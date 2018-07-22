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Спасибо Макфолу: теперь мы знаем, как нас надо давить

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© AP Photo / Misha JaparidzeБывший посол США в Москве Майкл Макфол. Архивное фотоБывший посол США в Москве Майкл Макфол. Архивное фото
© AP Photo / Misha Japaridze

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол, конечно же, не мог не отозваться на российско-американский саммит в Хельсинки. Он высказал в своем отзыве простую и абсолютно правильную мысль: у нынешней республиканской администрации США не прослеживается долгосрочной стратегии в отношении России. Пусть она объяснит людям, зачем Америке иметь дело с Москвой, а то возникает впечатление, что "российских стратегий" у Дональда Трампа минимум две, противоречащих друг другу: вредить — но и сближаться. Причем никто внятно не говорит, что эта двухголовость значит и каким конечным целям служит.

И — главное — Макфол напоминает, что альтернативная, то есть правильная демократическая, стратегия есть. Он сам же ее и изложил менее месяца назад, на страницах журнала Foreign Affairs. Читайте, друзья.
Ознакомиться действительно нужно. Хотя бы потому, что перед нами единственный имеющийся в публичном доступе внятный документ насчет того, что могла бы и хотела бы сделать партия демократов на российском направлении.

Президент США Дональд Трамп. 8 июля 2018
© AP Photo / Carolyn Kaster
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У этой партии сейчас нет лидеров, которые могли бы претендовать в будущем на пост президента, — ожидается, что промежуточные выборы в конгресс и прочие законодательные собрания в ноябре таких лидеров выявят. Да, собственно, у нее нет ничего, кроме отчаянного визга легковесных пропагандистов по поводу того, как ужасен Трамп и как все рушится.

Зато у партии есть "эксперт по России" Майкл Макфол, которого мы должны вообще-то поблагодарить за то, что он четко объясняет, как конкретно демократы нас должны давить и с какой целью.

Цель такая: "поощрение демократии в России и ее интеграция в западную систему". Только так — и без вариантов. Прежние политики добивались этой цели неправильными методами и создали сегодняшний конфликт с Москвой. Новые политики должны найти новые методы достижения той же цели.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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Методы Макфол старательно перечисляет. Например, США должны "сорганизовать" демократии по всему миру на то, чтобы выработать общие правила реагирования на российские СМИ, "контролируемые государством". Причем правила реагирования должны касаться и "независимых" социальных сетей. А конкретно — "каждый раз, когда появляется статья или видео поддерживаемого Кремлем канала RT, рядом с ними должен выскакивать материал BBC". Ну и в соцсетях то же самое: раз — и оно выскочило.

Далее: "успешная демократия на Украине — лучший способ вдохновлять демократических реформаторов внутри России", так что нынешнюю украинскую власть надо поддерживать по всем линиям. А еще надо так же поддерживать "сирийские ополчения", сражающиеся с иранцами в этой стране…

Вы скажете: где же обещанные новые методы? Ведь все это США уже делали и провалились.

А нет в статье Макфола ничего нового.

Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пушков поспорил с Макфолом о встрече Путина и Трампа
Есть именно что старое. Надо возродить отмененную Трампом идею Транстихоокеанского партнерства и оторвать Россию от Китая; "действительно частные" российские компании должны получать доступ к западным рынкам, а филантропы и прочие фонды — поощрять "независимую журналистику" в России. И, понятно, США должны поощрять диалог американцев с российскими неправительственными организациями — ну, в общем, дружить с нашей оппозицией и финансировать ее.

Вот такой коммерческий проект. Как у любого проекта, у него должны быть сроки исполнения и затраты. По срокам Макфол честно признает, что пока у власти Владимир Путин, ждать нечего. И сразу после него, возможно, тоже.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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А поэтому нужно изготовиться к долгой работе и изолировать Москву в любых международных делах, где ее участие Америке не нужно. Не проводить никаких спортивных соревнований в России, прекратить разговоры о возвращении в G8, выгнать из Интерпола и штаб-квартиры НАТО… И быть готовыми к тому, что пока что максимум, который такая политика может дать, — это ничья и фиксация нынешней ситуации. Зато потом, через много лет, она обязательно победит.

А расходы? Их даже представить сложно. Это не какая-то там смешная война в Ираке (затраты на нее оценивают в два триллиона долларов, не говоря о разрушении самой страны и сотнях тысяч жертв). Ведь чтобы проводить антироссийскую политику, Америка должна (смотри выше) "организовывать" все демократии. То есть, по сути, превратить немалую часть мира на годы вперед в военно-политический лагерь, да еще со ставшим уже официальным тотальным контролем за информационной сферой…

А может быть, именно в этом настоящая цель "большой стратегии" Макфола? Ведь иначе не объяснишь, зачем вообще с бешеным упорством годами и десятилетиями тянуть Россию в западный альянс, хотя она все более убедительно доказывает, что ей там делать нечего.

© Flickr / Downing StreetЛоготип и флаги стран-участниц НАТО
© Flickr / Downing Street
Логотип и флаги стран-участниц НАТО

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Ответов на вопрос "зачем" у Макфола не то чтобы нет — их, наоборот, настолько много, что доверия они вызывают с каждой строчкой все меньше. Он использует до смешного простой прием — выдвигает тезис, что "российская угроза США растет по всему земному шару", дальше приводит громадные списки претензий, типа — а как вы думали — "вмешательства в выборы в США". В принципе же, автор исходит из того, что его читателям не надо доказывать, что Россия — угроза.

Но во всем этом хаосе мелькает нечто серьезное. "Всемирная идеологическая борьба капитализма с коммунизмом ушла в историю, однако российский президент Владимир Путин помазал себя на лидерство возродившегося националистического, консервативного движения, борющегося с декадентским Западом".

Севастополь. Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Насчет помазания — вопрос сложный, а вот движение… Мы и сами заметили, что такое движение есть, более того — оно в 2016 году захватило, пусть с большими оговорками и почти фиктивно, власть в США. Макфол, как и его деморализованная Демпартия, потерпели поражение в борьбе со своими соотечественниками. И они готовятся биться за реванш годы и годы, при этом хорошо понимая, что драка идет не только в Америке, а по всему Западу. Но надо быть Макфолом — "экспертом по России", чтобы изображать эту битву как войну с Москвой, которая только тем и занята, что угрожает "его", "правильному" Западу. Сначала в качестве коммунистической столицы, а потом с идеологически ровно противоположных позиций.

Мы такие — нам лишь бы угрожать.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБывший посол США в России Майкл Макфол
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший посол США в России Майкл Макфол
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