Спасибо Макфолу: теперь мы знаем, как нас надо давить

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол, конечно же, не мог не отозваться на российско-американский саммит в Хельсинки. Он высказал в своем отзыве простую и абсолютно правильную мысль: у нынешней республиканской администрации США не прослеживается долгосрочной стратегии в отношении России. Пусть она объяснит людям, зачем Америке иметь дело с Москвой, а то возникает впечатление, что "российских стратегий" у Дональда Трампа минимум две, противоречащих друг другу: вредить — но и сближаться. Причем никто внятно не говорит, что эта двухголовость значит и каким конечным целям служит.

И — главное — Макфол напоминает, что альтернативная, то есть правильная демократическая, стратегия есть. Он сам же ее и изложил менее месяца назад, на страницах журнала Foreign Affairs. Читайте, друзья.

Ознакомиться действительно нужно. Хотя бы потому, что перед нами единственный имеющийся в публичном доступе внятный документ насчет того, что могла бы и хотела бы сделать партия демократов на российском направлении.

У этой партии сейчас нет лидеров, которые могли бы претендовать в будущем на пост президента, — ожидается, что промежуточные выборы в конгресс и прочие законодательные собрания в ноябре таких лидеров выявят. Да, собственно, у нее нет ничего, кроме отчаянного визга легковесных пропагандистов по поводу того, как ужасен Трамп и как все рушится.

Зато у партии есть "эксперт по России" Майкл Макфол, которого мы должны вообще-то поблагодарить за то, что он четко объясняет, как конкретно демократы нас должны давить и с какой целью.

Цель такая: "поощрение демократии в России и ее интеграция в западную систему". Только так — и без вариантов. Прежние политики добивались этой цели неправильными методами и создали сегодняшний конфликт с Москвой. Новые политики должны найти новые методы достижения той же цели.

Методы Макфол старательно перечисляет. Например, США должны "сорганизовать" демократии по всему миру на то, чтобы выработать общие правила реагирования на российские СМИ, "контролируемые государством". Причем правила реагирования должны касаться и "независимых" социальных сетей. А конкретно — "каждый раз, когда появляется статья или видео поддерживаемого Кремлем канала RT, рядом с ними должен выскакивать материал BBC". Ну и в соцсетях то же самое: раз — и оно выскочило.

Далее: "успешная демократия на Украине — лучший способ вдохновлять демократических реформаторов внутри России", так что нынешнюю украинскую власть надо поддерживать по всем линиям. А еще надо так же поддерживать "сирийские ополчения", сражающиеся с иранцами в этой стране…

Вы скажете: где же обещанные новые методы? Ведь все это США уже делали и провалились.

А нет в статье Макфола ничего нового.

Есть именно что старое. Надо возродить отмененную Трампом идею Транстихоокеанского партнерства и оторвать Россию от Китая; "действительно частные" российские компании должны получать доступ к западным рынкам, а филантропы и прочие фонды — поощрять "независимую журналистику" в России. И, понятно, США должны поощрять диалог американцев с российскими неправительственными организациями — ну, в общем, дружить с нашей оппозицией и финансировать ее.

Вот такой коммерческий проект. Как у любого проекта, у него должны быть сроки исполнения и затраты. По срокам Макфол честно признает, что пока у власти Владимир Путин, ждать нечего. И сразу после него, возможно, тоже.

А поэтому нужно изготовиться к долгой работе и изолировать Москву в любых международных делах, где ее участие Америке не нужно. Не проводить никаких спортивных соревнований в России, прекратить разговоры о возвращении в G8, выгнать из Интерпола и штаб-квартиры НАТО… И быть готовыми к тому, что пока что максимум, который такая политика может дать, — это ничья и фиксация нынешней ситуации. Зато потом, через много лет, она обязательно победит.

А расходы? Их даже представить сложно. Это не какая-то там смешная война в Ираке (затраты на нее оценивают в два триллиона долларов, не говоря о разрушении самой страны и сотнях тысяч жертв). Ведь чтобы проводить антироссийскую политику, Америка должна (смотри выше) "организовывать" все демократии. То есть, по сути, превратить немалую часть мира на годы вперед в военно-политический лагерь, да еще со ставшим уже официальным тотальным контролем за информационной сферой…

А может быть, именно в этом настоящая цель "большой стратегии" Макфола? Ведь иначе не объяснишь, зачем вообще с бешеным упорством годами и десятилетиями тянуть Россию в западный альянс, хотя она все более убедительно доказывает, что ей там делать нечего.

Ответов на вопрос "зачем" у Макфола не то чтобы нет — их, наоборот, настолько много, что доверия они вызывают с каждой строчкой все меньше. Он использует до смешного простой прием — выдвигает тезис, что "российская угроза США растет по всему земному шару", дальше приводит громадные списки претензий, типа — а как вы думали — "вмешательства в выборы в США". В принципе же, автор исходит из того, что его читателям не надо доказывать, что Россия — угроза.

Но во всем этом хаосе мелькает нечто серьезное. "Всемирная идеологическая борьба капитализма с коммунизмом ушла в историю, однако российский президент Владимир Путин помазал себя на лидерство возродившегося националистического, консервативного движения, борющегося с декадентским Западом".

Насчет помазания — вопрос сложный, а вот движение… Мы и сами заметили, что такое движение есть, более того — оно в 2016 году захватило, пусть с большими оговорками и почти фиктивно, власть в США. Макфол, как и его деморализованная Демпартия, потерпели поражение в борьбе со своими соотечественниками. И они готовятся биться за реванш годы и годы, при этом хорошо понимая, что драка идет не только в Америке, а по всему Западу. Но надо быть Макфолом — "экспертом по России", чтобы изображать эту битву как войну с Москвой, которая только тем и занята, что угрожает "его", "правильному" Западу. Сначала в качестве коммунистической столицы, а потом с идеологически ровно противоположных позиций.

Мы такие — нам лишь бы угрожать.