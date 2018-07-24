Линчевания и бои зеленкой в Киеве: почему виноваты мы

Нюра Н. Берг

В Чернигове пожилого мужчину с заломленными за спину руками привязали к столбу и приклеили ему на грудь картонку с надписью "Я ватник". Представление состоялось средь бела дня на людной улице, на глазах у сотен прохожих, так и не решившихся жертву освободить. Все получасовое шоу снимали на видео те самые активисты, которые устроили этот перформанс и транслировали в социальных сетях в режиме реального времени.

Украинские телеканалы вслед за полицией, однако, сообщили, что конкретные виновники, привязавшие мужчину, остались неизвестными, хотя стрим демонстрировался онлайн в аккаунте бойца карательного батальона "Азов" и сами исполнители комментировали случившееся в том же видео, не скрывая лиц. Более того, в ролике они сами охотно призывают окружающих, особенно журналистов, снимать происходящее: "Можете сделать крутой сюжет, давайте!" Комментатор за кадром объявляет, что привязанному просят плюнуть в лицо, и тут же несколько раз делает это — "повторяю для трансляции". Парни в кураже и во вкусе, они возбуждены, задирают прохожих, глумятся над жертвой и ее заступниками, громко ржут и выкрикивают расистские и социал-дарвинистские лозунги.

Жертве вменяют в вину издевательство над одним из мемориалов так называемой небесной сотни, которыми буквально усеяны улицы и площади каждого города Украины. Отягчающим обстоятельством активисты называют якобы высказанное мужчиной желание уехать в Россию.

Видео, справедливости ради, вызвало протесты и возмущения даже у части промайданной публики. В ответ на упреки организаторы объявили, что мужчина сам попросил привязать себя к столбу, чтобы искупить вину. Эту версию охотно подхватили украинские СМИ, в которых массово работают побратимы таких же креативных карателей. Впрочем, под выложенным в фейсбуке роликом имеется также огромное количество всецело одобряющих увиденное. Как всегда, самые ядреные комментарии оставляют нежные "берегини" женского пола.

Приехавшая через полчаса после начала трансляции полиция мужчину освободила и увезла, старательно пряча глаза от его мучителей, видимо, чтобы нечаянно не запомнить кого-то из них, продолжавших выкрикивать хулу на жертву и полицейских.

Описанное — лишь одно из сотен и тысяч линчеваний, которые стали рутиной современной украинской реальности. Одновременно с этим видео ленты социальных сетей принесли десятки других документальных свидетельств — вот местного чиновника затолкали в мусорный контейнер, вот избили журналиста, который осмелился не вполне восторженно высказаться о деятельности радикальных националистов, вот два политика — один из порошенковских, другой из аваковских — отметелили друг друга и облили зеленкой. Правосудие теперь вершится быстро — между приговором и исполнением иголки не просунуть.

…В те же дни, когда в Чернигове привязывали к столбу "ватника", под стенами Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Киеве лидер Социалистический партии Илья Кива и один из руководителей Национального антикоррупционного бюро Виталий Шабунин устроили мордобой к вящей радости окружающих. Соколы первого напали на орлов второго, взаимно облились зеленкой и от души попинали друг друга. Шабунину еще и прилетел торт "Рошен". Зрители с тихим злорадством надеялись, что обе орды СДД (сожрут друг друга), и вдруг с прокламацией выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Потрясенный этим ристалищем, пан Луценко назвал обливание зеленкой "ватной традицией".

Лексика генерального прокурора Луценко всегда была ближе скорее к блатному арго, чем к строгому политкорректному вокабуляру законника. Задолго до того, как сам Юрий Витальевич попал на нары, он легко жонглировал обсценными словечками и в целом вел себя совершенно раскованно. Достаточно вспомнить, скажем, публичное выступление его в ранге министра внутренних дел в аэропорту Франкфурта. Не остановило его вербальные импровизации и утверждение на должности генерального прокурора. Выступления Луценко всегда звучат довольно залихватски, где бы они ни происходили — хоть в Верховной раде, хоть на странице ФИФА, когда он принял самое деятельное участие в ее обрушении.

Относит ли себя генеральный прокурор Украины к "вате"? Разумеется, нет. Знает ли генеральный прокурор, что сегодня моду и стиль в стране задает вовсе не "вата", что бы под ней ни понимать, а общественные активисты крайне правого толка? Разумеется, да. Тем не менее вина за массовые линчевания, публичные расправы, происходящие про полном попустительстве и на глазах блистательно отреформированной полиции, возлагается им на "вату"/сепаратистов/пророссийски настроенных граждан.

…Обливание друг друга разноцветными жидкостями — старая традиция стремящейся в Европу Украины. Этим методом общественно-политической деятельности традиционно не пренебрегают как низы, так и высокопоставленные депутаты с чиновниками. Зеленку в лицо метали друг другу, например, сторонники и хулители Юлии Тимошенко прямо под окнами больницы, где она в статусе заключенной лечила позвоночные грыжи. Обливали депутатов, журналистов, чиновников. До Майдана, однако, милиция реагировала, нарушителей устанавливала и задерживала, им выписывали штрафы и всячески порицали.

Все изменилось в 2013-м. С первых дней революции достоинства расправы над оппонентами посредством погружения их в мусорные контейнеры, обливания зеленкой, кефиром и даже фекалиями, срывания нижнего белья с жертвы, привязывания к позорному столбу, насильственного опускания на колени, плевков в лицо, табличек на грудь стали едва ли не главным форматом публичной украинской политики. Все помнят, как в спину женщинам — депутатам от Партии регионов метали камни. Одна из самых одиозных фурий Верховной рады, Татьяна Черновол, чутко ухватившая тренды, для пущей драматизации даже обливала зеленкой себя сама, а специально приглашенный фотограф тщательно фиксировал результат.

Так что же вдруг озаботило пана генерального прокурора, все эти годы никак не реагировавшего на шалости национал-сознательной публики?

Недавно, например, зеленкой облили Елену Бережную, известную украинскую правозащитницу, регулярно выступающую в ПАСЕ и ООН, так он и ухом не повел. Двадцатого июля зеленкой облили известного львовского блогера, выступающего против АТО. Никаких официальных заявлений. И вдруг — Юрий Витальевич объявляет, что такое, мол, "не только опасно для здоровья, имеет признаки уголовного преступления, но и подло".

Ларчик открывается до скучного просто. Посол США на Украине Мэри Йованович возмутилась тем обстоятельством, что зеленкой облили Виталия Шабунина, одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины. "Мы глубоко обеспокоены нападениями на гражданское общество и НАБУ. Титушки (sic!), которые запугивают реформаторов, и неэффективная реакция полиции неприемлемы в современном демократическом обществе", — сказано в заявлении. За день до нападения на Шабунина погромили, к слову, и само бюро, поломали мебель, набросали мусора и продукции "Рошен"…

Шабунин, как и все НАБУ, — любимая креатура американцев. Здесь нет никакой конспирологии, никто и не думает скрывать это обстоятельство, напротив, это всячески подчеркивается. А когда уважаемые кураторы недовольны, генеральному прокурору приходится прозреть. Вот и уголовное дело открыли.

Во всех остальных случаях не наказан никто.