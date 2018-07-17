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Никто не устоит. Британия засекретила женское тело для борьбы с Россией

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© REUTERS / Henry NichollsСотрудники британских спецслужб в защитных костюмах у жилого дома в Солсбери в связи с расследованием отравления людей в Эймсбери. 6 июля 2018Сотрудники британских спецслужб в защитных костюмах у жилого дома в Солсбери в связи с расследованием отравления людей в Эймсбери. 6 июля 2018
© REUTERS / Henry Nicholls

Виктор Мараховский

Вначале — новости. Как сообщает британский таболид Mirror, безутешный сын скончавшейся от предполагаемого "Новичка" Дон Стерджесс не может ее похоронить.

"Мамино тело теперь собственность короны", — пояснил 19-летний Эван, один из троих детей Дон. Говоря проще, труп женщины конфискован и засекречен — примерно так же, как конфискованы и засекречены выжившие Скрипали.

Пользуясь случаем, сын обратился к президенту США Д. Трампу ("хотя я не люблю его политику") и премьер-министру Великобритании Т. Мэй с просьбой добиться справедливости от В. В. Путина: "Мама была хорошей и отзывчивой. Я так разгневан на ее убийц. Я хочу, чтобы Трамп поднял этот вопрос с русским президентом".

Сотрудники британских спецслужб в защитных костюмах у жилого дома в Солсбери в связи с расследованием отравления людей в Эймсбери
© AP Photo / Matt Dunham
Политолог: "дело Скрипалей" в Великобритании будут отрабатывать "по полной"
В свою очередь, таблоид Sun рассказывает о том, что покойная была хорошей школьницей, но после родов впала в затяжную депрессию, начала курить траву, пить что попало и в итоге скатилась до приюта для бездомных, расположенного в трехстах метрах от места предполагаемого отравления Скрипалей.

…Что тут интересно.

Во-первых — тот факт, что вопли и призывы выдать русских отравителей, сгубивших мирную наркоманку, остались желтым СМИ.

© REUTERS / Facebook/ Dawn SturgessДон Стерджесс
© REUTERS / Facebook/ Dawn Sturgess
Дон Стерджесс

Претендующие же на респектабельность — пишут о том, сколько полиция изъяла предметов на экспертизу и сколько человек опрошено. Но гальванической накрутки обвинений, как в случае со Скрипалями, нет.

Причины примерно понятны. Поначалу, как мы помним, и по случаю Стерджесс прозвучали заявления британских министров об "ответственности России" и о "необходимости коллективного ответа на этот новый акт агрессии". Но эти робкие попытки начать гвалт были встречены в остальном мире презрительным молчанием — и смущенно умолкли. Потому что на дворе июль, "делу Скрипалей" скоро полгода, а никаких доказательств русской причастности нет от слова "вообще". Потому, что самих Скрипалей Британия заткнула и скрывает — они находятся неизвестно где и не общаются ни с кем. И ссориться с Россией дальше, просто чтобы повысить престиж скандалящего Соединенного Королевства, никто не желает.

Полицейские у баптистской церкви в Эймсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Полиция впервые рассказала о главной линии расследования в Эймсбери
Ну и еще — потому, что после выхода на сцену пострадавших маргиналов версия "киллеров ГРУ", и без того висевшая ни на чем, начала резко сдуваться. И остались следующие факты: в радиусе нескольких километров вокруг знаменитой военной лаборатории по разработке отравляющих веществ внезапно начинают тут и там впадать в кому люди, принявшие дозу ОВ. Как имевшие в прошлом отношение к спецслужбам, так и вообще посторонние. Постойте, это точно Путин виноват?

…А во-вторых, стоит взглянуть на практические результаты всей кампании "Порвать Россию — 2018", устроенной Великобританией.

Напомним, что отравление в Солсбери и его турбораскрутка случились за две недели до президентских выборов в России. Плюс из королевства озвучивались требования:

1) Евросоюзу — прекратить планировать с этими токсичными русскими "Северный поток — 2";

2) Евросоюзу же — выразить солидарность с Великобританией и бойкотировать ЧМ;

3) США — усилить изоляцию России на международной арене.

Спустя четыре месяца достигнуты следующие успехи.

В. В. Путин победил на выборах с рекордным числом голосов.

Чемпионат мира по футболу объявлен главой ФИФА лучшим в истории. Президенты стран-финалистов (обе — члены НАТО) целовали под дождем кубок под добрым взглядом В. В. Путина из-под зонтика. Осиротевшие англичане, лишенные официальной поддержки родины, но добравшиеся до полуфинала, обидно вылетели (Великобритания бойкотировала ЧМ в одиночку — в компании разве что Украины, но ее никто и не звал).

"Северный поток — 2" начнут строить этим летом.

© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtТрубы для строительства газопровода "Северный поток &mdash; 2" недалеко от порта Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Трубы для строительства газопровода "Северный поток — 2" недалеко от порта Мукран, Германия

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Трамп заявил, что весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США
Дональд Трамп, президент Штатов, выдворивших по призыву британцев 60 российских дипломатов, — прибыл "на порог к Путину" наводить мосты.

Ну и еще Евросоюз, всячески выражая солидарность с королевством, выставил ему такие условия на переговорах по Brexit, что после их принятия из правительства Мэй побежали министры.

Встает вопрос: что Великобритания сделала не так?

У меня есть только одна версия. Все было сделано правильно — но по устаревшим уже методикам.

Устраивать ураганные агиткампании по схеме "обвинения — накал истерии вместо доказательств — требование покаяния — требование возмездия — коллективные репрессии" еще лет десять назад было вполне уместно. Потому что мир тогда был прозрачен и понятен, мюнхенская речь Путина дружно считалась "нелепой претензией бывшей державы на международное переустройство", а британские интеллектуалы писали книги "Запад и все остальное", в которых обосновывали наступившее навсегда лидерство североатлантической однополярности. В том мире страны, которые Западу нельзя было разбомбить буквально, он мог по крайней мере разбомбить дипломатически и экономически.

Кремлевская набережная в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Санкции делают Россию "более самодостаточной", заявил британский эксперт
Ну, во всяком случае, так казалось. Как мы помним, даже каких-то три года назад президент США был уверен, что порвал непокорную Россию в клочья.

Так вот: в том мире даже Великобритания — пусть и не самое главное, но все же привилегированное государство с могучей медиамашиной — могла для реализации своих хитрых интересов запускать механизм коллективных репрессий Запада против выбранной страны-жертвы. Если это, конечно, не противоречило интересам условного "обкома".

А сейчас того мира просто нет. Вместо него другой, и в нем даже очень гениально налаженная машина производства истерик работает вхолостую. Ибо любые истерики и любые информационные кампании на деле являются просто надстройками над реальностью. Которая сегодня такова, что вчерашний "обком" обкладывает своих до-сих-пор-союзников данью и санкциями — деньги очень нужны. А вчерашние члены единой европейской семьи душат друг дружку на переговорах о разводе, параллельно готовя макропроекты с коллективным противником Россией и совместный экономический ответ "обкому" с Китаем.

В новом мире официальный Лондон может обвинять Москву хоть в отравлениях бомжей из английской глубинки, хоть в геноциде домашних эльфов. Практический результат будет одинаковый.

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