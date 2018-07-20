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У Кремля есть секретный алгоритм на Трампа. Фельетон-утечка

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Саммит Путина и Трампа в Хельсинки (285)
(обновлено: 08:03 20.07.2018)
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© Виталий ПодвицкийСемь пятниц ТрампаСемь пятниц Трампа
© Виталий Подвицкий

Игорь Романович, автор блога Green Tea

На совместной пресс-конференции с Путиным в Хельсинки Трамп заявил, что не видит доказательств российского вмешательства в выборы в США. А уже на следующий день он заявил, что Россия все-таки вмешалась в выборы, чем немало озадачил общественность.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Паника в США: Трамп предал своих и получил от Путина инструмент влияния
Мы связались с нашим анонимным источником в администрации президента, чтобы выяснить, как президент России воспринял такой неожиданный поворот? 
"Нормально воспринял, — сухо ответил наш источник.  — Никакой неожиданностью для него это не стало. Более того, он точно знал, что в понедельник Трамп скажет, что Россия не вмешивалась, а во вторник — что вмешивалась".

На наше удивление, как такое может быть, источник пояснил, что ведущими российскими математиками был разработан специальный алгоритм поступков Трампа под кодовым названием "Семь пятниц". И теперь с его помощью мы можем точно вычислять, что, где и когда заявит президент США, еще до того, как он сам это поймет. Например, вычисления показали, что на пресс-конференции в Хельсинки Трамп захочет увидеть сервер демократов и получить футбольный мяч, и так оно и случилось.

Мы спросили, о каких следующих шагах Трампа говорит секретный алгоритм, на что источник ответил, что больше он ничего не скажет, так как все-таки надеется дожить до пенсии.
Мы связались с нашим источником в Белом доме — тамошним дворецким, который служит уже пятый президентский срок. Мы регулярно передаем ему старые советские подшивки журналов "Юный техник" и  "Техника — молодежи", которые он удачно сбывает Илону Маску за неплохие деньги, взамен снабжая нас инсайдами о жизни самых могущественных людей Вселенной.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Трамп признался Путину, что на него работают дураки
Источник шепотом сказал, что мистер Трамп очень, очень загадочный человек, после чего поведал много чего интересного.

Например, когда Меланья говорит ему утром: "Как спалось, Донни?", он отвечает: "Отлично, дорогая!", но на следующий день может запросто ответить: "Я не Донни. Ты ошиблась, солдатка", ввергнув супругу в слезы.

Или может месяц делать вид, что не узнает дочь Иванку, а потом внезапно сообщить ей, что он ее отец, хрипло дыша через специальный черный фильтр. Бедняжка потом долго приходит в себя, а ее любящий супруг в очередной раз тихонько рвет заявление о разводе.
Может подписать указ о постройке стены на границе с Мексикой, а на следующий день заявить, что мексиканцы отличные парни и нужно наводить с ними мосты.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Предательская макаронина в кармане Кремля"
В итоге на границе с Мексикой уже стоят три моста с баннерами "Мексиканцы, добро пожаловать в США!", четыре участка стены с колючей проволокой и надписями "Мексиканцам вход строго воспрещен!", а трое подрядчиков и два генерала уже покончили жизнь самоубийством.

Может сказать, что лидер Северной Кореи — маленький противный рокетмэн, а завтра — что Ким славный малый со своей точкой зрения.

Бедняга Маккейн от такого слег уже окончательно и лишь изредка приходит в себя, чтобы рассказать, как упоительны в России ПВО.

Мы поблагодарили наш источник, сообщив, что книга "Незнайка на Луне" с ее схемой лунной ракеты ему уже выслана, на что тот радостно ответил, что Илон будет счастлив и заплатит высокую цену.
После общения с дворецким нам стало ясно, почему наш источник в АП ничего нам больше не сказал. Просто они там уже точно знают, когда Трамп внезапно вернет Аляску и попросится в ОДКБ. 

 

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