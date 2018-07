Импичмент за встречу с Путиным: что ждет Трампа после саммита в Хельсинки

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Американская политическая и медийная жизнь бурлит из-за двух свежих скандалов, на которые противники Дональда Трампа возлагают большие надежды в плане уничтожения его политической карьеры и импичмента. Боевой листок британской финансовой элиты, лондонская Financial Times, указывает, что шансы Трампа удержаться у власти зависят от того, насколько его собственные однопартийцы будут готовы войти в коалицию с демократическими сенаторами и конгрессменами для его отстранения от должности. Как сообщает новостной портал The Hill со ссылкой на букмекерскую компанию Paddy Power, ее специалисты оценивают шансы на импичмент Трампа как два к одному, то есть импичмент произойдет с вероятностью в 33 процента. Масла в огонь подливает свежий шпионский скандал вокруг задержания россиянки Марии Бутиной, которой грозит до пяти лет тюрьмы по статье "Сговор c целью действий в качестве агента иностранного государства". (Строго говоря, Бутина обвиняется не в шпионаже в первозданном смысле этого слова, а скорее в лоббировании в США интересов российских частных лиц, но очень вероятно, что ей попытаются "пришить" незаконное финансирование избирательной кампании Дональда Трампа "российскими деньгами").

Также, вполне возможно, ее общение и взаимодействие с американскими политиками и лоббистами из Республиканской партии и связанных с партией НКО будет использовано в качестве (псевдо)доказательства наличия некоего сговора между сторонниками Трампа и Кремлем. В этом контексте и с учетом резкой эскалации внутриполитических конфликтов в США, стоит серьезно рассмотреть вероятность и последствия сценария, в котором президента США действительно пытаются снять с должности.

Согласно Конституции США (статья 2, раздел 4): "Президент, вице-президент и все гражданские должностные лица Соединенных Штатов могут быть отстранены от должности по импичменту за государственную измену, взяточничество либо за другие серьезные преступления и правонарушения." Конституционный текст не приводит конкретного и полного перечня преступлений, за которые президента США можно подвергнуть импичменту, но обычно ими считают ложь под присягой, превышение должностных полномочий, взяточничество, преступную халатность, отказ подчиниться судебному вердикту и нецелевое использование государственных активов. Впрочем, в конечном счете решение, является ли конкретное действие "серьезным преступлением", достойным импичмента, — прерогатива сугубо американских сенаторов. Как справедливо заметил известный юрист и радиоведущий Майкл "Лайонел" Леброн, американская политическая система устроена так, что при большом желании сенат и конгресс "могут подвергнуть президента импичменту за его прическу" и никакой суд не сможет им этого запретить.

Если бы для импичмента Трампа требовалось просто провести два голосования, одно в конгрессе и другое в сенате, а сама процедура была бы сравнительно быстрой, то импичмент был бы очень вероятен. Несмотря на то что Республиканская партия обладает большинством и в конгрессе и в сенате, среди ее сторонников подавляющее большинство — так называемые nevertrumpers ("никогда-за-Трампа"), которые считают нынешнего президента своим врагом и выскочкой, который фактически "угнал" у них партию, голоса и политическое влияние. Вероятно, они согласились бы даже на голосование вместе с демократами за импичмент — просто чтобы избавиться от президента-олигарха. Проблема в том, что процедура импичмента предполагает несколько шагов. Сначала инициативные члены конгресса формулируют официальные обвинения в адрес президента, потом проходит голосование, в котором обвиняющие должны набрать простое большинство. Если оно набрано, то "дело об импичменте" переходит в сенат, где проходит что-то вроде длительного судебного процесса, в котором сенаторы выступают в качестве присяжных, а президент имеет право как на личную защиту, так и на привлечение адвокатов и даже перекрестный допрос свидетелей. По завершении "процесса" в сенате голосуют и для импичмента нужно, чтобы за обвинительный приговор проголосовали две трети. В случае Трампа, при должном упорстве его противников, можно было бы найти достаточно сенаторов-республиканцев, чтобы поддержать импичмент, но проблема в самом процессе.

Не нужно быть пророком, чтобы предсказать: Трамп в случае реальной попытки импичмента обязательно превратит процесс над собой в процесс над американским политическим классом и так называемым "глубинным государством" — скоординированной группой чиновников, сотрудников спецслужб, магнатов и политиков, управляющих государственной политикой США без оглядки на избранного президента. Именно о "глубинном государстве" США говорил Владимир Путин, когда пояснял французским журналистам, насколько сложно любому американскому президенту что-то изменить в американской политике.Владимир Путин (интервью Le Figaro, 31 мая 2017 года, Париж): "Я уже общался и с одним президентом США, и с другим, и с третьим — президенты приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии. Человека избрали, он приходит с одними идеями, к нему обращаются люди с кейсами, хорошо одетые и в темных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с черным или темно-синим, и начинают объяснять, как нужно делать, — и все сразу меняется. Это происходит от одной администрации к другой. Что-то изменить — это достаточно сложное дело, это я говорю без всякой иронии. Это не потому, что кому-то не хочется, а потому, что это сложно."

Дональд Трамп был избран во многом как "борец с системой" и во время "процесса по импичменту" он сможет не только выложить в публичный доступ весь имеющийся у него компромат на "систему" (ему все равно уже нечего будет терять), но прямо апеллировать к поддержке тех, кто воспримет его отстранение от должности как путч "глубинного государства". Если окинуть взглядом те социальные группы, которые будут, вероятно, готовы поддержать опального президента, то их деструктивный потенциал быстро охладит пыл приверженцев импичмента: у Трампа много сторонников в армии, в национальной гвардии, в так называемых "красных (то есть республиканских) штатах", а также среди рядового и среднего командного состава ФБР. Для всех этих групп применение вооруженного насилия против угрозы возникновения "тирании" — это не только нечто нормальное, но и в некотором роде вопрос долга.

Убедить все эти сообщества в том, что американский президент — это агент Путина, практически нерешаемая задача, особенно в отсутствии хоть сколь-нибудь наглядных доказательств. Нельзя полностью исключить вероятность того, что та часть американского истеблишмента, которая ненавидит Трампа и очень хочет конфронтации с Россией, все-таки попробует "протащить" через сенат импичмент, но при таком сценарии США очень быстро окажутся на грани или даже за гранью гражданской войны. Дополнительными факторами внутриполитической нестабильности послужат компрометирующие материалы, за счет которых Трамп вполне может попробовать просто пересажать своих политических оппонентов. Сотрудников спецслужб, которые еще во время избирательной кампании обменивались сообщениями о том, что Трампа нельзя допустить до президентства, вполне можно судить за попытку вмешательства в выборы и нарушение присяги. Разбираться с Хиллари Клинтон можно по целому ряду статей, начиная от халатности в обращении с секретными материалами и заканчивая отмыванием денег Билла Браудера. Вполне вероятно, что эмоциональная реакция американских СМИ и политиков на саммит в Хельсинки частично объясняется страхом, что российский президент передал Трампу какие-то материалы, позволяющие обвинить штаб Клинтон в получении иностранного финансирования, ведь Браудер — гражданин Великобритании. В целом, даже без "путинского компромата", у Трампа найдутся "информационные бомбы" для того, чтобы сильно осложнить жизнь своим оппонентам и сделать импичмент слишком рискованным мероприятием.

Несмотря на весь медийный и политический шум, который сейчас исходит из США, нужно помнить, что это уже не первое обострение такого рода. Причем сам Трамп и даже его рейтинг прекрасно пережили все предыдущие подобные инциденты. Это не значит, что впереди не будет никаких проблем. Они будут, и каждый, даже самый небольшой, шаг по нормализации отношений с Россией и минимизации риска глобальной войны будет даваться американскому лидеру с большим трудом и требовать от него серьезных политических рисков.

Для нас это означает, что, с одной стороны, нужно набраться терпения, а с другой — что "порох нужно держать сухим". На тот случай, если "люди в темных костюмах", о которых говорил Владимир Путин, все-таки вернут себе полноту власти в Вашингтоне.