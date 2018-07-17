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Неожиданная инициатива. Порошенко придумал, как сделать Украину богатой

(обновлено: 08:41 17.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции с президентом Украины в Киеве. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Порошенко в панике. Украинцам больше не нравятся НАТО и ЕС
У нас по понятным причинам этого почти не заметили, но на днях президент Украины Петр Алексеевич Порошенко тоже был в Брюсселе на саммите НАТО. И по его итогам поделился смелым, хоть и не очень подкупающим своей новизной заявлением. Для начала ритуально поругавшись на "Северный поток — 2" и объяснив глупым европейцам, что он несет угрозы энергетической безопасности Европы, а также заявив о неэффективности "строительства по дну моря", Петр Алексеевич рассказал, какой именно должна быть торговля российским газом на территории Европейского союза.

Если совсем коротко: ее должна контролировать Украина, причем по обе стороны от своих, украинских, границ.
"В данном случае я считал бы, что наиболее эффективным было бы, если бы Украина как часть Европы покупала российский газ на украинско-российской границе. Это бы обеспечило и соответствующий уровень энергетической безопасности, и прекратило бы любые инсинуации", — разъяснил украинский президент.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
В Сети высмеяли "выступление" Порошенко на саммите НАТО
Что тут можно сказать: схема, предложенная Петром Алексеевичем, с точки зрения бизнеса выходит вообще блестящая.
Если коротко: Европа дает Украине денег для того, чтобы Украина закупала у русских нужный Европе газ. И одновременно, из чувства европейской солидарности по отношению к "части Европы", сама запрещает себе покупать российский газ по любому другому маршруту, кроме украинского.

В этой ситуации Украина как естественный монополист на европейских закупках, торгуется с русскими по цене, занижая ее настолько, насколько выгодно Украине. И, поскольку Россия страна-агрессор, то разговор с ней по закупкам должен быть короткий и жесткий.
А с другой стороны, Украина сама решает, сколько Европа должна ей дать денег, чтобы Украина поставила ей русский газ.
То есть Украина выступает монополистом не только по закупкам русского газа, но и по его поставкам в Европу.
А на эту разницу живет.

Отдыхающие на пляже в Коктебеле. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Не послушались Порошенко. Почему украинцы отдыхают в Крыму
В такой ситуации Украина легко расплачивается по кредитам, закупает вооружения, чтобы "навести порядок на Донбассе", закупает новую няшную форму для своих тербатов, проводит фестиваль Бандеры и Шухевича в Крыму, который тоже нужно вернуть. Иначе европейские потребители останутся без украинского газа (русского больше не существует) и вообще.

…В этой схеме есть только одна проблема.

Точнее, две.

1) Европейский союз и 2) Российская Федерация.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AP Photo / Ronald Zak
"Он у нас в какой палате?" В Сети высмеяли заявление Порошенко
Тут ведь в чем дело: эдакая идея всеевропейского украинского благосостояния за чужой счет выдвигается уже не первым украинским лидером. До него на этой схеме искренне настаивал еще некий президент Ющенко. А до президента Ющенко тогда еще "либеральное" руководство России старательно окучивали темой "продажи газа на границе" прежние властители украинской территории — Кучма и Кравчук.
Не лез с этой идеей из первых лиц Украины только пан Янукович, который, в общем, будучи профессором, понимал, что бесполезно уговаривать на что-то подобное и Российскую Федерацию, и ЕС, если и те и другие решительно не хотят. Ибо вообще-то для того, чтобы наложить на кого-то контрибуцию, надо этого кого-то как-то для начала завоевать. А предложить высоким сторонам встать в позицию покорности добровольно, да еще и оплатив предварительно текущие расходы (только на ремонт "трубы" сейчас нужно порядка 4,2 — 4,4 млрд долларов, причем немедленно), — это как-то очень смело. Даже для лидера такого мощного государства, как Украина.

На крючке
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
На крючке

У Петра Алексеевича, как мы видим, таких творческих ограничений нет.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Порошенко назвал "эффективный" способ закупки Украиной российского газа
И понять нынешнего главу Незалежной, в принципе, можно: нужно же искать хоть какой-нибудь выход, если выхода нет. Учтем: одновременно с зажигательным брифингом президента его собственный премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что уже год ведет дискуссии с Международным валютным фондом по поводу цены на газ для украинских потребителей, чтобы получить очередной кредит. По его словам, повышение цен на газ может быть исключительно вынужденным и "единственно возможным" шагом, чтобы (опять-таки цитируем) "не допустить экономической катастрофы и нищеты для украинских граждан в случае дефолта".

О чем идет речь.

В настоящее время для промышленности газ стоит около 385 долларов за тысячу кубометров, для населения — порядка 267 долларов за ту же тысячу кубов. МВФ требует эти цены "выровнять" и делает это тоже не от хорошей жизни: у фонда есть известные сомнения в том, что украинские власти способны вернуть хотя бы уже предоставленный МВФ кредит. И выход фонд видит в целевом ограблении украинского населения, ибо деньги от повышения, по мнению фонда, должны идти не в экономику, а в оплату за те же долги.

В принципе, ничего нового.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО
Мы подобного рода истории с МВФ на собственной шкуре проходили в славные 90-е, когда нам вдумчиво объясняли, что МВФ не благотворительная организация, а кредитор. Причем кредитор с "политическими обременениями", поэтому кроме, собственно, неминуемого возврата денег, мы должны делать то и то.

И в аналогичной ситуации у Петра Алексеевича просто нет другого выхода, кроме как пытаться убедить Европейский союз самопожертвоваться. Хотя бы с помощью американцев: на них вся надежда, не случайно же Украина заплатила только американским лоббистам из Yorktown Solutions почти четверть миллиона долларов только за дискредитацию "Северного потока — 2" в американских СМИ. Согласно опубликованному американскими лоббистами отчету, "Нафтогаз" перечислил Yorktown Solutions на сегодняшний день 169,9 тысяч долларов.
Выкрутить ЕС и России руки — и заставить заплатить за все.

…Ну а если победить вот так сразу, даже при помощи американцев, европейцев как-то не очень получается — то можно хотя бы помечтать.

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