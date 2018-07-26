США принудили Германию к откату за "Северный поток-2". Но у нее есть план Б

Дмитрий Лекух, для РИА Новости © Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt Эксперт о позиции ФРГ по "Северному потоку-2": немцы – народ прагматичный

…Изощренная и в то же время по-детски наивная комбинация сейчас воплощается на территории Федеративной республики Германия вокруг строительства "Северного потока — 2". Одновременно с началом укладки газопровода в этой стране согласован новый терминал для приема сжиженного газа.

Впрочем, по порядку.

Как сообщает Handelsblatt, в Германии скоро появится новый терминал для приема СПГ, причем, судя по подаче информации, СПГ именно американского. Как отмечает издание, проект мгновенно поддержали не только федеральное правительство и местные власти, но и Еврокомиссия. Последняя как-то уж очень быстро, несмотря на собственную уже легендарную "забюрократизированность", согласовала строительство.

Казалось бы, все предельно просто: нынешняя американская администрация банально "продавила" немцев и выходит со своим "сланцевым" СПГ на прибыльные германские газовые рынки.

Но это как минимум не совсем так.

Точнее — это лишь самый первый, наиболее видимый слой реальности. И в нем, как в гигантской "энергетической матрешке", прячутся все новые и новые, пусть и не совсем видимые уровни.Как сообщает "Немецкая волна", уже началась физическая укладка труб для приема газа из трубопровода "Северный поток — 2". Причем делается это довольно демонстративно, несмотря на все противодействие американской дипломатии и угрозы санкций германским энергетическим предприятиям.

И ситуация уже выглядит иным образом: как "сделка, лежащая в области политической коррупции". А если переводить на бытовой язык — банальная взятка.

Но и это еще не все.

Это — всего лишь "второй слой реальности", а в матрешке их много больше. Смотрим, что там у нас есть еще, а есть у нас для вас много чего интересного.

Итак, следим за руками.

Германия уже сегодня получает русский газ по трубопроводу Nord Stream с проектной мощностью 55 миллиардов кубометров в год и фактической — почти 62 миллиарда (так "случайно" получилось). Nord Stream 2 — еще столько же.

В принципе, этого объема главным бенефициарам обеих "потоков" на сегодняшнем уровне потребления должно хватить за глаза, без всякого СПГ. Более того: немцы, которые сейчас рассматривают себя как потенциальный основной хаб для русского газа в ЕС, собираются его еще и экспортировать.

И значит, "третий слой реальности" приобретает еще большую пикантность: сделку Германия оплачивает не своими деньгами, а средствами покупателей будущего газа — русского трубопроводного и СПГ с нового терминала. И поскольку Австрия представлена в проекте не только финансами своей OMG, но и подземными хранилищами, это будут, видимо, не австрийцы, а прочая Европа.

Кстати, комбинация, в которой Германия будет получать смесь СПГ и российского трубопроводного газа, имеет смысл только в одном случае: если украинская труба как инструмент транзита окончательно умрет. Иначе просто "по математике не бьется". Тут, правда, как раз ничего нового. Судьба лимитрофа: как-то наивно было бы предполагать, что большие страны готовы принести свои интересы в жертву украинской мрии.

Но и этот "слой реальности" в данной матрешке еще не окончательный.

В настоящий момент к побережью США движется очередной танкер со сжиженным природным газом вполне российского происхождения. Из Сабетты. Причем, согласно данным американского навигационного портала Marine Traffic, газовоз Gaslog Hong Kong емкостью чуть более 100 миллионов кубометров должен достичь Америки уже сегодня, 26 июля.

Это будет уже третий груз СПГ из России в этом году. Эксперты отмечают, что США выгодно закупать сейчас более дешевый газ, чтобы экспортировать собственный СПГ на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Вообще фактически одновременный выход на рынок СПГ таких новых мощных игроков, как Россия и Соединенные Штаты Америки, должен со временем весьма закономерно закончиться формированием единых газовых рынков. И, что вполне естественно, с близкой к единой ценой: идея "газового ОПЕК" напрашивалась уже давно. Теперь же, на фоне нефтяного "ОПЕК+", к которому вполне не против присоединиться и американские нефтяники, идея и "газового ОПЕК+" также становится понятна и весьма актуальна.

И если все обстоит действительно так, то не исключено, что в новом германском терминале начнут разгружаться газовозы с нашего Ямала.