Запад свернул "террористический Голливуд". Чтобы он не попал к русским

Ирина Алкснис

За бурным обсуждением деталей эвакуации "белых касок" из Сирии (сколько, куда и по чьей просьбе) зачастую остаются вне фокуса внимания причины, лежащие в основе данной операции. А они ведь составляют главное содержание процесса и представляют наибольший интерес.

Вопрос о причинах эвакуации "белых касок" вовсе не так тривиален, как может показаться.

С одной стороны, все понятно — и весьма комплиментарно для России и Сирии: Дамаск при поддержке Москвы (поддержке, значение которой невозможно переоценить) побеждает в войне и восстанавливает государственный контроль над утраченными территориями. Процесс фактически вышел на финишную прямую, и хотя впереди еще очень много работы, главное уже сделано.

В этом контексте эвакуация "белых касок", как главного антиасадовского и антироссийского пропагандистского инструмента в Сирии, является фактически открытым признанием со стороны Запада, что эта партия закончена и победу в ней одержала Россия.

С другой стороны, стоит задаться вопросом: а зачем в принципе организовывать эвакуацию "белых касок" и спасать отработанный, потерявший полезность материал?

Аргумент о врожденном гуманизме Запада способен подействовать только на самых наивных людей, а у остальных вызовет разве что смех. Брошенные на произвол судьбы союзники, партнеры и просто помощники никогда не смущали его душевное спокойствие. Это судьба президента Наджибуллы и других афганских союзников, которых оставил без поддержки СССР в начале 1990-х, по сей день тревожит совесть многих, в том числе высокопоставленных фигур, в России. Однако кладбище использованных и брошенных Западом людей куда обширнее и никогда не было поводом отказаться от данной практики.

Ситуация тем более примечательна, учитывая что и Европа, и Новый Свет прекрасно отдают себе отчет в истинной природе "белых касок". Если бы те были бы просто пропагандистами-фальсификаторами, это было бы еще полбеды. Но ведь они радикальные исламисты и среди них многие являются воевавшими против Дамаска боевиками.

Принимать на свою территорию подобный контингент опрометчиво и рискованно, как будто Европе мало уже имеющихся у нее радикалов, плавно трансформирующихся в террористов. В этой ситуации предоставлять убежище профессиональным пропагандистам с боевым опытом выглядит просто абсурдным. Но тем не менее это планируется сделать.

В таком случае в чем же особенность "белых касок"? ради чего Запад так активно вписался за их судьбу и даже готов на риск повышения экстремистской и террористической угрозы на своей территории в связи с этим? Исключение составили только США, которые грамотно прикрылись указом Трампа о запрете на въезд в страну граждан САР, и ограничатся финансовым вспомоществованием (на этом пункте американский президент заработал очередные очки в глазах своего электората).

Стоп-кадр из видеорепортажа "Белых касок" о предполагаемой химической атаке в Думе Стоп-кадр из видеорепортажа "Белых касок" о предполагаемой химической атаке в Думе

Как представляется, разгадка состоит в том, что другого выхода у Запада, по сути, нет, поскольку он оказался между несколькими плохими решениями и был вынужден выбирать одно из них.

"Белые каски" за последние годы стали мощным медиабрендом, раскрученным и используемым в своих целях Западом. Однако к настоящему моменту они из весьма полезного актива превратились в отягощаемый кучей проблем пассив и даже в определенную угрозу.

Дело не просто в том, что "белые каски" были многократно пойманы на лжи, постановках и связях с экстремистами. Главное в том, что процесс игнорирования и утаивания этой информации для Запада сопряжен с все большим количеством затруднений и неловких ситуаций.

Это 15 и даже десять лет назад информационная монополия западного мейнстрима носила абсолютный характер и он мог себе позволить не замечать любые неудобные ему факты и навязывать миру свою повестку.

Ныне с этим возникли серьезные трудности. Дело не только в усилиях российских иновещающих RT и Sputnik, но и в общем изменении формата распространения информации в мире: от социальных сетей до усугубляющегося кризиса общественного доверия к мейнстримным медиа.

В этих условиях лицемерие и лживость Запада настолько очевидны, что становятся все более серьезной проблемой. И дело даже не в том, что "врать — плохо", а в том, что, если мировой гегемон не может навязать миру свою повестку и свое видение, то какой же он гегемон?

Недавняя история с разоблачением Россией постановки "белых касок" якобы химической атаки в Думе оказалась столь скандальна не столько из-за того, что они провалили данную акцию, сколько потому, что Запад на глазах всего мира вынужден делать вид, что он верит в эту откровенную фальшивку. Когда три месяца назад Россия привезла в штаб-квартиру Организации по запрещению химоружия жителей сирийской Думы, в ходе брифинга рассказавших, как "белые каски" делали постановочный ролик о химатаке, — представитель США бегал по делегациям союзников, запрещая тем приходить на мероприятие, западные официальные лица дружно сделали вид, что ничего такого не слышали, а западные СМИ вышли с обличающими Москву передовицами.

Однако есть кардинальная разница между ситуацией, когда доминирующая политическая сила просто не допускает прорыва неудобной ей информации, удерживая ее на периферии (что позволяет делать вид, что этого просто не существует), и ситуацией, когда эта неудобная информация прорывается в событийное и медийное сердце мира и приходится на глазах всей планеты, глядя на белое, прямо заявлять, что это черное. Это двойной удар по репутации — и потому, что приходится слишком уж очевидно для окружающих лгать, и потому, что истинный гегемон, находящийся на пике силы, просто бы не допустил, чтобы его поставили в столь неудобное, а вернее, позорное положение.

Таких подтачивающих репутацию Запада ударов последнее время все больше и больше. Они следуют один за другим в самых разных сферах, и хотя ни один из них не носит рокового ущерба, кумулятивный эффект от них накапливается.

Возникают закономерные вопросы: а что могли бы рассказать члены "белых касок" и их лидеры представителям России и Сирии, если бы попали к ним в руки? Какие детали их работы и связей с Западом оказались бы вскрыты и озвучены с самых высоких мировых трибун и из уст самых высокопоставленных фигур? Насколько серьезными в целом оказались бы инструменты дискредитации западного истеблишмента в руках России в подобном случае?

Причем стоит повторить, что "белые каски" — мощный медиабренд, созданный самим Западом, и его разоблачение изнутри его собственными участниками может вызвать очередной весьма неприятный скандал и нанести очередной удар по репутации Европы и Штатов.

Так что, возможно, именно здесь стоит искать причины поразительного гуманизма и озабоченности Запада судьбой "белых касок": издержки их принятия у себя оцениваются им как меньшие по сравнению с тем, как могла бы Россия использовать "террористический Голливуд", если бы он оказался у нее в руках.