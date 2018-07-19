«Китайцы спилили все». Кто на самом деле уничтожает русский лес

Сергей Савчук, для РИА Новости
Еще буквально неделю-другую назад русскоговорящая Всемирная паутина просто лопалась под напором праведного гнева борцов за все хорошее против всего плохого. Последние безжалостно гвоздили и обличали "этот режим" и "эту страну", которые совсем-совсем продали лес Сибири китайцам. Любой сетевой эксперт в два счета доказывал, что за Уралом леса уже практически нет, все распродали, а китайцы все вывезли. Также очень активно продвигался постулат о том, что в самом Китае рубка леса запрещена: мол, смотрите, у себя лес берегут, а наш вывозят караванами. Давайте попробуем разобраться и в этой нашумевшей теме.
Как водится, начнем с истории.
Лесов в России традиционно много. На начало 80-х годов общие запасы леса для РСФСР составляли 72,49 миллиарда кубометров, включая:
• Северо-Западный район: 7,6 миллиарда,
• Уральский район: 2,9 миллиарда,
• Западно-Сибирский район: 8,7 миллиарда,
• Восточно-Сибирский район: 27,43 миллиарда,
• Дальневосточный район: 21,4 миллиарда.
Спустя три десятка лет, в более близком к нам 2015 году комитет Госдумы по аграрным вопросам отчитался в следующих цифрах:
• Общий запас древесины в России: 81,5 миллиарда кубометров,
• Ежегодный прирост: 993,8 миллиона кубометров,
• Пригодно для рубки: более 42 миллиарда кубометров.
Как видим, даже если озвученные в ГД цифры поделить на стандартный чиновничий оптимизм, то все равно в остатке имеем увеличение лесных запасов в целом. Чтобы не быть обвиненными в предвзятости, скажем, что в этом же 2015 году профильный комитет ООН оценил объем запасов русского леса в 83 миллиарда кубометров.
Теперь давайте разберемся, сколько же леса вырубается и насколько тут мы близки к обещанной катастрофе.
На рубеже 1988-1989 годов СССР ежегодно вырубал около 2,5 миллиона гектаров леса, заготавливая порядка 400 миллионов кубометров древесины. В 1989 году Советский Союз экспортировал:
• 20,5 миллиона кубометров деловой древесины (6,7% от общего производства),
• 8,2 миллиона кубометров пиломатериалов (8%),
• 0,4 миллиона кубометров клееной фанеры (18,1%).
Пометка на полях. Здесь обязательно нужно отметить, что в 1990 году компания "Экспортлес" отчитывалась, что более 70% леса, произрастающего в зоне тайги, это "перестойные", то есть старые деревья, непригодные для промышленного использования. Возникает подобное явление в ситуациях, когда рубка леса производится в недостаточных объемах без учета специфики и возраста лесных насаждений.
Какие же цифры по соответствующим показателям имеем мы?
Современная Россия, как и ее советская предшественница, основной упор в лесозаготовке делает на хвойных породах деревьев. По результатам 2017 года хвойные в 2,6 раза превышают по объему заготовки лиственные породы. В целом же данный сектор в 2017 году демонстрировал падение производства. Незначительно росла только заготовка лиственных пород древесины. Отметим, правда, что подобный незначительный рост отмечается уже пять лет подряд.
Снизился и экспорт. Например, в 2017 году хвойной древесины за рубеж ушло на 1,1% меньше, чем годом ранее. Стабильно падал и экспорт топливного лесоматериала: 2015-й — на 7%, 2016-й — на 4%, всего же в 2017 году из России было вывезено 14,7 миллиона кубометров низкосортной топливной древесины.
Россия рубит, заготавливает и вывозит значительно меньше леса, чем Советский Союз. Параллельно с этим у нас растет производство сопутствующих материалов. Например, производство мебельной фанеры в России имеет следующую динамику:
• 2012 год: 3,13 миллиона кубометров (экспорт 1,63)
• 2013 год: 3,27 миллиона (экспорт 1,77),
• 2014 год: 3,49 миллиона (экспорт 1,99),
• 2015 год: 3,56 миллиона (экспорт 2,2),
• 2016 год: 3,65 миллиона (экспорт 2,55).
Вырос общий объем экспорта пиломатериалов, в 2012 году этот показатель был 4,8 миллиона тонн, в 2017-м он составил уже 12 миллионов. Растут и объемы производства пеллет. За прошедший год в России произведено около 1,4 миллиона тонн подобных топливных брикетов.
Что же касается вывоза леса именно в Китай, то в 2016 году КНР импортировал из России 22 миллиона кубометров леса, что составило 19% для российского рынка. Эту цифру и понесли нечистые на руку граждане, тиражируя страшилки о том, что Россия стала главным поставщиком леса в Китай. Это неправда. Китай самый большой покупатель русского леса, да, — но больше всего лесоматериалов в ЕНР поставляют (внезапно) США. Объемы поставок в Китай в пересчете на денежный эквивалент таковы:
• США: 7,6 миллиарда долларов,
• Россия: 4,5 миллиарда долларов,
• Канада: 4 миллиарда долларов. Далее следуют Бразилия, Япония, Канада, Финляндия и прочие.
Получается, что с Россией за объемы продаж в Китай насмерть бьются страны, которые в среде граждан неоднозначной патриотической ориентации обычно используются как примеры идеального недро- и землепользования. И это притом что Россия, согласно докладу ФАО ООН, имеет площадь лесных массивов в 809 миллионов гектаров, Канада — 310 миллионов, США — 304 миллиона. Парадокс, но при почти втрое превосходящем объеме мы рубим наравне с развитыми странами Запада.
В самом Китае вырубка леса тоже не запрещена. Китайская народная республика только за прошлый год самостоятельно добыла чуть менее 100 миллионов кубометров.
В России же специально для борьбы с нелегальной вырубкой и продажей леса была внедрена система ЕГАИС — Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней. С ее помощью буквально каждое спиленное дерево отслеживается на всем пути от лесоповала до границы или перерабатывающего комбината. Результаты не заставили себя ждать. Только за последние два года количество выявляемых правонарушений и возбужденных уголовных дел по фактам незаконного оборота леса увеличилось в шесть раз.
…Чтобы сегодняшний доклад был объективным, надо упомянуть о настоящих, а не придуманных проблемах лесного хозяйства России.
Нельзя не вспомнить и то, что лесопромышленный комплекс (ЛПК) занимает ничтожно малое место в структуре государственной промышленности, будучи "выдавленным" на задворки державного внимания и интересов проблемами добычи нефти, газа, золота и других полезных ископаемых. Отрасль испытывает перманентное недофинансирование, что приводит к ее крайне низкой рентабельности. Объем платежей в бюджет страны с одного гектара леса составляет чуть более 20 рублей.
Подводя небольшой итог.
Ситуация с вырубкой леса год от года нормализуется. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но все же. Имеет ли место нелегальная вырубка леса в Забайкалье и Сибири? Наверняка. Но вовлечены в нее не китайцы, а наши соотечественники, которые и проводят незаконное и хищническое уничтожение леса. То есть все деньги, полученные от этого криминального бизнеса, оседают черным налом у региональных браконьеров.
Главную же проблему сохранения и приумножения лесного фонда представляет вовсе не вырубка, а ежегодные пожары, которые в большинстве случаев возникают из-за людской халатности и хамского отношения к природе. Согласно официальной статистике ООН и Всемирного фонда дикой природы, ежегодно в России сгорает около двух миллионов гектаров леса. До 600 миллионов гектаров находится вне зон охраны от пожаров. Только за прошлый год в России от огня пострадало 4,5 миллиона гектаров леса.
Если перевести это в объемы ежегодных поставок в Китай, то это равно 22 годам беспрерывного экспорта.