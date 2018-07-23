США и Китай стремительно катятся к схватке. При чем тут мы

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
С точки зрения суверенной китайской государственности выглядит все это, конечно, запредельной наглостью. И принятие подобного рода ультиматумов для нынешнего китайского руководства, безусловно, даже технически невозможно.
Но и Трампа понять тоже, в общем-то, можно. Хотя бы потому, что сложившаяся в последние десятилетия в мировой торговле ситуация не просто ненормальна. Для США, еще не так давно с точки зрения деловой политики бывших страной созидателей и пионеров, делавших одну промышленную революцию за другой, в тренде она очевидно катастрофична.
И если все оставлять так, как есть, экономическая — а возможно, и не только экономическая — катастрофа математически неизбежна. Если не в краткосрочной, то в среднесрочной перспективе просто наверняка.
При этом, цитируем Bloomberg, дефицит торгового баланса с Китаем по итогам года составил $375,2 миллиарда (плюс $28,2 миллиарда), с ЕС — $151,4 миллиарда, Мексикой — $71,1 миллиарда, Японией — $68,8 миллиарда, Канадой — $17,6 миллиарда.
Но и это еще не все.
Учитывая сложившуюся в последние десятилетия весьма своеобразную структуру экономики США, это вообще страшно. Просто напомним, что большая часть американского ВВП (вплоть до рекордных 79,4% в 2004 году) создается в отраслях сферы услуг, куда относятся прежде всего услуги финансовые, а также торговля, транспорт и связь. Плюс услуги госучреждений. На долю материального производства (агропром, лесное хозяйство, рыбная промышленность, добывающая и обрабатывающая индустрия, строительство) остается чуть более 20% от ВВП.
Но и в Поднебесной, выстроившей экономику во многом за счет политической уязвимости и безоглядной продажности "глобальных элит", уступать тоже не намерены. У китайцев есть свои интересы, которые они долгосрочно реализуют, и внезапно возникший "националист" у власти одного из их ключевых рынков для них выглядит внезапной флуктуацией и помехой, которую они надеются пережить и преодолеть.
С "глобальными либерально-финансовыми элитами" все просто. Это враг экзистенциальный. Там нас могут пригласить к столу переговоров только в одном качестве — "основного блюда". Справедливости ради, тут никакой "русофобии": они сожрут кого угодно, включая вырастивших их американцев.
А в нынешней конфигурации "битвы двух национальных элит" наше дело — преследовать исключительно собственные интересы.
…В схватке орла и дракона медведь исходит из собственной логики.