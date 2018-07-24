Линчевания и бои зеленкой в Киеве: почему виноваты мы

Нюра Н. Берг
Украинские телеканалы вслед за полицией, однако, сообщили, что конкретные виновники, привязавшие мужчину, остались неизвестными, хотя стрим демонстрировался онлайн в аккаунте бойца карательного батальона "Азов" и сами исполнители комментировали случившееся в том же видео, не скрывая лиц. Более того, в ролике они сами охотно призывают окружающих, особенно журналистов, снимать происходящее: "Можете сделать крутой сюжет, давайте!" Комментатор за кадром объявляет, что привязанному просят плюнуть в лицо, и тут же несколько раз делает это — "повторяю для трансляции". Парни в кураже и во вкусе, они возбуждены, задирают прохожих, глумятся над жертвой и ее заступниками, громко ржут и выкрикивают расистские и социал-дарвинистские лозунги.
Жертве вменяют в вину издевательство над одним из мемориалов так называемой небесной сотни, которыми буквально усеяны улицы и площади каждого города Украины. Отягчающим обстоятельством активисты называют якобы высказанное мужчиной желание уехать в Россию.
Приехавшая через полчаса после начала трансляции полиция мужчину освободила и увезла, старательно пряча глаза от его мучителей, видимо, чтобы нечаянно не запомнить кого-то из них, продолжавших выкрикивать хулу на жертву и полицейских.
…В те же дни, когда в Чернигове привязывали к столбу "ватника", под стенами Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Киеве лидер Социалистический партии Илья Кива и один из руководителей Национального антикоррупционного бюро Виталий Шабунин устроили мордобой к вящей радости окружающих. Соколы первого напали на орлов второго, взаимно облились зеленкой и от души попинали друг друга. Шабунину еще и прилетел торт "Рошен". Зрители с тихим злорадством надеялись, что обе орды СДД (сожрут друг друга), и вдруг с прокламацией выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Потрясенный этим ристалищем, пан Луценко назвал обливание зеленкой "ватной традицией".
Относит ли себя генеральный прокурор Украины к "вате"? Разумеется, нет. Знает ли генеральный прокурор, что сегодня моду и стиль в стране задает вовсе не "вата", что бы под ней ни понимать, а общественные активисты крайне правого толка? Разумеется, да. Тем не менее вина за массовые линчевания, публичные расправы, происходящие про полном попустительстве и на глазах блистательно отреформированной полиции, возлагается им на "вату"/сепаратистов/пророссийски настроенных граждан.
Все изменилось в 2013-м. С первых дней революции достоинства расправы над оппонентами посредством погружения их в мусорные контейнеры, обливания зеленкой, кефиром и даже фекалиями, срывания нижнего белья с жертвы, привязывания к позорному столбу, насильственного опускания на колени, плевков в лицо, табличек на грудь стали едва ли не главным форматом публичной украинской политики. Все помнят, как в спину женщинам — депутатам от Партии регионов метали камни. Одна из самых одиозных фурий Верховной рады, Татьяна Черновол, чутко ухватившая тренды, для пущей драматизации даже обливала зеленкой себя сама, а специально приглашенный фотограф тщательно фиксировал результат.
Недавно, например, зеленкой облили Елену Бережную, известную украинскую правозащитницу, регулярно выступающую в ПАСЕ и ООН, так он и ухом не повел. Двадцатого июля зеленкой облили известного львовского блогера, выступающего против АТО. Никаких официальных заявлений. И вдруг — Юрий Витальевич объявляет, что такое, мол, "не только опасно для здоровья, имеет признаки уголовного преступления, но и подло".
Ларчик открывается до скучного просто. Посол США на Украине Мэри Йованович возмутилась тем обстоятельством, что зеленкой облили Виталия Шабунина, одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины. "Мы глубоко обеспокоены нападениями на гражданское общество и НАБУ. Титушки (sic!), которые запугивают реформаторов, и неэффективная реакция полиции неприемлемы в современном демократическом обществе", — сказано в заявлении. За день до нападения на Шабунина погромили, к слову, и само бюро, поломали мебель, набросали мусора и продукции "Рошен"…
Шабунин, как и все НАБУ, — любимая креатура американцев. Здесь нет никакой конспирологии, никто и не думает скрывать это обстоятельство, напротив, это всячески подчеркивается. А когда уважаемые кураторы недовольны, генеральному прокурору приходится прозреть. Вот и уголовное дело открыли.
Во всех остальных случаях не наказан никто.