Бунт американских капиталистов: нефтемагнаты защищают Путина от санкций

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

На прошлой неделе, во время очередного обострения антироссийской истерии в контексте саммита в Хельсинки, западные новостные агентства сообщили об удивительном событии: американские нефтяные компании стараются блокировать новые пакеты антироссийских санкций. По очевидным причинам никто из американских нефтяных гигантов не стал подтверждать эту информацию официально, но вряд ли такие СМИ, как специализирующийся на американской политике The Hill и агентство Рейтер , грубо ошиблись в своих оценках. Крупнейшие американские нефтяные компании, скорее всего, действительно стараются ограничить антироссийскую санкционную политику, исходя из своих собственных интересов, хотя на первый взгляд может показаться, что убрать с мирового нефтяного рынка российских конкурентов им может быть выгодно.

Реальность оказывается, как это часто бывает, сложнее, чем простые схемы, основанные на представлении о тотальной конкуренции. Дело в том, что американские нефтяные компании участвуют в российских нефтегазовых проектах — в основном в качестве миноритарных партнеров, и ущерб этим проектам будет означать ущерб интересам американского нефтегазового сектора. Среди американских сенаторов и конгрессменов сейчас достаточно невменяемых личностей, готовых ради того, чтобы просто насолить Трампу, устроить хоть ядерную войну, — а уж кризис на нефтяном рынке их точно не остановит, если будет шанс хоть чуть-чуть уронить президентский рейтинг. Как ни странно, именно сопротивление американских нефтяников может оказаться ключевым фактором в сдерживании антироссийской санкционной политики.

Можно, конечно, предположить, что условных лоббистов Exxon Mobil или Chevron начнут таскать на допросы в ФБР, но еще неизвестно, чем закончатся такие попытки. Влияние крупных корпораций на американскую политику не стоит недооценивать, ибо при столкновении интересов политиков и бизнесменов в американских условиях очень часто побеждают совсем не политики — это в некотором роде главная специфика политической формации наших заокеанских "партнеров".

Несмотря на то что логика, обусловленная желанием защитить свои российские инвестиции, хорошо подходит для объяснения лоббистских усилий американских компаний, есть основания полагать, что за этими действиями стоит нечто большее.

В марте, когда российский министр энергетики Александр Новак приехал в США для встречи с министрами стран ОПЕК и для неформального общения с лидерами американского нефтяного сектора, мы писали : "ОПЕК и Россия соблазняют сланцевиков США: мир ждет нефтяной суперкартель. <…> Лучшей стратегией для нефтяников станет сговор с ОПЕК и Россией, который позволит заработать намного больше денег, не участвовать в ценовых войнах и не беспокоиться о том, что месторождения с по-настоящему дешевой (в плане расходов на добычу) сланцевой нефтью уже поделены и вскоре могут быть истощены. <…> Если в ближайшие полгода цены сохранят рост, а сланцевики США продолжат сокращать прогнозы и планы по добыче, можно будет констатировать, что глобальный русско-американско-арабский нефтяной картель стал реальностью".

По понятным причинам прямое и официальное участие американских нефтяных компаний в картеле ОПЕК+Россия невозможно, но многочисленные надежды американских (и не только американских) экспертов, на то, что сланцевые компании США "обрушат" цену на нефть, явно не оправдались.

В день публикации мартовского материала о новом суперкартеле цена на фьючерсы на американскую нефть WTI составляла 61,35 доллара за баррель, а вчера поднялась до 68,79 доллара. Конечно, у роста цен могут быть и другие причины, помимо слаженных действий нефтедобытчиков из разных стран, но в любом случае можно констатировать, что никакого "заполнения рынка дешевой американской нефтью" не произошло. Ситуация поразительным образом складывается так, чтобы все участники предполагаемого суперкартеля — Саудовская Аравия, Россия и американские нефтяные компании — получили максимальную выгоду.

Показателен один момент. Для того чтобы объяснить властям, экспертам и журналистам, почему никакого наплыва дешевой сланцевой нефти не случилось, в США используется довольно забавная версия: американские компании утверждают, что на самом деле нефти очень много, но вот доставить на рынок (то есть к хабам и нефтеперерабатывающим заводам) они ее не могут "из-за логистических ограничений". Компании, которые ворочают миллиардами долларов и специализируются на сложнейших технических сооружениях, вот уже много лет никак не могут построить железную дорогу и/или трубопровод достаточной мощности, и по текущим оценкам "расшить" логистику можно будет только ко второй половине 2019 года, причем сроки уже сдвигались. Создается впечатление, что или хваленые американские "частники" очень неэффективны, или на самом деле им совсем не хочется преодолевать существующие ограничения.

Стоит обратить особое внимание на планы по формализации отношений стран — участниц сделки "ОПЕК+Россия", о которых сообщают российские и саудовские официальные лица и которые активно обсуждаются западными СМИ. Например, по оценке агентства деловой информации Блумберг, "российско-саудовские планы по созданию СуперОПЕК могут перекроить мировой порядок". Дело в том, что новая организация, если она будет создана, будет очень отличаться от "старого ОПЕК", причем сразу по нескольким ключевым показателям.

Во-первых, у нее появится больше возможностей влиять на нефтяной рынок просто в силу того, что она будет контролировать больший процент от мировой добычи.

Во-вторых, на новый "СуперОПЕК" будет очень сложно давить угрозой применения силы. Россия продемонстрировала в Сирии свои возможности по защите национальных интересов далеко за пределами своих границ, и эта демонстрация оказалась настолько наглядной и эффективной, что даже традиционные союзники США — Саудовская Аравия — теперь не боятся сотрудничать с Россией даже в условиях прямо высказанного недовольства американского президента. А если версия о том, что американские нефтяные компании фактически выступают в качестве "теневого члена" этой новой организации, является правильной, то получается, что у "СуперОПЕК" есть еще и серьезные политические и лоббистские возможности, с которыми всем придется считаться.

Очевидно, что такой суперкартель будут пытаться сломать, причем желающих будет очень много. Нефтяной рынок — это в некотором роде "игра с нулевой суммой". То есть каждый дополнительный доллар, заработанный странами-экспортерами, — это дополнительный доллар, потраченный импортерами (для справки: США — это страна-импортер). Если нефтяной суперкартель продержится долго, то дополнительные доходы России будут очень значительными. Правда, будет очень важно ими правильно распорядиться — потому что ни один картель не живет вечно.