Импичмент за встречу с Путиным: что ждет Трампа после саммита в Хельсинки

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Американская политическая и медийная жизнь бурлит из-за двух свежих скандалов, на которые противники Дональда Трампа возлагают большие надежды в плане уничтожения его политической карьеры и импичмента. Боевой листок британской финансовой элиты, лондонская Financial Times, указывает, что шансы Трампа удержаться у власти зависят от того, насколько его собственные однопартийцы будут готовы войти в коалицию с демократическими сенаторами и конгрессменами для его отстранения от должности. Как сообщает новостной портал The Hill со ссылкой на букмекерскую компанию Paddy Power, ее специалисты оценивают шансы на импичмент Трампа как два к одному, то есть импичмент произойдет с вероятностью в 33 процента. Масла в огонь подливает свежий шпионский скандал вокруг задержания россиянки Марии Бутиной, которой грозит до пяти лет тюрьмы по статье "Сговор c целью действий в качестве агента иностранного государства". (Строго говоря, Бутина обвиняется не в шпионаже в первозданном смысле этого слова, а скорее в лоббировании в США интересов российских частных лиц, но очень вероятно, что ей попытаются "пришить" незаконное финансирование избирательной кампании Дональда Трампа "российскими деньгами").
Также, вполне возможно, ее общение и взаимодействие с американскими политиками и лоббистами из Республиканской партии и связанных с партией НКО будет использовано в качестве (псевдо)доказательства наличия некоего сговора между сторонниками Трампа и Кремлем. В этом контексте и с учетом резкой эскалации внутриполитических конфликтов в США, стоит серьезно рассмотреть вероятность и последствия сценария, в котором президента США действительно пытаются снять с должности.
Согласно Конституции США (статья 2, раздел 4): "Президент, вице-президент и все гражданские должностные лица Соединенных Штатов могут быть отстранены от должности по импичменту за государственную измену, взяточничество либо за другие серьезные преступления и правонарушения." Конституционный текст не приводит конкретного и полного перечня преступлений, за которые президента США можно подвергнуть импичменту, но обычно ими считают ложь под присягой, превышение должностных полномочий, взяточничество, преступную халатность, отказ подчиниться судебному вердикту и нецелевое использование государственных активов. Впрочем, в конечном счете решение, является ли конкретное действие "серьезным преступлением", достойным импичмента, — прерогатива сугубо американских сенаторов. Как справедливо заметил известный юрист и радиоведущий Майкл "Лайонел" Леброн, американская политическая система устроена так, что при большом желании сенат и конгресс "могут подвергнуть президента импичменту за его прическу" и никакой суд не сможет им этого запретить.
Владимир Путин (интервью Le Figaro, 31 мая 2017 года, Париж): "Я уже общался и с одним президентом США, и с другим, и с третьим — президенты приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии. Человека избрали, он приходит с одними идеями, к нему обращаются люди с кейсами, хорошо одетые и в темных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с черным или темно-синим, и начинают объяснять, как нужно делать, — и все сразу меняется. Это происходит от одной администрации к другой. Что-то изменить — это достаточно сложное дело, это я говорю без всякой иронии. Это не потому, что кому-то не хочется, а потому, что это сложно."
Дональд Трамп был избран во многом как "борец с системой" и во время "процесса по импичменту" он сможет не только выложить в публичный доступ весь имеющийся у него компромат на "систему" (ему все равно уже нечего будет терять), но прямо апеллировать к поддержке тех, кто воспримет его отстранение от должности как путч "глубинного государства". Если окинуть взглядом те социальные группы, которые будут, вероятно, готовы поддержать опального президента, то их деструктивный потенциал быстро охладит пыл приверженцев импичмента: у Трампа много сторонников в армии, в национальной гвардии, в так называемых "красных (то есть республиканских) штатах", а также среди рядового и среднего командного состава ФБР. Для всех этих групп применение вооруженного насилия против угрозы возникновения "тирании" — это не только нечто нормальное, но и в некотором роде вопрос долга.
Несмотря на весь медийный и политический шум, который сейчас исходит из США, нужно помнить, что это уже не первое обострение такого рода. Причем сам Трамп и даже его рейтинг прекрасно пережили все предыдущие подобные инциденты. Это не значит, что впереди не будет никаких проблем. Они будут, и каждый, даже самый небольшой, шаг по нормализации отношений с Россией и минимизации риска глобальной войны будет даваться американскому лидеру с большим трудом и требовать от него серьезных политических рисков.
Для нас это означает, что, с одной стороны, нужно набраться терпения, а с другой — что "порох нужно держать сухим". На тот случай, если "люди в темных костюмах", о которых говорил Владимир Путин, все-таки вернут себе полноту власти в Вашингтоне.