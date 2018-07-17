Неожиданная инициатива. Порошенко придумал, как сделать Украину богатой

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Если совсем коротко: ее должна контролировать Украина, причем по обе стороны от своих, украинских, границ.
"В данном случае я считал бы, что наиболее эффективным было бы, если бы Украина как часть Европы покупала российский газ на украинско-российской границе. Это бы обеспечило и соответствующий уровень энергетической безопасности, и прекратило бы любые инсинуации", — разъяснил украинский президент.
Если коротко: Европа дает Украине денег для того, чтобы Украина закупала у русских нужный Европе газ. И одновременно, из чувства европейской солидарности по отношению к "части Европы", сама запрещает себе покупать российский газ по любому другому маршруту, кроме украинского.
В этой ситуации Украина как естественный монополист на европейских закупках, торгуется с русскими по цене, занижая ее настолько, насколько выгодно Украине. И, поскольку Россия страна-агрессор, то разговор с ней по закупкам должен быть короткий и жесткий.
А с другой стороны, Украина сама решает, сколько Европа должна ей дать денег, чтобы Украина поставила ей русский газ.
То есть Украина выступает монополистом не только по закупкам русского газа, но и по его поставкам в Европу.
А на эту разницу живет.
…В этой схеме есть только одна проблема.
Точнее, две.
1) Европейский союз и 2) Российская Федерация.
Не лез с этой идеей из первых лиц Украины только пан Янукович, который, в общем, будучи профессором, понимал, что бесполезно уговаривать на что-то подобное и Российскую Федерацию, и ЕС, если и те и другие решительно не хотят. Ибо вообще-то для того, чтобы наложить на кого-то контрибуцию, надо этого кого-то как-то для начала завоевать. А предложить высоким сторонам встать в позицию покорности добровольно, да еще и оплатив предварительно текущие расходы (только на ремонт "трубы" сейчас нужно порядка 4,2 — 4,4 млрд долларов, причем немедленно), — это как-то очень смело. Даже для лидера такого мощного государства, как Украина.
У Петра Алексеевича, как мы видим, таких творческих ограничений нет.
О чем идет речь.
В настоящее время для промышленности газ стоит около 385 долларов за тысячу кубометров, для населения — порядка 267 долларов за ту же тысячу кубов. МВФ требует эти цены "выровнять" и делает это тоже не от хорошей жизни: у фонда есть известные сомнения в том, что украинские власти способны вернуть хотя бы уже предоставленный МВФ кредит. И выход фонд видит в целевом ограблении украинского населения, ибо деньги от повышения, по мнению фонда, должны идти не в экономику, а в оплату за те же долги.
В принципе, ничего нового.
И в аналогичной ситуации у Петра Алексеевича просто нет другого выхода, кроме как пытаться убедить Европейский союз самопожертвоваться. Хотя бы с помощью американцев: на них вся надежда, не случайно же Украина заплатила только американским лоббистам из Yorktown Solutions почти четверть миллиона долларов только за дискредитацию "Северного потока — 2" в американских СМИ. Согласно опубликованному американскими лоббистами отчету, "Нафтогаз" перечислил Yorktown Solutions на сегодняшний день 169,9 тысяч долларов.
Выкрутить ЕС и России руки — и заставить заплатить за все.
…Ну а если победить вот так сразу, даже при помощи американцев, европейцев как-то не очень получается — то можно хотя бы помечтать.