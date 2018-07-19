РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

«Китайцы спилили все». Кто на самом деле уничтожает русский лес

0300
© РИА Новости / Валерий ШустовПерейти в фотобанкТрелевочник на заготовке древесины. Архивное фотоТрелевочник на заготовке древесины. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в фотобанк

Сергей Савчук, для РИА Новости

Еще буквально неделю-другую назад русскоговорящая Всемирная паутина просто лопалась под напором праведного гнева борцов за все хорошее против всего плохого. Последние безжалостно гвоздили и обличали "этот режим" и "эту страну", которые совсем-совсем продали лес Сибири китайцам. Любой сетевой эксперт в два счета доказывал, что за Уралом леса уже практически нет, все распродали, а китайцы все вывезли. Также очень активно продвигался постулат о том, что в самом Китае рубка леса запрещена: мол, смотрите, у себя лес берегут, а наш вывозят караванами. Давайте попробуем разобраться и в этой нашумевшей теме.

Как водится, начнем с истории.

Золотой слиток. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Алпаткин
Перейти в фотобанк
Родина гибнет как никогда. Китайцам досталось русское золото
Исторически, так уж сложилось, Россия довольно богата лесами. Торговля этим "зеленым золотом" ведется уже очень давно, первые документальные упоминания относятся ко временам царя Ивана IV, более известного как Грозный. Не гнушались продажей леса ни российские самодержцы, ни строители первой в мире коммунистической державы.

Лесов в России традиционно много. На начало 80-х годов общие запасы леса для РСФСР составляли 72,49 миллиарда кубометров, включая:
• Северо-Западный район: 7,6 миллиарда,
• Уральский район: 2,9 миллиарда,
• Западно-Сибирский район: 8,7 миллиарда,
• Восточно-Сибирский район: 27,43 миллиарда,
• Дальневосточный район: 21,4 миллиарда.

Спустя три десятка лет, в более близком к нам 2015 году комитет Госдумы по аграрным вопросам отчитался в следующих цифрах:
• Общий запас древесины в России: 81,5 миллиарда кубометров,
• Ежегодный прирост: 993,8 миллиона кубометров,
• Пригодно для рубки: более 42 миллиарда кубометров.

Как видим, даже если озвученные в ГД цифры поделить на стандартный чиновничий оптимизм, то все равно в остатке имеем увеличение лесных запасов в целом. Чтобы не быть обвиненными в предвзятости, скажем, что в этом же 2015 году профильный комитет ООН оценил объем запасов русского леса в 83 миллиарда кубометров.

Теперь давайте разберемся, сколько же леса вырубается и насколько тут мы близки к обещанной катастрофе.

На рубеже 1988-1989 годов СССР ежегодно вырубал около 2,5 миллиона гектаров леса, заготавливая порядка 400 миллионов кубометров древесины. В 1989 году Советский Союз экспортировал:
• 20,5 миллиона кубометров деловой древесины (6,7% от общего производства),
• 8,2 миллиона кубометров пиломатериалов (8%),
• 0,4 миллиона кубометров клееной фанеры (18,1%).

Ночное небо из бухты Саган-Заба на озере Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Китайская угроза: туристы из Поднебесной убивают Байкал?
Всего продукцию данного сектора Союз поставлял в 67 (!) стран. Основными покупателями выступали Япония, Китай, страны Восточной Европы и Скандинавии. На тот момент СССР занимал пятое место в мире по объему лесоэкспорта, уступая США, Канаде, Швеции и Финляндии. Самым слабым местом этого государственного бизнеса было то, что за границу поставлялся кругляк и пиломатериалы, в то время как в первой четверке до 60% занимала продукция целлюлозно-бумажной промышленности.

Пометка на полях. Здесь обязательно нужно отметить, что в 1990 году компания "Экспортлес" отчитывалась, что более 70% леса, произрастающего в зоне тайги, это "перестойные", то есть старые деревья, непригодные для промышленного использования. Возникает подобное явление в ситуациях, когда рубка леса производится в недостаточных объемах без учета специфики и возраста лесных насаждений.

Какие же цифры по соответствующим показателям имеем мы?

Современная Россия, как и ее советская предшественница, основной упор в лесозаготовке делает на хвойных породах деревьев. По результатам 2017 года хвойные в 2,6 раза превышают по объему заготовки лиственные породы. В целом же данный сектор в 2017 году демонстрировал падение производства. Незначительно росла только заготовка лиственных пород древесины. Отметим, правда, что подобный незначительный рост отмечается уже пять лет подряд.

Снизился и экспорт. Например, в 2017 году хвойной древесины за рубеж ушло на 1,1% меньше, чем годом ранее. Стабильно падал и экспорт топливного лесоматериала: 2015-й — на 7%, 2016-й — на 4%, всего же в 2017 году из России было вывезено 14,7 миллиона кубометров низкосортной топливной древесины.

© РИА Новости / Валерий ШустовРаботы по заготовке леса в леспромхозе Новая Игирма
© РИА Новости / Валерий Шустов
Работы по заготовке леса в леспромхозе Новая Игирма

Россия рубит, заготавливает и вывозит значительно меньше леса, чем Советский Союз. Параллельно с этим у нас растет производство сопутствующих материалов. Например, производство мебельной фанеры в России имеет следующую динамику:
• 2012 год: 3,13 миллиона кубометров (экспорт 1,63)
• 2013 год: 3,27 миллиона (экспорт 1,77),
• 2014 год: 3,49 миллиона (экспорт 1,99),
• 2015 год: 3,56 миллиона (экспорт 2,2),
• 2016 год: 3,65 миллиона (экспорт 2,55).

Вырос общий объем экспорта пиломатериалов, в 2012 году этот показатель был 4,8 миллиона тонн, в 2017-м он составил уже 12 миллионов. Растут и объемы производства пеллет. За прошедший год в России произведено около 1,4 миллиона тонн подобных топливных брикетов.

Что же касается вывоза леса именно в Китай, то в 2016 году КНР импортировал из России 22 миллиона кубометров леса, что составило 19% для российского рынка. Эту цифру и понесли нечистые на руку граждане, тиражируя страшилки о том, что Россия стала главным поставщиком леса в Китай. Это неправда. Китай самый большой покупатель русского леса, да, — но больше всего лесоматериалов в ЕНР поставляют (внезапно) США. Объемы поставок в Китай в пересчете на денежный эквивалент таковы:
• США: 7,6 миллиарда долларов,
• Россия: 4,5 миллиарда долларов,
• Канада: 4 миллиарда долларов. Далее следуют Бразилия, Япония, Канада, Финляндия и прочие.

Получается, что с Россией за объемы продаж в Китай насмерть бьются страны, которые в среде граждан неоднозначной патриотической ориентации обычно используются как примеры идеального недро- и землепользования. И это притом что Россия, согласно докладу ФАО ООН, имеет площадь лесных массивов в 809 миллионов гектаров, Канада — 310 миллионов, США — 304 миллиона. Парадокс, но при почти втрое превосходящем объеме мы рубим наравне с развитыми странами Запада.

В самом Китае вырубка леса тоже не запрещена. Китайская народная республика только за прошлый год самостоятельно добыла чуть менее 100 миллионов кубометров.

В России же специально для борьбы с нелегальной вырубкой и продажей леса была внедрена система ЕГАИС — Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней. С ее помощью буквально каждое спиленное дерево отслеживается на всем пути от лесоповала до границы или перерабатывающего комбината. Результаты не заставили себя ждать. Только за последние два года количество выявляемых правонарушений и возбужденных уголовных дел по фактам незаконного оборота леса увеличилось в шесть раз.

…Чтобы сегодняшний доклад был объективным, надо упомянуть о настоящих, а не придуманных проблемах лесного хозяйства России.

Заготовка леса. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Лыскин
Российско-китайский лесной товарооборот в 2017 году составил $4,8 млрд
Главная из них: наша лесная отрасль стабильно убыточна. В общемировой практике используется универсальный показатель эффективности лесопользования — объем снятия древесины с одного гектара. И, увы, по нему страна далека от мировых лидеров, уступая Германии (4,9), Финляндии (2,3) и даже пресловутому Китаю (1,4). Для нас данный показатель составляет печальные 0,2.

Нельзя не вспомнить и то, что лесопромышленный комплекс (ЛПК) занимает ничтожно малое место в структуре государственной промышленности, будучи "выдавленным" на задворки державного внимания и интересов проблемами добычи нефти, газа, золота и других полезных ископаемых. Отрасль испытывает перманентное недофинансирование, что приводит к ее крайне низкой рентабельности. Объем платежей в бюджет страны с одного гектара леса составляет чуть более 20 рублей.

Подводя небольшой итог.

Ситуация с вырубкой леса год от года нормализуется. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но все же. Имеет ли место нелегальная вырубка леса в Забайкалье и Сибири? Наверняка. Но вовлечены в нее не китайцы, а наши соотечественники, которые и проводят незаконное и хищническое уничтожение леса. То есть все деньги, полученные от этого криминального бизнеса, оседают черным налом у региональных браконьеров.

Главную же проблему сохранения и приумножения лесного фонда представляет вовсе не вырубка, а ежегодные пожары, которые в большинстве случаев возникают из-за людской халатности и хамского отношения к природе. Согласно официальной статистике ООН и Всемирного фонда дикой природы, ежегодно в России сгорает около двух миллионов гектаров леса. До 600 миллионов гектаров находится вне зон охраны от пожаров. Только за прошлый год в России от огня пострадало 4,5 миллиона гектаров леса.

Если перевести это в объемы ежегодных поставок в Китай, то это равно 22 годам беспрерывного экспорта.

© РИА Новости / Александр КондратюкРубка леса в Челябинской области
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Рубка леса в Челябинской области

 

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена