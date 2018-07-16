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Западные СМИ извиняются перед русскими за клевету. Чего ждать дальше

(обновлено: 09:25 16.07.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкКубок на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу. Архивное фотоКубок на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Ирина Алкснис

Болельщики сборной Англии перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Туниса и Англии на железнодорожном вокзале в Волгограде
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Английские болельщики: "Не верьте тому, что вы читаете в прессе"
Сразу несколько западных СМИ неожиданно продемонстрировали проблески совести. Или же ее имитации.

Сначала в британской The Guardian была опубликована статья, в которой признавалось, что западные медиа перестарались и "отчасти" оклеветали Россию в своей безудержной кампании дискредитации чемпионата мира. Следом появилась публикация в немецкой Die Welt, в которой журналистка раскритиковала Запад за высокомерное отношение к России.

Следует признать, что это существенный шаг вперед по сравнению с Олимпиадой в Сочи. Тогда Россия точно так же стала объектом безумной кампании ненависти в западных СМИ. Основным пунктом обвинения была ставшая уже пресловутой российская якобы гомофобия в сочетании с утверждениями, что "ничего не готово", и прогнозами, что Игры ждет грандиозный провал.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Москва стала городом-сюрпризом для гостей чемпионата мира, пишут СМИ
Однако когда Олимпиада обернулась огромным успехом, извинений со стороны западных СМИ, раскручивавших антироссийскую истерику, не последовало. Маховик негатива тогда просто сбавил обороты, и к нему было добавлено некоторое количество публикаций, нехотя признававших, что Кремлю удалось добиться поставленной цели и обеспечить отличное проведение Игр.

На этом фоне прямое признание, что западные медиа были не совсем правы и оболгали Россию, выглядит прямо-таки тектоническим сдвигом, тем более впечатляющим, что и The Guardian, и Die Welt являются представителями того самого глобального информационного мейнстрима, активно продвигающего антироссийскую повестку все последние годы.

© Фото : страница Rumo à Rússia 2018 в Facebook
Приехавший на велосипеде на ЧМ португалец сообщил, что приятно удивлен Россией
Это, в свою очередь, заставляет задаваться вопросом: неужели мы наблюдаем некий перелом в мировых информационных трендах и есть надежда в дальнейшем увидеть более взвешенную по отношению к России редакционную политику?

Представляется, что ответ на этот вопрос дал тренер российской сборной, прервавший на днях свое интервью германскому журналу Spiegel после того, как журналисты в ходе беседы раз за разом возвращались к высосанной из пальца теме возможного допинга российских футболистов.

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© РИА Новости
Красивая, чистая, современная: что думают иностранцы о Москве

© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Русские слишком дружелюбны": как ЧМ-2018 рушит зарубежные стереотипы о России
Нет, никаких принципиальных — или даже минимальных — перемен в информационной политике Запада в отношении российского государства ждать не стоит. Оно по-прежнему будет мальчиком для битья по любому поводу — реальному или вымышленному.

А за "извинительными" публикациями стоит желание вовсе не исправить вопиющую несправедливость, а прикрыть собственные ошибки и уязвимость.

Западный медийный мейнстрим переживает непростые времена. Доверие аудитории к традиционно самым влиятельным и уважаемым СМИ неуклонно снижается, поскольку их перекос в сторону пропаганды — и в самом оголтелом виде — последние годы стал слишком очевиден. Причем это касается не только России, но и множества иных тем — от Brexit до Трампа.

Это, в свою очередь, не может не сказываться на размерах аудитории и — как следствие — на финансовых показателях.

Андрей Костин. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Костин обвинил западные СМИ в клевете
Проблема западных СМИ с антироссийской кампанией заключается не в том, что она радикально разошлась с реальностью, а в том, что это расхождение стало заметно слишком большой части их аудитории. Во-первых, очень уж много людей — по сравнению с Олимпиадой — приехали в Россию и выдали восторженные личные впечатления от увиденного в соцсетях, которые в нынешние времена бросают вызов традиционным медиа по уровню влияния на общественное мнение. А во-вторых, дело в том, что массовые восхищенные отзывы идут именно о России в целом.

Олимпиада — при всем своем прорыве и успехе — носила локальный характер, поскольку чисто территориально была сосредоточена на небольшом пространстве. И совсем не случайно, когда стало понятно, что Игры в Сочи являются всесторонним успехом, западные аналитики и СМИ стали их описывать в рамках концепции о "проекте Кремля и лично Путина".

Кого надо стена. Футбольные граффити в городах России
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВратарь Игорь Акинфеев стал героем ЧМ-2018. Имя футболиста ассоциируется у россиян с успехом сборной. Огромный портрет голкипера украсил одну из спортивных площадок в подмосковном городе Щелково.Дети рассматривают граффити с изображением вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева в Щелково
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вратарь Игорь Акинфеев стал героем ЧМ-2018. Имя футболиста ассоциируется у россиян с успехом сборной. Огромный портрет голкипера украсил одну из спортивных площадок в подмосковном городе Щелково.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГраффити с изображением салютующего главного тренера сборной России Станислава Черчесова уличные художники в Санкт-Петербурге создали взамен другого, испорченного вандалами.Девушка фотографируется у граффити с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым на трансформаторной будке в Пушкарском саду в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Граффити с изображением салютующего главного тренера сборной России Станислава Черчесова уличные художники в Санкт-Петербурге создали взамен другого, испорченного вандалами.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкАвторы этого произведения видят футболистов супергероями.
На фото: граффити на стене жилого дома на Земляном валу в Москве.Граффити, посвященное чемпионату мира по футболу-2018, нарисованное на стене жилого дома на улице Земляной вал в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Авторы этого произведения видят футболистов супергероями.
На фото: граффити на стене жилого дома на Земляном валу в Москве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ Казани, недалеко от отеля, где останавливалась сборная Аргентины, нарисовали нападающего Лионеля Месси. На соседней стене год назад художники изобразили его конкурента Криштиану Роналду. По соседству с ними - портрет капитана сборной Хорватии Луки Модрича.Граффити с изображением Луки Модрича, Лионеля Месси и Криштиану Роналду на стенах домов во внутреннем дворе гостиницы Рамада в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В Казани, недалеко от отеля, где останавливалась сборная Аргентины, нарисовали нападающего Лионеля Месси. На соседней стене год назад художники изобразили его конкурента Криштиану Роналду. По соседству с ними - портрет капитана сборной Хорватии Луки Модрича.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа фото: девушка на фоне граффити с изображение игроков всех сборных чемпионата мира по футболу 2018.Девушка на фоне граффити с изображение игроков всех сборных чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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На фото: девушка на фоне граффити с изображение игроков всех сборных чемпионата мира по футболу 2018.
© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанкНе забыли уличные художники и о легендарных футболистах прошлых лет. На стене жилого дома в Самаре появилось изображение игрока сборной СССР Льва Яшина.Граффити с изображением игрока сборной СССР Льва Яшина, посвященное чемпионату мира по футболу ФИФА-2018 в Самаре
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Не забыли уличные художники и о легендарных футболистах прошлых лет. На стене жилого дома в Самаре появилось изображение игрока сборной СССР Льва Яшина.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПосвященными мундиалю граффити украшены трансформаторные будки в разных городах.Граффити, посвященное чемпионату мира по футболу-2018, нарисованное на стене трансформаторной будки в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Посвященными мундиалю граффити украшены трансформаторные будки в разных городах.
© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанкНесколько художественных работ на футбольную тему появилось на фасадах домов в Самаре.Граффити, посвященное чемпионату мира по футболу ФИФА-2018, на фасаде дома в Самаре
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Несколько художественных работ на футбольную тему появилось на фасадах домов в Самаре.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИзображение бразильского игрока Неймара было создано в Казани специально к приезду сборной. Портрет нарисовали на здании школы напротив отеля, где жили футболисты.Граффити с изображением игрока сборной Бразилии по футболу Неймара на стене дома в Казани
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Изображение бразильского игрока Неймара было создано в Казани специально к приезду сборной. Портрет нарисовали на здании школы напротив отеля, где жили футболисты.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСтудентки и выпускницы факультета художественного образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета и Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета изобразили футболистов восьми сборных – участников чемпионата.Дети на фоне граффити-портретов футболистов восьми сборных на бетонном заборе на пересечении улиц Советской и Комсомольской в Волгограде в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Студентки и выпускницы факультета художественного образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета и Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета изобразили футболистов восьми сборных – участников чемпионата.
© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанкВ Самаре решили отдать дань уважения бразильскому футболисту Пеле. Его портрет появился на стене многоэтажного дома.Граффити с изображением игрока сборной Бразилии Эдсона Арантиса ду Насименту (Пеле), посвященное чемпионату мира по футболу ФИФА-2018 в Самаре
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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В Самаре решили отдать дань уважения бразильскому футболисту Пеле. Его портрет появился на стене многоэтажного дома.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ Самаре уличные художники выполнили с десяток работ на футбольную тему.Граффити, посвященное чемпионату мира по футболу ФИФА-2018, в Самаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В Самаре уличные художники выполнили с десяток работ на футбольную тему.
© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанкАвторы самарского проекта "Истории чемпионов" задумали увековечить самые яркие моменты уже прошедших чемпионатов мира.Граффити, посвященное чемпионату мира по футболу ФИФА-2018, на фасаде дома в Самаре
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Авторы самарского проекта "Истории чемпионов" задумали увековечить самые яркие моменты уже прошедших чемпионатов мира.
© РИА Новости / Александр ПодгорчукПерейти в фотобанкВ Калининграде в преддверии чемпионата тематические граффити появились на различных объектах, в том числе под эстакадным мостом.Подготовка к ЧМ-2018 по футболу в Калининграде
© РИА Новости / Александр Подгорчук
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В Калининграде в преддверии чемпионата тематические граффити появились на различных объектах, в том числе под эстакадным мостом.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкОдно из граффити в Самаре посвятили финалу чемпионата мира 1998 года между сборными командами Франции и Бразилии.Граффити на улице Демократической в Самаре, посвященное финалу чемпионата мира 1998 года между сборными командами Франции и Бразилии, приуроченное к чемпионату мира по футболу FIFA-2018
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Одно из граффити в Самаре посвятили финалу чемпионата мира 1998 года между сборными командами Франции и Бразилии.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа фото: игроки молодежного футбольного клуба во время разминки на футбольной площадке в Санкт-Петербурга.Игроки молодежного футбольного клуба во время разминки на футбольной площадке в Петроградском районе Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На фото: игроки молодежного футбольного клуба во время разминки на футбольной площадке в Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк"Мы хотели показать, что Самара живет футболом", - рассказал журналистам куратор проекта "Истории чемпионов" Евгений Петров.Граффити, посвященное чемпионату мира по футболу ФИФА-2018, в Самаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
"Мы хотели показать, что Самара живет футболом", - рассказал журналистам куратор проекта "Истории чемпионов" Евгений Петров.
© РИА Новости / Михаил СербинПерейти в фотобанкСаранские болельщики решили сделать сюрприз игроку сборной Португалии Криштиану Роналду и нарисовали его портрет на здании в центре города.Болельщики рисуют граффити с изображением игрока сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Ирана и Португалии в Саранске
© РИА Новости / Михаил Сербин
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Саранские болельщики решили сделать сюрприз игроку сборной Португалии Криштиану Роналду и нарисовали его портрет на здании в центре города.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкХудожники краснодарского арт‐проекта "Красити" говорят, что хотели сохранить на фасадах домов память о чемпионате мира. Граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса стало одним из самых больших в городе.Граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса на стене дома в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Художники краснодарского арт‐проекта "Красити" говорят, что хотели сохранить на фасадах домов память о чемпионате мира. Граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса стало одним из самых больших в городе.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЕще одной работой мастеров стрит-арта в Краснодаре стал портрет французского футболиста Зинедина Зидана.Граффити с изображением французского футболиста Зинедина Зидана на стене дома в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Еще одной работой мастеров стрит-арта в Краснодаре стал портрет французского футболиста Зинедина Зидана.
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Российские болельщики. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Немецкие СМИ обвинили Германию в высокомерном отношении к России‍
Олимпиада 2014 года в интерпретации западной пропаганды стала квинтэссенцией деятельности российского государства, которое способно мобилизовать ресурсы и построить островок благоденствия ака "потемкинскую деревню" посреди прозябающей в нищете и беспросветности страны. Фактически сочинские Игры — с поправкой на актуальность — прошли у Запада ровно по той же классификации, что и московская Олимпиада 1980 года, а также прочие Игры, которые можно было записать по классу "обреченное авторитарное государство собралось с последними силами и точечно выдало привлекательную картинку вовне".

Это, кстати, объясняет, почему извинений в 2014 году за клевету Россия так и не дождалась, поскольку у западных СМИ был удобный запасной выход в виде позиции "да, были некоторые перегибы, но в целом мы правы".

Только что закончившийся чемпионат мира по футболу этой лазейки им не оставил, поскольку приехавшие на мундиаль видели не отстроенные специально для этого Сочи с Красной Поляной, а просто Россию. Помимо новой спортивной инфраструктуры, они наблюдали просто российские города, дороги, гостиницы, магазины и людей, живущих своей обычной жизнью. И восхищенные отзывы шли не столько о том, как прекрасен стадион "Фишт" или как здорово помогают повсеместно волонтеры (хотя и это было), сколько о России как таковой.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян заявила, что западные СМИ стали лучше писать о России благодаря ЧМ
В результате возможность списать успех чемпионата просто на очередной мобилизационный проект Кремля, который сверхусилиями добился поставленной цели, оказалось невозможно. Если Олимпиада в Сочи в восприятии Запада стала демонстрацией возможностей российского государства, то футбольный чемпионат показал миру Россию в целом, страну как таковую.

И эта страна понравилась миру.

В результате репутации западных СМИ нанесен очередной удар — слишком уж велик оказался разрыв между реальностью и транслируемыми ими мифами. Именно для компенсации понесенных потерь и прошла волна публикаций, признающих пропагандистские перегибы и призывающих к большей объективности при взгляде на Россию.

Болельщики во время просмотра матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Разрыв шаблона: отзывы болельщиков о Москве в соцсетях
Вот только было бы заблуждением поверить в их существенное значение.

Например, в статье той же The Guardian вина за потоки лжи, льющейся на Россию на страницах западных СМИ, была возложена на… российских чиновников, которым, по мнению журналиста, давно стоило бы "раскрыться и продемонстрировать другую сторону своей страны".

Так что не будет ничего удивительного, если в скором времени на страницах Spiegel появится публикация, в которой будет сказано, что прерывание Станиславом Черчесовым интервью является признанием вины и того, что успех российской сборной на чемпионате обусловлен уникальным допинговым средством, известным под названием "нашатырный спирт".

Хватит врать
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Хватит врать"
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