполне понятная экономическая подоплека, но в нынешней геополитической ситуации стоит поразмышлять не о миллиардах рублей, которые может заработать российская экономика на туристах, а о тех вполне осязаемых политических результатах, которые обеспечиваются подобными инициативами.

Флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Межгосударственные отношения России и США
Российский парламент, следуя указаниям президента Путина, создает условия для системного слома информационной, дипломатической и даже идеологической изоляции, в которую пытаются загнать Россию. Реакция западных СМИ на восторженные впечатления иностранных болельщиков, посетивших Россию, говорит сама за себя. Иностранные гости увидели, что Россия — это своего рода "последний нормальный Запад", а совсем не ужасный тоталитарный Мордор, помесь воображаемого Западом Ирана с воображаемой им же КНДР. Впрочем, критики и скептики возражают, что по большому счету это ничего не изменит, ибо между мнениями и предрассудками о России, которые свойственны рядовым болельщикам и туристам, и убеждениями иностранных элит пролегает пропасть, и тут никаким чемпионатом мира не поможешь. Это в определенной степени соответствует действительности, но это не значит, что проблема не имеет решения. Более того: решением этой проблемы нижняя палата российского парламента уже активно занимается. Достаточно вспомнить ставший знаковым в России и скандальным в США визит высокопоставленных сенаторов-республиканцев, которые провели в Москве закрытые встречи с руководством Госдумы.

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Эксперт рассказал, чем полезен диалог парламентариев из России и США
Дело в том, что в условиях изменения политической ситуации в США и России межпарламентская дипломатия становится ключевым каналом межэлитного взаимодействия. Если американские прокуроры, выполняя очевидный политический заказ, преследуют тех, кто пытается наладить даже контакты по линии НКО и гражданского общества, то ни о какой "народной дипломатии" речь идти уже не может. В условиях перекрестной высылки дипломатов традиционные дипломатические каналы также почти заморожены. Саммит на уровне президентов — это важное, но очень редкое и трудоемкое событие, которое приводит к появлению в американском медийном и экспертном сообществе предложений об импичменте президента. Остается канал межпарламентской дипломатии, который работает за счет того, что среди американских сенаторов и конгрессменов есть те, для кого налаживание отношений с Россией важнее, чем риски для собственного имиджа, и за счет того, что Дума обладает необходимым политическим весом для того, чтобы обеспечить субстантивную коммуникацию с американскими визави.

В имиджевом и медийном плане участникам американской делегации уже, кстати, пришлось дорого заплатить за первую поездку в Москву. Их обвинили в сотрудничестве с врагами США, в международной легитимизации "путинского режима" и в том, что они налаживают контакты с российскими коллегами в обход "традиционных" схем американской дипломатии. Если знаковые фигуры американского сената и конгресса прилетают на переговоры в Думу, значит, они готовы заплатить эту цену и подвергнуться медийному шельмованию на родине. Они явно идут на это не ради удовольствия, а по очень прагматичным причинам.

Вид на Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Политолог прокомментировал планы конгрессменов США вновь приехать в Москву
К сожалению, в российском инфополе в контексте визита запомнились лишь антироссийские высказывания единственного сенатора, который "сломался" под медийным давлением, сенатора Джона Кеннеди, на родине имеющего репутацию "хронического предателя" из-за перебежек из одной партии в другую. У всех остальных членов американской делегации, среди которых были высокопоставленные республиканцы и несколько глав сенатских комитетов, хватило такта и мужества выдержать медийное шельмование и защищать необходимость диалога по линии Вашингтон — Москва. Многие не понимают, что в Москву прилетели как раз те представители американской элиты, которых за нежелание воевать (в самом прямом смысле) с Россией в США называют отступниками и агентами Путина, и что их смелость и последовательность была достойна как минимум аплодисментов.

Парадоксально, но в контексте непрекращающихся и очень упорных попыток организовать дипломатическую и информационную изоляцию России Госдума выполняет в плане политических контактов примерно ту же роль, которую успешно выполнил чемпионат мира по футболу для рядовых иностранных туристов. Американские сенаторы и конгрессмены не только приобретают возможность получить из первых рук информацию о российской позиции по самым разным вопросам актуальной международной повестки, но и увидеть на практике, что с ними общаются представители по-настоящему демократического государства — такие же парламентарии, которые принимают отчеты руководителя Центрального банка, правительства, Счетной палаты и так далее. Правда, в отличие от американского конгресса, для того чтобы какой-то вопрос был вынесен на слушания в Думе, не нужно привлекать дорогих лоббистов, услуги которых в США стоят миллионы долларов. Российские парламентарии сами находят темы для парламентских слушаний по особо острым общественным вопросам.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБолельщик сборной Египта перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Египта
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Болельщик сборной Египта перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Египта

Сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 3 июля 2018
© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL
Перейти в фотобанк
Мнение: в США изменился вектор направленности в оценке России
В это сложно поверить, но определенная часть американского журналистского и экспертного сообщества именно благодаря визиту сенаторов в российский парламент вообще узнала о том, что в России есть парламент и что Россия — это демократическое государство. Некоторая ограниченность восприятия — это даже не результат какой-то личной лени. Просто если каждый день ведущие условного CNN твердят про "путинскую диктатуру" и "тоталитарную Россию", то не стоит удивляться тому, что новость о существовании российского парламентаризма может вызвать у кого-то шок и когнитивный диссонанс. Более того: возможность просто и откровенно поговорить за закрытыми дверями с российскими депутатами — это бесценный информационный ресурс для американских и европейских политиков, информацию для которых годами тщательно фильтровали представители русофобски настроенных экспертных и разведывательных структур.

Межпарламентской дипломатией пользуются не только американские сенаторы. За весеннюю сессию Госдуму также посетили парламентские делегации из Германии, Сербии и Казахстана, и если для наших традиционных союзников по ЕАЭС общение с российскими депутатами — это нечто обыденное, то представителям европейских парламентов нужно было проявить большую смелость для того, чтобы прилететь в Москву. Впрочем, каждый такой визит подтачивает образ северного Мордора. А значит, уже ради этого стоит снова и снова приглашать американских и европейских депутатов и сенаторов в Москву, и если возможно — даже привозить их в Крым. Практика показывает, что после посещения полуострова у европейских политиков резко падает доверие к рассказам собственных СМИ и украинских дипломатов о том, как сильно крымчане хотят вернуться на Украину, и том, как плохо им в России.

Сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко в Смольном дворце. 2 июля 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Американский конгрессмен призвал рассматривать Россию как супердержаву
Еще одним важным побочным эффектом таких визитов становится уверенность в том, что с Россией можно и нужно договариваться — просто исходя из того, что Россия явно не производит впечатление страны, которая вот-вот развалится из-за того, что Обама порвал ее в клочья. Если в сознании европейских и американских политиков будет крепко закреплена мысль о том, что Россия — это навсегда и никуда не исчезнет, то они сами неизбежно придут к желанию нормализовать отношения.

О своем желании посетить Россию в недалеком будущем заявил один из самых ярких сторонников Дональда Трампа в рядах Республиканской партии, сенатор Рэнд Пол, который был одним из немногих американских политиков, который публично поддержал саммит в Хельсинки и потребовал улучшения отношений с Россией во имя избежания глобальной войны. "Я с нетерпением жду консультаций с Трампом… и жду возможности поработать с дипломатами из обеих стран для того, чтобы визит получился успешным, а отношения улучшились. Это вопрос миллионов жизней", — заявил сенатор Пол, комментируя свое решение.

© AFP 2018 / Saul LoebСенатор Рэнд Пол
© AFP 2018 / Saul Loeb
Сенатор Рэнд Пол

Президент США Дональд Трамп в Белом доме, Вашингтон, США. 17 июля 2018
© REUTERS / Leah Millis
"Один из немногих". Американист о словах Трампа про "войну" США с Россией
Визиты политиков такого калибра открывают еще одну важную возможность для межпарламентской дипломатии. Настоящие американские консерваторы, для которых интервенционизм, неолиберализм и глобализация являются предметами ненависти, а не поклонения, вполне могут в Думе и не только в Думе найти собеседников, которые в равной степени не любят "глобализацию в стиле Хиллари Клинтон и Джорджа Сороса". Наличие общих политических противников всегда сближает, и вполне может быть, что такое сближение обеспечит Дональду Трампу дополнительную внутрипартийную поддержку в его попытках прийти к какой-то большой дипломатической сделке с Владимиром Путиным. В этом случае можно будет с уверенностью констатировать, что парламентская дипломатия сделала свое дело.

 

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена