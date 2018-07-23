Советник президента лично избил демонстрантов

Максим Соколов , для РИА Новости

"Легавые или блатные?" — так называется ("Flics ou voyous?", оба слова весьма жаргонные) редакционная статья от 21 июля в самой солидной французской газете Le Figaro , посвященная не утихающему с середины недели скандалу вокруг советника президента Франции Александра Беналлы.

Не следует понимать такую передовицу как признак того, что Le Figaro совсем забросила чепец за мельницу и публикует заметки на фене. "Flic ou voyou?" — это название криминальной комедии 1970-х с Жан-Полем Бельмондо в главной роли (она шла и у нас, но советская цензура перевела название как "Кто есть кто?"). Бельмондо играл агента полиции, но с совершенно блатными замашками — именно на это намекала передовица.

Намек довольно точен. "Афера Беналлы" — это история того, как рядовой топтун, охранявший важных лиц Соцпартии, а затем кандидата в президенты Эммануэля Макрона, вошел у последнего в большое доверие. Тридцатишестилетний Беналла стал советником Макрона, начальником службы охраны Елисейского дворца, ex officio членом кабинета, ему выписали пропуск в Национальное собрание, чтобы он там беспрепятственно изучал политические процессы.

В рамках изучения политических процессов он пожелал также понаблюдать за первомайскими протестами. Префектура полиции благословила его на изучение, после чего на парижской площади Контрэскарп (где проживал Портос и находилось любимое заведение Атоса "Сосновая шишка") Беналла лично бросился в схватку с демонстрантами и стал их горячо отоваривать. Что уже сильно выходило за рамки мандата наблюдателя.

Сперва дело о подвигах советника решили уладить келейно. Его без огласки отстранили на две недели от исполнения многоразличных обязанностей и закрыли эту страницу. Казалось, все шито-крыто, но только казалось.

Сотрудники полиции слили газете Le Monde служебную видеозапись, на которой Беналла бьется с демонстрантами, Le Monde ее обнародовала — и понеслась душа в рай. Попутно выяснилось, что Беналла горячий антисионист (ну, этот грех во Франции извинительный), а также привлекался по делу о домашних побоях (а вот этого французы не любят), во время же службы шофером при Олланде разбил машину и бежал с места аварии (чего не любит вообще никто). Сакраментальный вопрос: "Как же он служил в очистке?" стал во всей остроте.

Сейчас Беналла взят под стражу, но пресса и политики не унимаются, а только распаляются. Учреждена парламентская комиссия, ждут объяснений от министра внутренних дел, а соперница президента на выборах 2017 года Марин Ле Пен говорит, что дело Беналлы перерастает уже в дело Макрона. Ей вторит лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон. Все газеты выходят с именем Беналлы на первых полосах.

В общем-то, немудрено. Триумфальная победа Макрона на выборах прошлого года, когда политический класс Пятой республики оказался обнулен, вряд ли могла пройти для него безнаказанно. Прежние партии только ждали случая, и "афера Беналлы" им такой случай предоставила.

Пресса тоже давно не в восторге от Макрона. Он откровенно не любит хамов-журналистов, а те, в свою очередь, не любят императорско-королевский стиль Макрона. Когда в ходе президентской поездки на юг Франции журналисты поинтересовались, что Макрон думает про своего советника, они услышали в ответ: "Я здесь не для того, чтобы общаться с вами, я здесь для того, чтобы общаться с г-ном мэром". А депутат от партии Макрона на подобные вопросы отвечал: "Президент об этом не думает, он занят вещами высшего порядка". Это уже на линии пророков израильских: "Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей ваших" (Исх. 55:9), — но нет уверенности, что такой пророческий стиль сильно импонирует газетчикам. Скорее, дополнительно разъяряет.

И все это усугубляется тем, что "афера Беналлы" в самом деле беспрецедентна. Скандалы идут постоянно, в том числе и во Франции (как же без них), но скандалы нового и тем более новейшего времени давно уже сводятся к скучному "Немножко красть, а кто не крал?" Взятки, черные кассы, незадекларированные счета в банках, синекуры для жен, детей и любовниц. Тут гнева масс особенно не поднимешь, да и поднимать не очень хочется, ибо все не без греха — кто бабушке не внук?

Тогда как Беналла — это уже совсем какая-то дикая архаика. Это даже не капитан мушкетеров г-н де Тревиль, который политические процессы, положим, изучал, но самолично морду никому не бил. Это скорее начальник дворцовой стражи, который сам выезжает громить супостатов, — что-то из времен Людовика XI, если не раньше.

Более того, и отечественная практика, весьма богатая всякими атавизмами, такого не знает. Генерал А. В. Коржаков тоже поднялся от простого топтуна до ближайшего наперсника Б. Н. Ельцина, в каковом качестве вызывал много нареканий, но трудно представить его лично сокрушающим мышцу коммунистических манифестантов. От такого faux pas Александра Васильевича удерживало сословное сознание — не подобает вельможе драться с простолюдинами.

Тогда как советник президента Беналла оказался полностью чужд сословной спеси, что и привело французский политический класс сперва в оторопь, а потом в неистовство. Французских политиков можно понять: кто бы не воспользовался такой феноменальной подставой?