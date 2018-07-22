Спасибо Макфолу: теперь мы знаем, как нас надо давить

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Бывший посол США в Москве Майкл Макфол, конечно же, не мог не отозваться на российско-американский саммит в Хельсинки. Он высказал в своем отзыве простую и абсолютно правильную мысль: у нынешней республиканской администрации США не прослеживается долгосрочной стратегии в отношении России. Пусть она объяснит людям, зачем Америке иметь дело с Москвой, а то возникает впечатление, что "российских стратегий" у Дональда Трампа минимум две, противоречащих друг другу: вредить — но и сближаться. Причем никто внятно не говорит, что эта двухголовость значит и каким конечным целям служит.
И — главное — Макфол напоминает, что альтернативная, то есть правильная демократическая, стратегия есть. Он сам же ее и изложил менее месяца назад, на страницах журнала Foreign Affairs. Читайте, друзья.
Ознакомиться действительно нужно. Хотя бы потому, что перед нами единственный имеющийся в публичном доступе внятный документ насчет того, что могла бы и хотела бы сделать партия демократов на российском направлении.
Зато у партии есть "эксперт по России" Майкл Макфол, которого мы должны вообще-то поблагодарить за то, что он четко объясняет, как конкретно демократы нас должны давить и с какой целью.
Цель такая: "поощрение демократии в России и ее интеграция в западную систему". Только так — и без вариантов. Прежние политики добивались этой цели неправильными методами и создали сегодняшний конфликт с Москвой. Новые политики должны найти новые методы достижения той же цели.
Далее: "успешная демократия на Украине — лучший способ вдохновлять демократических реформаторов внутри России", так что нынешнюю украинскую власть надо поддерживать по всем линиям. А еще надо так же поддерживать "сирийские ополчения", сражающиеся с иранцами в этой стране…
Вы скажете: где же обещанные новые методы? Ведь все это США уже делали и провалились.
А нет в статье Макфола ничего нового.
Вот такой коммерческий проект. Как у любого проекта, у него должны быть сроки исполнения и затраты. По срокам Макфол честно признает, что пока у власти Владимир Путин, ждать нечего. И сразу после него, возможно, тоже.
А расходы? Их даже представить сложно. Это не какая-то там смешная война в Ираке (затраты на нее оценивают в два триллиона долларов, не говоря о разрушении самой страны и сотнях тысяч жертв). Ведь чтобы проводить антироссийскую политику, Америка должна (смотри выше) "организовывать" все демократии. То есть, по сути, превратить немалую часть мира на годы вперед в военно-политический лагерь, да еще со ставшим уже официальным тотальным контролем за информационной сферой…
А может быть, именно в этом настоящая цель "большой стратегии" Макфола? Ведь иначе не объяснишь, зачем вообще с бешеным упорством годами и десятилетиями тянуть Россию в западный альянс, хотя она все более убедительно доказывает, что ей там делать нечего.
Но во всем этом хаосе мелькает нечто серьезное. "Всемирная идеологическая борьба капитализма с коммунизмом ушла в историю, однако российский президент Владимир Путин помазал себя на лидерство возродившегося националистического, консервативного движения, борющегося с декадентским Западом".
Мы такие — нам лишь бы угрожать.