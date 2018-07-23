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США и Китай стремительно катятся к схватке. При чем тут мы

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Обострение отношений США и Китая (155)
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© AFP 2018 / Jason Lee/PoolФлаги США и Китая. Архивное фотоФлаги США и Китая. Архивное фото
© AFP 2018 / Jason Lee/Pool

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Грузовые контейнеры из Китая на судне в порту Окленд, штат Калифорния. Архивное фото
© AFP 2018 / Getty Images North America/Justin Sullivan
Трамп готов ввести пошлины на весь китайский импорт
В конце минувшей недели президент США Дональд Трамп заявил в интервью телекомпании CNBC, что не исключает введения импортных пошлин на весь (весь, повторим) объем поставляемых из Китая товаров. По словам главы Белого дома, этот объем составляет $505 миллиардов — сумму реально космическую. Это может произойти в случае, если китайская сторона "продолжит предпринимать ответные действия" против американских инициатив по повышению пошлин.

С точки зрения суверенной китайской государственности выглядит все это, конечно, запредельной наглостью. И принятие подобного рода ультиматумов для нынешнего китайского руководства, безусловно, даже технически невозможно.

Но и Трампа понять тоже, в общем-то, можно. Хотя бы потому, что сложившаяся в последние десятилетия в мировой торговле ситуация не просто ненормальна. Для США, еще не так давно с точки зрения деловой политики бывших страной созидателей и пионеров, делавших одну промышленную революцию за другой, в тренде она очевидно катастрофична.

Ударить по максимуму
© Виталий Подвицкий
Ударить по максимуму

И если все оставлять так, как есть, экономическая — а возможно, и не только экономическая — катастрофа математически неизбежна. Если не в краткосрочной, то в среднесрочной перспективе просто наверняка.

Флаги Китая и США. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Эксперт рассказал, какие возможности открывает торговая война Китая и США
Согласно информации Бюро экономического анализа Министерства торговли страны, дефицит торгового баланса США в 2017 году увеличился на 12,1%, или на $61,2 миллиарда по сравнению с 2016-м — до $566 миллиардов. Это максимальный показатель с 2008 года.

При этом, цитируем Bloomberg,  дефицит торгового баланса с Китаем по итогам года составил $375,2 миллиарда (плюс $28,2 миллиарда), с ЕС — $151,4 миллиарда, Мексикой — $71,1 миллиарда, Японией — $68,8 миллиарда, Канадой — $17,6 миллиарда.

Но и это еще не все.

© AP Photo / Mark SchiefelbeinСкамейка с флагом США в торговом центре в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Скамейка с флагом США в торговом центре в Пекине

Учитывая сложившуюся в последние десятилетия весьма своеобразную структуру экономики США, это вообще страшно. Просто напомним, что большая часть американского ВВП (вплоть до рекордных 79,4% в 2004 году) создается в отраслях сферы услуг, куда относятся прежде всего услуги финансовые, а также торговля, транспорт и связь. Плюс услуги госучреждений. На долю материального производства (агропром, лесное хозяйство, рыбная промышленность, добывающая и обрабатывающая индустрия, строительство) остается чуть более 20% от ВВП.

Канцлер Германии Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Берлине
© AFP 2018 / John McDougall
Китай и Германия объединяются против США. Новый поворот торговой войны
Дональд Трамп в американской политике представляет силы, которые считают этот дисбаланс гибельным. И таких в Америке все больше. То, что осуществляет действующий президент США, отнюдь не является выражением его личной "эксцентричной позиции". Напротив, это вполне цельная и системная политика, имеющая своей целью именно выражение насущных национальных интересов Соединенных Штатов.

Но и в Поднебесной, выстроившей экономику во многом за счет политической уязвимости и безоглядной продажности "глобальных элит", уступать тоже не намерены. У китайцев есть свои интересы, которые они долгосрочно реализуют, и внезапно возникший "националист" у власти одного из их ключевых рынков для них выглядит внезапной флуктуацией и помехой, которую они надеются пережить и преодолеть.

Ни себе ни людям
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Ни себе ни людям

Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File
"Альтернативы не существует". Кто поможет Китаю защитить ВТО от США
Так что схватка великих экономических держав фактически неизбежна. Если, разумеется, к власти в Вашингтоне вновь не придут лояльные глобалисты, что после внутренних реформ Трампа выглядит не слишком-то актуально. А если они и придут, то ненадолго. Поэтому нам, Российской Федерации, просто необходимо понимание, в чем тут наш интерес.

С "глобальными либерально-финансовыми элитами" все просто. Это враг экзистенциальный. Там нас могут пригласить к столу переговоров только в одном качестве — "основного блюда". Справедливости ради, тут никакой "русофобии": они сожрут кого угодно, включая вырастивших их американцев.

© AP Photo / Stephen B. MortonРазгрузка судна-контейнеровоза в порту Саванна в США
© AP Photo / Stephen B. Morton
Разгрузка судна-контейнеровоза в порту Саванна в США

А в нынешней конфигурации "битвы двух национальных элит" наше дело — преследовать исключительно собственные интересы.

Китайский полицейский в Пекине. Архивное фото
© REUTERS / Damir Sagolj/File Photo
Мировая торговая война: не слушайте, что говорит Китай
И в этом контексте правильная новость, скажем, о российско-китайских отношениях выглядит, например, так: "Китай рассмотрит возможность расширения перечня российских регионов, из которых разрешен экспорт зерновой продукции в КНР. Эта договоренность достигнута в ходе консультаций Минэкономразвития России и Министерства коммерции КНР. Речь идет не о согласовании одного-двух субъектов России, как было ранее, а всех регионов страны — для поставок в Китай пшеницы, кукурузы, риса, сои и семян рапса".

…В схватке орла и дракона медведь исходит из собственной логики.

© AP Photo / Aaron FavilaФлаги США и Китая в Пекине
© AP Photo / Aaron Favila
Флаги США и Китая в Пекине
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