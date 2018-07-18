США лишили Россию надежды на оружие. Стоит ли переживать

Ирина Алкснисобвиненной американскими властями в шпионаже, должно быть, заставило вертеться в гробу Збигнева Бжезинского, а оставшихся живых великих советологов-русистов периода холодной войны — прикрыть лицо в глубоком фейспалме.
Дело даже не в том, что вся эта история полный абсурд, хотя это на самом деле так.
Мария Бутина — основатель, член правления и самое известное лицо общественной организации "Право на оружие", которая, как понятно из названия, борется за расширение прав граждан на оружие самообороны, то есть 29-летняя Мария — активист и сторонник пресловутой легализации короткоствола в России.
Как очевидно любому минимально знакомому с реалиями человеку, обвинять Бутину в работе на российское государство просто смехотворно. Progun-активисты, как их принято называть, глубоко маргинальное в российском общественном пространстве явление, причем во всех аспектах. В данном вопросе наблюдается редкостное единодушие общества и государства, которые дружно выступают против подобной легализации.
Более интересен и значим другой момент — куда более глубокий — этой истории.
По сути, обвинение Марии Бутиной в шпионаже — это вывернутое наизнанку дело, которое вполне уместно выглядело бы в период советско-американского противостояния. Это дело — квинтэссенция (пусть и шиворот навыворот) того, как и почему США победили в холодной войне, а СССР потерпел поражение.
Та победа Штатов не в последнюю очередь была обеспечена тем, что американцы выиграли битву за умы советских людей. И проблема была не только и не столько в джинсах, жвачке и кока-коле. Главным было то, что американская система выглядела куда привлекательнее советской. Более того, за штампами о свободе, демократии и правах человека действительно стояла намного более гибкая, эффективная и живая система, на фоне которой особенно невыгодно смотрелась советская — с ее тяжеловесностью, косностью, нагромождением бессмысленных правил, запретов и мертвых идеологических догм.
В ту самую поправку, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия.
Можно не сомневаться, что, если бы дело происходило несколько десятилетий назад, на родине Марию ждали бы серьезные проблемы. Деятельность по продвижению легализации короткоствольного оружия, да еще с опорой на американский опыт, вызвала бы обвинения в том, что она иностранный агент, вовлечена в антисоветскую деятельность и, возможно, даже занимается шпионажем.
Теперь же все встало с ног на голову.
Общественная деятельность Бутиной в России полностью легальна, progun-движение регулярно получает трибуну в ведущих СМИ и, хотя их усилия не приносят особых плодов, к самой Марии многие относятся с симпатией и уважением — за упорство, безудержную энергию и огромное обаяние.
Она отправилась продолжать образование в Штаты, в том числе и потому, что эта страна — образец в важном для нее вопросе, который она считает достойным для заимствования в России.
Эта идея обладает тем более значительным потенциалом, поскольку владение гражданами оружием затрагивает базовые вопросы прав человека, демократии и свободы. Ведь вторая поправка прямо и непосредственно связана с правом народа на вооруженное восстание, зафиксированным в Декларации независимости США. Это те идейные и правовые столпы, на которых стоит Америка и которые и сделали ее по-настоящему великой страной.
Вся эта конструкция обладала значительным потенциалом, который США могли бы использовать в свою пользу в нынешнем противостоянии с России, попытавшись вновь внедрить в российское общество нужные им идеи и темы.
Вместо этого они обвинили Марию Бутину в шпионаже. Штаты повели себя ровно так, как это сделал бы впадавший в старческий маразм, идеологическую зашоренность и банальную неадекватность поздний СССР. Из всех возможных вариантов действий был выбран наихудший.
Это все понятно, но неважно.
Главное то, что Соединенные Штаты принесли в жертву текущим внутриполитическим разборкам внешнеполитические интересы страны. Они не только не попытались использовать Марию Бутину как проводника американских интересов в России, они сделали прямо обратное. Фактически Штаты действуют — и уже далеко не первый раз — в худших традициях позднего СССР.
А как тот кончил, все прекрасно помнят.
Впрочем, не России переживать по этому поводу.